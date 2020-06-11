Игорь Кравчук: «Команда, которая переезжает в столичный регион, сразу получает «территориальный допинг»

Дальневосточные клубы в ходе сезона угнетены не только функционально, но и психологически, считает двукратный олимпийский чемпион и экс-тренер «Куньлуня»

Уроженец Уфы, двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук в сезоне-2017/2018 работал ассистентом главного тренера ХК «Куньлунь Ред Стар», так что о проблемах дальневосточных команд КХЛ знает не понаслышке. О том, в чем они заведомо уступают остальным клубам лиги и как относиться к слухам о переезде «Куньлуня» в московский регион, он рассказал в интервью Russia-Hockey.ru.

Территориальный допинг



— Ходят слухи, что ваш бывший клуб «Куньлунь» переедет или в московский регион, или на российский Восток — в Красноярск или Владивосток. Что скажете?

— Новость удивительная, которая, наверное, говорит о том, что в Китае даже в условиях затухания эпидемии нет большой возможности рисковать с международными проектами.

Мое мнение: если «Куньлунь» будет базироваться в столичном регионе, то Восточная конференция может получить еще одного фаворита. Ведь подобный эффект мы уже увидели на примере «Авангарда», который, переехав из Омска в Балашиху, в первый же сезон вышел в финал Кубка Гагарина. Это, если хотите, территориальный допинг.

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Если «Куньлунь» будет базироваться в столичном регионе, то Восточная конференция может получить еще одного фаворита

«Авангард» выиграл четыре часовых пояса, «Куньлунь» может выиграть шесть

— В чем здесь феномен?

— Нужно отдать должное всем дальневосточным клубам, в ходе сезона они сражаются не только с соперниками, но и с собой — с регулярными перелетами, с дополнительными посадками для дозаправки, с постоянной сменой часовых поясов. Поверьте, это угнетает дальневосточные команды не только в функциональном плане, но и в психологическом. Очень много времени теряется впустую, от элементов определенной угнетенности не уйти, могут начаться проблемы микроклимата.

Но если ты оказываешься в столичном регионе, когда многие матчи у тебя автобусные, то вот этого дополнительного соперника сразу теряешь. Тот, кто провел хотя бы сезон на Дальнем Востоке, прекрасно понимает всю разницу. Если ее в первом же сезоне почувствовал «Авангард», выигравший от переезда в Балашиху лишь четыре часовых пояса, то что говорить о «Куньлуне», который постоянно опережал Лигу на шесть-семь часов.

Фото inbalashikha.ru

Если разницу в первом же сезоне почувствовал «Авангард», выигравший от переезда в Балашиху лишь четыре часовых пояса, то что говорить о «Куньлуне», который постоянно опережал Лигу на шесть-семь часов

Варианты с Владивостоком или Красноярском напрашиваются

— Плюс столичного региона только в легкой акклиматизации?

— Нет, не только. Если мы говорим о селекции, то приобрести легионера под столичный регион и легче, и дешевле, чем под дальневосточный. Все в Европе и Америке знают Москву или Санкт-Петербург — и не все не опасаются ехать куда-то в глубинку. Это тоже большой плюс, что увидели на примере «Авангарда».

— А как воспринимаете варианты с Владивостоком и Красноярском?

— На мой взгляд, они более интересны со спортивной точки зрения и более выгодны болельщикам. Все-таки клубы Восточной конференции должны базироваться на Востоке, а не в Балашихе или Мытищах, территории традиционно западной.

С точки зрения сбалансированности календаря такой ход выглядит логичным. Но самое логичное, если «Куньлунь» все-таки останется в Китае. И проект, в который было вложено столько сил, к Играм в Пекине-2022 удастся полноценно запустить.