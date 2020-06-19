Сплавы по рекам Башкирии, Марий Эл и Урала: где и сколько стоят туры на катах и байдарках для казанцев

С опозданием на два месяца стартует сезон речных сплавов — летом 2020-го сплавы по Илети, Юрюзани, Белой и Усьве турклубы оценили в 4—9 тысяч рублей

Коронавирусный карантин в этом году чуть не погубил сезон речных сплавов на катамаранах и байдарках. В самоизоляции сплавщики просидели все майские праздники, пропустив первомайский «бум» на Юшуте и открытие уральских рек. Часть казанских турклубов в этом году и вовсе отказалась от организации сплавов, но предложения на рынке запускаются каждый день. За 4 тысячи на ближайших выходных можно отправиться в Марий Эл сплавляться по Илети, за 5 тысяч здесь же вместо «катов» предложат пройти 40 километров на sup-бордах. В гости к Салавату Юлаеву в пещеры вблизи Юрюзани этим летом можно заглянуть за 8 тысяч, за ту же сумму трехдневные сплавы открыты и на другие реки Башкирии — Зилим и Ай. А самые смелые в этом году сплавляются по северноуральской речке Усьва, по местам съемок фильма «Географ глобус пропил». Свежие ценники, самые ходовые и самые необычные маршруты речных сплавов для казанских экстрим-туристов — в традиционном обзоре «Реального времени».

«В этом году все пошло насмарку»: сезон сплавов открылся с опозданием в два месяца, но не для всех…

Рынок проката катамаранов и байдарок, организации сплавов по рекам традиционно оживает уже в апреле, когда вода окончательно освобождается ото льда. Майские праздники же принято считать уверенным стартом сезона обкатки рек Поволжья и Урала. В этом году коронавирус внес свои коррективы и в планы поклонников экстремального отдыха на воде: сезон только-только начинает раскачиваться с опозданием в два месяца, турфирмы формулируют предложения, правда, далеко не все. Часть из них после простоя в этом году и вовсе решила выйти из гонки.

Некогда одна из самых популярных и известных в Казани турфирм в сегменте экстрим-отдыха «Xfreedom» Степана Корнеева даже не открывала сезон сплавов. В прошлые годы компания часто вывозила туристов в соседнюю Марий Эл и на реки Урала. С начала апреля и приходом пандемии тут приостановили организацию и продажу туров, возобновлять ее планируют лишь в июле. После отмены самоизоляции первый пеший поход оператора в Камское Устье пройдет только 28 июня. Как пояснили «Реальному времени» в компании, до последнего было непонятно, сколько продлится режим самоизоляции.

— У нас в этом году все пошло насмарку, сезон, можно сказать, пролетел, — рассказал основатель казанского турклуба «След туриста» Вячеслав Бессонов. — Пик приходился обычно на первую неделю мая, мы организовывали сплавы на Урал. В этом году пока что еще никуда не ходили, а, возможно, и не пойдем, если только будут запросы.

По словам заядлых сплавщиков, ситуация осложняется еще и тем, что в каждый регион России вводит и снимает карантинные ограничения самостоятельно. В Татарстане, например, Роспотребнадзор до сих пор запрещает проведение массовых мероприятий, к которым можно отнести и сплавы, рассказал основатель казанского турклуба «Медведь» Илья Владимиров.

— Буквально на днях звонили в Роспотребнадзор, они сказали, что туристические и общественные мероприятия со скоплением людей проводить пока запрещено. Сейчас мы больше предоставляем снаряжение для самостоятельных туристов, семейных сплавов. В Башкирии, насколько я знаю, с 10 июня эти ограничения снимают, также и в Пермском крае, — пояснил собеседник «Реального времени».

Тем не менее сплавы в ряде российских регионов вот-вот откроются, многие казанские турклубы, несмотря на все сложности, все-таки подготовили свои программы и готовятся запуститься в ближайшие недели. «Реальное время» представляет ежегодный обзор цен и годами проверенных организаторов водных туров для казанцев.

Топ-сплавы лета 2020-го из Казани: Илеть на sup-бордах и уральская Усьва на «катах»

Река Илеть — знакомство с Марий Эл для начинающих и «мягкий» ценник от 4 тысяч

Самое популярное направление для казанских сплавщиков — Марий Эл и река Илеть. Живописные и простые маршруты в 30—40 километров по плечу даже самым маленьким и физически неподготовленным туристам. Казанские операторы предлагают туры с выездом на комфортабельных автобусах из Казани на три дня всего за 4—5 тысяч рублей вместе со страховкой, всем спортивным, походным и костровым инвентарем, питанием и опытным инструктором в придачу.

— По Илети у нас есть три-четыре варианта маршрута разной протяженности. Сплавы можно организовать от одного до десяти дней. Средний чек на Марий Эл у нас сейчас 3 990 со взрослого, а на детей скидка от 20 до 50% в зависимости от возраста ребенка. Илеть — это идеальный вариант для сплава с детьми, там нет никаких препятствий, они всегда проходят спокойно, — рассказал «Реальному времени» Илья Владимиров из турклуба «Медведь».

Интересное предложение по Илети в этом году делает и «FestTur»: за 5 тысяч рублей здесь предлагают сплавляться не только на катах, но и на sup-досках. Протяженность двухдневного маршрута — 40 километров, по воде нужно будет идти 5—6 часов в день, а под вечер первого дня туристам обещают настоящую походную баню и горячий глинтвейн у костра.

Реки Башкортостана от 7 тысяч рублей: Зилим, Ай и Юрюзань, в гости к Салавату Юлаеву

Реки Башкирии — это, бесспорно, второе по популярности направление среди казанских сплавщиков. Аргументы здесь все те же — относительная близость к Казани и низкая категорийность сплавов, то есть подходящие условия для новичков. Цены на стандартные трехдневные сплавы с трансфером из Казани стартуют примерно от 7 тысяч рублей.

Самый крупный приток Уфы — южноуральская река Ай — неизменно пользуется успехом у сплавщиков. Группы сюда возят все организаторы водных туров Казани — здесь нет опасных участков и порогов, поэтому специальная подготовка туристам не требуется. За 9,5 тысячи рублей с человека трехдневный сплав от поселка Межевой до села Лаклы предлагает казанский оператор «FestTur». В стоимость входит все оборудование, место на катамаране, костровой и походный инвентарь, вся провизия, страховка, походная баня и даже глинтвейн. А в программе, помимо километров на кате, спуск в грот Кургазакской пещеры с самым большим ледником в Челябинской области, экстремальное восхождение на скалу Большие Айские Притесы и посещение пещерного комплекса у деревни Сикияз-Тамак под наблюдением инструктора.



За 7 тысяч рублей аналогичный тур с посещением пещеры Кургазак и высохших водопадов предлагает турклуб «След Туриста». Разница в 2,5 тысячи образуется за счет отсутствия страховки в последнем случае и необходимости брать в прокат некоторое оборудование дополнительно. На Ай ходят и в казанском турклубе «Медведь» за 8—9 тысяч рублей, за символическую плату в 500 рублей здесь же можно взять в прокат спальник, палатку и пенку, все остальное фактически включено в маршрут.

Илья Владимиров предупреждает, что его турклуб предлагает сплавщикам именно формат активного, деятельного отдыха: инструкторы не станут готовить обед из трех блюд на всю группу, но с удовольствием научат разводить костер, ставить палатку и правильно грести веслами.

— У нас есть конкуренты, которые делают все «под ключ» — тебе дают снаряжение и даже готовят за тебя. Но мы не сторонники такого формата, когда тебе ложку каши в рот засовывают. Нам ближе, когда человек активно участвует в сплаве, чувствует себя частью команды. У нас есть и корпоративное направление, мы делали сплавы для известных международных компаний, в тренде сейчас именно самореализация и активность,

Сплавы по реке Зилим проходят по живописным местам Башкирии. Стандартный трехдневный маршрут с выездом на комфортабельных автобусах из Казани, всем оборудованием и трехразовым питанием в турклубах «След Туриста» и «FestTur» обойдется примерно в 9 тысяч рублей. На маршрутах Зилима операторы обещают показать одну из самых известных и протяженных ледяных пещер Башкирии — Киндерлинскую пещеру — и осмотреть скалу у деревни Таш-Асты во время привала. Поговаривают, что здесь есть чем себя занять и рыбакам — в Зилиме водятся хариус и форель.

Те же операторы возят казанцев и на сплавы по Юрюзани: в «FestTur» сплав оценили в 8 тысяч рублей, в «Следе Туриста» — от 6,9 тысячи, также без страховки, питания в автобусе и места в палатке. Длина маршрута по воде здесь впечатляющая — почти 60 километров, поэтому остановок и времени на осмотр достопримечательностей здесь значительно меньше. Единственное место, куда завозят сплавщиков на Юрюзани всегда, — Идрисовская пещера, в которой, по легенде, осенью 1774 года скрывался Салават Юлаев.

Удивительный Северный Урал: река Усьва, по местам шедевра «Географ глобус пропил»

Реки Северного Урала в отличие от башкирских и марийских считаются более сложными для сплавов, здесь встречаются довольно резкие перекаты, а местами и небольшие пороги, поэтому опытные сплавщики не советуют брать сюда детей младше 12 лет. Казанские операторы предлагают сплавы на реку Усьва — более спокойный приток Чусовой в Пермском крае, которая лежит вдоль высоких каменных массивов известняка. Здесь и знаменитые Усьвинские столбы — каменные громады высотой до 150 метров, и останец «Чертов палец», и места съемок отечественного киношедевра «Географ глобус пропил».

Трехдневный тур вместе с дорогой формата «все включено» казанский «FestTur» предлагает за 8,5 тысячи за человека. Инструкторы обещают провожать группы в Первомайскую пещеру с подземным озером и давать время на осмотр скальных образований, на которых можно встретить отпечатки древних кораллов и окаменелостей, напоминающих о том, что много миллионов лет назад здесь плескалось море.

Любопытную тематическую программу создал турклуб «След Туриста»: за 8 тысяч рублей (как и в других сплавах компании, в сумму не включена страховка, прокат личного спортинвентаря типа палаток и спальников) здесь предлагают сплав по местам съемок фильма Велединского. В трехдневный маршрут длиной в 44 километра по воде самых маленьких сплавщиков не возьмут.

Марий Чодра и башкирская Кабан-Таш: локальные фирмы выше ценником, но конкурируют за счет программ

Непрофессиональным сплавщикам или тем, кто предпочитает чуть больший комфорт и разнообразие и готов за это доплатить, имеет смысл рассмотреть предложения марийских и башкирских локальных компаний, которые организуют сплавы по самым «намоленным» рекам — Илети и Белой. Добраться до места старта сплава в таком случае придется самостоятельно (либо выложить 6—7 тысяч за аренду автобуса для группы, с этим здесь обещают помочь). Но местные экстрим-фирмы могут предложить туристам совместить сам сплав, например, с посещением национального парка Марий Чодра, экскурсиями на скалу Стог (Кабан-Таш) и в заповедник Шульган-Таш. У локальных игроков, как правило, есть еще ряд преимуществ, например, организация походной бани и стоянки на уже «обжитых» полянах с беседками, качелями и мангалами.

Необычную программу формата all inclusive с начала июня (как и последние 10 лет) предлагает башкирская турфирма «Штурм». Трехдневный сплав по реке Белой они оценили в 6,5 тысячи рублей с человека, при этом берут и индивидуальных путешественников в составы больших сборных групп (15—20 человек), и корпоративных клиентов. Стартует программа «Штурма» каждую пятницу в 13 часов вплоть до конца лета в деревне Миндигулово в Бурзянском районе Башкортостана. Дорога до нее от Казани на личном авто займет ни много ни мало 11 часов, но увлеченному путешественнику дорога окупится с лихвой.

В стоимость тура включено абсолютно все: начиная от гидов, катамаранов, всего походного снаряжения (даже палатки, спальники, подушки и коврики), заканчивая походными шатрами для стоянок, котлами для походной кухни и, собственно, продуктами, которые инструктор на местах поможет туристам превратить в полноценные завтрак, обед и ужин. С собой нужно взять только личные вещи. За три дня пути по Белой сплавщики пройдут в общей сложности 25 километров.

Главное отличие этой программы, благодаря которому она и попала в наш обзор, — это организованное посещение группами заповедника Шульган-Таш с экскурсией на пасеку, где можно попробовать «фирменный» башкирский мед, экскурсия в Капову пещеру с огромными залами и древними наскальными рисунками эпохи палеолита и подъем на скалу Кабан-Таш (в народе прозванную Стогом). Все это, по словам организаторов, уже включено в базовую стоимость, брать сверху никто не будет, поэтому кредитки можно будет оставить дома.

Одно из самых привлекательных по цене и наполнению предложений по сплавам для татарстанских туристов «Реальное время» обнаружило в соседней Марий Эл, на турбазе «Юшут». Сплавы по таежным рекам Юшут, Илеть и Кокшага на байдарках и катамаранах здесь продают по цене от 2,5 тысячи рублей. Сама база находится в деревне Ошутьялы, в 80 километрах от Казани, дорога сюда на личном авто займет около 1,5 часа. За 7 тысяч рублей сотрудники базы наймут для группы до 15 человек мини-автобус комфорт-класса.

На выбор — три программы: однодневный 10-километровый сплав за 2,5 тысячи рублей с человека с завтраком и обедом на кемпинг-зоне, двухдневный тур за 3,5 тысячи на человека и трехдневный тур за 5 тысяч рублей на человека, во время которого инструкторы обещают провести «каты» на 50 километров. Главная фишка марийской базы в том, что все маршруты сплавов проходят по территории национального парка Марий Чодра. Это автоматически прибавляет к цене 250 рублей за вход в парк, но гарантирует потрясающие виды на сосновые боры и возможность посетить карстовые озера Яльчик, Конан-Ер, Кичиер.

Облегчить начинающим сплавщикам поездку должен оборудованный кемпинг по пути следования с беседками и мангалами, а также полный пакет снаряжения: плавсредства, спасательные жилеты, гермо-мешки для телефонов и техники, походная посуда, палатки, пенки, спальные мешки, меню и весь провиант.

Выбор, как всегда, остается за туристами, но стоит иметь в виду, что большинство турклубов, все-таки открывших сезон, уже успели оценить все еще закрытые границы и отели в большинстве регионов страны и принимают брони на сплавы за месяц до поездки. Аналитическая служба «Реального времени» подготовила таблицу по доступным сейчас вариантам сплавов.

Организатор Дата Маршрут Стоимость Турклуб «След туриста» 20—21 июня р. Илеть 3 200 руб. 4—5 июля р. Илеть 3 200 руб. «Корвет», Казань 21 июля—2 августа р. Большая Кокшага, Марий Эл не определили стоимость Клуб Xfreedom, Казань 4—5 июля р. Илеть 3 600 руб.

Владельцам клубной карты — 3 400 руб. БОНУС — СКИДКА за приглашенного — 200 руб. 25—26 июля р. Илеть 3 600 руб.

Владельцам клубной карты — 3400 руб. БОНУС — СКИДКА за приглашенного — 200 руб. даты не определены возможно, Урал цены не определены Казань #FestTur 12—14 июня Сплав на Урале, р. Зилим 8 990 руб. 4—5 июля Сплав на sup-досках и катах, р. Илеть 4 990 руб. 12—14 июня Сплав на Урале, по красивейшей реке Ай 9 490 руб. 31 июля — 2 августа Сплав по р. Усьва, Северный Урал 8 490 руб. 28—30 августа Сплав на Урале, р. Юрюзань 7 990 руб. Kazanactive

Travel 20—21 июня р. Илеть 4 990 руб. Тур-клуб «Друзья-товарищи» 27—28 июня детский сплав по р. Илеть 2 800 руб. взрослый, 1 400 руб. ребенок 25—26 июля детский сплав р. Илеть 2 800 руб. взрослый, 1 400 руб. ребенок 31 июля — 2 августа р. Белая 6 900 руб. Турклуб «Медведь» 26 июня р. Юрюзань от 8 500 руб. 3—5 июля р. Белая от 8 800 руб. «Шепард» 20—21 июня Baby-сплав, р. Илеть 5 000 руб. взрослый; 2 500 руб. ребенок; если оба родителя, — то скидка по 500 руб. 5-5 июля Baby-сплав, р. Илеть 5 000 руб. взрослый;

2 500 руб. ребенок;

если оба родителя, — то скидка по 500 руб. Турклуб «Штурм» — активный отдых 20, 21, 27, 28 июня. Один день р. Оскол 2 500 руб. с человека

дети 7—12 лет — 2000 руб./чел.

дети до 6 лет — 1 500 руб./чел.,

в стоимость поездка до г. Старый Оскол не включена даты не определены р. Сосна 5 000 руб. 2—10, 13—21, 23—30 августа р. Суна 13 000 руб. с человека на рафте или катамаране;

в стоимость поездка до г. Петрозаводска не включена Турбаза «Юшут», Марий Эл — Recreation Centre MariEl выходные дни по запросу Маршрут 01:

р. Юшут, протяженность 32 км, продолжительность 2 дня и 1 ночь 3 790 руб. с человека

Стоимость трансфера из Казани и обратно: от 700 руб./чел. выходные дни по запросу Маршрут 02:

реки Юшут, Илеть, протяженность 46 км, продолжительность 3 дня и 2 ночи 5 090 руб. с человека

Стоимость трансфера из Казани и обратно: от 700 руб. с человека выходные дни по запросу Маршрут 03:

реки Юшут, Илеть, протяженность 20 км, продолжительность 1 день 2 490 руб. с человека

Стоимость трансфера из Казани и обратно: от 700 руб. с человека