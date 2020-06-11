«Алкогольная десятка»: кто из знаменитостей испортил себе жизнь и карьеру пьянством за рулем

10 звезд, которые попадали в ДТП или лишались прав из-за алкоголя

8 июня на Смоленской площади в Москве произошло резонансное ДТП — известный актер Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном на базе Lada. Водитель фургона на следующий день умер, у Ефремова нашли значительное содержание алкоголя в крови (и, по разным данным, других веществ тоже). Вскоре после допроса, на котором тот признал вину, актера задержали. «Реальное время» вспоминает, у каких еще российских и мировых звезд были пьяные ДТП, лишение прав и тюремные сроки за нетрезвое вождение.

1. Витас и обмороки на ВВЦ

До случая с Михаилом Ефремовым одним из самых известных «пьяных ДТП» в исполнении звезд считался случай с некогда популярным певцом Витасом. В 2013 году его автомобиль Infinity сбил велосипедистку около ВВЦ. Очевидцы утверждали, что певец находился за рулем и был пьяным. Впоследствии, правда, продюсер певца утверждал, что за рулем был водитель Витаса, а не он сам, а «зацепил» велосипедистку вообще автомобиль ВАЗ-2107, в который впоследствии и въехал Infinity. Велосипедистка тяжелых травм не получила — однако СМИ утверждали, что Витас угрожал ей пистолетом, а потом скрылся с места ДТП. Позже появились видео со странным поведением певца, которого задерживали после аварии.

Фото kudaka.ru

2. В ДТП с резаными венами — Елена Перова

2013 год вообще был богат на пьяных звезд. В этом же году без прав оказалась и бывшая солистка группы «Лицей» Елена Перова. Здесь, правда, ситуация была еще пикантнее. В марте 2013 года она, по сообщениям СМИ, попыталась вскрыть себе вены, после чего поехала на прием к психоаналитику. По пути она на своем Opel въехала в припаркованный Mercedes-Benz. В апреле по факту этого ДТП суд признал Перову виновной в управлении машиной в состоянии опьянения — и лишил певицу прав на 1,5 года.

Фото woman.ru

3. Башаров остался без прав за «детскую дозу» алкоголя

Без аварии, но и без прав — пьяным за рулем в 2012 году попадался известный российский актер Марат Башаров. 11 октября работники ГИБДД остановили Lexus актера на Новом Арбате, алкотестер показал 0,2 промилле алкоголя. Сотрудники полиции составили протокол и забрали у Башарова права. В ноябре того же года его лишили прав на 1 год и 8 месяцев. Адвокаты актера, правда, требовали прекратить административное дело из-за пометок, с которыми не был ознакомлен Башаров, а в протоколе вроде бы указана неправильная дата. Отметим, что по нынешнему законодательству содержание алкоголя до 0,3 промилле в крови допустимо.

Фото drive.ru

4. Соведущий Урганта не захотел тестироваться

Без прав год назад оказался и соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев. 2 апреля 2019 года его Mercedes остановил инспектор ДПС и попросил шоумена пройти тестирование на алкоголь. «РИА Новости» утверждают, что связано это было с «резким изменением окраски кожных покровов лица и поведением, не соответствующим обстановке». Хрусталев пройти освидетельствование отказался — в результате 30 апреля его лишили водительских прав сроком на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Фото instagram.com/dmitry_khrustalev

5. Подозрения на Бочкареву

Отказ от освидетельствования — вообще популярное поведение среди российских звезд. В том же 2019 году актриса Наталья Бочкарева, известная по сериалу «Счастливы вместе», оказалась в более неприятной ситуации. В сентябре ее остановили сотрудники ДПС — и, как утверждает РЕН ТВ, нашли наркотики. Другой телеканал — «360» — утверждает, что после задержания на Бочкареву завели уголовное дело по подозрению в хранении наркотиков, а также оформили два административных протокола — за управление машиной без полиса ОСАГО и отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. Позже сама Бочкарева назвала появившиеся данные «фейком», но вот водительских прав ее действительно лишили на один год и восемь месяцев, также назначив штраф в 30 тысяч рублей.

Фото tvc.ru

6. Социальное искупление Мела Гибсона

Попадаются пьяными за рулем и зарубежные звезды. К примеру, уже довольно давно — в 2006 году — к трем годам испытательного срока за вождение в состоянии алкогольного опьянения приговорили актера и режиссера Мела Гибсона. Помимо этого, он должен был заплатить штраф в 1 300 долларов, в течение 90 дней не садиться за руль, год посещать собрания общества анонимных алкоголиков. Также, что интересно, Гибсона обязали сняться в нескольких роликах социальной направленности, предостерегающих от вождения в нетрезвом виде. История началась с того, что Гибсона остановила полиция Лос-Анджелеса за двукратное превышение скорости. В крови актера нашли 1,2 промилле алкоголя — а лимит в Калифорнии на тот момент составлял 0,8 промилле (в четыре раза больше, чем в 2012 году нашли у Марата Башарова).

Фото livestory.com.ua

7. Череда ДТП Линдси Лохан

Поступок Мела Гибсона может показаться детской шалостью на фоне поведения некогда популярной актрисы Линдси Лохан. За 3 года — с августа 2004 по май 2007 — актриса попадала в ДТП пять раз. В мае 2007 года она выехала на обочину, а полиция установила, что Лохан была под действием кокаина. Спустя два месяца после этого ее задержали за вождение в нетрезвом виде, подвиг с пьяным ДТП она повторила в мае 2010 года, после аварии в июне 2012 ее госпитализировали с ушибами, в сентябре 2012 года, управляя Porsche Cayenne, сбила человека и скрылась с места аварии. Отметим, что Линдси Лохан несколько раз лечилась от алкогольной и наркотической зависимости.

Фото avtika.ru

8. Пьяное катание семьи Хилтон

Задерживали за пьяное вождение и «светскую львицу» Пэрис Хилтон. Правда, после этого она отказалась прослушать обязательный курс лекций о вреде алкоголя, а во время испытательного срока еще дважды попалась на превышении скорости. Как следствие — в 2007 году суд приговорил актрису к 45 дням тюрьмы. Интересно, что спустя год после этого на пьяном катании попался и брат Пэрис — Баррон Хилтон. У 18-летнего парня в крови обнаружили 1,4 промилле алкоголя, инцидент случился в Малибу.

Фото avtika.ru

9. Виляющий скутер Микки Рурка

В том же 2007 году попался пьяным за рулем и актер Микки Рурк. В отличие от предыдущих антигероев, правда, его остановили за рулем не автомобиля, а скутера. Полиция Майами увидела, как актер, которому на тот момент был 51 год, развернулся на красный свет, а затем его скутер начал вилять из стороны в сторону. Медосвидетельствование показало содержание алкоголя в крови выше нормы, актера отпустили под залог в 1 000 долларов. Позже его лишили водительских прав на 3 месяца и обязали выплатить штраф в 1 600 долларов.

Фото avtika.ru

10. Три раза Майкла Мэдсена

Наконец, совсем недавно — в начале 2019 года — за вождение в нетрезвом виде уже в третий раз арестовали 60-летнего актера Майкла Мэдсена, известного, к примеру, по фильмам Квентина Тарантино «Бешеные псы», «Убить Билла», «Омерзительная восьмерка». В марте 2019 года Мэдсен за рулем Land Rover не справился с управлением и въехал в дорожный столб. До этого актера дважды задерживали за пьяное вождение в 2012 году.

Фото starslife.ru