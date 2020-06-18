Далеко по России: оцениваем стоимость поездки на Байкал

Недельный отдых на Байкале влетит «в копеечку»

В условиях закрытия границ, отсутствия авиасообщения с зарубежными странами и наступлением лета «Реальное время» продолжает знакомить читателей с возможностями путешествий по России. Недавно мы подсчитывали, сколько будет стоить отдохнуть в Сочи и выясняли, какие города недалеко от Казани заслуживают внимания. Сегодня мы рассмотрим поездку к «жемчужине России», озеру Байкал.

Трое суток в поезде как лучший вариант

Сегодня мы решили выяснить, на что придется пойти, чтобы попасть в одно из самых популярных у иностранцев мест в России. К сожалению, путешествия по России часто осложняются недостаточным развитием инфраструктуры. В частности, поездка к одному из главных и самых уникальных объектов на территории страны — озеру Байкал — таит в себе непривычные для путешествующего за границу сложности. Первая и основная из них — транспорт.

Расстояние от Казани до ближайшей точки Байкала составляет 3530 километров. Это — в два раза больше, чем от Казани до Варшавы и примерно сравнимо с расстоянием до Барселоны или Парижа. При этом прямых перелетов из Казани ни в один из немногочисленных аэропортов, находящихся около озера, нет. Перелет с пересадкой будет стоить сравнимо, если не дороже, чем в «докоронавирусное» время стоил перелет до той же Италии или Франции. К примеру, в конце июля-начале августа на перелет до аэропорта Иркутска (авиакомпанией S7, с пятичасовой пересадкой в Новосибирске) и обратно придется потратить около 42 тысяч на двоих. Перелет до аэропорта «Байкал» (что находится в столице Бурятии Улан-Удэ) и обратно с пересадкой в Москве на те же даты обойдется примерно в 40 тысяч рублей. Для сравнения — в те же даты за 43 тысячи можно улететь из Казани в Милан «Турецкими авиалиниями» (с несравнимо более высоким сервисом), а если не побояться аж двух пересадок, то полет до Милана и обратно будет стоить вообще 32 тысячи на двоих.

Вернемся, тем не менее, к желанной поездке на Байкал. Более дешевый и, возможно, простой способ — поезд. Благо, как раз есть удобный и подходящий. Это — 82-ой поезд «Москва — Улан-Удэ». В зависимости от того, куда именно мы соберемся добираться, на дорогу придется потратить около трех суток — 2 дня и 22 часа, если выходить в Иркутске, и трое суток и семь часов — если выйти на конечной станции, в Улан-Удэ. На проезд в самом дешевом варианте — плацкартном вагоне — придется потратить 30 тысяч в случае с Иркутском и 32,7 тысяч, если ехать до Улан-Удэ (цена за двоих туда-обратно). Если взять купейные места, то стоимость вырастет примерно на 10 тысяч рублей.

Направление Перевозчик Даты/время Стоимость, руб. Примечание Казань — Иркутск РЖД 02.08, 02:13 — 05.08, 05:44 15048 Плацкартные билеты — по 7524. Верхнее купе — 7630, нижнее — 12608 Казань — Улан-Удэ РЖД 02.08, 02:13 — 05.08, 14:20 16352 Плацкартные билеты — по 8176. Верхнее купе — 8186, нижнее — 13535 Иркутск — Казань РЖД 13.08, 23:35 — 16.08, 16:10 15048 Плацкартные билеты — по 7524. Верхнее купе — 7972, нижнее — 13179 Улан-Удэ — Казань РЖД 13.08, 15:20 — 16.08, 16:10 16352 Плацкартные билеты — по 8176. Верхнее купе — 8555, нижнее — 14151 Казань — Иркутск — Казань РЖД, сумма 30096 Казань — Улан-Удэ — Казань РЖД, сумма 32704

Сойти на дальней станции



Помимо очевидного неудобства, связанного с длительностью поездки в поезде, есть у этого варианта и значимый плюс. На поезде можно добраться не только до Иркутска или Улан-Удэ, но и до нескольких станций, находящихся непосредственно на берегу озера Байкал. Иркутск и Улан-Удэ при этом находятся на расстоянии около 70 километров от самого озера. Так что, если у вас нет желания гулять по одному из этих городов (и потом искать способы добраться до Байкала), то выходить можно на промежуточных станциях.

Остановки поезд делает, например, в Слюдянке — это самая западная точка озера. Отсюда стартует Кругобайкальская железная дорога — живописный тупиковый участок железной дороги, проходящий до места впадения в Байкал Ангары — по северному берегу озера. После конечной станции КБЖД — «Байкал» — на пароме можно перебраться на другой берег Ангары, в поселок Листвянка, один из самых популярных на Байкале. Помимо музеев, тут есть нерпинарий (где можно посмотреть на пресноводных тюленей), горнолыжный комплекс «Истлэнд» (подъем-спуск на кресельном подъемнике стоить 350-400 рублей), дендропарк. Тут же располагается один из участков «Большой Байкальской тропы» и Байкальская астрофизическая обсерватория. Около Слюдянки, кроме того, находится Шаманский мыс, в пещерах которого найдена домашняя утварь и петроглифы эпохи неолита.

После Слюдянки поезд, едущий из Иркутска в Улан-Удэ, делает остановку в Байкальске — там до закрытия в 2013 году работал Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, приносивший значительный экологический ущерб озеру. Из интересных мест в Байкальске сейчас можно отметить горнолыжную базу «Гора Соболиная», ее наивысшая точка — тысяча метров, перепад высот — около 480 метров, кресельный подъемник работает круглогодично (стоимость подъема — около 450 рублей). Следующая остановка — в Выдрино, тут хорошие песчаные пляжи, в том числе — с уникальным песком красноватого цвета. Около Выдрино также несколько озер в предгорьях, там же начинается хребет Хамар-Дабар.

9 тысяч километров за рулем

Вариант для тех, кто явно не боится сложностей, — поехать на машине. Дорога из Казани, например, до Листвянки — 4400 километров, или почти 9 тысяч километров на «туда-обратно». Чистое время в пути составит около двух суток и 14 часов. Если вы не готовы безостановочно ехать (например, в машине предполагается только один водитель, или спать в движущемся автомобиле не представляется возможным), то первую остановку можно сделать через 12,5 часов после выезда и в 950 километрах от Казани — в Челябинске. Следующая остановка, после преодоления еще одного такого участка, — Омск. Следующую остановку после такого же участка можно сделать в Кемерово. А вот дальше по пути будет лишь один крупный город — Красноярск, и находится он в 540 километрах от Омска, так что оставшийся после него участок будет больше — 1100 километров.

Вариант с проездом на машине, скажем прямо, долгий и утомительный. По цене на 8800 километров, при среднем расходе в 7 литров на 100 километров, потребуется 616 литров бензина — примерно на 27 тысяч рублей. Так что при езде на машине, по крайней мере вдвоем, не выйдет и особой экономии. Учитывая размеры Байкала и не лучшее развитие там транспорта, в машине, конечно, есть и плюсы, но, может быть, имеет смысл арендовать автомобиль в Иркутске, до него добравшись поездом или самолетом. К примеру, аренда одного из самых недорогих вариантов машин — Hyundai Solaris — обойдется на восемь дней в 16,1 тысячу рублей. Речь идет об одной из крупных международных прокатных компаний, так что, скорее всего, арендовать машину у местной компании получится и дешевле.

Проживание — от 1600 за ночь

Что касается проживания, считается, что наиболее теплая вода на Байкале — в районе поселков Листвянка и Выдрино. Мы посмотрели варианты проживания в этих населенных пунктах, а также в Байкальске — и отобрали семь вариантов, которые кажутся наиболее адекватными — в разных ценовых категориях. Учитывая расстояние до Байкала, его размеры и отличия в природе, имеет смысл не все восемь дней находиться в одной гостинице, а перемещаться между разными городами.

Самый низкий тариф из отобранных гостиниц — 1600 за ночь — например, у гостевых домов «Дом на Горького» в Листвянке и «Березовый» в Байкальске. В первом случае ванная будет общей, во втором — собственная. В первом объекте при этом есть полноценная общая кухня, а во втором — микроволновая печь и холодильник.

В Байкальске есть также вариант собственного двухкомнатного номера в хостеле Baikalski — со своей ванной и балконом, а также общей кухней и лаунджем. Стоимость составит около 2300 за ночь. Помимо этого, можно рассмотреть вариант и в Выдрино — точнее, в находящейся рядом Новоснежной. Это, правда, из совсем другой ценовой категории — 5 тысяч за ночь, но зато в усадьбе «Новоснежка» есть своя ванная, балкон, в стоимость включен завтрак, а жить вы будете на берегу Байкала.

В Иркутске и Улан-Удэ есть варианты от 4 тысяч за 8 ночей, но едва ли эти города стоит воспринимать как точки «базирования» в рамках поездки на Байкал. На другой стороне от рассматриваемого нами района озера, в Северобайкальске, цены начинаются от 11 тысяч за 8 ночей в двухместном номере.

Населенный пункт Гостиница, 5-13 августа 2020 Стоимость, руб. Стоимость, за ночь в руб. Примечание Листвянка Гостевой дом «Дом на Горького» 12800 1600 Общая кухня и лаундж, общие туалеты и ванные Обитаемый Остров 13600 1700 Общая кухня и лаундж, общие туалеты и ванные Гостевой дом «У Батюшки» 16000 2000 Общая ванная, есть завтраки по 250 рублей Гостиница «Прибой» 30800 3850 Завтрак включен, на берегу Байкала Выдрино/Новоснежная Усадьба «Новоснежка» 40000 5000 Балкон, своя ванная, на берегу Байкала, включен завтрак Байкальск Гостевой дом «Березовый» 12800 1600 Своя ванная, есть микроволновая печь и холодильник Хостел Baikalski 18408 2301 Двухкомнатный номер, своя ванная, балкон, общая кухня и лаундж

Не меньше 60 тысяч на поездку



В итоге на поездку на Байкал придется потратить довольно немаленькую сумму, сравнимую с «ценником», в который можно уложиться при планировании поездки в Европу. На дорогу придется потратить от 27 тысяч рублей — в случае со своей машиной. Поезд будет стоить около 31 тысячи рублей на двоих, при этом речь идет о плацкарте, а самолет будет стоить от 42 тысяч рублей.

Проживание можно найти и недорогое — от 12800 за 8 ночей в Листвянке, но более приемлемый вариант мы бы все же оценили в 14 тысяч рублей. Так что только на дорогу и проживание уйдет около 45 тысяч рублей. Добавим сюда ежедневные расходы — пусть это будет 1,5 тысячи рублей в день на двоих — то есть еще 13,5 тысяч рублей. За эти деньги можно самим себе готовить еду, но раз в день питаться в общепите. Таким образом, «ценник» подбирается уже к 60 тысячам рублей.

Любые поездки по озеру, без которых трудно представить поездку на Байкал, потребуют дополнительных денег. Цены на проезд, такси и экскурсии — очень разные, зависят от потребностей и уровня комфорта. Если все организовывать самим и, например, арендовать машину (16 тысяч рублей плюс бензин), то затраты приближаются к 75 тысячам рублей. Это — совсем не дешево, за эти деньги, при желании, можно спланировать бюджетную поездку в Турцию, Европу или Грузию. Тем не менее, Байкал, конечно, место удивительной красоты, поэтому очевидные плюсы у такой поездки есть. А в условиях пока еще закрытых границ (и неопределенности со стоимостью авиаперелетов за границу) поездка на Байкал кажется, по крайней мере, более-менее прогнозируемой.