ВТБ в Татарстане оказал поддержку клиентам на 10 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

За два месяца ВТБ в Татарстане одобрил кредитные каникулы для 6,4 тысячи заемщиков — физических лиц на 4,7 млрд рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, предоставил кредитную помощь на 4,8 млрд рублей. Общая сумма поддержки составила 10 млрд рублей. О поддержке клиентов в апреле — мае этого года управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина рассказала на пресс-конференции, проведенной в режиме онлайн.

ВТБ «отправил» 6,4 тысячи татарстанцев на кредитные каникулы

ВТБ активно включился в реализацию мер поддержки клиентов, пострадавших от пандемии. По словам управляющего ВТБ в Республике Татарстан Марьям Давлетшиной, наладить работу во время распространения коронавируса у команды банка получилось эффективно.

— За апрель — май мы одобрили кредитные каникулы для 6,4 тысячи физических лиц на общую сумму 4,7 млрд рублей, — отметила спикер.

Из них большая часть — 4,9 тысячи заявок на 2,8 млрд рублей — одобрено по потребительским кредитам, более тысячи заявок на 1,8 млрд рублей по ипотеке и 286 заявок на 135 млн рублей по автокредитам. Что немаловажно — в 90% случаев обращения реализованы в рамках собственных программ ВТБ, поскольку по госпрограмме с отсрочкой до 6 месяцев действуют ограничения, принять в ней участие могут заемщики с максимальной суммой по потребкредитам 250 тысяч рублей, а по ипотеке — 2 млн рублей. По собственной же программе кредитных каникул банка максимальные лимиты увеличены — до 2,5 млн рублей по потребкредитам и до 3 млн рублей по ипотеке.

Ипотека под 0,5% у региональных застройщиков

Дополнительной мерой поддержки клиентов стал запуск в апреле программы «Ипотека с господдержкой 2020» с субсидированной ставкой 6,5%. ВТБ первым приступил к обработке заявок от татарстанцев и на текущий момент уже выдал по данной программе 231 займ на 504 млн рублей. Более того, в рамках специальных партнерских программ с застройщиками ипотеку в ВТБ можно взять по рекордно низкой ставке — всего под 0,5% на первый год. Предложение действует при покупке недвижимости у застройщиков-партнеров ВТБ, для которых банк предоставляет дисконт к базовым ставкам. Скидка применяется в том числе и к ставке 6,5% по госпрограмме, в результате чего она может снизиться до 0,5%.

— Конечно, такие условия по кредиту — это большое подспорье для клиентов, и спрос на данное предложение уже есть. Первый пилот был реализован с компанией «Унистрой», но сейчас мы уже подписали соглашение еще с 8 застройщиками, — рассказала Марьям Давлетшина.

Помимо «Унистроя» ВТБ подписал соглашение еще с 8 застройщиками в Татарстане, позволяющее предлагать ипотеку от 0,5%

Из запущенных ранее программ, которые не теряют свою актуальность, руководитель ВТБ называет льготную ипотеку под 5% для семей с двумя и более детьми, которые родились с 2018 по 2022 годы. С начала года в Татарстане банк выдал по данной программе кредитов более чем на 700 млн рублей.

Новая госпрограмма поддержки бизнеса под 2% и реструктуризация на миллиарды

В рамках программ поддержки малого и среднего бизнеса, как государственных так и собственных, ВТБ одобрил реструктуризацию кредитов компаниям региона на 10,5 млрд рублей.

По госпрограмме на выплату зарплат банк заключил с 115 предприятиями республики кредитные соглашения на 538 млн рублей. Льготное финансирование получили компании, работающие в сфере общественного питания, перевозок, торговли непродовольственными товарами и в гостиничном бизнесе.

1 июня ВТБ приступил к реализации еще одной новой государственной программы для бизнеса по поддержке занятости, в рамках которой компании региона получили возможность взять заем под 2% годовых. Кредиты предоставляются в рамках Постановления Правительства РФ №696. Заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки №422 и 1764.

— Буквально в первый же день работы программы мы приняли положительные решения по 21 заявке на более чем 500 млн рублей. Спектр действия этой программы достаточно широкий, и мы уже видим колоссальный спрос на нее, — объясняет Марьям Давлетшина.

В рамках новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более — будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен. Заявки оформляются по упрощенному пакету документов. Помимо компаний из перечня пострадавших отраслей и дополнительного перечня отраслей российской экономики, требующих поддержки для возобновления деятельности, которые утверждены в соответствующих постановлениях Правительства РФ, заемщиками по новой программе могут также стать компании из реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих меры поддержки с учетом введения ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.

Банк ВТБ (ПАО)