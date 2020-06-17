Недвижимость для B2B: как быть в тренде и достичь своих бизнес-целей?

Фото: honka.ru Загородный ресторан «Рыба на даче» на берегу реки, Санкт-Петербург

Архитектурные тенденции современности можно свести к одному знаменателю — умным, технологически продуманным постройкам, в которых большую роль играет экологичность и энергоэффективность. Чтобы получить на выходе успешный B2B-проект премиум-класса, будь то гостиница, SPA-центр, кафе или ресторан, необходимо ориентироваться на пять основных принципов. Рассказываем о них вместе с компанией HONKA — лидером деревянного домостроения, который более 60 лет возводит по всему миру здания из дерева.

Индивидуальный подход

При выборе компании для реализации проекта премиум-класса важно, чтобы исполнитель не только учитывал пожелания заказчика, но и помогал достичь его бизнес-целей. Присутствие HONKA на рынке Казани позволяет бизнесу расширить рамки возможного, предлагая действительно уникальные решения.

Компания является постоянным победителем тендеров в России и Финляндии. Так, концерн выиграл тендер на строительство кафе Nokkalan Majakka на побережье в крупнейшем финском городе Эспоо. На сложном для проектирования участке с многочисленными ограничениями и правилами компания предложила амбициозное решение, основанное на своих технологиях. Каркас здания выполнили из безусадочного бруса. Это позволило использовать большие панорамные окна и увеличить площадь за счет нескольких этажей. Сложные проекты у воды могут быть реализованы и в Казани, где прибрежным территориям уделяется особое внимание.

На сложном для проектирования участке с многочисленными ограничениями и правилами компания предложила решение, основанное на своих технологиях

Технологические инновации

Технологии деревянного домостроения постоянно обновляются, появляются инновации. Они повышают уровень комфорта, эргономичность здания и позволяют реализовать практически любые идеи клиентов даже на сложных для проектирования участках. Поэтому HONKA ежегодно инвестирует в исследования порядка 3 миллионов евро. Среди революционных инноваций компании — безусадочная технология, использующая брус FXL, а также авторское решение концерна «Здоровый дом» Honka Healthy House, разработанное совместно с Финской ассоциацией по лечению аллергии и астмы.

Передовые компании следят за новыми тенденциями и предпочитают выбирать современные решения. Например, при строительстве smart-офиса с двукратным снижением энергопотребления ТАИФ обратился за помощью в немецкий Институт строительной физики Общества Фраунгофера. Подобный опыт показывает, что в Татарстане есть запрос на инновации в сфере коммерческой недвижимости.

Летнее кафе Birgitta, построенное из безусадочного бруса FXL

Экологичность

Экологичность жилья — это мировой тренд в строительстве. В России практика осознанного отношения к окружающей среде еще в процессе формирования, но уже сейчас она проявляется в выборе натуральных материалов, желании быть ближе к природе, экономии ресурсов и социальной ответственности.

Каким может быть экологичный подход, показывает философия HONKA, у которой тысячи реализованных проектов. Они выполнены из северной сосны, выращенной в центральной части Финляндии. Древесина поставляется из лесов, сертифицированных по стандарту PEFC (крупнейшей и самой авторитетной программы лесной сертификации). Знак качества PEFC подтверждает, что дерево соответствует лучшим мировым экологическим стандартам. Кроме того, компания не только заботится об оздоровлении леса, отслеживая природный баланс и здоровье зеленого фонда, но и гарантирует, что вырубленный лес будет восстановлен.



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Комплексное оказание услуг

Современный бизнес требует, чтобы коммерческие объекты строились в сжатые сроки, но со строгим соблюдением технологических, экологических и санитарно-гигиенических нормативов. Комплексный сервис — еще один фактор, на который стоит обратить внимание.

Среди недавно реализованных проектов концерна под ключ, например, роскошный гостевой дом «Ля Дача Астрахань» для Олега Тинькова, который можно арендовать компанией для комфортного отдыха на берегу Волги.

HONKA было необходимо выдержать высочайшие требования бренда Tinkoff Сollection и успеть открыть «Ля Дача Астрахань» к началу сезона. Таким образом, от формирования архитектурного замысла до заселения первых гостей прошло 11 месяцев.

Среди недавно реализованных проектов концерна под ключ, например, «Ля Дача Астрахань» для Олега Тинькова, которую можно арендовать компанией для комфортного отдыха на берегу Волги

Безопасность и долговечность

При выборе сегмента премиум-класса неизменным остается ожидание качественного проекта, который оправдывает вложения в него. Согласно исследованиям, массив дерева имеет высокие противопожарные характеристики и способен выдерживать огонь даже лучше, чем бетонные и стальные опоры.

Совместно с финским Технологическим университетом Тампере HONKA пошла дальше и внедрила технологии, повышающие огнеупорные свойства конструкций, а также разработала технологию постройки сейсмоустойчивого здания из дерева. Ее тестирование в Японии и России показало, что постройки финского концерна выдерживают землетрясения мощностью до 9 баллов. В России качество реализованных B2B-проектов уже оценили крупнейшие партнеры концерна — «Роснефть», «Газпром», «Лукойл», «Норильскгазпром», «Уралсиб», «Сургутнефтегаз», КАМАЗ и другие компании.

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