Фотомарафон «100-летие ТАССР»: празднование добычи 2-миллиардной тонны нефти, Альметьевск, 1981 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 284-я

Второй миллиард нефтяники республики добыли к 1981 году — быстрее, чем первый, в 2,5 раза. С момента добычи первого миллиарда в 1971 году прошло всего 10 лет.

В брежневские времена экономика СССР во многом поддерживалась татарскими нефтедолларами. Даже Николай Байбаков, который на протяжении десятков лет возглавлял Госплан, уже после распада СССР как-то сказал: «В течение 35 лет экономика Советского Союза держалась на татарской нефти». На пике развития с 1970 по 1980 год «Татнефть» была лидером по добыче во всей отрасли: здесь добывали более 30% всей нефти Советского Союза. До 1981 года татарские нефтяники активно осваивали новые методы бурения.



Например, внедрили метод наклонно-направленного бурения скважин: и в 1976 году, когда в строй ввели первые семь скважин с горизонтальными стволами, стало понятно — найден новый способ разрабатывать залежи высоковязкой нефти. Потом разрабатывали способы добывать тяжелую нефть и природные битумы. Осваивали и попутный газ.

Октябрь 1981 года в Альметьевске: парад нефтяников по случаю добычи 2-миллиардной тонны нефти.



Все эти и многие другие мероприятия позволили автоматизировать нефтепромыслы (к концу 1980 уже 98% нефти ТАССР добывались именно на таких скважинах). Скважины строили в 12 административных районах Татарии, в Сибири, Удмуртии, Кировской, Куйбышевской и Саратовской областях.

Торжественной датой стало 2 октября 1981 года: именно тогда «Татнефть» добыла второй миллиард тонн нефти с начала разработки месторождений республики.

Празднование добычи 2-миллиардной тонны. На переднем плане — герой Соцтруда, оператор по добыче нефти и газа НГДУ «Альметьевнефть» Анвар Сафиуллин с капсулой нефти

В газете «Советская Татария» 3 октября 1981 года был опубликован нижеприведенный снимок. Он сопровождался следующим текстом: «Вот он, этот долгожданный момент, когда только что добыта заветная двухмиллиардная тонна «черного золота».

А рядом было опубликовано послание высшим органам власти СССР и лично товарищу Брежневу, которое приняли единогласно на торжественном собрании представителей коллективов нефтяников, строителей, всех участников освоения нефтяных месторождений в Татарской АССР: «Заверяем Центральный Комитет КПСС, лично Вас, дорогой Леонид Ильич, в том, что отдадим все свои силы, знания и опыт для претворения в жизнь величественной программы экономического и социального развития, намеченной XXVI съездом КПСС».

Знаменитый снимок из газеты «Советская Татария»

В 1984 году на улице Ленина в Альметьевске открыли памятник нефтяникам — в честь добытых в Татарии двух миллиардов тонн черного золота.

К 1985 году в объединении каждый год вводили в среднем по 1 700 нефтяных скважин, к 1984 году снижение трудовых затрат на одну скважину составило около 15%. В составе «Татнефти» работали 13 НГДУ. Скромная в прошлом Бугульма стала научным нефтяным центром Татарии: здесь ТатНИПИнефть разрабатывал новые технологии и вел работу в области нефтепромысловой геологии, разработки нефтяных месторождений, бурения, добычи и подготовки нефти.

Работники НГДУ «Лениногорскнефть» у скважины №3, 1981 год

В 1980-е годы нефтяников «Татнефти» и «Башнефти» откомандировали разрабатывать месторождения в Тюменской области. Отсюда берет корни связь поколений в советской, а потом и российской нефтедобыче. «Второй Баку», как тогда называли татарские нефтяные месторождения, был местом изобретения и обкатки новых технологий, которые потом масштабировались на весь Союз. Татарстанские нефтяники внесли огромный вклад в освоение нефтяных месторождений Западной Сибири.