Рухнувший «Роял тайм групп» потерял на уценке активов в «Азов-Сити» более 2 миллиардов

Фото: Александр Власенко (aif.ru)

Оценка в казино-призраке

Стоимость всех объектов татарстанского ООО «Роял тайм групп» в знаменитой некогда игорной зоне «Азов-Сити» в Краснодарском крае составила 315,9 млн рублей. Это следует из отчета оценщика в рамках процедуры банкротства компании, который имеется в распоряжении «Реального времени».

Согласно этим документам, «Роял тайм групп» владеет в «Азов-Сити» комплексом из трех построенных зданий и одного недостроя. Речь идет о двух очередях казино «Оракул», прилегающего к нему отеля на 90 номеров и еще одной, недостроенной очереди казино, готовность которого оценивается менее чем в 10%.

Именно четырехзвездный отель площадью 7,7 тыс. кв. м оценили дороже всего: по отчету он стоит 263,94 млн рублей.

1 / 11 Гостиница на 90 номеров

Гостиница на 90 номеров

Гостиница на 90 номеров

Гостиница на 90 номеров

Гостиница на 90 номеров

Здание игорного заведения «Оракул»

Здание игорного заведения «Оракул»

Здание игорного заведения «Оракул»

Объект незавершенного строительства

Объект незавершенного строительства

Объект незавершенного строительства

Два готовых здания казино стоят 14,18 млн и 21,25 млн рублей соответственно. Недостроенная часть должна была сильно превысить по площади первые две очереди. Но пока то, что имеется вместо предполагавшихся 10 000 квадратов игровых площадей, оценили всего в 16,58 млн рублей.

В отчете приводятся и фотографии зданий «Оракула» — еще сохранившие внешний лоск дорогого казино, расположенные, что называется, «в чистом поле». Здесь уже давно нет посетителей: кажется, что фотографии сделали в городе-призраке.

Крах «Азов-Сити» и «Татфондбанка» привел к разорению Таймасова

Напомним, что «Роял тайм групп» развивала казино «Оракул» еще более десяти лет назад. Первая очередь была открыта 30 января 2010 года, вторая — 4 сентября 2010 года, инвестиции только в эти объекты составляли 2,3 млрд рублей. Общий же объем инвестиций в комплекс под эти брендом составлял, по заявлениям компании, не менее 3,4 млрд рублей.

На этих вложениях «Роял тайм групп» не останавливалась: компания объявляла о планах до 2018 года вложить в «Азов-Сити» 10 млрд рублей еще в два комплекса с отелями и казино.



Однако еще в мае 2015 года «Роял тайм групп» приостановила инвестпроекты в Краснодарском крае. Это было связано с неопределенностью судьбы игорной зоны — ее было решено перенести на территорию Сочи. В итоге «Азов-Сити» все же ликвидировали в 2019 году. «Роял тайм групп» позднее пытался отсудить у правительства России и властей Краснодарского края убытки в связи с закрытием игорной зоны, но не преуспел.

Основателем и бывшим гендиректором «Роял тайм групп» является татарстанский бизнесмен Рашид Таймасов. Фото dofa.news

Последним гвоздем в крышке гроба компании стал крах «Татфондбанка» — компания имела прочные связи с банком и его руководством, там же «Роял тайм групп» брало кредиты на проекты в «Азов-Сити». В итоге в августе прошлого года компания была признана банкротом по решению Арбитражного суда, долги ее на тот момент превысили 1,5 млрд рублей.



Основателем и бывшим гендиректором «Роял тайм групп» является татарстанский бизнесмен Рашид Таймасов. Он был признан банкротом еще раньше, летом 2018 года, а в октябре 2019 процедура его личного банкротства завершилась.

Александр Артемьев