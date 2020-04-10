Рухнувший «Роял тайм групп» потерял на уценке активов в «Азов-Сити» более 2 миллиардов
Оценка в казино-призраке
Стоимость всех объектов татарстанского ООО «Роял тайм групп» в знаменитой некогда игорной зоне «Азов-Сити» в Краснодарском крае составила 315,9 млн рублей. Это следует из отчета оценщика в рамках процедуры банкротства компании, который имеется в распоряжении «Реального времени».
Согласно этим документам, «Роял тайм групп» владеет в «Азов-Сити» комплексом из трех построенных зданий и одного недостроя. Речь идет о двух очередях казино «Оракул», прилегающего к нему отеля на 90 номеров и еще одной, недостроенной очереди казино, готовность которого оценивается менее чем в 10%.
Именно четырехзвездный отель площадью 7,7 тыс. кв. м оценили дороже всего: по отчету он стоит 263,94 млн рублей.
- Гостиница на 90 номеров
- Гостиница на 90 номеров
- Гостиница на 90 номеров
- Гостиница на 90 номеров
- Гостиница на 90 номеров
- Здание игорного заведения «Оракул»
- Здание игорного заведения «Оракул»
- Здание игорного заведения «Оракул»
- Объект незавершенного строительства
- Объект незавершенного строительства
- Объект незавершенного строительства
Два готовых здания казино стоят 14,18 млн и 21,25 млн рублей соответственно. Недостроенная часть должна была сильно превысить по площади первые две очереди. Но пока то, что имеется вместо предполагавшихся 10 000 квадратов игровых площадей, оценили всего в 16,58 млн рублей.
В отчете приводятся и фотографии зданий «Оракула» — еще сохранившие внешний лоск дорогого казино, расположенные, что называется, «в чистом поле». Здесь уже давно нет посетителей: кажется, что фотографии сделали в городе-призраке.
Крах «Азов-Сити» и «Татфондбанка» привел к разорению Таймасова
Напомним, что «Роял тайм групп» развивала казино «Оракул» еще более десяти лет назад. Первая очередь была открыта 30 января 2010 года, вторая — 4 сентября 2010 года, инвестиции только в эти объекты составляли 2,3 млрд рублей. Общий же объем инвестиций в комплекс под эти брендом составлял, по заявлениям компании, не менее 3,4 млрд рублей.
На этих вложениях «Роял тайм групп» не останавливалась: компания объявляла о планах до 2018 года вложить в «Азов-Сити» 10 млрд рублей еще в два комплекса с отелями и казино.
Однако еще в мае 2015 года «Роял тайм групп» приостановила инвестпроекты в Краснодарском крае. Это было связано с неопределенностью судьбы игорной зоны — ее было решено перенести на территорию Сочи. В итоге «Азов-Сити» все же ликвидировали в 2019 году. «Роял тайм групп» позднее пытался отсудить у правительства России и властей Краснодарского края убытки в связи с закрытием игорной зоны, но не преуспел.
Последним гвоздем в крышке гроба компании стал крах «Татфондбанка» — компания имела прочные связи с банком и его руководством, там же «Роял тайм групп» брало кредиты на проекты в «Азов-Сити». В итоге в августе прошлого года компания была признана банкротом по решению Арбитражного суда, долги ее на тот момент превысили 1,5 млрд рублей.
Основателем и бывшим гендиректором «Роял тайм групп» является татарстанский бизнесмен Рашид Таймасов. Он был признан банкротом еще раньше, летом 2018 года, а в октябре 2019 процедура его личного банкротства завершилась.
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