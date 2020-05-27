Фотомарафон «100-летие ТАССР»: марка в честь 60-летия ТАССР, 1980 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 283-я

27 мая 1920 года, ровно 100 лет назад, был подписан декрет об образовании Автономной Татарской Советской Социалистической Республики. 25 июня Казанский губернский исполком полностью передал властные полномочия Временному революционному комитету. Так началась современная история татарской государственности.

Празднование образования республики в те времена приходилось именно на 25 июня, когда фактически образовалась АТССР. За два дня Казанский исполком одобрил схему проведения торжественных мероприятий: предполагалось организовать парад и раздать населению усиленный паек. В Бугульме провели парад военного гарнизона, расквартированного в городе, а в Чистополе и Тетюшах прошли митинги и демонстрации, в которых (не исключено даже, что добровольно, хотя это не установлено доподлинно) участвовало множество людей.

Люди в Центральном городском парке Казани в день образования АТССР

Правда, в начале 1920-х было не до обильных праздников: республика переживала страшный голод и одну за другой эпидемии инфекционных болезней. Поэтому праздники были довольно натянутыми. В отчете о праздновании второй годовщины Татреспублики, который отправляли в Москву, было указано, что рабочих на митинг на Театральную площадь пришло сравнительно мало. В информационной сводке Татполитотдела ГПУ от 27 июня 1922 года было сказано:



«25 июня в день торжества второй годовщины ТССР был устроен митинг, куда рабочих, организованных в профсоюзы собралось сравнительно с общим количеством рабочих города Казани мало. Речь ораторов, оказывающих смысл и значение, выслушивались внимательно, особенно восторженно рабочие слушали предсовнаркома Мухтарова и Начальника I-й дивизии Безсмертного и речь Представителя Междкома помощи голодающим на Немецком языке переведенного на русский. После митинга манифестация направилась к памятнику революционера Вахитова где был митинг. Вечером открылась сессия Татцика. В тоже время в разных местах города — садах были гуляния — концерты» (орфография и пунктуация источника сохранена, — прим. ред.).

На митинге, посвященном 2-й годовщине АТССР, 1922 год

В 1930 году ТАССР отмечала 10-летие со дня образования республики. К юбилею вышел литературно-документальный фильм «Татарстан (Страна четырех рек)», который стал первой масштабной картиной, отображавшей жизнь населения после установления советской власти. Фильм вызвал противоречивую реакцию у зрителя: например, Адель Кутуй сказал, что тот Татарстан, который он знает, в фильме показан не так правдиво. Возможно, Кутуй имел в виду слишком благостно обрисованную жизнь крестьян, которые к 1930 году как раз едва оправились от страшного голода и продразверстки.

Праздник в 1930 году провели 6 июля. С утра планировалось провести в городе демонстрацию-карнавал, шествие физкультурников и физкультурный праздник на стадионе. В течение дня намечались массовые театральные и цирковые представления. Вот что писала об этом плане газета «Советская Татария»:

«В 4 часа на площади Свободы, в Заречье — на стадионе — военная игра Осоавиахима и гарнизона. В мелкие слободы направляются на автомобилях концертные группы. Вечером на всех площадях демонстрация открытых бесплатных кино. Весь день концерты по радио, массовые гулянья в садах и бесплатные зрелища во всех общественных местах (кино, театры, клубы и т. д. С 7 часов утра 6 июля по городу и на окраины отправляются на автомобилях небольшие агитационно-музыкальные группы. С автомобилей будут разбрасываться листовки, плакаты, лозунги. Балконы Чернышевской и Проломной улиц намечено использовать для оркестров.

Каждая колонна демонстрантов, помимо лозунгов, должна подготовить плакаты, в интересной форме отражающие достижения ТР, борьбу с самодержавием и Керенским, войну с националистической контрреволюцией и султангалиевщиной, беспощадную борьбу с великодержавием, антисемитизмом, национализмом, за интернациональное содружество народов. <...>

Спасская башня Кремля, украшенная к празднику. 1930 год

Во все округа будут посланы на празднества правительственные представители, которые посетят окружные центры и районы. В районах организуются массовые празднества, во всех деревнях — массовые собрания, народные гулянья, игры и т. д. Подготовку и проведение праздника во всех избах-читальнях, школах, красных уголках и т. д. должен обеспечить Наркомпрос. Должна быть установлена тесная связь города с деревней. Городские шефы посылают в деревни своих представителей и приглашают из колхозов и деревень гостей в Казань».

В программе был и «физкультурный праздник — Сабан-Туй». Некоторые историки свидетельствуют о том, что Сабантуй специально перенесли с более раннего времени на июнь, чтобы перевести его из разряда народных, суеверных и реакционных на позицию культурно-спортивного общественно-полезного начинания. До тех пор «праздник плуга» отмечали не в июне, а в апреле — перед началом посевных работ, а не после них. Под нажимом новой власти Сабантуй уложили в официальные рамки, нашпиговали спортивными соревнованиями. Сначала его проводили несколько дней или даже недель подряд, а ближе к началу 1930-х свели к одному дню (по крайней мере, в городах).



Афиша Сабантуя в Мензелинске, 1925 год

В 1945 году, к 25-летней годовщине республики, был снят еще один большой фильм, символизировавший и победу над врагом, и развитие Татарии, несмотря ни на что. В нем есть и панорамы Казани, и кадры с юбилейной сессии городских властей, и парад на площади Свободы, и снова Сабантуй.

К 1970 году — к полувековому юбилею — готовились всей республикой. Это уже было мирное время, относительно сытое и спокойное. Поэтому в программу праздника включились даже самые неожиданные организации — например, цирк. Татарский цирковой коллектив в Казанском цирке создали в 1969, а премьеру своей первой программы он показал 23 июня 1970 — в рамках празднования 50-летия Татарской АССР.

Готовились к 50-летию и музеи. Например, вот что писали в районной газете «Авангард» в Тетюшах 31 января 1970 года:

«Тетюшский музей, готовясь к 50-летию Татарской АССР, проводит значительную работу по изучению родного края. Имеющийся у музея актив деятельно участвует в сборе различных материалов. В фонд музея поступило большое количество интересных вещей. Среди них — фотографии участников Гражданской войны, их личные вещи и так далее. Намечено дальнейшее расширение отделов, отражающих советский период. Музей продолжает принимать различные фотографии, плакаты, значки, карты, жетоны, мандаты, одежду, документы, грамоты, вымпелы, предметы быта, именные подарки и другое»

Конечно, Казанская студия кинохроники сняла и фильм по знаменательному поводу, который был широко продемонстрирован публике и гостям праздника. К памятному юбилею Почта СССР выпустила специальную марку, а различные организации и ведомства организовали выпуск разных видов памятных значков. Празднования включали в себя прием официальных делегаций, митинги, народные праздники и прочие излишества. За 50 лет республика добилась многого, практически восстав из пепла и полностью восстановившись после продразверстки, страшного голода, коллективизации, репрессий и Великой Отечественной войны. Но настоящий расцвет был впереди.

Семидесятые стали, пожалуй, самым сильным и спокойным десятилетием в развитии республики. Развивалась нефтехимия, началась история автогиганта в Челнах, построены еще несколько ключевых для экономики предприятий.

60-летие республики праздновали уже с привычным номенклатурным размахом. В торжественных мероприятиях участвовали гости со всей страны и большие партийные чиновники. В театре оперы и балета чествовали героев социалистического труда. Народные массы привычно порадовали Сабантуем, а на акватории Казанки провели водный праздник.

А Казанская студия телевидения сняла к празднику... Правильно, фильм! Режиссер А. Карасик рассказал в нем о том, как прошли 60 лет советской власти в Татарской АССР, и о том, как изменилась и расцвела Казань.