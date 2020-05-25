Артемий Панарин: «Первая зарплата была 9 тысяч рублей. В конце месяца оставалось целых 5 тысяч»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» — о своем детстве, Патрике Кейне, соцсетях, Алисе Знарок и шансах выиграть Кубок Стэнли

«Деньги для меня не на первом месте. Не хочу тратить семь лет жизни — процентов десять от всей — на то, чтобы заработать лишний миллион. Сегодня хоккей выжимает из меня соки, в сезоне устаешь очень сильно. Мы в течение девяти-десяти месяцев живем в жестком графике. Мне ближе кайфовать от хоккея, жизни, получать удовольствие в комфортных для меня условиях и именно сейчас. Когда-то карьера завершится. Надеюсь, заработанные финансы сохраню и буду узнавать другую сторону жизни — без хоккея», — рассуждает самый яркий персонаж российского хоккея Артемий Панарин, в свое время поигравший (правда, недолго и не слишком удачно) в казанском «Ак Барсе». О том, каким был его путь к статусу безоговорочного топа НХЛ, — в большом интервью Артемия.

Наши беседы с самым знаменитым земляком — хоккеистом Артемием Панариным проходили так: списывались, договаривались о времени общения, он звонил, я ставил телефон на громкую связь, включив диктофон. В Нью-Йорке восьмой час утра, у нас — пятый вечера. Артемий, несмотря на вынужденный отпуск, держит форму. Он отвечал на вопросы, крутя педали велотренажера. Так мы общались трижды. Чем не хоккейный матч с разминкой и тремя периодами?



Разминка

Фартовый!

Перебираю в памяти наши встречи с Артемием. Впервые об одаренном мальчишке услышал от его деда — Владимира Ильича Левина, одного из лучших форвардов коркинского хоккея 60-х годов. Ильич приходил в редакцию ко мне или к фотокорреспонденту Олегу Максимову, приносил снимки, иногда угощал сотовым медом. И с гордостью рассказывал о достижениях внука. Первый раз семилетний Артем (а мы долго так его звали вслед за родными) появился в «Горнячке» в 1998 году, материал назывался «Надежда «Трактора». 27 июня 2003 года мы сообщили, что Панарин признан лучшим нападающим турнира памяти погибших юных хоккеистов «Трактора» в железнодорожной катастрофе под Ашой.

Потом была статья «Коркинские «витязи» (и в «Тракторе», и в Подольске Артемий шел рядом со старшим товарищем Георгием Белоусовым, беседа с которым «Жора. Он же Юра» вышла в рубрике «Один на один» 23 июня 2017 года). А следом — много публикаций, особенно начиная после победы Темы вместе со сборной России на молодежном чемпионате мира в 2011 году. Тогда в финале наши провели фантастический матч. Уступая 0:3 после двух периодов в американском Баффало, россияне совершили чудо, забив в третьем пять безответных голов! Первую и четвертую положил наш Тема, начавший и завершивший погоню за золотом. Как же он потом упоительно кричал в камеру: «Кор-ки-но!»

Ну как не гордиться им! И появились статьи: «Хоккейная сказка», «Звездняк им не грозит», «Сказка только начинается», «Панарин с Гагариным!» «Ястреб» из Коркино», «Наследник Валерия Харламова», «Самый знаменитый дед!» («Один на один» с Владимиром Левиным, опубликованное 17 июля 2015 года), «Кто выиграл от обмена» и многие-многие другие. 16 ноября 2013 года на первой полосе «Горнячки» в статье «Шанс есть всегда» высказал надежду, что Артемий Панарин достоин места в сборной страны на Олимпиаде в Сочи–2014. Коркинец тогда выдал результативную серию в регулярном чемпионате КХЛ. И позже Тема признался, что вокруг все говорили, что его возьмут в сборную. В один момент он и сам поверил в чудо.

Владимир Ильич и Нина Степановна Левины давно заслуживают быть отмечены достойно. Сколько они душевных, физических сил вложили во внука. Фото instagram.com/artemiypanarin

Возьми главный тренер Зинэтула Билялетдинов Панарина в состав, верю, наш земляк мог бы по-настоящему удивить. Да и как тогда писал в статье, фартовый он, Тема. И по-спортивному наглый. Это, кстати, понял потом, когда удалось наедине немного поговорить с Артемием Сергеевичем о переезде в НХЛ во время приезда Кубка Гагарина в Коркино в 2015 году. Но где Зинэтула Хайдарович и где я…

Артемий приезжал на каникулы из Подольска, играл с нами, ветеранами, в мини-футбол в хоккейной коробке стадиона «Горняк». Я видел его тренировки на том же стадионе в одиночестве, однажды мы вместе попали на дневной сеанс в бассейне. Но кто тогда знал, что из него вырастет мега-звезда мирового хоккея?

Потом Артемий привез в родной город Кубок Гагарина, мы договорились о визите в редакцию для беседы «Один на один» и …извинения, что не смог прийти: «Занят по горло!» А я из года в год лелеял надежду, что когда-то каким-то образом удастся все же сделать интервью с самым знаменитым сегодня коркинцем.

Если бы не дед с бабушкой…

В истории Коркинского района были, есть и будут известные и в спорте, и жизни люди. Когда-то мы страшно гордились, что рекордсменом «Трактора» по голам за один сезон был наш земляк Юрий Гурьянович Могильников. Заслуженного мастера спорта СССР первым получил «снежный барс», альпинист Анатолий Букреев, по эпизоду биографии которого снят нашумевший фильм «Эверест». Был Денис Чуркин, игравший в первой российской футбольной лиге за челябинский «Спартак». Георгий Белоусов тоже достиг больших высот. Маргарита Хайруллина выиграла этап Кубка Европы по триатлону, Сергей Сигов является тренером сборной страны по скалолазанию. Но Панарин!

Коркино в масштабе страны не на слуху. И когда я на награждениях за победы в журналистских конкурсах представлялся коллегам, немногие могли вспомнить такую точку на карте. Но стоило подчеркнуть, что это малая родина хоккеиста Артемия Панарина, для большей части публики незнакомый топоним моментально наполнялся смыслом.

Если честно, Владимир Ильич и Нина Степановна Левины давно заслуживают быть отмечены достойно. Сколько они душевных, физических сил вложили во внука! Они его поднимали в те годы становления новой России, когда по полгода задерживали небольшую зарплату и пенсию. Им приходилось и корову держать, и на пасеке вкалывать. Конечно, без упорства, прежде всего деда (конечно, потом уже и Артемия), не увидел бы свет гениальной игры Панарина.

Без упорства, прежде всего деда (конечно, потом уже и Артемия), не увидел бы свет гениальной игры Панарина. Фото instagram.com/artemiypanarin

Никогда не скрывал, что моим кумиром в спорте в юные годы, да и потом был хоккеист московского «Динамо» и сборной СССР Александр Мальцев. Журналисты прозвали его «Есенин русского хоккея». Популярность Мальцева была такой, что однажды его и другого прославленного хоккеиста Виталия Давыдова пригласили выступить перед заключенными в «злой зоне» в Комсомольске-на-Амуре. Их встретили, как самых дорогих гостей. Заключенные выстроились в ряд, а старший из них сказал: «Наша зона ни перед кем на коленях не стояла. А перед вами не можем не встать».

От природы кудрявый Панарин, играй он так в СССР, как сейчас, вполне мог бы удостоиться эпитета «Пушкин русского хоккея». А что, у Сергеевичей даже все инициалы одинаковые — А. С. П.

Удивительно, но именно ситуация с пандемией в мире стала толчком к этому долгожданному интервью. Не буду рассказывать, как нашел контакты Артемия и остальную предысторию. Просто наслаждайтесь встречей с ним, его откровенностью и неординарностью.

Первый период

«Артем, газуй!»

— Артемий, с какого возраста себя помнишь?

— Лет с шести–семи. Бычки подбирали с пацанами и курили. Самая сложная задача — найти зажигалку или спички. Взрослые не давали, еще и ругались. Я-то не курил, раз попробовал, мама так по жопе надавала!

— Самое яркое впечатление той поры?

— Утренние поездки на тренировки в Челябинск с дедом. Вставали в пять утра, если зима — полная темень. Дед выгоняет УАЗик, садит меня на водительское место: «Артем, газуй, чтобы было три тысячи оборотов». Я сидел и старательно нажимал на педаль, пока дед где-то ходил или очищал технику от снега. Может, ждал, пока в машине станет тепло (смеется)? Если дедовский УАЗик не заведется — сломался или бензина не было, идем на вокзал на автобус.

— Когда понял, что тебе хоккей нравится?

— Лет в пятнадцать-шестнадцать. Во-первых, у меня не было никакого выбора: хоккей — и все, и больше ничего нет. И других мыслей не возникало. Повезло, что рядом со мной, ребенком, не оказалось такого человека, который бы заставил меня задуматься: нравится — не нравится? Я помню, как не хотелось ехать на тренировку. Бывало, дед не мог довезти, тогда забирали либо Белоусовы, либо Ягодины. Мне наказывали стоять в определенное время в каком-то месте. И как же хотел, чтобы они не приехали! А так бывало, что у них не получалось. Телефонов же не было, и я, счастливый, мчался во двор играть с друзьями. Не нравилось, когда среди дня хотелось гулять, а меня увозили на тренировку. Став взрослее, уже привык к мысли о хоккее.

— Тема, что тебе сегодняшнему не хватает из того, что было в детстве?

— Беззаботности. Приезжаем с Юрой Белоусовым на каникулы домой из Подольска. Я поспал до девяти, затем выходил во двор, качался на турнике. Потом шел к Юре в частный дом через весь город: перелажу через забор и бужу товарища — он любил поспать подольше. У Белого были мопед, другая техника. Едем на мопеде с ним в мэровский двор (так Артемий называет двор дома №15 на улице Ленина, где живет экс-глава Коркино и Коркинского района Виталий Иванович Марченков, — прим. авт.). Там могли поиграть на спортплощадке, просто сидеть на лавочке и грызть семечки. Вот этого, когда ты вышел на улицу, идешь по ней, тебе не надо никуда спешить, и не хватает.

Фото instagram.com/artemiypanarin

Я был уличным ребенком на самом деле. Авторитетов для меня не существовало, как бы сейчас сказали, рос хулиганистым подростком. Был не особо послушным внуком

— Кто для тебя был главным в семье — мама, бабушка, дед?

— Я был уличным ребенком, на самом деле. Авторитетов для меня не существовало, как бы сейчас сказали, рос хулиганистым подростком. Был не особо послушным внуком: мог перечить, грубить. Забегу домой, «закину» котлету — и назад на улицу, где играли в футбол, баскетбол.

— А хоккей смотрел по телевизору, болел за кого-то?

— У меня не было кумиров среди хоккеистов, я их просто не знал, как не знал артистов, актеров, спортсменов. Другие были интересы — погулять, побегать во дворе после тренировок. Лет в 16 стал больше узнавать о хоккеистах сборной России: стали делать маленькие ставки в букмекерских конторах, рублей по сто. Денег хотели заработать!

— Помнишь свой первый спортивный успех?

— Я легко шел по жизни. Что-то получалось, что-то нет. Даже когда из «Трактора» отправили в «Сигнал», расстроился из-за того, что не хотелось ездить в другой конец Челябинска в какую-то дворовую команду (школа «Трактора» — другое измерение). Раньше мечтал о небольшом. Взяли бы в первую команду «Витязя», просто посидеть с мужиками на лавочке — здорово! Я даже играть не хотел, сфотографировали бы меня с ними, и достаточно!

Пришло время — меня взяли. Уже хочу первый гол в КХЛ забить. Потом — несколько очков набрать. И потихоньку-потихоньку двигаться дальше. Сборная, чемпионат мира… Достигаешь цели, радуешься и ставишь новую высокую цель.

Добившись таких успехов, стараюсь прийти в себя, все оценить. Недавно поймал себя на мысли. Путь проделан огромный, и сейчас не получать удовольствие от хоккея — неправильно. Многие всю жизнь, образно говоря, находятся в погоне за хлебом — работой, бесконечными деньгами и так далее. А когда ты сел, подумал и кайфуешь от того, что ты прошел, хотел и добился, и даже большего в тысячу раз… Стараюсь насладиться тем, что получилось и удалось. Если бесконечно ставить новые цели, когда наслаждаться жизнью?

Новые рекорды, высоты, это прежде всего для себя. В нашем меняющемся мире все так же быстро забывается. Ведь часто бывает, что внук уже толком не знает, кто его дедушка. Как только закончишь… У детей, внуков должна быть своя жизнь. У меня же известный прадед — Герой Социалистического Труда Николай Фомич Панарин, в честь которого в Коркино названа улица. Да, это круто, но у нового поколения своя жизнь.

Фото instagram.com/artemiypanarin

Сейчас понимаю, что времени на Коркино мало, ностальгия все больше просыпается

— Артемий, в маленьких городах традиции чтут, известных и именитых земляков помнят. И о тебе память останется на многие десятилетия. Хотя об этом говорить очень рано — тебе еще играть и играть, радовать родных и близких, коркинцев, россиян, твоих поклонников за рубежом. Кстати, коли заговорили о прадеде. Кто-то уже думает, что улица названа в честь тебя! Скучаешь по Коркино?

— Скучаю. Раньше, когда приезжал на неделю, думал: еще много времени побыть с родными и близкими. Пойду-ка я сейчас с пацанами повеселиться. И фокус теряется. Приехал к родным, а проходил, прогулял… С ними, конечно, тоже общался, но не так много, как хотелось. Сейчас понимаю, что времени на Коркино мало, ностальгия все больше просыпается.

— Хорошо запомнил, как ты один тренировался на стадионе «Горняк», бегал по трибунам.

— Раньше таким не был. Искал, где срезать кросс, чтобы меньше бежать. Однако был переломный момент лет в 15, когда понял, что в 16 можно попасть во вторую команду «Витязя». Тогда узнал систему работы клубов: школа — вторая команда — первая. В Подольске базировался клуб ХК МВД. Когда узнал зарплату лучшего игрока команды — 50 тысяч долларов в месяц, охнул: «Это же в месяц по квартире можно покупать?!» И у меня появилось дикое желание попасть во вторую команду, а то все закончится. Вот так просыпался профессионализм.

— Удивительно, что в твоей судьбе часто встречались тренеры из Челябинской области — Сергей Гомоляко, Андрей Назаров, Вячеслав Быков, Олег Знарок!

— Сергей Юрьевич Гомоляко сыграл большую роль, взяв в 17 лет в первую команду «Витязя». Это был огромный толчок для дальнейшей карьеры! Доверие — оно любого окрыляет. С Вячеславом Аркадьевичем Быковым до сих пор на связи.

Самогон бы гнал!

— Запомнился турнир памяти юных хоккеистов, погибших под Ашой, когда тебя признали лучшим нападающим? Почему же тогда тебя отчислили из «Трактора»?

— Сейчас тяжело все восстановить в памяти. Не снимаю с себя вину, в какой-то момент «булки расслабил». А ведь до того играл и тренировался со своим 1991 годом рождения и с ребятами на год старше. Как-то тренер 1990 года Станислав Шадрин сказал: «Иди к своим». Год разницы в том возрасте ощущался значительно. Придя к своему году, сразу стал выделяться. И года три, наверно, был на ведущих позициях «Трактора–91». Видимо, начал немного подохреневать…

Но вдруг мои сверстники стали резко расти, становиться выше, мощнее. А я как будто остановился на месте в физическом развитии. Вот как-то так. Не виню никого, так вышло. Напротив, благодарен тренеру «Трактора–91» Олегу Семендяеву, что отчислил из команды. Был бы я тем, кем стал, если продолжил заниматься в «Тракторе»?

— Не думал, кем бы стал в жизни, если бы не рванули в Подольск Белоусовы?

— Самогон бы гнал, продолжил бы семейный бизнес, — юморит из Нью-Йорка Панарин.

— В Подольске в интернате было несладко? Слышал, там вместе жили не только хоккеисты, а боксеры, борцы.

— В интернате в Челябинске мы жили как-то дружнее: ни воровства, ни наездов. Может, маленькие еще были, все одного сорта? А приехал в Подольск... Часто у кого-то что-то пропадало. Я был маленький не только для своего 1991 года, даже на фоне 1993-го не выделялся. И находились желающие самореализоваться за счет нападок на щупленького игрока старшего года рождения: «Сейчас я с ним разберусь!» Не знали ребята, что прошел уличную жизнь в Коркино.

Фото instagram.com/artemiypanarin

В интернате в Челябинске мы жили как-то дружнее: ни воровства, ни наездов. Может, маленькие еще были, все одного сорта? А приехал в Подольск... Часто у кого-то что-то пропадало. Я был маленький не только для своего 1991 года, даже на фоне 1993-го не выделялся

— Когда в Подольск приехала мама Елена Владимировна, стало легче?

— Я с ней около месяца пожил в квартире. Но к тому времени уже настолько отвык от семьи, что заявил маме, что возвращаюсь в интернат.

— Как произошло, что ты вдруг резко стал обгонять по многим игровым показателям сверстников?

— Все не вдруг, по мановению волшебной палочки, а постепенно. Уже на первых порах в новой команде «Витязь–91» стал выделяться на фоне остальных. Пару лет играл на хорошем уровне. Наша команда была гораздо слабее других в Подмосковье и Москве. Кроме меня, в ней играл еще один варяг. А через два года «Витязь» пополнился новыми легионерами — с Украины, из Белоруссии. Мастеровитые ребята. И за год до выпуска я становлюсь лишь третьим бомбардиром в нашей команде, что для меня означало полный провал. С первого года в Подольске был лучшим по результативности, капитаном команды.

Меня это подстегнуло, раззадорило. Стал чаще тренироваться индивидуально. То в зале тягал штангу, или иду по лестнице в интернате и начинаю отрабатывать хоккейные прыжки, на улице занимался со скакалкой. Меня никто не заставлял — сам придумывал упражнения и выполнял их до упора.

Между тем завершалось обучение в школе «Витязь», решалась дальнейшая спортивная судьба: либо меня забирают во вторую команду — молодежку, либо домой. В общем, я завелся.

До сих пор помню, как пригласили в молодежку. Лето, я отдыхаю на каникулах в Коркино после сезона, вдруг звонок: «Артемий, ждем тебя на сборы со второй командой». Я просто обалдел, прыгал по квартире от радости, а потом стал думать: «Как же я с ними буду тренироваться, если меня ветром сдувает?» По-прежнему был худым, маленьким. Начинаю готовиться в Коркино, хожу на стадион «Горняк», прыгаю по ступенькам, плаваю в бассейне.

Во второй команде на сборах очень старался. Главный мой страх на тот момент — что не дай бог вернут обратно в команду своего возраста. Как же будет стыдно! Но меня оставили. Лишь однажды по просьбе руководства моего возраста сыграл несколько принципиальных матчей за «Витязь–91». И тут отчетливо стала видна разница: за три игры очков 15 набрал, настолько выделялся после сборов со второй командой. А через полгода меня призвали в первую команду «Витязя», которая выступала в Континентальной хоккейной лиге.

— Первая зарплата была…

— Девять тысяч рублей во второй команде заработал. Банковскую карту еще не сделали, дали наличностью небольшими купюрами. Казалось, что у меня тысяч сто! Сел, посчитал, разложил «по полочкам». Получается, чтобы хватило до следующей получки, мог тратить максимум по 300 рублей в день. Но жил на базе, поэтому расходов особых не было — в конце месяца осталось целых 5 тысяч. Стал думать: я же так накопить могу! Зато вторую получку истратил за две недели.

После молодежного чемпионата мира мне здорово подняли зарплату. Я легко отношусь к деньгам: есть — круто, нет — ничего страшного. Когда начали платить по 100 тысяч в месяц, перестал думать о деньгах.

Фото Reuters

Мне эти два гола в финале и победа над Канадой такой уверенности прибавили, послужили таким толчком!

Второй период

Баффало подарил уверенность

— 5 января 2011 года, финал молодежного чемпионата мира, Канада — Россия в американском Баффало. Это одно из самых ярких событий в твоей жизни?

— Значимый момент — это точно. Турнир-то проводил неважно, мало что получалось, выступал в третьем-четвертом звене, страшно переживал. Жил в комнате с Никитой Двуреченским, он меня успокаивал: «Да забьешь ты скоро, успокойся!» А перед финалом мне приснился сон, что отличусь в главной игре. Надо же, так и вышло! Мне эти два гола в финале и победа над Канадой такой уверенности прибавили, послужили таким толчком!

— Дед рассказывал, что ты забил, выскочив на площадку не со своим звеном нападения.

— Он напутал немного. Это меня пригласили в экспериментальную сборную России, когда еще вовсю шли игры плей-офф Кубка Гагарина. Главным тренером был наш наставник по молодежке Валерий Брагин, мы играли товарищеские матчи в Санкт-Петербурге. Я, грубо говоря, «закрывал» чье-то место. Ведь было понятно, что на чемпионате мира будут играть другие хоккеисты, более мастеровитые на тот момент.

Играем с Чехией, я вышел только на одну смену в первом периоде. И, конечно, остыл на лавке. За 3 минуты до конца матча подхожу к Вове Тарасенко, прошу у него выйти на смену. Лучше бы не выходил: бегу, запинаюсь, быстро на смену уехал. Потом иду к Денису Паршину: «Дай выйду!» Мы ведем в счете в несколько шайб, поэтому Брагин молчит. Вышел, ноги снова не бегут, руки не слушаются. Дай, думаю, встану на «пятак», хотя за сезон на него иду считанные разы. Защитник бросает, я подставляю клюшку — гол! Еду на скамейку, говорю с улыбкой Брагину: «Две смены мне нужно, Валерий Николаевич, чтобы гол забить».

— Вернемся в Баффало. Как отмечали победу?

— Особо попраздновать и не получилось. Ночью был самолет в Москву. Сразу после игры немного подразлили, поехали в аэропорт. Лукавить не буду, с устатку и огромной радости кого-то еле собрали для полета. В самолете нашел место с тремя пустыми креслами. Начинаю просить подушку, а стюардесса говорит: «Вы выходите». Даже не знаю, за что высадили. Вернулись в отель и продолжили отмечать! Молодые же, сил вагон.

— А дома наградили?

— Мне подфартило: по-моему, больше всех наград отхватил. Власти Чехова подарили квартиру, команда — часы, в Подольске — тоже часы, в Челябинске на матче «Трактор» — «Витязь» коркинские болельщики вручили нам с Юрой Белоусовым телевизоры. В то же время некоторым свежеиспеченным чемпионам мира подарили лишь грамоту.

Фото ak-bars.ru

Все, что ни делается, — к лучшему. Мог бы застрять в «Ак Барсе», а так в моей жизни появился СКА

«Вы тут колхозники, вот у нас в Москве…»

— Тебя перед плей-офф сезона 2011/2012 из «Витязя» забирает именитый «Ак Барс». Начал ты там за здравие, а потом тренер Владимир Крикунов усадил на скамейку запасных. Недавно он признался, что это его вина: «Не разобрался с этим парнем».

— Я по жизни рисковый игрок, поэтому могу и шайбу на синей линии потерять, и поперечные передачи люблю делать. Это не всем нравится. Опять же: все, что ни делается, — к лучшему. Мог бы застрять в «Ак Барсе», а так в моей жизни появился СКА.

Вернувшись в «Витязь» после неудачной командировки в Казань, сделал определенные выводы. В родной команде пришел в себя: стал усиленно тренироваться, перестал ходить на тусовки, летом дополнительно занимался. В сезоне 2012/2013 в 40 матчах за «Витязь» забил 11 голов. Перед плей-офф меня забрал СКА. В Питере вообще строго к себе относился, окончательно сделал ставку на хоккей. Можно сказать, поставил на него все!

В Питере Артемий тоже двигался поступательно, постепенно выходя на лидерские позиции. В первом сезоне в плей-офф он набрал в 14 матчах 9 очков — два гола плюс семь передач. На следующий сезон Панарин набирает в регулярном чемпионате 40 очков (20+20). А в сезоне 2014/2015 и СКА, и Артемий выстрелили под руководством Вячеслава Быкова на все сто! Артемий в регулярке набирает рекордные для себя 62 очка за результативность (26+36), в плей-офф — 20 (5+15). СКА, уступая по ходу серии ЦСКА 0:3, выигрывает следующие четыре матча! В финале питерцы не оставляют камня на камне от «Ак Барса» — 4:1. А тройка нападения Артемий Панарин — Вадим Щипачев — Евгений Дадонов признается лучшей в лиге!

— Санкт-Петербург нравится?

— Я в него влюбился. Когда играл за «Витязь», то часто бывал в Москве. Приехал в Питер, говорю новым партнерам: «Вы тут колхозники, вот у нас в Москве…» Спустя год буквально проникся городом на Неве: спокойно, красиво, уютно, меньше пробок. Купил здесь квартиру. Когда нахожусь в России, то базируюсь в Питере.

— Говорят, тебе сулили огромные деньги, чтобы остался в СКА. В разы больше, нежели контракт новичка в НХЛ 925 тысяч долларов в год?

— Раза в четыре больше. Но я же не за деньгами поехал. Конечно, деньги ценю, однако они не на первом месте. Чтобы сидеть, считать и гордиться — вот я такой! — не про меня. Даже некорректно сравнивать: на одной чаше весов были деньги, на другой — НХЛ. К тому времени ставил себе задачу войти в мировой топ хоккеистов. А без игры в НХЛ — лучшей лиге мира — ее не решить.

Удивительно, но к тому времени Панарина не поставил на драфт ни один клуб НХЛ. Даже не верится в такое! Поэтому он имел право выбора. И не промахнулся с новой командой — «Чикаго Блэкхокс», которая к моменту прихода Артемия выиграла шесть Кубков Стэнли. Три из них — в 2010, 2013 и 2015 годах.



Свой дебютный матч в НХЛ провел 7 октября 2015 года, в котором отметился заброшенной шайбой в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». 17 февраля 2016 года оформил первый хет-трик в НХЛ, забив три шайбы в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». В регулярном чемпионате набрал 77 очков (30+47) в 80 матчах. По итогам сезона получил «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку года. За два сезона в Чикаго Артемий Панарин набрал 151 очко (61 гол+90 передач), чаще играя в тройке с Патриком Кейном и Артемом Анисимовым. В него влюбились болельщики (на домашней арене «Юнайтед-центр» несколько лет наблюдаются сплошные аншлаги при вместимости почти 20 тысяч зрителей!).



29 декабря 2016 года «Чикаго Блэкхокс» объявил о продлении контракта с Панариным еще на 2 года. По новому соглашению Артемий заработает 12 миллионов долларов. Это был самый большой двухлетний контракт в истории НХЛ. А 23 июня 2017 года «Чикаго» обменял Панарина в «Коламбус Блю Джекетс». До сих пор обмен называют самой большой ошибкой менеджмента «Чикаго».



А Панарин за 2 года в «Коламбусе» набрал 169 очков (55+114) и без Патрика Кейна, доказав всем, какого масштаба он игрок. «Чикаго», кстати, без Артемия ни разу не попал в плей-офф.

Третий период

Очередь за абонементом в Чикаго и пушка в Коламбусе

— Как устроен мир НХЛ — тренировки, перелеты, гостиницы, питание?

— Побывав во многих командах, могу сравнивать. В НХЛ нет мелочей, а весь обслуживающий персонал получает приличную зарплату. Перед полетом утром тренируемся дома, затем уезжаем в аэропорт. Летаем на большом чартере всей организацией — от президента и генерального менеджера до журналистов команды, где все места бизнес-класса. У трапа нас встречает автобус, который сразу везет в отель. Здесь только новички живут по двое, остальные — по одному. Совместного командного ужина, как в России, нет. В самолете выдают суточные — 90 долларов (около 7 тысяч рублей). Дополнительный заработок, нам же, миллионерам, своих денег не хватает, — улыбается Артемий. — Вечером идем группами (по интересам) в ресторан — кто какую кухню предпочитает.

Утренняя раскатка проходит не всегда. У нас в основном ее нет. Проснулись, позавтракали, погуляли немного. Затем собрание команды в гостинице, обед и снова сон. Проснулись, поехали на игру, а после сразу в аэропорт и перелет в другой город. Есть выезды на четыре или пять матчей. Две недели находишься в гостевом состоянии.

Фото instagram.com/artemiypanarin

Каждую игру, каждый период, каждую смену, каждый эпизод нужно что-то выдумывать, изобретать. Против тебя играют не фишки, а очень сильные ребята, для многих из которых попадание в клуб НХЛ — даже больше, чем заветная мечта

— Эмоционально тяжело?

— Не то слово! В этом сезоне успокоился, подписав контракт на 7 лет. Сейчас больше удовольствия от хоккея получаю, меньше нервов трачу. А вот в «Коламбусе» было очень сложно: ждал любой паузы, чтобы просто отдохнуть — полежать, расслабиться.

Плотный календарь в НХЛ, игра против лучших хоккеистов мира здорово выматывают. Это, условно, не матч в Коркино на «Горняке», когда можешь всю игру не уходить со льда, при этом даже не устав. Пришел домой, борща навернул, щеки красные — и ты всем доволен.

Здесь, если не забил, не отдал — люди недовольны. Давление огромное. Каждую игру, каждый период, каждую смену, каждый эпизод нужно что-то выдумывать, изобретать. Против тебя играют не фишки, а очень сильные ребята, для многих из которых попадание в клуб НХЛ — даже больше, чем заветная мечта. А на очереди — еще сотни тысяч хоккеистов со всего мира, которые спят и видят себя в лучшей лиге мира. И каждый бьется за свой контракт тоже в каждом эпизоде.

Часто играю на подсознании. Многие вещи исполняются на автомате, сам порой не знаю, что совершу в следующее мгновение. Все решается в доли секунды. Думаешь: «Брошу по воротам», а в следующий момент делаешь неожиданную даже для себя передачу.

После половины сезона просыпаешься и просто не понимаешь, у тебя сегодня игра, тренировка и вообще, где ты есть. Настолько устаешь. Ввяжешься в борьбу в углу площадки с 120-килограммовым защитником, через 15 секунд уже на сменку едешь на «спущенных баллонах».

— Как болеют в США и Канаде?

— В Канаде — Торонто или Монреале — сумасшедшая атмосфера, где-то — тишина. В Чикаго, чтобы получить абонемент на сезон, нужно 5 лет в очереди простоять! Там до сих пор приятно играть. Много плакатов до сих пор посвящено: «Мы тебя любим!» В Коламбусе после каждого забитого нами гола стреляла пушка. Сначала непривычно, затем уже ждешь залпа.

Вместе с Панариным «Коламбус Блю Джакетс» 2 года подряд выходил в плей-офф. В 2018 году команда в первом раунде встретилась с «Вашингтоном» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. В первых двух матчах в гостях команда Артемия и его друга вратаря Сергея Бобровского вырвала две победы (и оба раза — в овертаймах). В третьем матче снова овертайм. Шайба у Панарина, бросок и… штанга. Поведи «Коламбус» 3:0 в серии, не отыграться бы столичным хоккеистам, которые затем выиграли этот поединок и три последующих, а в конечном итоге взяли Кубок Стэнли.



В 2019 году в первом раунде «Коламбус» сотворил самую громкую сенсацию розыгрыша, разгромив безоговорочного лидера сезона «Тампу-Бэй Лайтнинг»» — 4:0. Причем в первом матче «Тампа» дома вела — 3:0, но умудрилась проиграть — 3:4. Во втором раунде «Коламбус» уступил — 2:4 — будущему обладателю Кубка Стэнли «Бостону». Панарин в плей-офф за два сезона набрал 18 очков (7+11).



Поступательное движение вверх Артемия и привело его на вершину — в топ лучших игроков мира. В статусе свободного агента он сам выбирал Нью-Йорк, клуб «Рейнджерс» и сумму контракта. Будут ли такие суммы и сроки фигурировать в контрактах звезд НХЛ, оказавшихся в статусе свободных агентов после пандемии коронавируса, большой вопрос.

Деньги не на первом месте

— Артемий, первый гол в лиге забиваешь «рейнджерам», первый гол за «Коламбус» — снова в ворота нынешней команды! Знаки судьбы?

— Может быть. Ведь было два моих хет-трика — один за «Коламбус» и один за «Чикаго» в НХЛ — и опять в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс»!

— Тебе сулили больше в Колорадо, Чикаго, однако…

— Я уже говорил, что деньги для меня не на первом месте. Не хочу тратить 7 лет жизни — процентов десять от всей — на то, чтобы заработать лишний миллион. Сегодня хоккей выжимает из меня соки, в сезоне устаешь очень сильно. Мы в течение девяти-десяти месяцев живем в жестком графике. Мне ближе кайфовать от хоккея, жизни, получать удовольствие в комфортных для меня условиях и именно сейчас. Когда-то карьера завершится. Надеюсь, заработанные финансы сохраню и буду узнавать другую сторону жизни — без хоккея.

— Сорок один матч в сезоне — на легендарной домашней арене «Мэдисон Сквер Гарден». Какие они, твои нынешние поклонники?

— Все зависит от статуса матча. Когда встречаемся с соседями-земляками «Нью-Йорк Айлендерс», то наши кричат сильно. А бывает, и освистывают, если крупно проигрываем.

Коркинец довольно быстро освоился в новой команде. А на момент остановки сезона в НХЛ Артемий в 69 матчах набрал 95 очков — 32 гола+63 передачи, он делил 3—4-е места в списке бомбардиров лиги! Никто не сомневался, что Панарин в оставшихся матчах сезона «выбьет» сотню — 100 очков, которая покоряется единицам. Коллеги из The New York Post составили рейтинг 10 главных спортивных лиц Нью-Йорка. Его возглавили бейсболисты, занявшие первые три места. Панарин стал девятым в списке, хотя он новичок клуба!

— С Патриком Кейном, который назвал тебя своим отражением, общаетесь?

— Созваниваемся.

— А на каком языке разговариваете? Твой английский улучшился?

— Смотря с чем сравнивать. Если взять период моего приезда в Америку, то значительно. Я, если честно, до сих пор серьезно языком не занимался. А сам он что-то не выучивается. Я такой человек, что могу чем-то увлечься, если мне станет интересно. Сейчас у меня много тем, в которых хочу разобраться — экономика и так далее. В школе же учился мало.

Фото instagram.com/artemiypanarin

Сети сам веду. Когда хотелось их развивать, старался придумать что-то интересное, оригинальное. Людям неинтересно каждый раз смотреть на нашего пса Рыжего

— Сможешь назвать символическую сборную твоей мечты с учетом, что левый фланг нападения за тобой?

— Представляете, сколько у меня за эти годы было связок, троек помимо Щипачева с Дадоновым, Кейна с Анисимовым? В каждой команде — новые сочетания. В сборной на чемпионате мира в Кельне в 2017 году играл с Никитой Кучеровым и Евгением Кузнецовым, Вадиком Шипачевым и Никитой Гусевым. Назови кого-то одного, другие просто не поймут. Скажу так: на каждом этапе карьеры были те, с кем находил хоккейный язык.

— Насколько ты зависим от социальных сетей и кто ведет твои аккаунты? Как реагируешь на комментарии, особенно негативные?

— Сети сам веду. Когда хотелось их развивать, старался придумать что-то интересное, оригинальное. Людям неинтересно каждый раз смотреть на нашего пса Рыжего. Если честно, не будь популярности, вообще бы не вел. Комментарии стараюсь не смотреть. Раньше злился, мог отвечать, ругаться. Сейчас повзрослел — понимаю, что есть вещи в жизни гораздо интереснее. Давайте начистоту: соцсети — бесполезная трата времени. Сегодня час–другой предпочитаю потратить на книгу, статью или интересное интервью посмотреть — словом, на то, что мне поможет стать чуточку лучше в общеобразовательном смысле.

Алиса непредсказуемая?

— Какой породы знаменитый пес Рыжий?

— Джек-рассел-терьер. Просто он с волосами, необычный.

— Самый его дальний перелет?

— В Америку. Он путешествует больше, чем я, в Ницце даже отдыхал!

— Он в Коркино приезжал?

— Нет, а вот Алиса посмотрела «бойцовский путь» ее молодого человека. Удивилась!

— Провел бы по улице Панарина, пошутил, что в честь тебя ее назвали.

— Я так не смогу.

— Можешь рассказать об истории любви с Алисой Знарок?

— Как-то с другом полетели отдыхать в Монако. А недалеко в Ницце проводил время тренер сборной России Олег Валерьевич Знарок с женой и дочерями — Лерой и Алисой. Приезжаем, больше из-за девушек, а их нет. Но мы же не можем у отца спросить, где они. Неудобно. Пообедали вместе, погуляли, сфотографировались со Знарком. У него тогда был обычный телефон, поэтому попросил меня переслать Алисе наши совместные фото. Я ухватился за возможность наладить таким образом контакт с Алисой, с которой лично не был знаком. Пишу ей в «Инстаграме», она ответила спустя неделю. Сказал, что хочу передать фотки с отцом. Алиса сбросила адрес электронной почты. Мне это не подходит, выудил у нее WhatsApp, переслал фото, написал пару раз. Но она меня игнорировала. Я злился, но что мог тогда поделать?

И вот следует вызов в сборную России на чемпионат мира в Москву весной 2016 года. Алиса тогда пробовала себя в роли комментатора «Матч ТВ», находилась рядом со сборной. В общем, пригласил ее погулять. И… До сих пор гуляем!

Фото instagram.com/artemiypanarin

Планировали на это лето, но сами видите, что творится в мире

— Коркинцы очень интересуются, особенно бабушки: когда свадьба?

— Планировали на это лето, но сами видите, что творится в мире.

— Алиса — она какая?

В это время внезапно ожил стоящий рядом с телефоном и диктофоном ноутбук: «Непредсказуемая» (Алиса — виртуальный голосовой помощник в сервисах «Яндекса»). Артемий это тоже слышит, и мы вместе смеемся.

— Может, правда, непредсказуемая?

— Отнюдь. У нее доброе сердце, у нас схожая жизненная философия и ценности, поэтому хорошо понимаем друг друга. Она порядочная и умная, а еще красивая.

— Дед Владимир Ильич Левин дал тебе дорогу в жизни, которую потом ты уже осилил сам. Он твой самый ярый поклонник. Есть ли у него шанс увидеть тебя вживую в НХЛ?

— В Чикаго я 2 года жил в однокомнатной съемной квартире, в Коламбусе у нас с Алисой была двухкомнатная. Если им приезжать с бабушкой, то минимум на месяц. А где им в ту пору было жить? Сейчас у нас есть свой просторный дом — дай бог, закончится ситуация с коронавирусом, на следующий год ждем их в гости. Пусть посмотрят другой мир.

Раньше мечтал об отце…

— Извини за следующий вопрос. Ты мало рассказываешь о родителях…

— Раньше хотелось иметь папу (родители Артемия развелись, когда малышу было 3 месяца, — прим. ред.), очень хотелось… В команде у всех отцы — помогают детям переодеваться, болеют на трибунах. А у меня не было. Мы начали с отцом общаться, но поздно. Обиды нет, говорю как есть.

С мамой мы ближе. Но в 10 лет уехал в спортивный интернат в Челябинске, через 2 года — в Подольск. Формировался практически без нее. Нет, мы виделись, я приходил к ней на работу, но жить предпочел в интернате. Сейчас купил ей квартиру в Питере, она живет там. Я в любом случае благодарен родителям.

— Ты правда не знал, что тебя зовут Артемий, а не Артем?

— Бабушка с дедушкой так звали, я в школьных тетрадях писал Артем Панарин. А Белоусова все величали то Юрой, то Жорой, в итоге он Георгий! Когда попал во вторую команду в Подольске в 16 лет, меня комментаторы уже объявляли по паспорту — Артемий Панарин.

— Когда подъезжаешь в Коркино после длительного отсутствия, сердце волнуется?

— До сих пор радостно бьется! Раньше приезжал в два захода — по два-три дня. И с родными толком не успевал пообщаться. Сейчас, когда приеду, задержусь на неделю. Никогда не забуду, как вернулся домой в первый раз в 13 лет из Подольска. Подъезжаю на поезде к перрону, играет песня: «Я возвращаюсь домой туда, где свет и покой». Я просто разревелся. Раньше Тимофеевка казалась далеко, а тут командировка на год за две тысячи верст. Еду по городу, вокруг все родное. Сейчас не вернуть те первые эмоции, но по-прежнему приезжаю в Коркино с волнением. Обязательно проезжаю по улице Цвиллинга: все ли на месте?

Фото fotostrana.ru

И чемпионат мира мечтаю выиграть, и Олимпиаду. Однако сейчас главное, чтобы все были здоровы и мир вернулся к прежней жизни. Это будет главная победа. А трофеи, если их заслужишь, никуда не денутся

— Ты впечатлительный и чувствительный. Когда последний раз плакал?

— Прямо-таки рыдать — не рыдаю. Но растрогать меня может многое. Например, сентиментальный фильм. Держусь из последних сил, а Алиса, даже не глядя на меня, спрашивает: «Ты уже плачешь?»

— В 2010 году под твоим фото в «Горнячке» мы сделали подпись: «Артемий Панарин: «Мечтаю привезти в родной Коркино сначала Кубок Гагарина, а затем — Кубок Стэнли». Панарин — с «Гагариным», в 2015 году высший трофей в КХЛ ты уже привозил в родной город. А Кубок Стэнли у нас есть шанс увидеть?

— У меня долгий контракт, команда у нас хорошая. В НХЛ шансы на завоевание Кубка Стэнли есть у всех. И чемпионат мира мечтаю выиграть, и Олимпиаду. Однако сейчас главное, чтобы все были здоровы и мир вернулся к прежней жизни. Это будет главная победа. А трофеи, если их заслужишь, никуда не денутся.

— Думал, чем будешь заниматься после окончания хоккейной карьеры?

— Хочу, чтобы была работа, позволяющая больше времени проводить с семьей. Сейчас большую часть года я нахожусь в разъездах. Станешь тренером — будет то же самое. А мне хочется пожить жизнью простого человека, а не профессионального спортсмена, день которого расписан по минутам.

Овертайм

На матчи коркинского «Шахтера» в 60-е годы народ валил толпой. В воротах играл Георгий Белоусов, а тройку — Владимир Левин — Альберт Фельд — Леопольд Галкин — называли «академики». Как знать, не будь той легендарной для нас команды, может, мир не увидел бы звезды мирового хоккея из Коркино Артемия Панарина.

В конце беседы Тема откровенно сказал, что он никогда себе не признается, что заиграл: «Было много примеров перед глазами, когда парни, попав в КХЛ, года через три заканчивали».

Он — продолжение той советской плеяды великих хоккеистов — Мальцева, Харламова, Макарова, Ларионова, Быкова, Хомутова и других по пониманию сути игры. Для него до сих пор острый пас важнее гола. Так учил его с детства дед. Он до сих пор спорит с именитыми тренерами, когда считает, что бросать с метра во вратаря — неправильно, и лучше отдать передачу набегающему из глубины партнеру. И часто делом доказывает правоту, рождая шедевры на льду.

Кто победил в нашем матче? Конечно, читатель! Получить такой эксклюзив от Артемия Сергеевича Панарина дорогого стоит.

Фото twitter.com

Когда выступал за «Чикаго», прочитал роман Джеффри Арчера «Каин и Авель». Сильная вещь!

Блиц

— Любимое время года?

— Зима. Но такая, чтобы завьюжило со снегом, как в детстве! Каждый год жду, что машину заметет снегом, а я ее буду разгребать.

— Политик, вызывающий симпатию?

— Таких нет или не всех знаю.

— Любимый праздник?

— Новый год.

— Любимое блюдо?

— Макароны. В России — по-флотски, потом это стала итальянская паста с разными соусами. Перед каждой игрой лет десять ее ем.

— Напиток?

— Молочный коктейль, который не пью: вкусный, но не очень полезный. Если говорить об алкоголе, то водка. Почему-то не люблю ни квас, ни пиво.

— Книга?

— Когда выступал за «Чикаго», прочитал роман Джеффри Арчера «Каин и Авель». Сильная вещь!

— Фильм?

— Когда ребята раньше говорили о кинозвездах, певцах, которых они слушали с детства, я кроме Валерия Леонтьева никого не помнил. Не знаю, почему. Дед с бабушкой постоянно слушали его концерты, он выходил в необычных костюмах. А я все время на улице был и телевизор не смотрел.

— Музыкальные предпочтения?

— Все могу слушать, зависит от настроения на конкретный момент. Сейчас чаще включаю русский рэп. Слушаю, что нравится.

— Хобби?

— Осталась с детства любовь к машинам, технике. Собираю фонарики, часы… Но нет на все времени.

— Досуг?

— В зависимости от того, где нахожусь. В основном смотрю интервью на YouTube либо читаю.

