Видео недели: ответ Михалкова хейтерам, медведь в Ярославле и бесстрашная полицейская из Казани

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Михалков требует доказательств

Предыдущий выпуск телепередачи «Бесогон» режиссера Никиты Михалкова наделал немало шума. Над автором «Утомленного солнца» и «Сибирского цирюльника» потешались многие, ведь он собрал в этом выпуске сразу несколько конспирологических теорий, связав их с пандемией коронавируса.

Но Никита Сергеевич записал ответ своим «хейтерам», пройдясь и по Сергею Минаеву, и по Владимиру Познеру. Но особенно интернет-общественности понравился следующий пассаж:

Путин поддержал Минниханова

Президент РФ Владимир Путин одобрил выдвижение Рустама Минниханова на новый президентский срок, поблагодарив его «за предыдущий период работы» и пожелав успехов в следующем.

Нападение медведя

В Ярославле медведь напал на прохожего. Животное вышло из леса в город и, пробегая по улице, напало на идущего мужчину. Оказавшийся рядом таксист вовремя отпугнул зверя и отвез пострадавшего в больницу.

Штраф без маски

В Казани сотрудница полиции выписала штраф мужчине, оказавшемуся на улице без масок и перчаток. Нарушитель снял ее на телефон в момент составления протокола — на записи видно, что она также не имеет на себе «средств защиты».

В МВД по РТ пообещали наложить на сотрудницу дисциплинарное взыскание.

Трейлер «Довода»

Новый трейлер фильма Кристофера Нолана «Довод» появился в Сети. Любопытно, что на этот раз была организована премьера ролика, причем необычным способом: его представили в многопользовательской онлайн-игре Fortnite. Дата премьеры в свое время была назначена на 15 июля, и пока о ее переносе не сообщалось.

Казанец разместил фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Следком возбудил уголовное дело в отношении активиста из Казани Мухаммеда Эль-Айюби, который разместил фотографию Гитлера на сайте, собиравшем фотографии для онлайн-акции «Бессмертный полк». Правоохранители допросили молодого человека и опубликовали видео, на котором тот извиняется перед ветеранами и организаторами проекта.

Статистика по коронавирусу

В Сети появился аналитический ролик с динамикой распространения коронавируса по странам. Видео начинается с абсолютного превосходства Китая, в котором было зарегистрировано более 75 тысяч случаев. На втором месте шел лайнер Diamond Princess, где заразились 634 человека. В Южной Корее на тот момент насчитывалось 227 заразившихся, в Японии — 107.

Далее можно проследить, как резко все эти страны уступили США, Италии и Испании. Затем на второе место вышла Россия.

Небо над Татарстаном

Группа «Добрый Злой» из Чебоксар представила клип на сингл «Татарстан». Музыканты посвятили эту композицию своим родителям и местам их юности. «Песня про прошлое, которое умещается в один гигабайт, и новый мир, принадлежащий новому поколению», — говорится в описании трека.



Последнее видео с сумчатым волком

В интернете опубликовали ролик, на котором запечатлен сумчатый волк. Предположительно, это последняя видеозапись животного, сделанная в 1935 году для фильма «Тасмания — страна чудес». Уже в следующем году сумчатые волки официально были признаны вымершими.

Рим открыл музеи

После многодневного карантина Италия возвращается к нормальной жизни. В частности, свои двери для посетителей открыли музеи Вечного города.