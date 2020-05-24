Захоронения чехословацких легионеров: могилы солдат или бандитов?

Эхо гражданской войны и челябинская «ответка» за маршала Конева

Белочехи — это не воины-герои, отдавшие свои жизни за чью-то свободу, а «бандиты-коммерсанты», уверен уфимский экономист Рустем Шайахметов, который отреагировал колонкой в «Реальном времени» на повреждение памятника чехословацким легионерам в Челябинске. Пикантности последнему событию добавляет тот факт, что вандалы оставили надпись «За Конева ответите», давая таким образом понять, что это реакция на снос памятника советскому маршалу в Праге. Отметим, что во время гражданской войны белочехи немало «наследили» и в Казани, и в Уфе. Шайахметов призывает преобразовать монументы чехословацкому корпусу, возведенные в России, в памятники жертвам легионеров.

Воинское ли захоронение?

В Челябинске в начале мая неизвестными был поврежден памятник чехословацким легионерам, в результате чего посольство Чехии в России выразило протест, заявив: «Рассчитываем, что российская сторона приступит к исполнению своих обязанностей, вытекающих из Соглашения между правительствами Чешской Республики и Российской Федерации о взаимном содержании военных захоронений».

Действительно, 262 чеха и словака захоронены в Челябинске, более того, надпись на памятнике гласит:

«Здесь покоятся чехословацкие солдаты, храбрые борцы за свободу и самостоятельность своей земли, России и всего славянства. В братской земле отдали жизни за возрождение человечества. Обнажите головы перед могилой героев».

Но верно ли утверждение, что в Челябинске находится воинское захоронение чехословацких войск?

Немного истории

Да, в 1914 году Российская империя создала чехословацкие воинские формирования из подданных Австро-Венгрии, в результате чего был сформирован чехословацкий корпус в составе российской армии под командованием российских офицеров. А 26 марта 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР (Сталин), Чехословацкий национальный совет в России и Чехословацкий корпус подписали соглашение, в соответствии с которым:

«Чехословаки продвигаются не как боевые единицы, а как группа свободных граждан, берущих с собой известное количество оружия для своей самозащиты от покушений со стороны контрреволюционеров… Совет народных комиссаров готов оказать им всякое содействие на территории России при условии их честной и искренней лояльности…»

Было определено, что в каждом эшелоне для собственной охраны будет вооруженная рота численностью 168 человек, включая один пулемет, на каждую винтовку выделялось 300, а на пулемет — 1200 патронов. Все остальное оружие чехословаки обязаны были сдать представителям советской власти.

Данный факт свидетельствует о том, что 26 марта 1918 года Чехословацкий корпус как воинское подразделение был расформирован. Вследствие чего все военнослужащие Чехословацкого корпуса стали гражданскими лицами.

Бронепоезд «Орлик». Пензенская группировка чехословаков. Уфа, июль 1918 года. Фото wikipedia.org

Поводом для чехословацкого мятежа послужил инцидент, произошедший 14 мая 1918 года в Челябинске между легионерами и пленными венграми, где в результате самосуда был убит венгр, что в итоге привело к мятежу Чехословацкого легиона против советской власти. А 9 июня легионерами была захвачена вся Транссибирская магистраль. Мятеж Чехословацкого легиона, как искра, воспламенил нашу гражданскую войну. Он был предопределен следующими обстоятельствами.

Говоря о Чехословацком легионе в июне 1918 года, первый президент Чехословакии Томаш Масарик указал следующее:

«Ясно лишь одно, что у нас была армия и в России мы были единственной значительной военной организацией».

Францией по инициативе Масарика к этому времени было принято решение о подчинении Чехословацкого легиона французскому командованию, и 18 мая французский посол в России сообщил военному представителю при легионе Гинэ о том, что Антанта решила начать интервенцию и рассматривает чешскую армию в качестве авангарда союзной армии.

Чехословацкий легион был эффективно использован Антантой для оккупации России. Но когда запахло жареным, легионеры сдали Колчака и часть золотого запаса России за возможность уехать домой. И, как отмечали современники, вернулись они не с пустыми карманами. Находясь в России, командование чехословацким легионом руководило или влияло на производство на 105 предприятиях (18 шахт, 17 промышленных заводов, 10 железнодорожных заводов).

Чехословацкие легионеры у своего эшелона, Россия, 1918 год. Фото svoboda.org

Пора вспомнить о павших от рук белочехов

Если честно, чехословацкие легионеры во время гражданской войны были подданными Австро-Венгрии, демобилизованными гражданами российской армии, поднявшими мятеж против советской власти. И — убийцами тысяч россиян, неплохо нажившимися на реквизициях мирных жителей и предавшими белых, когда им стало это выгодно.

Поэтому погибшие чехословацкие легионеры — это не воины-герои, отдавшие свои жизни за чью-то свободу, а бандиты-коммерсанты, убитые во время совершения преступления.

Можно сказать, что советские солдаты, убитые во время событий 1968 года в Чехословакии, имеют больше оснований на памятники в Чехии, чем чехословацкие легионеры в России, так как они были военными и гражданами Советского Союза, и на них точно должно распространяться российско-чешское соглашение о взаимном содержании военных захоронений. В то время как чехословацкие легионеры не были военнослужащими чехословацкой армии, а были гражданскими лицами, многие из которых виновны в преступлениях против человечности.

Современность так противоречива, что иногда трудно понять логику многих политиков. Так, в Праге ставят памятник власовцам, многие из которых в 1944 году в составе 29-й ваффен-гренадерской дивизии СС «РОНА» под командованием Бронислава Каминского убивали, пытали, грабили, насиловали восставших варшавян, и, как ни странно, поляки не протестуют против этого. Одно слово — европейская супертолерантность. А у нас при поддержке государства воздвигают памятники оккупантам и убийцам россиян — это толерантность российских политиков.

Памятник маршалу Ивану Коневу в Праге. Фото radio.cz

Может, пора вспомнить о чести и достоинстве, о жертвах белочехов? Только сохранностью их могил наше государство не занимается. Я думаю, что правильно будет преобразовать возведенные белочехам монументы в памятники жертвам чехословацких легионеров, не трогая их могил, чтобы помнили о жестокости гражданской войны, особенно когда ее разжигают интервенты. А заодно можно будет видеть и знать виновников трагедии. Это не противоречит существующему межправительственному соглашению о воинских захоронениях и будет соответствовать исторической правде. Как правило, памятники находятся в муниципальной собственности, поэтому соответствующие решения могут быть приняты на муниципальном уровне, как в Праге в случае с памятником Коневу.