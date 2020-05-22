От Головина до Неймара: звезды спорта, которые могли бы реализоваться в киберспорте

Здесь они не менее способны

Фото: Максим Платонов

Сегодня, во времена фактической отмены профессионального спорта, у большинства спортсменов осталась, по сути, одна отдушина, где они могут получать сопоставимый уровень адреналина, — онлайн-матчи в популярных дисциплинах киберспорта. За прошедшие два месяца свои игровые навыки продемонстрировали даже те, от кого этого меньше всего ждали, например Уэйн Гретцки. Однако есть звезды большого спорта, которые занимаются киберспортом на высочайшем уровне и совершенно точно не затерялись бы в нем, если бы у них не было их настоящей карьеры. О том, как фармят и набирают очки убийств Головин, Неймар, Ожиганов и Даниил Медведев, — в материале «Реального времени».

Александр Головин шутит о сокращении занятий футболом в пользу матчей в Dota

Единственный успешный представитель России в топ-чемпионатах европейского футбола давно не скрывает, что водит дружбу с известными киберспортсменами, а заодно и сам гамает то в Dota 2, то в PUBG. Причем, надо сказать, играет на довольно высоком уровне и при определенных раскладах вполне мог бы составить конкуренцию ведущим стримерам, а то и профессиональным киберспортсменам.

Полузащитник «Монако» и сборной России частенько появляется на трансляциях своего знакомого Святослава Drainys Комиссарова, известного по выступлениям за AVANGAR и NAVI в дисциплине PUBG.

В феврале во время одной из таких трансляций Головин шутил, что из-за плотного графика в «Монако» задумывается о том, чтобы поменьше заниматься футболом и вернуться на прежний уровень в играх. Однако игра показала обратное — матч он провел на довольно высоком уровне, практически ни в чем не уступая профессиональному другу. В первом матче с Draynis и Gromjkeee Головин «умер» последним, при этом успел совершить несколько удачных действий, спасая тиммейтов и атакуя соперников.

Головин шутил, что из-за плотного графика в «Монако» задумывается о том, чтобы поменьше заниматься футболом и вернуться на прежний уровень в играх. Фото: asmonaco.com

Да, в 2018 и 2019 годах, когда Александр не был так плотно задействован в основном составе «Монако», он посвящал компьютерным играм значительно больше времени. Тогда Головин набирал почти 6000 рейтинга в Dota 2, участвовал с друзьями в онлайн-турнирах и входил в число лучших игроков в PUBG. Его личный рекорд — 16 убийств в одной игре, который держится до сегодняшнего дня.

«У меня в «Доту» три тысячи часов [наиграно]. У меня был [MMR] почти шесть тысяч одно время. До момента, когда я только приехал в ЦСКА, уже там началось все плотно, времени не было особо играть. Потом уже все, упал. Ну потом не играл года два где-то, потом опять начал. Ну такое уже. Одно время хорошо получалось.

Да у нас, если честно, много кто играет, даже в сборной если взять. В PUBG так, пробуют все, но из-за того, что как бы поначалу тяжело очень, все бросают сразу и в CS дальше играют. Я их пытался затянуть, когда сам в PUBG плотно играл», — рассказывал во время стрима сам Головин.

Игорь Ожиганов c детства за NAVI



Еще один профессиональный спортсмен, который раскрыл себя в киберспорте и обнаружил свои игровые увлечения, — защитник СКА и сборной России Игорь Ожиганов, который едва ли не в одиночку разбомбил на фрагах хоккейный «Трактор» в дисциплине Counter Strike: Global Offensive.

Надо сказать, что уровень у него действительно более высокий, чем у молодых хоккеистов Челябинска — он четко выжидает на позициях, метко стреляет и хорошо руководит командой.

— Впервые сыграл, наверное, году в 2001-м. У друга тогда только компьютер появился. Попробовал — ничего так, но особо ничего не понял. Дальше играл только в футбол, хоккей. Потом одноклассник рассказал, что есть соревновательный Counter-Strike, а не просто сервер, где 30 на 30 играют. Мне показалось это более интересным. И где-то с 2007 года я стал плотно играть, даже на какие-то турниры полупрофессиональные ездил. Был помоложе — времени было побольше, — рассказывал свою историю любви к CS:GO изданию «Спорт День За Днем» хоккеист.

У Ожиганова тоже есть знакомые из профессионального киберспорта и любимая команда — это NAVI, за которую Игорь стал «топить» еще с ее первых «золотых» сезонов в 2010 году, когда состав Даниила Zeus Тесленко выигрывал чемпионаты мира.

Еще один профессиональный спортсмен, который раскрыл себя в киберспорте и обнаружил свои игровые увлечения, — защитник СКА и сборной России Игорь Ожиганов. Фото ska.ru

— Я учился в Митино, и у нас там был один из лучших компьютерных клубов, — продолжает хоккеист свою киберспортивную историю. — Там играл на два года моложе меня парнишка, который теперь известен, как seized. Он становился чемпионом мира с NAVI. Я с ним не играл, но против него — частенько. Когда уроки прогуливал, часто его видел (улыбается).

— Это не благодаря ему, случайно, у вас поло с лого NAVI?

— Нет-нет. Мне просто нравились украинские ребята, игравшие в Counter-Strike. Еще до того, как они стали NAVI: markeloff, Edward, Zeus, starix. Так что слежу за ними, смотрю все турниры.

Что ж, судя по всему, не один seized мог выйти из Митино в число топовых игроков в «контру». Не будь в жизни Ожиганова хоккея, кто знает, где бы он сейчас набирал фраги.



Даниил Медведев уверен, что без тенниса стал бы профессионалом в «стрелялке»

О своем пристрастии к киберспорту и об альтернативном развитии своей карьеры недавно заявлял и лидер российского тенниса на сегодняшний день Даниил Медведев.

Пятая ракетка мира во время пандемии лишился основного рода занятий как минимум до июня (ATP отложила мастерсы именно на этот срок ) и потому ушел в виртуальные развлечения. Главный его спутник на самоизоляции — компьютерные игры.

Сначала российский теннисист демонстрировал в своих соцсетях, как играет в FIFA 2020.



А позже признался, что если бы не теннис, то точно пошел бы в киберспорт.

«Как бы это тупо ни звучало, но я всегда отвечаю одно и то же — я уверен, что я бы стал киберспортсменом. Не уверен в чем — FIFA или стрелялке какой-нибудь, но я уверен, что получилось бы, потому что я был бы целеустремлен. Допустим, мне нравится играть в футбол с друзьями, но я знаю, что никогда бы не стал профессиональным футболистом — у меня просто не получилось бы.

По киберспорту... Для этого должны быть условия. Ты очень рано должен попасть на высокий уровень — после 17-ти будет давление со всех сторон: ты занимаешься ничем, ты просто играешься в игры. Естественно, тебе придется зарабатывать деньги, и, возможно, ты это просто забросишь. Это единственная большая сложность, которую я вижу в киберспорте, но мне это интересно», — рассказал Медведев в эфире в Instagram.

Неймар пропустил церемонию вручения «Золотого мяча» ради матча в Black Ops 4

Одним из самых активных геймеров и любителей зарубиться матч-другой в прямом эфире с профессионалами является самый дорогой футболист мира Неймар.

Известно, что бразилец — давний поклонник CS:GO. Футболист в дружеских отношениях с бразильскими игроками, среди которых Габриэль FalleN Толедо, Фернандо fer Альваренга, Марсело coldzera Давид и другие. А совсем недавно бразилец был замечен в общении в прямом эфире с главной звездой СНГ-контры и одним из лучших снайперов мира Александром s1mple Костылевым. Сначала они поприветствовали друг друга, потом Симпл пригласил футболиста на ближайший крупный турнир в Бразилии.

«Есть информация, что следующий мейджор будет в Бразилии. Надеюсь, ты поедешь и насладишься им», — сказал Костылев.

Самым знаковым эпизодом, когда стало понятно, что компьютерные матчи для Неймара важны едва ли не так же, как футбольные, стал пропуск им церемонии вручения «Золотого мяча — 2018». Тогда он серьезно удивил весь спортивный мир.

Вместо ЗМ бразилец вместе с партнерами по ПСЖ Маркиньосом и Тиагу Силвой стал гостем стримеров Alanzoka и Hayashii и сыграл с ними матч в Black Ops 4. Неймар занял тогда в голосовании «Золотого мяча» лишь 12-е место, поэтому и решил «не размениваться по пустякам».

Другая коллаборация у бразильского нападающего случилась прямо на Новый год все того же 2018-го. Тогда он принял участие в трансляции самого популярного стримера мира Тайлера Ninja Блевинса. На этот раз Неймар попробовал себя на высоком уровне в Fortnite и с тех пор стал настоящим фанатом игры.

Годом ранее, кстати, на любви к компьютерным играм решил похайпить Александр Кокорин, который вызывал Неймара на матч в Counter Strike: Global Offensive. «Жду тебя в лобби, Неймар», — подписал свое видеообращение в «Инстаграм» форвард Зенита, но бразилец проигнорировал этот вызов.

Ну а в качестве вишенки на торте упомянем, что в апреле мать Неймара встречалась (в романтическом смысле слова) с 22-летним профессиональным киберспортсменом Тиаго Рамосом, выступающим в дисциплине Free Fire. Основной версией интереса к этому со стороны игрока было желание попиариться на фигуре Неймара.

В апреле мать Неймара встречалась (в романтическом смысле слова) с 22-летним профессиональным киберспортсменом Тиаго Рамосом, выступающим в дисциплине Free Fire. Фото: Instagram

Множество «колаб» бразильца и его глубокое погружение в комьюнити киберспорта подтверждают, что он не прочь пробовать себя в профессиональном киберспорте и совершенно точно пошел бы именно в эту сферу, не будь в его жизни футбола.