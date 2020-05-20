Кейс: продавец имеет право отказать «безмасочнику», но не всегда отвечает за его грехи

Фото: Илья Репин

Роспотребнадзор разъяснил продавцам, по какому праву они могут отказать в обслуживании «безмасочникам»

На сайте Роспотребнадзора появился документ, которым ведомство отвечает на многочисленные запросы продавцов о том, какое право (в буквальном смысле) они имеют на то, чтобы отказывать покупателям без масок и перчаток во входе в магазин.

Роспотребнадзор объясняет, что маски — это средство защиты барьерного типа и их ношение — это важная профилактическая мера, которую имеют право вводить в условиях «режима повышенной готовности» высшие должностные лица субъектов Федерации. Например, в Татарстане действует режим обязательного ношения масок и перчаток во всех общественных местах. Поэтому, если в регионе действует принятый нормативный акт об этом, то требование носить маску становится «императивным предписанием, подразумевающим как его безусловное соблюдение всеми теми лицами, кому оно адресовано, так и возможность привлечения виновных в его несоблюдении лиц к соответствующему виду ответственности», говорится на сайте ведомства.

В переводе на русский язык это означает, что носить маску обязательно всем, кто заходит в помещение магазина, а если продавец не контролирует этот процесс, то он может быть «назначен» виновным в несоблюдении этого предписания и его возможно привлечь за это к ответственности.

Действия продавцов как хозяйствующих субъектов должны быть «ненасильственным воспрепятствованием в посещении торговых объектов без масок и доступе к товарам». Иными словами, силой вытолкать нарушителя из магазина они права все-таки не имеют. При этом отказ в обслуживании «не может и не должен рассматриваться как действия, ущемляющие права потребителей, и не имеет признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора, каковым является договор розничной купли-продажи».



То есть отказывать в обслуживании в условиях «режима повышенной готовности» продавец имеет полное право. А вот до какой степени распространяется мера его ответственности за нарушителей-покупателей — вопрос в каждом случае индивидуальный.



Продавец не всегда несет ответственность за чужие грехи

Из пресс-службы бизнес-омбудсмена РТ Фарида Абдулганиева поступил интересный кейс: буквально вчера Зеленодольский суд признал отсутствие вины владельца магазина за нахождение в нем человека без маски и перчаток. Так, на горячую линию бизнес-омбудсмена РТ позвонила зеленодольская предпринимательница и попросила о помощи.

Она рассказала, что владеет небольшим продовольственным магазином. На входе висит табличка о том, что магазин обслуживает только покупателей в перчатках и маске. Как-то раз в магазин зашла женщина, на которой не было этих средств индивидуальной защиты. Несмотря на слова продавца о том, что он не будет ее обслуживать, перчатки и маску женщина сразу не надела, обещая, что сделает это с минуты на минуту. И в это время в магазин зашел полицейский.

Покупательницу-нарушительницу полицейский сфотографировал у прилавка, а в отношении владелицы магазина составил протокол об административном правонарушении по статье 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». Наказание по этой статье подразумевает штраф от 10 до 20 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 200 тысяч — на юридических.

Юристы горячей линии бизнес-омбудсмена посоветовали предпринимательнице, какую стратегию в суде избрать.

«То, что женщина зашла в магазин без маски и перчаток, — это нарушение. Но вины владельца магазина в этом нет. В данном случае предпринимательница сделала все, чтобы избежать нарушения закона: установила предупреждающую табличку на входе в магазин, провела инструктаж продавцов о том, как правильно себя вести в случае появления покупателей без маски и перчаток, снабдила самих продавцов всеми необходимыми средствами защиты», — прокомментировал ситуацию руководитель общественной приемной уполномоченного при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей, юрист Филипп Зарубин.

19 мая Зеленодольский городской суд согласился с этой позицией и прекратил рассмотрение дела в связи с отсутствием доказательств виновности предпринимательницы в правонарушении.



Людмила Губаева