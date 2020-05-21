Секс-куклы вместо зрителей, пресс-конференции по видеосвязи, запрет на драки в хоккее

Спорт уже не будет прежним?

Ровно через месяц в Россию должен вернуться большой футбол — РПЛ запланировала возобновление сезона на 21 июня. При этом никаких гарантий, что матчи точно пройдут в срок, пока нет: не все тесты футболистов на коронавирус дают отрицательные результаты, а вышестоящие инстанции до сих пор не дали добро на проведение игр. Однако в клубы уже разослан регламент, по которому придется существовать в это непростое время, и в нем есть немало любопытных и совершенно непривычных вещей. Со дня на день должны объявить и о доигровке сезона в НХЛ — там до сих пор ведутся дискуссии о том, по каким правилам теперь играть. Многие предлагаемые ограничения будут непосредственно влиять на игру, и пока понятно одно — это будет не тот хоккей, к которому все привыкли. О самых необычных требованиях регламентов и нововведениях большого спорта в эпоху коронавируса — в материале «Реального времени».

Германия: празднование голов с соблюдением безопасной дистанции

Немецкая Бундеслига первой из крупных футбольных чемпионатов возобновила сезон, и многих интересовал даже не футбол как таковой, а то, что происходит вокруг него. Футболисты на скамейке запасных в масках и на расстоянии в полтора метра друг от друга, празднование голов с соблюдением той же безопасной дистанции, приезд и отъезд команд на игру небольшими группами в разное время, отсутствие рукопожатий и командных фотографий, индивидуальные бутылки с водой — все это теперь необходимые атрибуты игры.

Еще в конце апреля немецкие команды получили рекомендации, многие из которых вызывали улыбку. Из любопытного — футболистам даже после тренировок было запрещено принимать душ на базе. Также они могут жить в отелях или домах, однако секс и поцелуи им официально запрещены, если у одного из партнеров есть симптомы COVID-19.

В «Баварии» официально запретили командные обеды и ужины — игроки берут еду домой с собой. В некоторых командах перед каждой тренировкой футболисты заполняют специальную анкету, где отвечают на вопросы о своем самочувствии. Всем представителям клубов Бундеслига рекомендовала при нажатии кнопок лифта на стадионах использовать локти. Проверку на коронавирус всем участникам соревнования устраивают теперь дважды в неделю — немецкая лига закупила более 30 тысяч специальных тестов. Что касается пустых трибун, то, например, в Менхенгладбахе заранее попросили болельщиков прислать свои фотографии, из которых потом сделали картонных зрителей.

По первым официальным матчам было видно, как дисциплинированно футболисты соблюдают все рекомендации и требования — никаких командных единений перед играми, запасные сидят через одно-два кресла друг от друга. Ну и самое главное — празднование голов. Первый мяч в историческую коронавирусную эпоху забил норвежец Эрлинг Холанд в игре дортмундской «Боруссии» и «Шальке» (4:0). Нападающий после взятия ворот не стал сближаться с партнерами, а те ему демонстративно поаплодировали:

Хотя в параллельном матче игроки «Герты» позволили себе обниматься после гола. Судья санкций не предъявил, но замечание все же сделал.



Южная Корея: секс-куклы в масках

На неделю раньше Бундеслиги в футбол начали играть в Южной Корее. Там регламент составлялся особенно тщательно — сезон должен был стартовать еще в конце февраля, однако из-за пандемии его перенесли на начало мая. В Азии борьбу с коронавирусом начали зимой, поэтому сейчас обстановка во многих странах не такая напряженная, как в Европе или в США, хотя понятно, что от второй волны вируса никто не застрахован. В конце апреля южнокорейские клубы уже тренировались, а в начале мая проводили товарищеские игры. Чемпионат стартовал 8 мая — естественно, без зрителей, однако в этой высокотехнологичной стране рассчитывают на то, что болельщики вернутся на трибуны уже этим летом.

Любопытно, что южнокорейским опытом составления регламента в эпоху коронавируса решили воспользоваться в ведущих европейских странах — Бундеслига, Английская премьер-лига, испанская Ла Лига и другие топ-чемпионаты многое почерпнули у не самой популярной V-лиги. Корейцы первыми предложили и реализовали требовательный свод правил: перед играми у всех представителей клубов замеряют температуру, все находятся в защитных масках, вместо рукопожатий футболисты склоняют головы, а во время игры официально запрещено плеваться и сморкаться. Гораздо любопытнее, что южнокорейским футболистам на поле нельзя разговаривать не только с судьями и соперниками, но даже и с партнерами по команде. Дисциплинированные азиаты проводят свои игры практически в полной тишине.

В минувшее воскресенье один из самых популярных футбольных клубов Южной Кореи «Сеул» проводил свой первый домашний матч, и на нем организаторы решили вместо болельщиков рассадить на трибунах секс-кукол (в одежде). Любопытно, что даже между ними была соблюдена безопасная дистанция, а на рты надеты маски:

Coronavirus football: FC Seoul apologises for 'sex dolls' in stands https://t.co/scY9Dl1Uzt — BBC News (World) (@BBCWorld) May 18, 2020

Болельщики команды были очень недовольны таким решением. Секс-кукол подбирали тщательно: большинство манекенов были женскими, но нашлись и мужские. В клубе принесли официальные извинения, однако отметили, что куклы были премиального качества. Многих возмутило, что на их одежде была реклама порнографических сайтов, хотя таковая в стране запрещена. Ранее на острове Тайвань, где впервые после вспышки коронавируса возобновился турнир Китайской профессиональной бейсбольной лиги, организаторы компенсировали отсутствие зрителей на трибунах роботами, бьющими в барабаны.



РПЛ: душ в шахматном порядке, удаленные пресс-конференции

Сезон в России планируют начать доигрывать с 21 июня. Регламент проведения оставшихся восьми туров на прошлой неделе был разослан во все клубы, однако еще находится на утверждении в Роспотребнадзоре.

Многое скопировано у Бундеслиги, однако есть и весьма любопытные детали собственного изобретения, о которых не упоминали даже педантичные немцы. Например, душ. Его на российских тренировочных базах принимать не запрещено, однако обязательно нужно соблюдать как безопасную дистанцию, так и шахматный порядок занятых кабинок. То же самое и во время матчей.

Основная часть регламента посвящена как раз организации игр на стадионе, который теперь будет поделен на три зоны: чистую (у поля), зону трибун и наружную. На матчи допускается до 300 человек, и каждый из них должен находиться в своей зоне. Если в Бундеслиге разрешено находиться 10—15 представителям СМИ, то в регламенте РПЛ речь идет только о представителях телевещателя. Не будет и фотографов, кроме клубных. Зато сказано о том, что официальные пресс-конференции теперь отменены (как и послематчевые микст-зоны), однако по окончании встречи журналисты смогут пообщаться с главными тренерами удаленно — посредством видеосвязи.

РПЛ просит клубы открыть в день игры все необходимые двери на стадионе, чтобы максимально ограничить посторонние контакты. Также лига рекомендует летать чартерами, а не стандартными рейсами. В гостиницы теперь просят заселяться не заранее, а в день матча. Еще одна весьма странная рекомендация, связанная с проживанием, — просьба целиком бронировать весь отель или этаж, где будет располагаться выездная команда. Уборки в комнатах быть не должно.

Основная часть регламента посвящена как раз организации игр на стадионе, который теперь будет поделен на три зоны: чистую (у поля), зону трибун и наружную. Фото sports.ru

НХЛ: запрет на драки и плевки на лед, соблюдение положенного расстояния на вбрасываниях

На днях должны окончательно определиться с тем, как будут доигрывать сезон и в Национальной хоккейной лиге. Если в марте — апреле еще был вариант с досрочным завершением сезона, то теперь вопрос об обязательной доигровке уже практически решен. Осталось только разобраться, в каком формате и по каким правилам.

По предварительным данным, если вторая волна коронавируса не ударит по США и Канаде в середине лета, то в НХЛ хотят доиграть регулярный чемпионат (командам осталось провести от 15 до 19 матчей) и провести плей-офф с участием 24 команд. Оставить традиционный формат с 16 участниками уже не имеет никакого смысла — в таком случае многим командам просто не имело бы смысла выходить из незапланированного «ковидного» отпуска.

Уже понятно, что все оставшиеся матчи пройдут на нейтральной территории. Планируется организовать два так называемых города-хаба. Условно в каждом из них будет по 12 команд. Называются варианты с Баффало, Лас-Вегасом, Торонто, Эдмонтоном и Ванкувером, однако возможны и совсем нетривиальные варианты.

В начале мая заокеанские инсайдеры начали публиковать некоторые пункты из предполагаемого регламента. Журналист TSN Райан Ришог пообщался с врачами-инфекционистами, которые будут давать свои рекомендации лиге, и пришел к выводу, что хоккей в оставшейся части сезона изменится. В частности, в НХЛ будет введен полный запрет на драки, чтобы ограничить контакты между хоккеистами. Игрокам будет рекомендовано полностью защищать лицо маской — похоже, что от традиционных визоров придется отказаться. Планируется ввод запрета на стычки после свистка. Тренеры на скамейке будут находиться исключительно в защитных масках и с соблюдением социальной дистанции. То есть похлопать подопечного по плечу, возможно, уже не получится. Будет запрещено плевать на лед и скамейку запасных.

Ну и, наконец, самое странное: крайние нападающие должны будут находиться минимум в 60 сантиметрах от точки вбрасывания во время самой процедуры вбрасывания. Никакой толкучки и противостояний между центральными нападающими в это время также не должно быть.

Телевизионщики тоже пытаются что-то придумать, чтобы зияющие пустотой трибуны не давали ощущение скуки и чего-то ненастоящего. Так, телекомпания Sportsnet разрабатывает специальную программу симуляции присутствия зрителей в зале: во время трансляций в паузах по-прежнему останется музыка, а во время игры может осуществляться имитация шума фанатов, причем он будет разным по интенсивности в зависимости от остроты игрового момента.

Всероссийская федерация волейбола особо просит обратить внимание на возможный вариант с туровой системой. Фото: zenit-kazan.com

Волейбольная Суперлига: туровая система не исключена, вылета, возможно, не будет

15 мая обсуждался и проект следующего сезона в российском волейболе. Клубам предложили сразу четыре варианта, и все они рассчитаны на то, что первые кубковые матчи будут сыграны уже в августе, а регулярный чемпионат стартует в конце сентября. Окончательное решение по регламенту примут в середине июня, хотя и оно может получиться не окончательным, так как никто не знает, какие еще сюрпризы может преподнести коронавирус.

Всероссийская федерация волейбола особо просит обратить внимание на возможный вариант с туровой системой. В прошлом сезоне он применялся в Высшей лиге А: несколько команд собираются в определенных городах и играют большими турами — сразу по несколько игр на одной площадке. Если до такого дойдет, то это станет настоящей катастрофой для болельщиков, так как свой клуб на домашней площадке они увидят, в лучшем случае, всего два-три раза за сезон. Однако туровая система рассматривается как раз ввиду того, что пандемия затянется, и болельщикам до конца года запретят посещать спортивные мероприятия. В таком случае стандартный разъездной календарь действительно не будет иметь большого смысла.

Также боссы ВФВ ждут окончательного подтверждения от всех участников на будущий год — до конца непонятно, сколько команд примет участие в чемпионате. Если Суперлигу расширят на одну-две команды, то возможен вариант, что никто из нее не вылетит. Клубам-аутсайдерам дадут этот год на то, чтобы решить свои финансовые проблемы, а не думать о непременном выполнении спортивной задачи — остаться в чемпионате на следующий сезон.

Кстати, именно волейбол в коронавирусную эпоху считают одним из самых опасных видов спорта, так как в нем за один розыгрыш коснуться мяча могут вообще все находящиеся на площадке игроки.