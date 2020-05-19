Медиарынок Татарстана vs коронакризис: взрывной рост трафика, сокращение рекламы и война форматов

Фото: Максим Платонов

Как коронакризис сказался на показателях республиканских онлайн-изданий, телеканалов и радиостанций? Катастрофична ли ситуация с падением рекламных бюджетов местных СМИ? Стоит ли готовиться участникам татарстанского медиарынка к массовым сокращениям и закрытию проектов? Почему СМИ необходимо внести в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, и готовы ли власти поддержать работников информационного фронта? В День печати Татарстана «Реальное время» вместе с аналитиками и экспертами подготовило обзор медиарынка республики и попыталось ответить на эти вопросы.

Как менялись показатели онлайн-СМИ

Небывалый рост спроса на продукцию традиционных средств массовой информации на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер в прошлом месяце констатировал замминистра связи России Алексей Волин. Апрельские исследования показали, что сайты ведущих изданий увеличили свою аудиторию на 100 млн пользователей, а также на 40—60% выросло посещение сайтов региональных газет.

Данные сервиса Similarweb подтверждают слова Алексея Волина и в масштабах республики. Если посмотреть на местные издания, то начиная с середины марта практически в каждом наблюдается резкий рост трафика. Это относится и к «Реальному времени», и к «Бизнес Online», и к «KazanFirst», и к ProKazan, и к InKazan. Единственным исключением стал «Татар-информ»: трафик здесь начал было расти в конце февраля, но с середины марта плавно пошел на спад.

Оценить динамику цитируемости татарстанских СМИ до наступления пандемии и во время позволяет статистика, предоставленная «Реальному времени» администраторами автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей «Медиалогия». Аналитики компании взяли топ-10 самых цитируемых СМИ Татарстана прошлого года (напомним, наше издание входит в тройку лидеров) и посмотрели их суммарную цитируемость с октября 2019 по апрель 2020.

Так, в октябре прошлого года суммарный индекс составлял 330,9, в ноябре наметился спад до 282,35, после чего, в декабре, показатель резко вырос до 353,52. Январь (344,14) и февраль (333,3) характеризуются снижением индекса цитируемости, однако в марте 2020-го, когда в России был объявлен локдаун, наметился резкий рост показателя до 365,02. Апрель показал себя еще лучше для изданий — суммарный индекс цитируемости топовых татарстанских СМИ вырос до 386,45.

Трафик и качество сайтов

Интересны и общие показатели онлайн-изданий. Оценить ситуацию по местному трафику среди республиканских интернет-СМИ за месяц позволяет статистика Liveinternet.

В топ-10, помимо «Реального времени», находятся InKazan, «Вечерняя Казань», ProKazan, «Комсомольская правда» Казань, ИА «Татар-информ», а также «РБК-Татарстан». Третье место в десятке занимает KazanFirst (посещаемость 617,5 тыс), второе место за «Бизнес Online» (994,7 тыс), а на первом месте располагается агрегатор информационного контента «Татмедиа» с суммарным показателем 1,1 млн посетителей.

Если же оценивать интернет-СМИ по их востребованности среди пользователей, то здесь складывается несколько иная картина. Аналитику в этом разрезе собирает «Яндекс», определяющий индекс качества сайта (ИКС). Вместе с величиной посещаемости сайта этот показатель зависит и от поведения читателей: времени нахождения на сайте, активности пользователей и т. д.

В конце прошлого года тройку лидеров среди местных СМИ замыкало «Реальное время» (индекс 4 820). Выше показатели у «Вечерней Казани» (индекс 5 100) и «Бизнес Online» (12 300). Весной этого года показатели лидеров немного подросли: ИКС у нашего издания составил 5 150, у «Вечерки» — 5 650, а у «БО» — 12 500.

Самоизоляция и телевидение

Очевидно, пандемия сказалась не только на онлайн-изданиях, но и на телевидении. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиаскоп» по аудитории ТВ в Казани в марте и апреле 2020 года.

В первую очередь, аналитики сравнили, сколько времени жители Казани тратили на просмотр ТВ в марте-апреле прошлого года с аналогичным периодом текущего года. Март принес небольшое снижение: с 225 минут в сутки в 2019 году до 223 минут в 2020-м. А в апреле, наоборот, отмечается значительный рост: с 208 до 262 минут в сутки.



Если говорить о самых популярных жанрах ТВ-программ в марте и апреле текущего года, то в топе у зрителей находятся сериалы, развлекательные программы и кино. За ними следуют новости и социально-политические программы. При этом в апреле люди тратили на просмотр телевизионных программ значительно больше времени, нежели в марте.

В динамике общероссийского телесмотрения в период самоизоляции отмечается схожая тенденция — телеаудитория показывает значительный рост. По данным «Медиаскопа», в апреле -2020 жители российских городов с населением более 100 тыс. человек старше 4 лет смотрели ТВ на четверть больше времени, чем в апреле прошлого года — в среднем 269 минут каждый день.

Особенно высокий прирост наблюдался в первые две недели режима всеобщей самоизоляции. Время телепросмотра также выросло по сравнению с мартом-2020 — на 13%. В прошлом году в апреле время просмотра ТВ по сравнению с мартом, наоборот, сокращалось.



Отследить динамику по радио пока не представляется возможным, поскольку, как сообщили «Реальному времени» в компании «Медиаскоп», данные по нему «будут готовы значительно позже».

В то же время благодаря исследованию Центру аналитических исследований и разработок (ЦАИР) (имеется в распоряжении «Реального времени») нам удалось составить картину по самым популярным радиостанциям республики. В первой пятерке — «Европа Плюс», DFM, «Рекорд», «Болгар радиосы» и «Дача». Далее в топе «БИМ-радио», NRJ, «Татар радиосы», «Русское радио» и «Ретро FM».

Примечательно, что львиная доля опрошенных заявила о том, что вообще не слушает радио. Для сравнения, за «Европу плюс» отдали 7,6% голосов, а за вариант «не слушаю радио» проголосовали 39,6% респондентов.

Удар по рекламным доходам

Радость от роста трафика на фоне пандемии затмевается катастрофическим падением рекламных доходов. Прогнозируется, что по итогам 2020 года телевизионные рекламные бюджеты могут сократиться примерно на 25—30% — от 40 до 50 млрд рублей. Крайне драматичная ситуация складывается на радио: здесь рекламные бюджеты могут сократиться больше, чем наполовину, то есть потери отрасли составят порядка 8 млрд рублей. По рекламе на сайтах СМИ падение может составить 3—4 млрд рублей. Помимо этого, ожидаются сокращения сотрудников.

— Наблюдается очень существенное падение рекламных доходов. Понятно, есть государственные СМИ, которые получают госзаказ, но если мы говорим о частных СМИ, то у них ситуация действительно катастрофическая. В апреле рынок упал практически до нулевых значений — не хуже нефтяного. Ситуация очень сложная, особенно с доходной частью, — описывает происходящее на рынке генеральный директор ТНВ, председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.

Еще в прошлом месяце Минсвязи РФ обратилось в правительство с просьбой отнести медиасферу к числу отраслей, наиболее пострадавших от COVID-19, однако решение до сих пор не было принято. С аналогичной инициативой на днях выступил президент Татарстана Рустам Минниханов, направивший с подачи Аминова письмо в адрес и.о. премьер-министра России Андрея Белоусова.

— Это первый руководитель региона, сделавший подобный шаг, — комментирует инициативу Ильшат Аминов. — Мы надеемся, что федеральные власти нас услышат, потому что поддержка СМИ сейчас нужна как никогда. Эта отрасль по праву может считаться одной из наиболее пострадавших. Если вы посмотрите на весь список, то там находятся все основные рекламодатели СМИ: туриндустрия, сфера общественного питания, услуги, автомобили, частные организации здравоохранения, образования и так далее.

Собеседник нашего издания уверен: после пандемии выживут не все — это однозначно. Особенно, если не будет мер государственной поддержки.



Коронакризис на медиарынке

«Я помню кризис на медиарынке в 2009, 2010, 2014 годах и, по большому счету, текущая ситуация от них ничем не отличается», — описывает свои ощущения от коронакризиса, ударившего, в том числе по республиканскому медиарынку, основатель контент-бюро «Хорошая история» Руслан Серазетдинов.

По мнению эксперта, тем, кто уже бывал в подобных ситуациях, все очевидно: трафик растет, потому что люди в кризис начинают потреблять больше новостей, но при этом число прямых рекламодателей снижается.



— Пока мне кажется, что весь диджитал у нас выжил — я не слышала про громкие закрытия, в отличие от Самары, где закрылись наши коллеги по лайфстайлу «Большая деревня», — рассказала нашему изданию главный редактор «Инде» Ксения Лукичева. — Если говорить про нас, то мы сохранили всех сотрудников и все отношения с фрилансерами. Что касается трафика, то он у нас вырос: сначала это было связано с тем, что люди читали новости про коронавирус, а затем аудитория устала и переключилась на то, что возвращает ее к обычной жизни. При этом у нас отвалились практически все местные рекламодатели, но им на смену стихийно пришли федеральные. Думаю, они обратили внимание на региональное издание и стали заниматься более точечным маркетингом в связи с особенностями жизни в нашем регионе.

В свою очередь, известный казанский журналист, экс-главред издания InKazan Никита Ишмуратов, комментируя резкое сокращение рекламных бюджетов, предполагает, что отток поступлений от рекламы для ряда онлайн-изданий, за которыми стоят мощные структуры, будет «ощутим, но не критичен».

— Критическое влияние кризис может оказать на телевидение. Если у ТНВ есть серьезный ресурс, то для «Эфира» [пандемия] может стать достаточно серьезным ударом. На мой взгляд, вполне ожидаемо сокращение сотрудников. Скорее всего, такой вариант оптимизации расходов так или иначе коснется всех, — считает эксперт. — Что касается формата раздачи бесплатной газеты, то здесь я не вижу перспектив. Не думаю, что у этих изданий был шанс и без кризиса. Но, возможно, в какой-то мере, кризис ускорил эти процессы.



Главные тренды

По нашей просьбе участники рынка и эксперты выделили главные тренды татарстанского медиарынка в отрыве от коронакризиса.

— Во-первых, к сожалению, пока идет процесс монополизации, объединения и укрупнения. Маленьким игрокам становится все труднее бороться и выживать. Вторая тенденция — развитие альтернативных форм СМИ: прежде всего речь о телеграм-каналах и YouTube. Возникает альтернативная среда распространения информации. На этом фоне некоторые уже поспешили «похоронить» традиционные СМИ, и совершенно зря. Могу сказать за себя, как за телевидение: мы будем работать на всех платформах и готовы к конкуренции, — заявляет Ильшат Аминов.

— Если говорить об интернет-СМИ, то здесь самый большой тренд (по крайней мере в России) — уменьшение числа независимых изданий. Большая доля СМИ принадлежит крупным холдингам или государству, — отмечает Аминов.



В то же время генеральный директор ТНВ не верит в предрекаемый конец печатных СМИ. По словам собеседника нашего издания, зарубежный опыт показывает: всегда есть определенный круг людей, которые хотели бы подержать газету в руках. Однако новая реальность, связанная с коронавирусом, может внести свои коррективы, поскольку, как оказалось, бумага очень хорошо передает вирус.

О выходе на лидирующие позиции альтернативных форматов также упомянул Никита Ишмуратов. По словам эксперта, сейчас идет борьба за влияние между форматами электронных СМИ и телеграм-каналов. Появляется еще один новый рынок — видеоблоги, которые способны составить конкуренцию телевидению и также будут оттягивать деньги у традиционных СМИ.

Стагнация в региональных медиа

Есть еще один свежий формат — подкасты, производством которых уже занялись некоторые республиканские издания, в том числе «Инде».

— Подкасты во всем мире только набирают обороты, но с каждым годом их слушание растет. Пока что их мало, поскольку культура потребления подкастов еще не зародилась. На мой взгляд, в Казани с этим будет сложнее, потому что в той же Москве ты можешь слушать подкаст, пока ты 2,5 часа добираешься на работу. Здесь это просто невозможно. Думаю, эта ниша не вырвется на первые места, но она уже есть и она растет, — предполагает Ксения Лукичева.

Никита Ишмуратов согласен: этот рынок совсем в зачаточном состоянии. Плюс здесь важен вопрос продвижения и того контента, который авторы собираются производить.



— Сегодня подкасты слушает самая продвинутая публика, и для нее качество контента очень важно. Может быть, стоит подождать год или два, пока туда не придет менее прихотливая аудитория, — комментирует эксперт.

В целом, по мнению Ишмуратова, «местные СМИ в России находятся в плачевной ситуации». И прежде всего это связано с политической обстановкой в стране. Ишмуратов считает, что обратная связь между журналистами, обществом и государством сегодня нарушена, и в этом плане Татарстан не является каким-то уникальным субъектом федерации. Поэтому в части развития СМИ наблюдается стагнация, которая началась не в этом году, а намного раньше.