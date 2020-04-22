Алексей Волин: «Потери медиаотрасли от пандемии коронавируса составят примерно 100 млрд рублей»

Пандемия коронавируса заметно отразилась на российском медиарынке: как рассказал замминистра связи России Алексей Волин, вместе с резким приростом аудитории в СМИ сейчас наблюдается резкое падение доходов. Чиновник прогнозирует сокращение числа средств массовой информации по всей стране, причем более драматичная ситуация будет складываться в регионах. Однако, по словам Волина, СМИ, возможно, включат в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, и игрокам медиарынка окажут поддержку, правда, не из бюджетных средств. Подробности — в нашем материале.

«Ножницы» трафика и доходов

На фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер наблюдается небывалый рост спроса на продукцию традиционных средств массовой информации, рассказал Алексей Волин. Телевизионное смотрение увеличилось на 30—50%, сайты ведущих изданий за последний месяц увеличили свою аудиторию на 100 млн пользователей, также на 40—60% выросло посещение сайтов региональных газет.



При этом экономическая ситуация в отрасли оставляет желать лучшего. По словам Алексея Волина, сейчас наблюдается парадоксальное явление — так называемые «ножницы»: количество пользователей у СМИ заметно возрастает, а доходы резко сокращаются.

— Мы видим серьезное падение продаж в рознице, потому что в очень многих киосках работали продавцами люди старше 65 лет, а, во-вторых, количество людей на улицах серьезно упало. Мы видим по регионам сокращение посещений киосковой сети, составляющее где-то 25—30 процентов, а где-то свыше 50 процентов, в связи с чем газеты были вынуждены урезать свои тиражи. При этом, повторюсь, трафик на сайтах серьезно увеличился, — сообщил замминистра на пресс-конференции «Интерфакса».

«Мы видим по регионам сокращение посещений киосковой сети, составляющее где-то 25—30 процентов, а где-то свыше 50 процентов», — сообщил Волин. Фото Романа Хасаева

Вместе с тем наблюдается серьезное падение рекламных бюджетов, которое сказывается как на федеральных СМИ, так и на региональных. По итогам 2020 года телевизионные рекламные бюджеты могут сократиться примерно на 25—30% — от 40 до 50 млрд рублей. Крайне драматичная ситуация складывается на радио: здесь рекламные бюджеты могут сократиться больше, чем наполовину, то есть, потери отрасли составят порядка 8 млрд рублей. В ряде регионов реклама на местном радио упала на 80—90%.

— По печатным СМИ ситуация более комплексная, поскольку их источником доходов является реклама (в печати и онлайн), подписка и розница. По рекламе на бумаге ожидается падение примерно наполовину — на 7 млрд рублей. По рекламе на сайтах бумажных СМИ падение может составить 3-4 млрд рублей. По рознице — примерно 10 млрд рублей. И совершенно понятно, что происходит естественная тенденция, которая заключается в сокращении доли бумажной подписки — здесь потери могут составить примерно 4 млрд рублей. В то же время порядка 10 млрд может потерять книжная отрасль. В общей сложности потери отрасли составят примерно 100 млрд рублей, — заключил Волин.

«Доля изданий, которые покинут рынок, составит 10—15 процентов»

Также Алексей Волин прогнозирует сокращение числа региональных и федеральных СМИ. При этом замминистра отметил, что это произошло бы и без пандемии.

— Дело в том, что мы уже давно наблюдаем процесс, при котором количество участников рынка больше, чем этот рынок в состоянии прокормить. В нынешних условиях те СМИ, которые либо не имели достаточной экономической базы, либо достаточного количества пользователей, скорее всего уйдут с рынка. При этом надо иметь в виду, что для регионов эти показатели будут более драматичными: там рекламные объемы уже сократились на 50—70 процентов, причем на 50—55 процентов сократились объемы в тех изданиях, которые считались заслуженными региональными лидерами, — заявил Волин.

Доля изданий, которые покинут рынок из-за пандемии, по мнению спикера, может составить 10—15% от количества СМИ.

Жизнь СМИ после пандемии спикер описывает, как «интересную, но трудную». Фото: Алексей Кунилов / oblgazeta.ru

— Это не означает, что на 10—15 процентов увеличится безработица в этой сфере. Дело в том, что, когда мы говорим про региональные СМИ, мы видим очень высокий процент совместительства. По нашим прогнозам, процент журналистов и сотрудников, которые останутся без работы, будет сильно меньше. Более того, профессионалы точно найдут себе работу — таких журналистов везде не хватает, — уверен чиновник.

Жизнь СМИ после пандемии спикер описывает, как «интересную, но трудную». Интересной она будет, поскольку СМИ нарастили свою аудиторию и им нужно будет бороться за ее сохранение, а трудной она будет, так как денег станет заметно меньше. В результате выживут самые сильные и интересные, а общество от этого только выиграет.

«Речь не идет о том, чтобы выделять бюджетные средства на поддержку СМИ»

— В связи со складывающейся сейчас ситуацией, наше министерство обратилось в правительство РФ с просьбой отнести медиасферу к числу наиболее пострадавших отраслей экономики. Мы надеемся, что это произойдет в скором времени. Такое решение ожидается. Со своей стороны мы в ближайшее время планируем предпринять ряд шагов, которые были бы направлены на поддержку отрасли, — заявил Алексей Волин.

Первое, что планируется сделать — уменьшить количество обязательных лицензионных требований, которые сегодня распространяются на телевидение и радио. Одной из серьезных мер поддержки, по мнению Волина, может быть разрешение региональным радиостанциям и телеканалам не вещать в период с полуночи до шести утра, что позволило бы сэкономить на загрузке их передатчиков. Также профильное министерство предложило ослабить ряд контрольных мер.

— Отмечу, что пока речь не идет о том, чтобы выделять средства бюджета на поддержку СМИ. Мы обсуждаем отсрочку тех платежей, которые есть у СМИ, о снижении контрольных мероприятий, либерализации рекламного законодательства, — уточнил замминистра.

Также российские телеканалы отреагировали и на то, что школьники сейчас находятся на дистанционном обучении. Фото mon.tatarstan.ru

«Сильно меняются форматы вещания»

В условиях пандемии изменились и форматы работы СМИ. Контактных способов общения становится все меньше, связь осуществляется в основном при помощи интернета. Телевизионные передачи снимаются без публики, а экспертов приглашают выступать в онлайн-формате.

— Мы видим, что сильно меняются форматы вещания. Новости все больше замещают собой развлекательные программы. Новостные форматы оказались крайне востребованы. Меняется сетка вещания — она ориентируется тех, кто остается дома. Также интересно то, что изменилось начало прайм-тайма — оно сместилось с 18:00 на 15:00, — констатирует Алексей Волин.

Также российские телеканалы отреагировали и на то, что школьники сейчас находятся на дистанционном обучении.

— Они увеличили долю просветительских и культурных передач в первой половине дня. Отмечу, что в скором времени планируется запуск нового тематического проекта: с 27 апреля на телеканале ОТР с 9:00 до 12:00 по будням будут транслироваться учебные материалы в виде уроков. Проект был реализован по заказу Минпросвещения РФ. Это делается для ребят, которые не имеют возможности заниматься онлайн, а также для тех, кто живет вне зоны доступа к нормальному интернету. Многие региональные телеканалы уже включили подобные трансляции в свою сетку вещания, — завершил анонсом свое выступление Алексей Волин.