Юрий Карандин: «Равенством в КХЛ и не пахнет. Нынешний трансферный рынок — пир во время чумы»

Легендарный судья и почетный вице-президент ФХР о взгляде провинциальных клубов на развитие лиги

Даже после введения нового потолка зарплат в КХЛ эксперты продолжают говорить о тотальном неравенстве среди команд лиги. Одни клубы с трудом дотягивают до пола зарплат, а кому-то потолка в 900 миллионов рублей мало. Об этом, а также о силе хабаровской и новокузнецкой хоккейных школ и разной манере поведения «Авангарда» в зависимости от места базирования читайте в интервью экс-арбитра и почетного вице-президента ФХР Юрия Карандина.

«Десять клубов резвятся и комплектуются, остальные ждут своей очереди»

— Вам нравится то, что происходит на трансферном рынке КХЛ-2020?

— Мне нравится, что в КХЛ наконец-то введен жесткий потолок зарплат, причем на правильной в данный момент отметке — 900 миллионов рублей. Это позволило создать группу фаворитов из восьми-десяти клубов. Обострение конкуренции, пусть и за счет снижения уровня традиционных лидеров, пойдет лиге на пользу.

При этом радоваться рано. Есть вещи, которые нас, людей глубинки, просто угнетают.

— О чем речь?

— Да, примерно десять клубов на рынке сейчас резвятся — бюджеты, определенные еще в прошлом году, позволяют. Но есть целая группа команд, которые ждут, когда большие клубы укомплектуются, — и только потом попробуют кого-то приобрести. Учитывая нынешние финансовые реалии, речь о клубах как раз нашего региона — Сибирь — Дальний Восток. Такое неравенство — большой минус для КХЛ.

В той же «Сибири» или «Амуре» сейчас не жалуются. Хабаровску повезло — там есть местная легенда Александр Могильный, под имя которого идут игроки, за счет чего весной и удалось сохранить костяк команды. У Новосибирска есть свои козыри — крупные компании, которые работают в регионе. Но я считаю, что клубам нашего региона все равно нужно бить в колокола и настаивать на реформах.

Фото vk.com/hcsibir1962

У Новосибирска есть свои козыри — крупные компании, которые работают в регионе. Но я считаю, что клубам нашего региона все равно нужно бить в колокола и настаивать на реформах

«Есть опасения, что в Омске «Авангард» будет вести себя намного скромнее, чем в Балашихе»

— О чем речь?

— Мы много обсуждаем потолок зарплат и почти ничего не говорим о поле. Если КХЛ хочет быть мощной, конкурентной лигой, то пол должен быть не ниже отметки в 50 процентов от потолка, то есть 450 миллионов.

А сейчас пол — меньше 300 миллионов, поэтому команды второго эшелона и воспринимают трансферный рынок — 2020 как пир во время чумы. Их очередь придет очень не скоро, да и смогут они лишь подлатать кадровые дыры. Равенством тут и не пахнет.

— Что делать, если у региональных клубов нет бюджетов под 450-миллионный пол?

— Мое предложение: в таких случаях часть нагрузки имеет смысл взять на себя лиге. КХЛ — это не только экономический, но и спортивно-политический проект, который должен объединять всю страну. Не должно в ней быть региональных различий, как, например, с «Авангардом». Сейчас в Балашихе он крутит один обмен за другим, выполняя все капризы своего канадского тренера. Но у меня есть опасения, что после возвращения в Омск клуб будет себя вести намного скромнее.

Фото hawk.ru

КХЛ — это не только экономический, но и спортивно-политический проект, который должен объединять всю страну. Не должно в ней быть региональных различий, как, например, с «Авангардом»

«Половина золотых сборных — воспитанники Новокузнецка и Хабаровска»

— Многие у вас спросят: а нужна ли КХЛ региональная обуза?

— Вот здесь лига, на мой взгляд, уже наломала дров, когда исключила новокузнецкий «Металлург» и «Ладу». Всем хоккейным миром надо сделать все возможное, чтобы эти клубы возродить и не позволить сделать новые ошибки.

Честно скажу, мне смешно смотреть, как сейчас между ведущими клубами КХЛ идет финансовое сражение за ветеранов и второсортных иностранцев. При этом молодых российских хоккеистов мы практически не видим — они или едут за океан, или вне нашего внимания. Да и что о них скажешь, если центры, их воспитывавшие, — прежде всего Новокузнецк, от КХЛ отрезаны, а достойной молодежи все меньше и меньше...

Посмотрите золотые составы сборной России последних лет! Практически наполовину они сформированы или из новокузнецких воспитанников, или из хабаровских, — Бобровский, Капризов, Сорокин, Орлов, Телегин, Плотников, Григоренко, Зуб. Так цените эти центры!

Фото russia-hockey.ru

Молодых российских хоккеистов мы практически не видим — они или едут за океан, или вне нашего внимания

— Что делать?

— Если КХЛ важны перспективы российского хоккея и интересы сборной, то давайте говорить о поле зарплат. Давайте помогать региональным клубам, которые воспитывают молодых, — как это делает ФХР, отправляя программу «Красная Машина» к нам в Сибирь и на Дальний Восток. На мой взгляд, в нынешних финансовых условиях помощь региональным центрам — одна из главных задач КХЛ.

Russia-Hockey.ru