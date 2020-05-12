Коронавирус — это еще не самое страшное, что было в нашем спорте

Гораздо страшнее были спартакиады и волюнтаризм спортивного руководства СССР

2020 год войдет в историю спорта как сезон самых странных чемпионатов. Запомнится весьма странный итог сезона КХЛ, где так и не были определены ни чемпион, ни призеры, а четвертьфиналисты Кубка Гагарина были расставлены по алфавиту. Или странные итоги сезона в других видах спорта, где чемпионаты страны связаны с распределением путевок в еврокубки. Но на самом деле бывало и хуже. «Реальное время» вспоминает о самых странных чемпионатах СССР за 70 лет, с которыми не сравнится даже коронавирусный сезон.

Чемпионат страны не сыграли, зато еврокубок выиграли



Весьма странно выглядят из нашего времени сразу четыре чемпионата СССР по баскетболу, которые были проведены в рамках всесоюзных спартакиад 1956, 1959, 1963 и 1967 годов. Любопытно, что баскетболистам в эти годы уже выпала возможность стартовать в еврокубках. Дебютировали они вообще в 1957 году, на 10 лет раньше футболистов. И в первых двух розыгрышах чемпионата побеждал армейский клуб из Риги под разными названиями — ОСК, СКВО, оба раза опережая ВВС МВО, команду, созданную Василием Сталиным. Но в 1960 году рижский СКА не имел права стартовать в Кубке европейских чемпионов, поскольку годом ранее чемпионата страны просто не было, а вместо него состоялась спартакиада, на которой отличились сборные Москвы, Грузии и Латвии. Однако на КЕЧ 1960 года заявились не только рижские армейцы, но и тбилисские динамовцы, более того, эти команды и встретились в финале. Впрочем, на ранней стадии розыгрыша еврокубка в нем кто только не играл, включая команды Египта и Марокко.

1959 год, когда мужские баскетбольные команды были заняты на играх Второй Спартакиады СССР, был использован для того, чтобы покончить с «пережитком прошлого» — «сталинский» ВВС МВО был устранен. Кроме того, произошло массовое переименование команд. ЦСК МО («Центральный спортивный клуб Московской области») превратился в ЦСКА, как его хоккейный собрат тремя годами ранее, рижский СКВО («Спортивный клуб военного округа») стал СКА, «Труд» из Свердловска — «Уралмашзаводом», алма-атинский «Буревестник» превратился в СКИФ, спортклуб института физкультуры. А таллинский «Калев» зачем-то переехал в Тарту.

А что еще оставалось делать в свободное время? Ведь, играя чемпионат СССР по обычному расписанию, команды были задействованы по полгода, а во времена спартакиад — всего 10—14 дней в году. Вот и «развлекались», переименовываясь и переезжая.

Чемпионат выиграл армейский клуб, который на тот момент носил название ЦСК МО. Фото ice-hockey-stat.com

С ледовыми дворцами спорта чемпионат СССР по хоккею растянулся до 25 мая

Следующее желание реформировать чемпионат страны было осуществлено в 1960 году и касалось оно хоккея. После победы на дебютной Олимпиаде 1956 года советские хоккеисты планировали повторить успех, и федерация хоккея решила для этой цели поменять гладкий календарь чемпионата на кубковый, начиная плей-офф с 1/8. Возможно, это было связано с тем, что старт Олимпиады в США был сдвинут (в Кортина-д’Ампеццо-1956 она прошла с 26 января по 5 февраля, а в Скво-Вэлли-1960 — с 18 по 28 февраля). Крытых ледовых дворцов в СССР на тот момент почти не было, первый каток с искусственным льдом открылся в московских Сокольниках 14 апреля 1956 года. 31 июля того же года открылись Дворец спорта и Малая спортивная арена на стадионе имени В.И. Ленина, нынешние «Лужники». Поэтому «олимпийский» чемпионат СССР 1956 года растянулся аж до 25 мая. Поскольку 8 из 15 команд тогдашней высшей лиги представляли Москву и подмосковную Электросталь, они ничего не потеряли от того, что сезон простерся практически до лета. А как же выкручивались команды из других городов, спросите вы. Ничего страшного: сыграли на бумаге, просто не приехав на игры. В Горьком и Новосибирске не сыграли по два матча, в Челябинске сразу четыре из-за отказов гостевых команд.

Чтобы не повторять подобную ситуацию и завершить чемпионат СССР 1960 года в те же сроки, что и предыдущий, то есть 16 апреля, федерация и пошла на плей-офф. Увы, сборной эти перемены не помогли, она на Олимпиаде пропустила вперед и Канаду, и США (последние стали сенсационными победителями). А чемпионат выиграл армейский клуб, который на тот момент носил название ЦСК МО. Правда, не обошлось без эксцессов. Четвертьфинал армейцы проводили в Горьком с местным «Торпедо», которое было на подъеме. Армейцы проиграли первый матч — 5:6, но перед второй игрой (серия длилась до двух побед) в Горьком грянула оттепель, и серию, по предложению наставника армейцев Анатолия Тарасова, перенесли в Москву. Там они выиграли четвертьфинал, а к полуфиналу с «Крыльями Советов» подошли уже с новым названием — ЦСКА, который и выиграл чемпионат того года.

Куда же без «татар»?

Следующая волна нововведений коснулась очередного олимпийского года — 1976-го. Советским спортсменам предстояло стартовать на монреальской Олимпиаде, которая проводилась непривычно рано, с середины июля по 1 августа. Для сравнения, Токио-1964 и Мехико-1968 (октябрь), Рим-1960 и Мюнхен-1972 (конец августа — сентябрь) были не совсем летними, а скорее осенними Олимпиадами.

Футбол и баскетбол к тому времени удивят советского болельщика друг за другом. Окончание футбольного чемпионата СССР 1970 года подарит болельщикам сразу два золотых матча, поскольку ЦСКА и московское «Динамо» наберут одинаковое количество очков. Игры пройдут в нейтральном Ташкенте, вначале вничью при 60 тысячах болельщиков, а затем с победой армейцев 4:3, уступавших по ходу матча 1:3, уже при 40 тысячах зрителей. Год спустя, в 1971-м, в нейтральном Тбилиси сойдутся баскетбольные ЦСКА и ленинградский «Спартак», и победа с перевесом в одно очко снова останется за армейцами. «Татары», кстати, будут не чужими на этих праздниках жизни. Воспитанник казанского футбола Геннадий Еврюжихин забьет гол за футбольное «Динамо», будущий тренер УНИКСа Евгений Коваленко победит в составе ЦСКА, бывший казанский писатель Василий Аксенов напишет о баскетбольном матче свой лучший спортивный репортаж, а судить его будет легендарный казанский арбитр Габдльнур Мухамедзянов.

В 1968 году дебютант стал чемпионом СССР. Фото beatles.ru

В волейболе чемпионаты страны в «спартакиадные» годы также не проводились. Тут любопытно, как действовал принцип обмена команд между лигами. Сообщаем: никак. Просто не проводились чемпионаты в низших лигах, и все. К примеру, «Калев» выиграл путевку в высшую лигу чемпионата СССР в 1966 году и целый сезон ждал, чтобы дебютировать в вышке. Ждал не напрасно, поскольку в 1968 году дебютант стал чемпионом СССР. Уникальный случай, которому есть объяснение. В этом году проходила Олимпиада в Мехико, и на алтарь победы было брошено все. В баскетболе и волейболе сильнейшие команды остались без игроков сборной СССР, освобожденных от участия в чемпионатах и готовившихся в течение сезона. В итоге в баскетболе чемпионом стало тбилисское «Динамо» (минус 1 сборник), далее СКА, Киев и ЦСКА (минус 3 сборника). Кстати, в ту сборную привлекался и казанец Владимир Никитин, отец Марии Никитиной, защищавший на тот момент цвета волгоградского «Динамо». В волейболе и вовсе ситуация выглядела сенсационной: «Калев», «Буревестник», Алма-Ата (без двух сборников), рижский «Радиотехник» (без одного сборника). ЦСКА, лишившись всего лишь двоих — Мондзолевского и Сибирякова, упал с первого места на восьмое.

«Пражская весна» смешала все карты футбольным командам СССР

У волейболистов жертвы были оправданы олимпийской победой, а вот баскетболисты своего «Движения вверх» ждали еще 4 года, финишировав только третьими.

Чудили не только мы. В советском футболе сезон 1968 года ничем особым не запомнился, даром что совпал с проведением Олимпиады. Но зато изрядно накосячил УЕФА. В Кубке кубков должны были стартовать московские динамовцы, им уже жребий определил в соперники греческий «Олимпиакос», но тут европейский футбольный союз решил провести повторную жеребьевку и искусственно свести в ней клубы из соцстран. Поводом стало введение войск стран Варшавского договора в Чехословакию.

Таким образом, в Кубке европейских чемпионов свели друг с другом киевское «Динамо» и польский «Рух», «Левски Спартак» из Болгарии и венгерский «Ференцварош». Вместо греков московскому «Динамо» предстояло теперь сыграть с польским «Гурником». Последовал обоюдный отказ, так же как в паре «Левски Спартак», Болгария — «Унион», ГДР. Отказался и венгерский клуб «Дьер», которому предстояло играть с румынским «Динамо» из Бухареста. «Отщепенцев» в итоге было трое — румыны, югославы и, собственно, чехословаки, чей «Слован» и выиграл тот Кубок кубков.

«Слован» и выиграл тот Кубок кубков. Фото fanpicture.ru

Кто смешнее? В волейболе играли спортобщества, в футболе было два демисезонных чемпионата в один год

Советские волейболистки выиграли два подряд олимпийских старта, что тем не менее не спасло их от самого странного чемпионата стран в истории. В 1976 году первенство СССР разыгрывали команды спортивных обществ. То есть играла сборная СССР, а также команды студенток («Буревестник»), динамовок, армеек («Вооруженные силы»), ДСО профсоюзов и «Спартака». До такого бреда надо было еще додуматься, но, как говорится, нет препятствий патриотам.

От участия в еврокубках наши команды в том сезоне отказались. Любопытно, что еврокубки не входили в приоритет советского волейбола вплоть до 1984 года. Как только наступал олимпийский сезон, наши команды массово игнорировали все остальное. У мужчин ЦСКА лишь однажды сыграл в «олимпийском» Кубке чемпионов в 1960 году. У женщин мы пропускали олимпийские сезоны, начиная с 1976 года. Кстати, отказ от еврокубков 1984 года доказывает, что мы изначально не планировали бойкотировать Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

Также необходимо припомнить пример сумасшествия, которому предались коллеги-футболисты. Там провели два чемпионата страны в один год. Весенний, по итогам первого круга, практически «обезжиренный», выиграло московское «Динамо», и это последняя победа легендарного клуба, и то получившаяся крайне забавной. Лауреаты этого чемпионата — московское и тбилисское «Динамо» и «Арарат» не попали в еврокубки, а неудачники — «Локомотив» и «Заря» из Ворошиловграда — никуда не вылетали. Зато осенний чемпионат был триумфальным для московского «Торпедо», киевского и тбилисского «Динамо», распределивших места на пьедестале почета и путевки в еврокубки, и фатальным для «Спартака» и минского «Динамо», вылетевших в первую лигу. Справедливости ради, в случае проведения обычного чемпионата из двух кругов его итоги были бы такими: «Динамо», Москва, их тбилисские одноклубники и львовские «Карпаты» (по 35 очков, но лучшая разнице по личным встречам у грузин: 3:0, 1:3). А «Спартак» в том сезоне так и так вылетел бы, только в компании не с Минском, а с «Зарей».

Кстати, инициатор проведения чемпионатов по столь странной формуле — 80-летний ленинградец Марк Годик — ушел из жизни 12 апреля этого года. Только ведь и такой вариант розыгрыша чемпионата, проводимого под девизом «Все для сборной, все для победы», не помог ей подняться на Олимпиаде выше третьего места. Любопытно, кстати, что в годы чемпионатов мира изменения в футбол не вносили, отдавая приоритет Олимпиадам тех лет.

Его «московское «Динамо» в тот сезон опередило ЦСКА по итогам регулярного чемпионата, а по итогам «аппендицита» уступило армейцам «золото». Фото betconsult.ru

Моисеев мог побеждать только в регулярке

Последние неоправданные изменения в систему розыгрыша чемпионата СССР снова внесли хоккеисты. С 1981 года к круговому чемпионату начали прибавлять турниры в один круг. В 1981-м участвовало шесть команд, в 1982-м — четыре. Далее 2 года без изменений, и в 1985 году снова дополнительный турнир, только с участием трех команд. Экс-тренер «Ак Барса» Юрий Моисеев в сердцах назвал его «аппендицитом» и был субъективно прав. Дело в том, что его «московское «Динамо» в тот сезон опередило ЦСКА по итогам регулярного чемпионата, а по итогам «аппендицита» уступило армейцам «золото». Правда, спустя 13 лет справедливость восторжествует, и история отблагодарит Юрия Ивановича, который выиграет «золото» чемпионата страны, только во главе казанского «Ак Барса». В последнем, кстати, хоккейном турнире, проходившем без серии плей-офф, с которым у Моисеева дела не очень складывались.

В чемпионатах времен развала СССР можно найти аналогии с нынешними коронавирусными турнирами, когда количество стартовавших и финишировавших команд может не совпадать. В СССР было подобное, когда грузинские команды снялись до старта сезона 1989 года, вильнюсский «Жальгирис» провел одну игру, после чего тоже снялся, в баскетболе не доиграли свои чемпионаты каунасский «Жальгирис» — четыре матча, и вильнюсская «Статиба» — семь игр. При этом их соседи по Прибалтике — баскетбольный «Калев» не только не снялся, но даже стал последним чемпионом Советского Союза 1991 года. После чего начались абсолютно бессмысленные чемпионаты СНГ, которые даже вспоминать не стоит.

