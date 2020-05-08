Коммунальщики могут недосчитаться триллиона рублей в 2020 году

Объем коммунальных неплатежей в 2020 году может составить более 1 трлн рублей — представители всех сегментов энергоотрасли России попросили у государства поддержки

Фото: Ринат Назметдинов

Неплатежи населения и организаций ЖКХ за энергию из-за карантинных мер и экономической стагнации могут по итогам 2020 года в России составить полтриллиона рублей. А объем коммунальных неплатежей в 2020 году, если не предпринять ряд необходимых мер, составит более 1 трлн рублей, цены на электроэнергию могут вырасти в этом году на 10—12%. Как выяснила газета «Реальное время», на встрече игроков энергоотрасли с депутатами Госдумы РФ в конце апреля участники заявляли: уже сейчас приборы учета в многоквартирных домах ставить не на что, скоро не будет денег и на подготовку к отопительному сезону. Предприятия ЖКХ уже попросили наделить правом обращаться к коллекторам для выбивания долгов. Мы узнали, чего еще попросили гарантирующие поставщики, сетевики и другие представители системообразующей отрасли у государства и почему перенос ввода модернизированных электростанций на год не станет критическим.

Неплатежи населения и организаций ЖКХ за энергию могут составить полтриллиона рублей

В конце апреля, когда власти РФ, представители генерирующих, сетевых и сбытовых компаний, а также депутаты Госдумы РФ обсуждали ситуацию в энергетической отрасли в ситуации продленного карантина (точнее — «режима нерабочих дней»), стало известно, что уже по итогам первой «карантинной» недели апреля 2020 года у гарантирующих поставщиков (ГП) наблюдалось критическое падение поступлений от потребителей за апрель, поток денежных средств сократился от 50% до 70%. В заключении по итогам заседания двух секций экспертного совета при Комитете Государственной думы по энергетике (есть в распоряжении «Реального времени») отмечается, что по состоянию на 21 апреля 2020 г. ситуация улучшилась, однако появилась новая проблема: сокращение оплаты в сравнении с апрелем 2019 года составило порядка 13%, в том числе по населению — порядка 10%, по управляющим компаниям — порядка 36%, по сфере ЖКХ — порядка 13%.

В итоге кассовые разрывы ГП в связи с отсутствием у них инструментов для стимулирования потребителей к оплате до конца 2020 года только по категориям потребителей «население» и «ЖКХ» могут достигнуть 500 млрд рублей. Эти кассовые разрывы в документе названы «фактически финансовой дырой», так как гарантирующие поставщики энергии не смогут их восполнить путем привлечения новых кредитов и потому, что ГП ограничены в лимитах кредитования размером расходов на обслуживание кредитов, учтенных в сбытовых надбавках, и вследствие ухудшения ситуации на финансовых рынках.

Предельная величина кассового разрыва, расходы на обслуживание которого учитываются в сбытовых надбавках, уже равна месячному обороту одного поставщика или 200 млрд рублей в целом по рынку. Но эти кредиты привлечены для «покрытия уже существующей дебиторской задолженности, величина которой еще до введения ограничительных мер приблизилась к 300 млрд рублей». Ухудшение расчетов гарантирующих поставщиков с производителями энергии и электросетевыми организациями поставит под угрозу сохранение статуса субъекта оптового рынка и статуса гарантирующего поставщика, предупреждают участники рынка. А лишение статуса ГП в свою очередь приведет к потере бизнеса, «что несправедливо по отношению к компаниям, которые особо чувствительны к последствиям принятых органами власти чрезвычайных мер».

Мало того, последующая процедура смены ГП приведет к кратному росту задолженности потребителей розничного рынка, находящихся на обслуживании у ГП и «дополнительной дестабилизации обстановки в субъектах РФ».

Энергетики также просят предоставить госгарантии на привлечение кредитов, возможность реструктуризации кредитов. Фото: sv-bob.livejournal.com/293074.html

Налоговые льготы, дешевые кредиты — чего просят энергокомпании?

В качестве ответных мер участники заседания — среди них представители «Уралэнергосбыта», «Россетей», Некоммерческого партнерства «Территориальные сетевые организации» (НП ТСО), Ассоциации «Совет производителей энергии», «Газпром энергохолдинга» и других — предложили государству для начала субсидировать процентные ставки сверх 10% годовых по кредитам, постоянно привлекаемым гарантирующими поставщикам и на пополнение оборотных средств, и на субсидирование полной стоимости кредитов, необходимых для исполнения обязанностей. Энергетики также просят предоставить госгарантии на привлечение кредитов, возможность реструктуризации кредитов и включить гарантирующих поставщиков в систему государственных гарантий по кредитам и инвестиционным проектам, снизить ставки по страховым взносам или проработать возможность ввести льготы.

Представители ГП также попросили предоставить налоговые льготы, в частности, увеличить с 10 до 25% долю прибыли, которая может быть направлена на формирование резерва по сомнительным долгам, отменить авансирование по налогу на прибыль и приостановить начисление пени за несвоевременную оплату по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам. Наконец, гарантирующие поставщики рассчитывают на временный мораторий на лишение статуса ГП до конца 2020 года. Для потребителей же наиболее важное их предложение заключается в возможности перехода к предоплатной схеме поставки ЖКУ, начиная с 1 января 2022 года (для «улучшения состояния расчетов за жилищно-коммунальные услуги»).

Приборы учета в многоквартирных домах ставить не на что

Представители энергосбытового комплекса (гарантирующих поставщиков) также дали понять, что исполнение закона, по которому на гарантирующих поставщиков переносится обязанность по установке приборов учета в многоквартирных домах (№522-ФЗ — вступает в силу 1 июля 2020 года) уже под угрозой. По элементарной причине — у ГП на это просто не будет средств, так как расходы на реализацию данного закона для гарантирующих поставщиков составят около 25 млрд рублей в год, при этом в сбытовых надбавках указанные расходы учтены только в ряде регионов.

Участники рынка попросили, во-первых, перенести реализацию закона на 2 года, во-вторых, предусмотреть в переработанном законе не точечную замену приборов учета на интеллектуальные, а комплексное оснащение многоквартирных домов системами учета по согласованному графику и обеспеченному финансированием (из бюджета).

По данным «НП ТСО», снижение объемов электропотребления в апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 12%. Фото: gridcom-rt.ru

«Россети» могут недополучить по итогам года до 3 млрд рублей

От карантинных мер и общей стагнации страдают не только гарантирующие поставщики, но и представители энергосетевого комплекса. По данным «НП ТСО», снижение объемов электропотребления в апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 12%.

В ПАО «Россети» отметили, что приостановка мер ответственности за исполнение обязательств (как бизнесу, так и населению — опять же, из-за остановки производств и сидения дома) по оплате потребленной электроэнергии уже негативным образом сказалась на платежной дисциплине. Только в период с 1 по 14 апреля 2020 года уровень расчетов населения с ДЗО ПАО «Россети» — гарантирующими поставщиками составил 18% (год назад было 24%), а оплата услуг по передаче электрической энергии составила 90% (год назад было 98%). В итоге недоплата гарантирующими поставщиками и прямыми потребителями — управляющими организациями, предприятиями жилищно-коммунального комплекса — составит до 10% выручки «Россетей». Для примера приведем выручку за 2018 год — тогда оборот «Россетей» составил 27,1 млрд рублей, то есть, речь идет о недоплате на 2,7 млрд рублей.

Сетевики: за платежную дисциплину в регионах губернаторы должны нести главную ответственность

Поэтому и «энергосетевики» предлагают свои меры по спасению отрасли. Во-первых, они просят ввести субсидиарную ответственность субъектов РФ за муниципальные предприятия и предприятия ЖКХ, а уровень оплаты за поставленные энергоресурсы сделать одним из показателем оценки эффективности того или иного губернатора и его команды. Из списка мер (всего их 16) отметим также исключение штрафных санкций за несвоевременное исполнение договоров технологического присоединения, мораторий на «заморозку» тарифов на услуги по передаче электрической энергии, мораторий на исключение расходов, фактически не понесенных в периоде регулирования, на который установлены регулируемые цены (тарифы), «заморозка пени» для кредиторов территориальных сетевых организаций.

Сетевики также попросили российские власти отменить санкции и штрафы за неисполнение или несвоевременное исполнение ремонтной и инвестиционной программы и за недостижение плановых значений целевых показателей качества. Кроме того, как и гарантирующие поставщики, сетевики предложили рассмотреть ряд налоговых льгот, начиная с налоговых каникул в части уплаты налогов и страховых взносов в бюджет и заканчивая отменой штрафов и пеней за несвоевременную неуплату налогов. И ввести мораторий на проверки всеми контрольно-надзорными органами.

Производители попросили ограничить мораторий на оплату коммунальных услуг только «наиболее пострадавшими и уязвимыми категориями населения». Фото: stolypin.institute

Объем коммунальных неплатежей в 2020 году может составить более 1 трлн рублей

Помимо ГП и сетевиков в отрасли пострадали и производители энергии. По данным, например, Ассоциации «Совет производителей энергии», платежи за коммунальные услуги электроснабжения и теплоснабжения во втором квартале 2020 года могут снизиться до 20% от начислений, а в целом за 2020 год собираемость может снизиться до 50%. Величина «дополнительной» дебиторской задолженности в 2020 году может составить более 1 трлн рублей.

Производители попросили, во-первых, ограничить мораторий на оплату коммунальных услуг только «наиболее пострадавшими и уязвимыми категориями населения» и ввести адресную господдержку тех потребителей, кому могут предоставить отдельные меры послабления — субсидии гражданам на оплату коммунальных услуг, считают в Ассоциации, необходимо перечислять на счета ресурсоснабжающих организаций. Адресно поддерживать надо не только отдельных граждан, считают участники рынка, но и наиболее пострадавшие отрасли экономики, чтобы предприятия этих отраслей могли оплачивать коммунальные ресурсы и услуги. Производители в числе мер поддержки также упоминают налоговые каникулы, льготные кредиты и мораторий на проверки.

Как готовиться отопительному сезону, если денег на это просто нет

Так как локаут коснулся всей энергоотрасли, нет ничего удивительного, что финансовые и другие проблемы по принципу домино затронули всю цепочку игроков рынка, то есть и теплоснабжающие организации, и предприятия ЖКХ. Первые уже сейчас бьют в набат, поднимая тревогу по подготовке к следующему отопительному сезону, даже графики и объемы работ, связанные с отключением горячего водоснабжения из-за ограничительных мер приходится пересматривать.

Сами же работы по подготовке к отопительному сезону 2020/21 можно будет выполнить либо привлекая льготные кредиты, либо прямые бюджетные субсидии, так как платежная дисциплина ухудшилась и необходимых средств на счетах осенью очевидно будет недостаточно. Необходимо будет предоставить адресную помощь и самим управляющим компаниям на подготовку многоквартирных домов к зимнему периоду. Представители этого сектора рынка попросили власти РФ также приостановить все изменения тарифной политики, которые могут привести к росту расходов, и прекратить механизм лишения статуса единой теплоснабжающей организации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения последней обязательств по оплате тепловой энергии.

Игроки рынка обращают внимание на изменения Жилищного кодекса, которые формально хотят запретить вообще обращаться к коллекторам и другим агентам. Фото mos.ru

Предприятия ЖКХ попросили наделить правом обращаться к коллекторам для выбивания долгов

Из-за карантинных мер, направленных на помощь гражданам в оплате коммунальных услуг, «козлом отпущения» стали и предприятия ЖКХ, которым теперь даже непросто обращаться в суд для взыскания задолженности с потребителей. По данным ПАО «Интер РАО», от ЖКХ при этом требуют указывать идентификаторы граждан-ответчиков (серия и номер документа, удостоверяющего личность, ИНН, СНИЛС и др.), которые у организаций ЖКХ отсутствуют, т. к. граждане-потребители ЖКУ не обязаны их предоставлять.

Не самый приятный сюрприз может коснутся и злостных неплательщиков, так как то же ПАО «Интер РАО» попросило отказаться от «необоснованных запретов на внесудебный порядок работы организаций ЖКХ с дебиторской задолженностью потребителей ЖКУ». За этим, в частности, скрывается право организаций ЖКХ на обращение к коллекторам, чтобы последние возвращали задолженность. Игроки рынка обращают внимание на изменения Жилищного кодекса, которые формально хотят запретить вообще обращаться к коллекторам и другим агентам (заключать с ними договоры комиссии и др.), направленным на возврат просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

«Такой тотальный запрет в условиях вводимых ограничений приведет к росту расходов организаций ЖКХ, а также еще большему росту задолженности за ЖКУ», — считают представители «Интер РАО».

Положение предприятий ЖКХ усугубляют и «нерыночные надбавки», которые при ожидаемом спаде электроэнергии и изменении структуры потребления (в частности, из-за роста потребления электроэнергии населением, не оплачивающим в составе платы за мощность так называемые «надбавки ОРЭМ»). Имеются в виду те надбавки, которые платят потребители сверх рыночных цен на мощность, они введены для возврата и окупаемости инвестиций энергокомпаний в строительство электростанций в Калининградской области и Крыму, снижения тарифов для бизнеса в части регионов Дальнего Востока, компенсации инвестиций в безопасность АЭС, окупаемости вложений в создание мусоросжигающих электростанций.

По данным председателя правления НП «Совет рынка» Максима Быстрова, в 2024 году суммарный объем нерыночных надбавок может составить уже 660 млрд рублей, «коллеги, это безумная цифра», заметил он еще в прошлом году. Эти надбавки в результате лягут на плечи оставшихся групп потребителей. Участники рынка попросили обеспечить трансляцию дефицита денежных средств (размера недоплаты) на всех участников цепочки создания стоимости в электроэнергетике пропорционально доли в конечной цене электроэнергии.

Что интересно, предприятия ЖКХ, которые, вообще-то, обеспечивают непрерывную работу и в карантин, не оказались в перечне компаний, которым будет оказываться налоговая поддержка со стороны государства. Ко всему прочему, с 1 апреля мазут, используемый тепловыми электростанциями для производства тепло- и электроэнергии, стал облагаться акцизами, что привело еще и к росту топливных затрат электростанций. Последние тоже почему-то до сих пор исключены из перечня организаций, на которые распространены какие-либо льготы.



Сроки ввода модернизированных электростанций могут перенести на год

Одним из любопытных предложений, прозвучавших на встрече депутатов и энергетиков, стала программа поддержки проектов модернизации объектов теплоснабжения, реализуемых с привлечением частных инвестиций, путем субсидирования капитальных расходов или процентных ставок по привлекаемым кредитам в размере, равном ключевой ставке или 2/3 ключевой ставки. Предлагается также увеличить объем выделяемой поддержки на один проект с 300 до 500 млн рублей за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. При этом в городах с численностью населения от 10 000 до 600 000 человек субсидии должны предоставляться в приоритетном порядке организациям, привлекающим частные инвестиции на реализацию проектов. Плату за пользование арендованными теплоснабжающими организациями объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности — участники рынка хотели бы уменьшить не только в 2020, но и в 2021 году.

Представители ПАО «Энел Россия» (энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО «ЕЭС России») обратили внимание на еще одну проблему, которая может дать о себе знать в более длительном периоде. Напомним, мы уже писали в рамках материала о суперпроектах Татарстана про масштабную модернизации электростанций силами ГК «ТАИФ», «Татэнерго» и «Сетевой компании». Очевидно, и снижение платежей, и ограничительные меры могут сказаться, и, вероятно, уже сказались на сроках введения возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ), а также модернизированных генерирующих объектов тепловых электростанций генерирующими компаниями. «Энел Россия» просит дать возможность не только по особому порядку разрешить въезд в РФ иностранных специалистов для системообразующих предприятий, но и перенести срок ввод в эксплуатацию новых объектов на более поздний срок (но не более 1 года) без каких-либо штрафных санкций.

Представители энергоотрасли уверяют, что перенос сроков не повлечет за собой риска снижения надежности энергоснабжения — «в условиях временного снижения спроса», мало того, это должно позволить более равномерно распределить ценовую нагрузку на потребителей путем смещения определенной суммы платежей за мощность на последующие годы.

Представители энергоотрасли уверяют, что перенос сроков не повлечет за собой риска снижения надежности энергоснабжения, мало того, это должно позволить более равномерно распределить ценовую нагрузку на потребителей. Фото amp.fakty.ua

Цены на электроэнергию, если не предпринять ряд мер, могут вырасти в этом году на 10—12%

Ну и, наконец, сами потребители энергии в целях адаптации экономики к новым условиям работы и нормализации платежей за электроэнергию в энергоемких отраслях, предложили ограничить рост цены на мощность на оптовом рынке электроэнергии путем введения временного порядка начисления платежей, предусматривающего двукратное снижение оплачиваемого максимума мощности, что в 2020 году, позволит на 340 млрд рублей сократить расходы для экономики. И ввести мораторий на изменения в нормативное правовое регулирование, ведущие к росту расходов на электроэнергию.

Все это, считают в Ассоциации «Сообщество потребителей энергии», позволит ограничить рост цены электроэнергии в 2020 году до приемлемого темпа роста на уровне не выше 3%. Дело в том, что в связи с рецессией в экономике, снижении пикового потребления мощности в ЕЭС России (на 10—12%), цена мощности электростанций увеличится в среднем на 21% к текущему уровню, что составит 7% дополнительного, сверх инфляции, прироста в конечной цене электроэнергии. И если не предпринять вышеупомянутых мер, с учетом даже плановой индексации тарифов сетевого комплекса и роста платежей в связи с плановым вводом новых генерирующих мощностей, рост конечной цены электроэнергии в 2020 году может составить более 12% (а это в 3—3,5 раза выше прогнозного уровня инфляции).

Очевидно, в таком случае объем неплатежей только возрастет, какие бы штрафные санкции государство или энергокомпании не применяли — мало того, это сильнейшим образом ударит и по бизнесу в других отраслях, особенно в энергозатратных. Потребители энергии просят также оптимизировать расходы электросетевых организаций, сократить объемы инвестиционных программ и снизить одновременно стоимость инвестиционных проектов, перенеся срок реализации проектов с низкой готовностью. И ввести временный мораторий на индексацию тарифов на газ для промышленных потребителей.

10-летка инвестиций в энергоотрасль позволит компенсировать кризисные эффекты, уверены игроки

Несмотря на масштабные системные проблемы, вызванные карантинными мероприятиями и стагнацией экономики, в отрасли уверены, что значительные инвестиции в развитие генерации и сетевого комплекса в предшествующее десятилетие в размере более 6 трлн рублей (отметим, что только в Татарстане — «ТАИФ», «Генерирующая компания» и «Татэнерго» вложились в это десятилетие на 80 млрд рублей) позволят использовать сформировавшийся финансовый задел электроэнергетики для компенсации негативных кризисных эффектов для экономики и предотвращения шокового роста цен на электроэнергию для компаний энергоемких отраслей. Для этого участники встречи обратились к правительству РФ с просьбой, во-первых, ограничить «карантин» первым числом месяца, следующего за месяцем, в котором истекают нерабочие дни (то есть, 1 июня).

Во-вторых, ограничить перечень лиц, на которых распространяется мораторий на энергоплатежи, наиболее пострадавшими и уязвимыми категориями населения: многодетные семьи; малоимущие граждане; граждане старше 65 лет; граждане, перенесшие заболевание коронавирусной инфекцией; граждане, доход которых снизился в результате пандемии и ограничительных мер на 30 и более процентов. В-третьих, ввести казначейское сопровождение (контроль) за своевременной и полной оплатой коммунальных ресурсов и услуг co стороны бюджетных организаций. Наконец, в четвертых, главные игроки энергоотрасли попросили включить в расходы регулируемых организаций на следующий год неучтенные при установлении тарифов в предшествующий период, либо выпадающие из-за карантинных мер доходы.