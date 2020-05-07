Фотомарафон «100-летие ТАССР»: сборка первой коробки передач на заводе двигателей КАМАЗа, 1976 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 263-я
Завод двигателей КАМАЗа начали строить в 1971 году. Через год, 6 августа 1972 года, директором этого завода стал Виктор Поташов. Его перевели в Челны с Барнаульского завода транспортного машиностроения.
Он руководил заводом двигателей 12 лет и под его началом было собрано самое большое подобное производство в Европе. В 1984 году его перевели работать в Московскую дирекцию КАМАЗа.
Проект завода подразумевал 16 объектов общей площадью 500 тысяч квадратных метров, 19 цехов. Тут не мелочились: советский автогигант должен был стать чудом прогресса. Поэтому на КАМАЗе не боялись внедрять новаторские идеи — не только в плане технологии сборки автомобилей, но и в плане самого строительства. Здесь использовали метод конвейерной сборки и крупноблочный монтаж конструкций перекрытий главного корпуса.
22 октября 1973 года на главном корпусе установили последний блок перекрытия — под номером 1 200.
27 ноября закончили возводить стены на главном производственном корпусе. Бригада строителей смонтировала последнюю стеновую панель. Как было заведено, по этому поводу организовали митинг с участием инструктора ЦК КПСС Д. Проценко.
Потом еще примерно год внутренние помещения завода подготавливали к нормальной работе: делали проводку, подводили другие коммуникации, производили внутреннюю отделку. Начался монтаж станков. 4 декабря 1974 года смонтировали первый станок на заводе — плоскошлифовальный.
20 февраля начали монтировать первую автоматическую линию на всем автогиганте — до этого КАМАЗ их еще не знал. Это были самые новые технологии, самые современные и смелые идеи. В начале 1976 на заводе смонтировали первую коробку перемены передач — так заработало производство КПП.
И в конце 1975 года собрали первый двигатель на КАМАЗе — пока в ручном режиме, еще не на конвейерной основе. Но совсем недолго оставалось до того момента, когда из цеха вышел первый легендарный грузовик камского производства.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит пресс-службу ПАО «КАМАЗ».
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу: gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Спасибо за сохранение Памяти.