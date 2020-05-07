Фотомарафон «100-летие ТАССР»: сборка первой коробки передач на заводе двигателей КАМАЗа, 1976 год

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Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «КАМАЗ»

Завод двигателей КАМАЗа начали строить в 1971 году. Через год, 6 августа 1972 года, директором этого завода стал Виктор Поташов. Его перевели в Челны с Барнаульского завода транспортного машиностроения.



Он руководил заводом двигателей 12 лет и под его началом было собрано самое большое подобное производство в Европе. В 1984 году его перевели работать в Московскую дирекцию КАМАЗа.

Проект завода подразумевал 16 объектов общей площадью 500 тысяч квадратных метров, 19 цехов. Тут не мелочились: советский автогигант должен был стать чудом прогресса. Поэтому на КАМАЗе не боялись внедрять новаторские идеи — не только в плане технологии сборки автомобилей, но и в плане самого строительства. Здесь использовали метод конвейерной сборки и крупноблочный монтаж конструкций перекрытий главного корпуса.

Так забивали сваи под строительство завода двигателей в 1971 году

22 октября 1973 года на главном корпусе установили последний блок перекрытия — под номером 1 200.

Установка последнего блока перекрытия завода двигателей, 1973 год

27 ноября закончили возводить стены на главном производственном корпусе. Бригада строителей смонтировала последнюю стеновую панель. Как было заведено, по этому поводу организовали митинг с участием инструктора ЦК КПСС Д. Проценко.

Потом еще примерно год внутренние помещения завода подготавливали к нормальной работе: делали проводку, подводили другие коммуникации, производили внутреннюю отделку. Начался монтаж станков. 4 декабря 1974 года смонтировали первый станок на заводе — плоскошлифовальный.

20 февраля начали монтировать первую автоматическую линию на всем автогиганте — до этого КАМАЗ их еще не знал. Это были самые новые технологии, самые современные и смелые идеи. В начале 1976 на заводе смонтировали первую коробку перемены передач — так заработало производство КПП.

И в конце 1975 года собрали первый двигатель на КАМАЗе — пока в ручном режиме, еще не на конвейерной основе. Но совсем недолго оставалось до того момента, когда из цеха вышел первый легендарный грузовик камского производства.



Людмила Губаева