Virtus.pro и NAVI окончательно запутали СНГ-дивизион турнира ESL One: Road to Rio

Как СНГ-команды сыграли между собой, а также с Pro100 и Syman Gaming в третьем туре

Фото: скриншот видео

В самом разгаре отбор к турниру по CS:GO, который, по идее, должен стать вторым крупным мейджором года и пройти в Рио. Если по стечению обстоятельств не перекочует в онлайн-пространство, как это произошло с отборочным циклом к нему. СНГ-коллективы в своем дивизионе умудряются выступать настолько противоречиво, что уже запутали всех поклонников «контры», да и самих себя. Проиграв «медведям», NAVI оставила шансы обойти себя и VP, и другой российской команде Pro100. «Реальное время» постаралось распутать турнирную ситуацию в СНГ-дивизионе ESL One: Road to Rio, а также разобралась, за счет чего темным лошадкам из VP удалось обыграть более именитых Natus Vincere, а обоим этим коллективам — смять своих соперников в третьем туре турнира.

На Road to Rio VP и NAVI не похожи на себя: «медведи» обыграли украинские топ-3, а потом уступили ноунеймам

ESL One: Road to Rio — мини-турнир, который также служит отборочным этапом ко второму «чемпионату мира», проходящему вслед за последним «реальным» мейджором на фоне пандемии. Тогда, напомним, украино-российская NAVI после долгого прозябания вне тир-1 составов неожиданно разгромила всех европейских грандов, в полуфинале по частям разобрала чемпионов мира из Astralis, а в финале «не заметила» G2.

На последующих турнирах «Рожденные побеждать» показали, что успех в Польше — не удачное стечение обстоятельств, а вполне себе закономерность, и третья строчка в текущем рейтинге HLTV.org (топ-3 команд мира) это наглядно подтверждает. И потому на Road to Rio команда Кирилла Boombl4 Михайлова, конечно же, выглядит основным фаворитом в дивизионе СНГ.

Куда менее очевидны были шансы у российско-казахстанской Virtus.pro, которая в эти дни уже умудрилась вылететь с параллельного турнира Home Sweet Home, уступив невзрачной норвежской Apeks (0:2), а до того — не менее слабой немецкой Sprout.

И тем неожиданнее получилось СНГ-дерби между VP и NAVI. После уверенного начала турнира — победой над Espada 2:0 — украинская организация оступилась на «медведях».

#csgo @virtuspro — команда загадка.



Позавчера 2:0 переиграла топ-3 команду мира, сегодня 0:2 проиграла 50-ой команде — Vitalii Volochai (@v1lat) May 5, 2020

В СНГ-дерби Virtus.pro разгромила NAVI за счет хитрости



VP неожиданно для всех всухую разгромили «Рожденных побеждать» — 2:0.

На второй карте Virtus.pro почти отдавала камбэк со счета 10:5, но в решающий момент выиграла два шикарных тактических раунда. Сначала на поздних таймингах игроки Virtus.pro сделали классный фейк точки А. Пока три террориста атаковали плент А, «Медведи» с бомбой заходили на точку В, где остался один Perfecto. VP поставили бомбу, а дальше удачно сдерживали оставшихся соперников.

В следующем раунде VP опять сделали ставку на фейк точки А, только на этот раз на ранних таймингах. Благодаря отличной раскидке, Buster прошел на плент А и сотворил там два фрага, переманив большую часть противников. Один Perfecto вновь не справился с террористами на точке В.

СНГ-комьюнити после очного матча уже поспешило дать оценку результату дерби с лейтмотивом «Раз в год и палка стреляет». И тем интереснее было следить за дальнейшей судьбой «медведей» на турнире — действительно ли они так хороши, или это был всего лишь неудачный день для Natus Vincere.

NAVI прошлись катком по обидчикам Virtus.pro

Старт игры против российской Pro100 для NAVI едва ли не в одиночку сделал Бумыч, статистика которого составляла 10/0/0, когда его команда вела лишь 5:0. «Рожденные побеждать» выиграли пистолетный, force buy и эко. Однако о том, что легкой прогулки в этом противостоянии не будет, говорила «сухая» победа Pro100 над недавними обидчиками NAVI — VP (2:0).

Вот только Pro100 сами загнали себя в состояние конфуза — свой первый раунд им удалось взять лишь в восьмом розыгрыше. Они слишком осторожничали, боялись лишних действий и потому вчистую проиграли первую часть карты.

Во второй половине карты Pro100 было необходимо побеждать в пистолетном и оружейном раундах, чтобы надеяться на камбэк. С этим российская команда справилась лишь частично: выиграли «пистолетку», но уступили в оружейном. Сдаваться Pro100 все-таки не собирались, впоследствии они отыграли пять очков подряд. Но тут пришло время выйти на авансцену Симплу, который принес пять матч-пойнтов, выиграв клатч 1 против 2-х.

16:10 — с таким счетом «Рожденным побеждать» удалось обыграть Pro100. Неприятный осадок на «Инферно» остался лишь от игры Electronic — он очень медленно принимал решения, отчего его убивали едва ли не первым. Но это только на первой карте.

На «Дасте» Pro100 поначалу стали действовать увереннее. Первый пистолетный раунд команда взяла за счет удачной игры dimasick и YEKINDAR, которые сделали по два фрага, а также ей удалось взять force buy и экономический раунд. Pro100 за террористов удалось занять точку Б, однако NAVI провели выбивание и выиграли оружейный. Взяв еще два раунда подряд, NAVI сравняли счет — 3:3, а потом и вовсе завершили карту в свою пользу — 9:3.

На пистолетных раундах «Рожденные побеждать» дали сопернику забрать лишь один раунд — 16:7 как итог.

После игры Илья Perfecto Залуцкий не раскрыл никакой тайны в поражении от VP и победы над Pro100 — все было ясно и так.

— С Virtus.pro мы допускали больше ошибок, чем сегодня. Сегодня был в принципе несложный матч. Знали, что будет делать соперник, смогли их подавить с первой карты и дальше уже дожали, — сказал Перфекто.

Интрига в СНГ-дивизионе обостряется. Virtus.pro подтвердила притязания на борьбу с NAVI за лидерство

Практически никаких проблем не испытали на карте «Инферно» и Virtus.pro. 6:0 уже на старте матча вели «медведи», в то время как Syman Gaming практически ничего не показали на своем пике в атаке, и это создавало дополнительные вопросы: это «медведи» так хороши или соперник настолько безволен? 16:2 выиграли VP на «Инферно», лишь для разнообразия отдав пару розыгрышей.

На «Дасте» Syman показали что-то похожее на камбэк в середине карты, и это все, на что их хватило — 16:8 по итогу.

Таким образом, Virtus.pro подтвердила свои притязания на лидерство в группе и конкуренцию с NAVI. И, судя по всему, поражения на параллельном Home Sweet Home говорят лишь о том, что «Медведи» решили сконцентрироваться на более важном турнире, от которого зависит участие на осеннем «мажоре» в Рио.

Сейчас интрига в группе обострилась — обыграв друг-друга с одинаковым счетом 2:0, VP, NAVI и Pro100 имеют по 6 очков, и судьба первого места будет зависеть от количества выигранных и проигранных карт в последующих матчах. Что ж, будем следить за оставшимися играми — у VP на носу игра с Hard Legion Esports, NAVI проверят Syman Gaming, а Pro100 сыграет с ESPADA. И еще далеко не факт, что последние не навяжут борьбу более именитым СНГ-командам.