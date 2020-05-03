Экс-киллер «Жилки» Снежок: «Думаю, во время самоизоляции процент уверовавших увеличится»

«Текучка» в нашей жизни поставлена на паузу — самое время задуматься о смысле, уверен Алексей Снежинский

Фото: Илья Репин

Бывший киллер преступного сообщества «Жилка» Алексей Снежинский, более 15 лет проведший за решеткой и освобожденный условно-досрочно в 2016 году, сейчас живет в Казани с женой и двумя детьми, учится в религиозном вузе, пять раз в день читает намаз и строит большие планы на жизнь. А еще — не боится коронавируса и даже отвез нашего фотографа в дождливую погоду на своей машине домой. В интервью «Реальному времени» он рассуждает о том, как не сойти с ума в условиях самоизоляции и чем может быть полезен COVID-19, который поставил активную жизнь на паузу.

«С коронавирусом происходит какая-то афера, глобальный развод»



— Алексей, у вас большой опыт длительного пребывания в замкнутом пространстве. Что можете посоветовать людям в нынешних коронавирусных реалиях? Как не сойти с ума в самоизоляции?

— Недавно я слушал лекцию одного из очень хороших местных проповедников, который работает в маленькой деревянной мечети в «Туган Авылым». Он рассказывал, что, будучи ребенком, удивлялся, как корове не скучно весь день стоять в стойле. А потом он понял, что коровы просто читают зикры (поминание Аллаха). И вообще все творения Всевышнего читают зикры. Всевышний в Коране сказал, что сердца успокаиваются поминанием Всевышнего.

И действительно, я, находясь в заключении, поклонялся Всевышнему — а в исламе предусмотрено много видов поклонения, и давал себе задания, читал определенное количество страниц из Корана и т. д. Когда ты заполняешь свою жизнь поклонением Всевышнему, от этого успокаивается сердце. Ты понимаешь, что делаешь что-то очень хорошее и нужное, и то, что ты делаешь, полезно всей Вселенной. И Всевышний тебя не оставляет, он дает тебе задания, которые наполняют твой день, ты живешь по-настоящему. Когда ты читаешь зикры, от тебя будто расходится во все стороны волна, которая все лечит. Например, кто-то в Нью-Йорке хотел совершить преступление, а эта фраза — раз, и остановила, помогла жертве убежать. Человек, который просто сидя на мягких подушках восхваляет Всевышнего, приносит больше пользы, чем раздающий деньги бедным направо-налево.

Другие же наполняют свою жизнь просто чувственными удовольствиями — играют в нарды, компьютерные игры, накупили крутых телефонов, читают, смотрят фильмы, сплетничают, кто-то предпочитает алкоголь или наркотики. Заполняют свою жизнь чем-то. Они просто тратят свое время на пустые вещи. Но потом и все это, на самом деле, надоедает. И пауза, связанная с режимом самоизоляции, — это просто здорово. Люди остановились. Бесконечный бег, сумасшествие «купить-купить-купить» закончились, и сейчас можно задуматься над религией.

Самое главное — это внутреннее состояние. Если человек внутренне ощущает себя свободным, то все хорошо. А перемещаться можно и мысленно

— Вас не смущает невозможность общения с друзьями и знакомыми?

— Жена иногда меня называет одиночкой по жизни, говорит, что мне никто особо не нужен. Я не против встречаться с людьми, общаться с ними, но я действительно не особо нуждаюсь в том, чтобы, например, дружить семьями и домами.

— Тут ведь еще важен фактор свободы перемещений…

— Самое главное — это внутреннее состояние. Если человек внутренне ощущает себя свободным, то все хорошо. А перемещаться можно и мысленно. Вот ты закрыл глаза и можешь перемещаться куда угодно, фантазируя у себя в голове, творить у себя в голове собственный мир, жизнь, которой у тебя нет.

Самый лучший способ — когда люди начинают идти по пути самосовершенствования, ставят цель и идут к ней. Только цель должна быть настоящей, а не пустой тратой времени. Человек может потратить практически всю жизнь на достижение цели стать олимпийским чемпионом, получить золотую медаль, но минус здоровье и много чего еще. Когда я познакомился с религией, по-настоящему обратился к Всевышнему, то понял, что только с религией можно обрести настоящую свободу.

— Учитывая, что вы продолжаете работать, пригласили нашего фотографа к себе домой, вы, по всей видимости, не страшитесь коронавируса?

— Я считаю, что коронавирус, конечно же, есть, и он опасен. По статистике, около 45 процентов носителей коронавирусной инфекции в России болеют бессимптомно. В той же Италии статистика смертности в этом и прошлом годах практически не отличается. Когда в Средние века оспа или чума нападала на Европу, то города просто вымирали, становились пустыми. А с коронавирусом происходит какая-то афера, глобальный развод. Так что чего мне этого вируса бояться? Надо бояться тех, кто сейчас совершает какие-то дела, отвлекая внимание всех, посадив всех по домам и уничтожая малый бизнес. Лично у меня нет знакомых или знакомых знакомых, кто бы сейчас болел. Сначала я воспринял ситуацию по этому вирусу всерьез, и когда узнал о болезни Льва Лещенко, думал, что он уже не выкарабкается. Так что он для всех нас показатель, что это все чушь.

«Хотелось бы защитить докторскую диссертацию и где-то преподавать»

— Чем вы сейчас зарабатываете и чем занимается ваша жена, которая вслед за вами тоже приняла ислам?

— Жена после декретного отпуска захотела выйти на работу. И устроилась в кол-центр «Пятерочки». Работает два дня через два по 12 часов.

Я после освобождения сначала работал у Азата (Азат Гайнутдинов, руководитель казанского Центра социальной реабилитации и адаптации, — прим. ред.). Потом я решил уйти в свободное плавание и начал с приятелем развивать строительный бизнес. Фирма успешно заработала, мы сколотили несколько рабочих бригад, я выполнил свою миссию и недавно решил уйти, в том числе из-за противоречий с партнером. Когда из-за коронавируса ввели режим самоизоляции, я сразу же взял в аренду автомобиль и начал таксовать. Сейчас я катаюсь на своем автомобиле и стараюсь привозить домой по крайней мере 2—2,5 тысячи рублей в день.

В тюрьме начал задумываться, что та жизнь, которую я вел, для меня закончилась. Я думал, что могу расстаться с этой жизнью, с миром вообще навсегда. И что?

Но у меня есть несколько интересных предложений. Буквально сегодня мне позвонили из Уфы — крупная управляющая компания, у которой сейчас на обслуживании находится сто домов, хочет открыть свой филиал в Казани. Один из руководителей этой УК, в прошлом — учитель истории, увидел мои интервью и пригласил меня к сотрудничеству. Так что после 12 мая поеду на встречу с ним в Уфу. Я как раз в Рамадан обращался с просьбами к Всевышнему о новой работе. И недавно мне позвонил человек из Казани по поводу строительного проекта. Так что, скорее всего, я открою свою собственную строительную фирму.

Плюс ко всему я учусь заочно на первом курсе в Казанском исламском университете. Потом хочу поступить в Российский исламский институт, получить диплом о высшем образовании, если получится — в Болгарскую исламскую академию. Хотелось бы защититься, получить докторскую диссертацию и где-то преподавать.

— Имамом себя не видите?

— Имам, если так посудить, он и директор ЗАГСа, и директор дома культуры, и директор похоронного бюро. Он должен быть прорабом, бригадиром, вывести свою мечеть на самообеспечение. У имама очень много обязанностей, а охват небольшой. Поэтому если соглашаться на такую должность, то охват должен быть как минимум регион.

Но я уж шучу, на самом деле. Нет, пока я не вижу себя имамом, у меня нет столько знаний.

«И тишина-тишина-тишина. В такой момент любой человек начинает задумываться»

— Как вы пришли к религии?

— На втором году моего заключения внезапно возникла пауза, какая-то полная тишина. Меня уже не вызывали на следственные действия, вообще никуда. Мы с сокамерником сидели вдвоем, все было одно и то же — и тишина-тишина-тишина. В такой момент любой человек начинает задумываться. Поэтому и нынешняя коронавирусная пауза — момент, когда человек, обладающий разумом, должен задуматься.

От нечего делать я начал читать книгу какого-то современного американского богослова. Еще на свободе я был верующим человеком, общался со священниками, дьяконами, интересовался религией. А Новый завет прочитал в 19 лет. В тюрьме начал задумываться, что та жизнь, которую я вел, для меня закончилась. Я думал, что могу расстаться с этой жизнью, с миром вообще навсегда. И что?

Я делал что попало, потому что мне нравилось ощущение свободы, вседозволенности, от моей работы у меня были деньги, на которые я мог приобретать какие-то блага этого мира. Всем своим желаниям я потакал. Но с приговором все это закончилось. И я понимал, что за все это перед Богом придется отвечать очень сурово. Я понимал, что единственный выход — вернуться на прямой путь, постараться вернуться к Всевышнему, каким бы я ни был. Мое желание было по-настоящему искренним, и я начал этот путь. Я прочитал Библию, в молитвах обращался к Богу. А мой сокамерник был татарин, у него, конечно же, оказался Коран.

Так что я — самый лучший христианин, я послушался Иисуса Христа, пошел к хвалимому

Исторически Бог дал Моисею закон для всего человечества — 10 заповедей, по которым мы должны жить. А через Иисуса Христа — благую весть к этому закону. 10 заповедей были очень страшны для людей из-за приписки, гласящей: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». То есть даже если человек глубоко верующий, он все равно понимает, что эти 10 заповедей невозможно не нарушать совсем. Если ты ругаешься со своим соседом на эмоциях, кого-то оскорбил, сквернословишь, ты уже нарушаешь заповеди, и получается, что ты проклят, удален от милости Всевышнего, несмотря на то, что держишь пост, молишься и посещаешь храм.

И вот благая весть из уст Христа заключалась в том, что он сказал: «Ребята, не переживайте. Живите по этим 10 заповедям, соблюдайте их сколько сможете, но вы все равно совершите ошибку и когда-нибудь нарушите хотя бы одну из них. Просто после этого принесите Всевышнему покаяние, а оно состоит из трех частей — искреннее сожаление о том, что ты сделал, твердое намерение этого больше никогда не совершать и обращение к Всевышнему о прощении за совершенный проступок». Если эти три элемента в сердце присутствуют, то происходит искреннее покаяние, и оно принимается Всевышним. Тогда стирается твой грех, будто ты его и не совершал.

Пророк Мухаммад сказал: «Я пришел, чтобы благую весть Иисуса Христа довести до совершенства». А Иисус Христос сказал, что после него придет хвалимый, нужно идти к нему и во всем его слушаться. Спустя 600 лет родился мальчик, которого назвали Ахмад. Все арабы удивлялись, что за странное имя — оно переводится на русский язык как «хвалимый». Когда этому человеку исполнилось 40 лет, пришел архангел Гавриил и принес ему первое откровение от Всевышнего Бога, который изменил его имя на Мухаммад — «хвалимый много». Так что я — самый лучший христианин, я послушался Иисуса Христа, пошел к хвалимому.

— То есть вы советуете людям, которые изнывают в самоизоляции, попробовать обратить свой взор к религии?

— Если человек искренне обратится к Всевышнему, он найдет свободу в своем сердце, Всевышний наполнит его день и сделает так, что ему будет просто хорошо. Мы созданы Богом для того, чтобы быть счастливыми. Но надо понимать, что такое счастье. Бог — это и есть счастье, чем я ближе к нему, тем я счастливее. И не так важно, что происходит вокруг меня. Главное, чтобы внутри меня жило счастье. Если человек выберет этот правильный путь — идти к Богу, он будет по-настоящему счастлив, несмотря на то, что вокруг него происходит. Или будет наполнять свою жизнь бытовухой: скучно — пойду поем, посплю, посмотрю телевизор. Это все когда-то кончится, окажется, что внутри счастья он не нашел, а наполнял себя иллюзиями.

Много тех, кто попал в места лишения свободы просто из-за стечения обстоятельств, по воле случая, а в принципе они нормальные парни. И если их вернуть в общество, они могли бы совершать хорошие дела

«Некоторые совершают преступление после освобождения из тюрьмы просто от голода»

— На ваш взгляд, нужно ли сейчас выпускать из тюрем осужденных по нетяжелым статьям?

— На самом деле, если человек проходит через длительное заключение, он в дальнейшем реже совершает повторные ошибки. А рецидивы чаще всего происходят у таких, кто «украл — выпил — в тюрьму». Для них это романтика, образ жизни. И они останавливаются только лет в 50—60, когда их родителей уже нет в живых. Они остаются больными и одинокими — и в этот момент начинают задумываться.

— Как можно гуманизировать российскую тюрьму?

— Мне кажется, работа психолога в местах заключения должна строиться на других принципах, чем сейчас. И даже не для того, чтобы что-то исправить, а для понимания, с кем они имеют дело. Сейчас психологи, работающие в тюрьмах, себе не принадлежат, делают так, как им скажут. Когда ясно, что за человек, совершивший преступление, перед нами, становится более понятно, что с ним делать дальше. Есть те, кто сознательно выбирает такой образ жизни, им все нравится.

Но много тех, кто попал в места лишения свободы просто из-за стечения обстоятельств, по воле случая, а в принципе они нормальные парни. И если их вернуть в общество, они могли бы совершать хорошие дела. Они готовы, выйдя из тюрьмы, заводить семьи, трудоустраиваться, платить налоги, нормально жить. Но им нужна помощь — без нее очень сложно. Нужно внутри быть очень сильным. Мне лично очень помогли после освобождения — познакомили с нужными людьми. Я сейчас осознаю, что центр реабилитации, где я работал, был не случайно, и стройка была не случайно. Все это звенья одной цепи, на конце которой должен быть якорь или какой-то красивый кулон.

Так что важна реабилитация заключенных, которые вышли из тюрьмы. Чтобы человек выходил, и на свободе им занимались, а не просто так — вышел в никуда. Некоторые просто от голода через несколько недель после освобождения могут совершить преступление. Должны быть организации, которые этим занимаются — верят в освободившихся и помогают им.

Я знаю путь, ведущий к счастью. Если я иду путем счастья, то, конечно, я не в абсолюте счастлив, но по крайней мере я иду путем совершенства

«Они заполнили свое время играми, едой, фильмами, они развлекаются, и им вообще ничего не надо»

— Вы своих детей воспитываете в религии?

— Да, и моя жена тоже приняла ислам. Мой сын Егор верующий, читает вместе с нами намаз. 3-летняя Кира еще маленькая, но тоже старается не отставать. Мы воспитываем детей в духе веры. Или мы детям будем рассказывать про Всевышнего, или мы потом Всевышнему будем рассказывать про своих детей. Конечно же, мы читаем им мусульманские истории из Корана для детей, объясняем, как и почему надо поступать.

— Вы сами сейчас счастливы?

— Конечно, счастлив. Я знаю путь, ведущий к счастью. Если я иду путем счастья, то, конечно, я не в абсолюте счастлив, но по крайней мере я иду путем совершенства. Я всем желаю счастья и по-настоящему быть с Богом.

— В общем, в период самоизоляции надо не смотреть телевизор и общаться дистанционно с друзьями, а молиться и верить?

— Люди, которые не хотят этим заниматься, не будут молиться, потому что им скучно. Хотя сейчас такое время, что у людей по-прежнему может быть очень много развлечений — они скупают видеоигры, смотрят фильмы, покупают продукты, заполняют свою жизнь. А вот если бы народ совсем обеднел и не было бы денег, все бы сидели в отчаянии, — тогда комфортный мир, который нас окружает, начал бы рушиться. В такие критические моменты люди начинают обращаться к Богу. Но у нас пока критической ситуации нет.

Очень хорошо, что хоть кто-то начнет задумываться. Для кого-то эта пауза — месяц-полтора — окажется достаточной. Они и до этого об этом размышляли, но ежедневная суета — утром детей по садикам-школам, потом бегом на работу, продукты купить, машину отремонтировать… просто некогда было остановиться и подумать. А тут бах, проснулся, и никуда мне не надо. Эта категория людей, которые задумывались, но у них не хватало времени, а сейчас оно появилось, и они могут его использовать. Эти люди начнут задумываться. Самое главное — чтобы они не ошиблись в направлении.

А все остальные… Им переживать не о чем. Они заполнили свой мир играми, едой, фильмами, они развлекаются, веселятся, и им вообще ничего не надо. Сейчас время для избранных, которые и так практически пришли к вере, но им чего-то не хватало. Свободного времени в основном. Так что, думаю, процент уверовавших увеличится.

