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Отчалили: в Казани открылась навигация по Волге и Каме

10:18, 01.05.2020 Сюжет: Все о коронавирусе / COVID-19
Отчалили: в Казани открылась навигация по Волге и Каме
Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в Татарстане открылась пассажирская навигация на Волге и Каме. На майские праздники запланированы рейсы из Казани до Свияжска, скоростные суда отправятся до Болгара и Тетюшей. Из речного порта столицы республики теплоходы будут ходить до Садовой с заходом в Студенец, до Печищ с остановкой в Верхнем Услоне, до Ташёвки и Шеланги. Также организованы рейсы в Кзыл-Байрак с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино и Гребени. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции перед входом в здания речных вокзалов служба охраны измерит температуру у пассажиров бесконтактными градусниками. За открытием навигации наблюдали корреспонденты «Реального времени».

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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

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Общество Татарстан
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