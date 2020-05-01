Отчалили: в Казани открылась навигация по Волге и Каме

Сегодня в Татарстане открылась пассажирская навигация на Волге и Каме. На майские праздники запланированы рейсы из Казани до Свияжска, скоростные суда отправятся до Болгара и Тетюшей. Из речного порта столицы республики теплоходы будут ходить до Садовой с заходом в Студенец, до Печищ с остановкой в Верхнем Услоне, до Ташёвки и Шеланги. Также организованы рейсы в Кзыл-Байрак с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино и Гребени. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции перед входом в здания речных вокзалов служба охраны измерит температуру у пассажиров бесконтактными градусниками. За открытием навигации наблюдали корреспонденты «Реального времени».