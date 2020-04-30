Для чего существует юношеский и молодежный футбол России?

Три медали за 28 лет, ноль Олимпиад, отсутствие «своего Брагина»

Ровно 7 лет назад наши футболисты выиграли чемпионат Европы среди юниоров. Летом исполнится 5 лет с той поры, как они стали вице-чемпионами Европы. В этих ребятах видели новое поколение российского футбола, однако сейчас многие из них чуть больше, чем никто. «Реальное время» рассказывает об очередном загубленном поколении российского футбола.

Казалось, формируется костяк первой сборной



Для понимания, первое событие случилось на чемпионате Европы U17, а через 2 года мы проиграли уже в финале Евро для U19. Но это был один и тот же возраст, 1996 года рождения, под руководством одного и того же тренера Дмитрия Хомухи. Уверенная поступь его ребят вызвала такой эмоциональный подъем, что финальную игру U19 с Испанией в 2015 году даже показали по центральному телевидению.

Победить тогда не удалось, но стабильные успехи юной поросли давали надежду на то, что у нас, наконец-то, просматривается будущий костяк национальной сборной, поскольку именно так, в принципе, и формируются многие сборные уровня нынешней России. Мы же не топ, как Франция, Бразилия, Германия, Испания и Италия, где высочайший уровень подготовки молодежи, помноженный на запредельный уровень конкуренции местных чемпионатов, позволяет отгружать таланты в национальные сборные наподобие конвейера, не заморачиваясь по поводу урожайности того или иного выпуска. Нет, сейчас Россия — это другой уровень и другие ориентиры. «Реальное время» писало о самых сенсационных чемпионах Европы — Дании-1992 и Греции-2004, когда костяк этих сборных строился на талантливых воспитанниках молодежных команд, которые одномоментно вырастали в обеих странах. Хорватия — бронзовый призер ЧМ-1998, Чехия — бронзовый призер ЧЕ-2004, нынешние призеры ЧМ-2018 Бельгия и все та же Хорватия — это также команды, в которых есть костяк, сформированный еще по юниорам, далее закалившийся в молодежных сборных и достигший пика в национальных командах. Даже Исландия, столь неожиданно, казалось бы, добившаяся успехов в футболе сборных, опирается на молодежку 1990—1991 годов рождения, сыгравшую в финальной части молодежного Евро-2012.

Вот и у нас, казалось, формируется костяк национальной сборной, поскольку двух попаданий на пьедестал почета добились сразу восемь футболистов: вратарь Митрюшкин, полевые игроки Гасилин, Лихачев, однофамильцы Александр и Сергей Макаровы, а также Шейдаев, Баринов и Головин. По отношению к двум последним вопросов, понятно, нет вообще. Уроженец Ленинграда Шейдаев сделал свой выбор в пользу Азербайджана, там им довольны, ну и Аллах с ним. Вопрос в другом: почему к 23 годам только трое из трех десятков успешных юниоров успели проявить себя на футбольном поприще? И где сейчас все остальные?

Уроженец Ленинграда Шейдаев сделал свой выбор в пользу Азербайджана, там им довольны. Фото wikipedia.org

В чемпионате ближнего зарубежья числился экс-камазовец Майрович, который отправился на ковчег, судя по названию его нынешней команды «Ной», выступающей в чемпионате Армении. Двое слишком буквально восприняли лозунг «Крым — наш» и выступают сейчас за команды полуострова. Хотя уровень тамошнего чемпионата соответствует нашей второй лиге, или же ПФЛ. К слову о ПФЛ — там осели пятеро из лауреатов, включая экс-уфимца Безденежных, играющего сейчас за «Чайку» из Песчанокопского, и экс-молдаванина Николаеша, защищающего цвета подмосковной «Коломны».

Сейчас базовый клуб… «Ротор»

«Выгодоприобретателем» двух юниорских сборных можно считать волгоградский «Ротор», где сразу четверо юниоров. По двое экс-юношей в «Факеле» и «Чертаново», по одному в Курске и Томске. Основной вратарь тех сборных Митрюшкин никак не может вырваться из чемпионата Швейцарии. В целом его «Сьон» вполне неплохая команда, там и Сейду Думбия, и Алекс Сонг, переходу которого в «Рубин» в свое время посвятили мегабайты восторженных статей в казанской прессе, после чего тот заявил, что «в Казани потерял год жизни». Так вот, Митрюшкин в «Сьоне» мало что приобретает, прочно заняв место второго голкипера.

Если говорить о Премьер-лиге, то в ее командах так или иначе числятся семеро. Среди них и нынешний рубиновец Зуев, и его бывший одноклубник Жемалетдинов, и спартаковцы Максименко с Гулиевым, и их бывший одноклубник Мелкадзе — он единственный, похоже, восстановил поступательное развитие, перейдя в «Тамбов».

В целом развитие карьер нынешних юниоров мало чем отличается от печальной истории сборной U17, которая в 2006 году выиграла первенство Европы под руководством Игоря Колыванова. Сборной Прудникова, Помазана, Сапеты и разбитых ожиданий…

Почему у нас невозможно развитие юниоров? В отличие от команды Колыванова, «птенцы гнезда Хомухи» даже отправились за опытом в Европу. Но и это в итоге не принесло положительного результата. Гасилин (Германия), Довбня и Кипиани (Кипр), Николаеш (Португалия), Ходжаниязов (Дания), те же Шейдаев (Турция) и Митрюшкин оказались невостребованными в заграничных клубах. Разве что в ближнем зарубежье. Или на скамейке запасных, на которой оказался не только вратарь «Сьона», но и его сменщик, а ныне голкипер «Ростова» Рудаков, вернувшийся из чемпионата Финляндии и пока не сыгравший за новую команду ни одного матча.

Если говорить о Премьер-лиге, то в ее командах так или иначе числятся семеро. Среди них и нынешний рубиновец Зуев. Фото: rubin-kazan.ru

Молодежка существует только на бумаге

Очевидной причиной кажется отсутствие у России молодежной сборной страны. Номинально она есть, но реально это некий фантом. Вспомним, что с 1992 года на Олимпиадах выступают молодежными составами. Сколько раз сыграла Россия на ОИ за последние 30 лет? Ни разу. Мы пропустили семь Олимпиад, на которых отметилась даже Белоруссия. Сербия, Словакия, Чехия явно не стали сильнее после развалов и разъединения стран, но они отбирались на Игры. Это сложно, поскольку Европе дают только четыре путевки, но «прямо сейчас» в этот квартет на ОИ в Токио умудрилась протиснуться Румыния. А наша команда 1996 года рождения не вышла из отборочной группы, уступив Сербии и Австрии. В этой сборной были уже нынешний и бывший рубиновцы Игнатьев и Ахметов, армейцы Обляков и Чалов, новый наставник Евгений Бушманов. Не было только результата.

И это одна из больших проблем российского футбола: не имея молодежной сборной, мы теряем преемственность, которая должна быть в национальном футболе. Ведь локальные успехи на юниорском и молодежном уровнях — это кирпичики в условной пирамиде, шагая по которой, футболисты должны достигать вершины. В хоккее есть блестящий пример молодежки, которую в последние годы отдали на попечение Валерия Брагина, и, как результат, и медали по итогам соревнований, и конвейер сборников, шеренгующих из юниорки в молодежку, а оттуда в национальную команду.

Да, была попытка организации некоего «института молодежной сборной» с помощью того же Хомухи, который со своими подопечными 1996 года рождения должен был покорять новую высоту. Эксперимент получился максимально неудачным. Проигрыши на старте отбора молодежного ЧЕ-2017 Финляндии, Австрии и разгром от Азербайджана со счетом 0:3 в ноябре 2015 года привели к отставке Хомухи. Хотя он не закостенел в выборе состава, усиливая его за счет Караваева, Панюкова, Ташаева, Алексея Миранчука. В итоге команду «подхватил» Николай Писарев, но к улучшению это не привело. Мы финишировали пятыми из шести команд в отборе, опередив только Фареры и отстав от победителя группы Германии на 21 (!) очко. И это команда с Живоглядовым, Зобниным, Комличенко, в то время как Германия из одной молодежки получила Брандта, Вернера, Горецку, Зюле, Киммиха, Сане, по сути дела, выиграв этим составом Кубок конфедераций 2017 года.

И снова жить воспоминаниями?

Победа команды Колыванова в 2006 году долгое время отдавалась горечью еще и потому, что конкуренты, отставшие тогда от нас, выдали «на гора» Серхио Асенхо и Аспиликуэту (Испания), Алдервейрелда и Витцеля (Бельгия), братьев Бендеров, Крооса и Марина (Германия). Любопытно, что европейский юношеский футбол умудряется питать даже сборные других стран и континентов: Миралем Пьянич из Люксембурга стал звездой сборной Боснии, как и бывший немец Марио Вранчич. Экс-испанец Нсуэ и экс-бельгиец Карсела-Гонсалес выступают за африканские Марокко и Экваториальную Гвинею.

Миралем Пьянич из Люксембурга стал звездой сборной Боснии, как и бывший немец Марио Вранчич. Фото Greger Ravik / wikipedia.org

Только наши чемпионы оказались не востребованы нигде и никем. Причем тогда сборная строилась на базовом клубе «Крылья Советов-СОК», созданном на базе Академии Коноплева. В сборной оттуда было шесть человек, из которых сейчас в профессиональном футболе остался только Игорь Горбатенко (тульский «Арсенал»). Сборная Хомухи — это уже Академия «Чертаново», откуда он привлек семерых, включая Зуева, Майровича, челнинца Ильмира Нурисова. Майрович в «Ное», Нурисов до последнего времени числился в «ФК «Витебск», за который сыграл одну минуту за один год. Кстати, он «сменил» там экс-рубиновца Прудникова. Теперь оба бывших лауреата юниорского футбола в ранге безработных.

И подобные наблюдения серьезно подрывают веру в необходимость футбольных академий или же частных команд, суть которых якобы в существовании за счет воспитания и продажи молодых футболистов. Ни московская «Академика» Константина Сарсании, ни «Краснодар 2000» Александра Молдованова, ни волгоградская «Олимпия» Николая Чувальского не оправдали в полной мере тех надежд, которые возлагались на них как на некие питомники перспективных футболистов.

Справедливости ради, «Олимпия», где со своими воспитанниками работал Леонид Слуцкий, давала результат, все-таки под его руководством играли Роман Адамов и Денис Колодин. Но, к примеру, игровые карьеры трех игроков юниорской сборной России 1982 года рождения Жданова, Рябых и Чернова не идут ни в какое сравнение с их тогдашними соперниками по юниорскому чемпионату Европы 1999 года: Пепе Рейна и Микел Артета, Петр Чех и Ярослав Плашил, Дарио Срна и Томас Хитцльшпергер.

Нынешняя Россия — это мини-СССР

Любопытно, что нынешняя футбольная России — это такой вариант многонациональной сборной СССР. Под руководством Хомухи (уроженца Туркмении, игравшего на Украине) были «соотечественники» Полубояринов и Ходжаниязов из Туркменистана, Зуев из Казахстана, Ахметов из Кыргызстана, грузин Кипиани, молдаванин Николаеш, да и родители Гулиева и Шейдаева родились в Азербайджане. Сейчас, спустя 30 лет после развала страны, наши соседи по бывшему СССР «хоть тушкой, хоть чучелом» стремятся в столь нелюбимую когда-то Россию. И не только в спорте. Но как не было ожидаемого результата от юниорско-молодежных сборных, как не было ожидаемой отдачи от многочисленных футбольных академий, так их и нет. И как тут обойтись без сравнения с СССР?

Пять медалей, из них две золотые за 10 молодежных чемпионатов Европы были добыты под красным флагом. За 15 постсоветских чемпионатов было одно серебро у Украины и одна бронза у Беларуси. У Чехии после разъединения — золото и серебро, у Сербии — два серебра.

Сербия выиграла еще и мировой чемпионат среди молодежных команд (нам одно утешение, что тренировал ее бывший футболист «Рубина» Велько Паунович). Фото espreso.rs

Кстати, Сербия выиграла еще и мировой чемпионат среди молодежных команд (нам одно утешение, что тренировал ее бывший футболист «Рубина» Велько Паунович). На молодежных ЧМ у нас во времена существования СССР были золото, серебро и бронза. И на долю Советского Союза пришлось только восемь молодежных ЧМ, впервые стартовавших в 1977 году с нашей, кстати, победы. На долю России же выпало 14 МЧМ, на большинство из которых мы даже не попали.

В молодежке, кстати, действующим чемпионом мира является Украина. За год до «мира» украинцы были третьими на чемпионате Европы, и в том составе выступали 18 будущих чемпионов мира. Десять из них представляют киевское «Динамо» и «Шахтер». Только один футболист-чемпион Сергей Булеца в юные годы поменял две школы, а в сборную призывался уже из киевского «Динамо». Что касается остальных, то это и воспитанники, и выпускники одновременно. В незалежной сохранили традиции советского футбола, характеризуемые русской народной поговоркой: где родился, там и пригодился.

В чемпионской Сербии 15 футболистов воспитывались в местных суперклубах «Войводина», «Партизан» и «Црвена Звезда», а трое вышли из ОФК, известного своей футбольной школой. И уже по выходу из местного молодежного клубного футбола они отправились по городам и весям, добравшись даже до Астаны и Екатеринбурга. И уже сейчас из чемпионского состава сербской молодежки вышли семь игроков национальной сборной.

В России же юниоров-чемпионов собирали по всей стране: в Брянске и Воронеже, Иркутске и Красноярске, Омске и Саратовской области, селах Ставропольского и Хабаровского краев. Уже к окончанию средней школы парни поменяли по несколько городов, выхолощенные этими переездами, сменами академий, тренеров с их кредо «забудьте все то, чему вас раньше учили». Еще в подростковом возрасте их настигала кочевая жизнь, подобная цыганской, а много ли нам известно цыган, достигших успеха в футболе?

