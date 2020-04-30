Как Казань стала «отдельная песня» в джазовой истории России

30 апреля Международный день джаза впервые пройдет в онлайн-формате и будет ознаменован как «день домашнего джаза»

Фото: Олег Тихонов

Один из популярнейших музыкальных стилей — джаз — захватил мир более ста лет назад, так и держит его в нежных объятиях Summertime Джорджа Гершвина, заставляет выписывать кренделя ногами под «Чу-чу» Гарри Уоррена и прищелкивать пальцами под «Караван» Дюка Эллингтона. Казань же в истории джаза занимает совершенно особую страницу — в Международный день джаза «Реальное время» рассказывает, какую именно.

Время учится любить джаз



Впервые Международный день джаза прошел в 2012 году. Его учредителем является ЮНЕСКО, организация объявила о намерении праздновать дату в ноябре 2011 года, о чем и было объявлено на генеральной конференции. Интересно, что каждый год День джаза меняет основной принимающий город. Так, впервые принимающим городов празднования стал Париж. Тогда его открыли Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова и посол доброй воли ЮНЕСКО Херби Хэнкок. Остальные города присоединились концертами, в том числе уличными, гуляниями, флешмобами.

Например, джазмены в Кельне устроили большой праздник для всех желающих именно в 2012 году. У Кельнского собора они показали импровизированный концерт, что называется, в иммерсионном формате, то есть с вовлечением прохожих. Это стало ежегодной традицией. Кроме концертов по всему миру, проходят также образовательные и просветительские мероприятия — от круглых столов до мастер-классов. Особенно такой формат популярен в этом году.

Джаз доказал — женщина тоже человек

Джаз можно назвать «музыкой борьбы за права человека». Во-первых, он привлек внимание к правам чернокожих и в некоторых случаях помог решить ряд проблем. Никто не спорит, что это именно музыка негров (простите, афроамериканцев), несмотря на то, что первую пластинку в стиле джаз записали именно «белые» музыканты. Это был сингл «На скотном дворе» в Нью-Йорке 1916 года. Кроме того, именно статус «угнетаемой расы» и дал поначалу «зеленый коридор» новой музыке в СССР.

Великолепно распорядился своим музыкальным наследством великий Джордж Гершвин. В своем завещании он разрешил исполнение своей симфонической оперы «Порги и Бесс» только чернокожим музыкантам и певцам. Фото Максима Платонова

Великолепно распорядился своим музыкальным наследством великий Джордж Гершвин. В своем завещании он разрешил исполнение своей симфонической оперы «Порги и Бесс» только чернокожим музыкантам и певцам. Возможно, поэтому чаще можно увидеть лишь концертное исполнение оперы.

Немалую роль сыграл джаз и в частичном устранении гендерного неравенства. Так, до 20-х годов прошлого века в Америке всю популярную музыку исполняли только мужчины. Однако джаз открыл двери на эстрадную сцену и женщинам, дав им как свободу самовыражения, так и элементарно — заработок. Именно тогда стали появляться яркие сольные исполнительницы, а также женские джазовые оркестры, один из которых можно увидеть в фильме «В джазе только девушки».

Музыка свободолюбивых «одомашнилась»

Позднее столицами джаза на один день становились Санкт-Петербург, Сидней, а в этом году принимающим городом был назначен Кейптаун. Однако всемирная пандемия внесла свои коррективы, и празднования Международного дня джаза целиком перенеслось в сеть. В России в этом году праздник разделен на два этапа. Подготовительный, если можно так сказать, состоял из онлайн-трансляций домашних выступлений российских джазовых музыкантов в соцсетях. Интересно, что отбирал записи, которые предлагали джазмены, Игорь Бутман. Всего было отобрано 20 коллективов, среди которых можно встретить Евгения Побожего, оркестр Адама Терацуяна и других.

Сам Бутман выступил практически фронтменом и главной движущей силой в организации онлайн-праздника в России. Основные торжества пройдут именно 30 апреля, а вишенкой на торте станет прямая трансляция All Star Global Concert , в программу которого войдут выступления Джона Маклафлина, Джона Скофилда, Ди Ди Бриджуотер, Дайан Ривз и многих других знаменитостей. Кроме того, на страничке Бутмана в «Фейсбуке» маэстро будет проводить мастер-классы для музыкантов. Здесь же будет объявлено и о точном времени начала концерта. Трансляции будут вестись через сайт jazzday.com.

Отдельно состоится также концерт известных российских джазовых музыкантов, а также отобранных Бутманом конкурсантов из соцсетей из восьми регионов страны на джазовом марафоне #JazzDayAtHome. Его трансляция пройдет на канале «Москва 24» сегодня, начало в 18:00.

Бутман выступил практически фронтменом и главной движущей силой в организации онлайн-праздника в России. Фото: vk.com

Советские «джаз-бандиты»

Если в мировой истории дата появления джаза очень расплывчата: конец XIX — начало XX веков, а само слово «джаз» появилось в СМИ в 1912 году, то в нашей стране у этого музыкального стиля есть конкретный день рождения — 1 октября 1922 года. Именно тогда в Москве состоялся первый по-настоящему джазовый концерт, который дал Валентин Парнах со своим оркестром. Собственно, и первые джаз-бэнды появились в СССР именно в 20-х годах прошлого столетия, причем в немалом количестве.

Наиболее известными стали оркестр под управлением Александра Цфасмана «АМА-джаз», появившийся в 1926 году в Москве, и оркестр под управлением Леопольда Теплицкого, возникший в Ленинграде в 1927 году. К слову, Цфасман оставался известным и довольно успешным по советским меркам музыкантом и после начала гонений на джаз. Уже в 50-е годы он продолжал писать музыку для советских кинофильмов (например, «За витриной универмага»), причем, не только бравурные жизнерадостные марши, подходящие для утренней радиозарядки, но и великолепные запоминающиеся джазовые композиции, фокстроты, которые счастливо «проскакивали» среди идеологически выдержанных мелодий. Заметно утвердился джаз в нашей стране с появлением бэнда «Tea-джаз» под руководством Леонида Утесова в 1929 году, а официальным признанием значения джазовой музыки как самостоятельного жанра стало через 9 лет создание Государственного джаз-оркестра СССР под руководством Матвея Блантера и Виктора Кнушевицкого. Музыканты исполняли в основном сочинения советских композиторов.

С 1948 года в СССР начались гонения на джаз. Старт им дало постановление правительства, изобличающее поклонение перед западом и «буржуазной музыкой». Именно тогда большую популярность приобрели плакаты «Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь», а музыканты это время называют эпохой разгибания саксофона.

От балов в ратуше до джазовых сейшнов

Казань — это «отдельная песня» в джазовой истории России. Во многом благодаря Олегу Лундстрему. Родившийся за год по октябрьской революции в Чите, он получает музыкальное образование в Харбине. Свой первый джаз-оркестр организовывает в Шанхае, а после, в 1947 году, всем составом музыканты с семьями перебираются в Казань. Здесь Лундстрем оканчивает консерваторию по классу композиции и симфонического дирижирования. К слову, это один из немногих джазовых дирижеров, который использовал дирижерскую палочку. Он работает с симфоническим студенческим оркестром и продолжает руководить джаз-бэндом, слава о котором пошла на всю страну.

— Исторически так сложилось, что в стенах старинного особняка всегда звучала музыка — и классическая, и современная, и, конечно же, джаз. Так, знаменитый оркестр Олега Лундстрема играл в стенах Казанской ратуши в 50-е и 60-е годы прошлого века, когда она была переделана в Дом офицеров. Тогда было принято приглашать оркестры играть перед киносеансами. Это было одним из редких в те годы развлечений, к тому же популяризировало культурный образ жизни и, в частности кинематограф, — рассказала руководитель Казанской ратуши и джазового фестиваля Hôtel de ville Дина Латфуллина. — Это и стало одной из причин, почему мы решили проводить в стенах ратуши именно джазовый фестиваль. В этом году он прошел в пятый раз. За прошлые годы у нас выступили такие звезды как Шакара Роджерс, Этери Бериашвили, Мариам Мерабова, Евгений Борец, французский бэнд Old and New Songs. Камерная обстановка, старинные стены, отличный звук создают особую атмосферу нашему фестивалю. Ряд культурных проектов проводился с посольствами Франции и США, родины джаза. В этом, юбилейном, сезоне, к сожалению, выступила только американка Селис Хендерсон. Карантин не дал нам завершить сезон, но мы с нетерпением ждем начала нового, теперь уже шестого сезона в истории нашего фестиваля.

В Казань — по зову сердца и грампластинки

Уникальные записи, сделанные оркестром Лундстрема на грампластинках привлекли в столицу Татарстана немало талантливых музыкантов и создали ей репутацию одной из российских джазовых столиц. Например, такая пластинка и привела в Казань будущую джаз-легенду Александра Василевского. «В Архангельске мне попала в руки пластинка с записями оркестра Олега Лундстрема, еще шанхайского состава. И я, имея направление в Ленинград, все же отправился в Казань. Однако великого джазмена уже не застал, он перебрался в Москву. Остались лишь несколько человек из его оркестра…», — вспоминает маэстро. По его свидетельствам, «при каждом доме культуры в Казани был свой джаз-оркестр». Василевского уже на первом курсе Казанской консерватории пригласили в ДК имени 10-летия ТАССР. А на репетиции джаз-бэнда в ДК им. Ленина впоследствии приходил сам Лундстрем.

В 2020 году Александру Василевскому исполнилось 80 лет, однако и здесь вмешалась пандемия. Маэстро деятелен и в прекрасной форме, однако его юбилейный концерт, назначенный на март, был перенесен на 9 июня. Как нам рассказали в пресс-центре Татарской государственной филармонии, дата назначена с условием, если ситуация стабилизируется. Иначе — концерт не отменится ни в коем случае, но будет перенесен. Сам юбиляр надеется, что все заявленные гости и его ученики — Мариам Мирабова, певица Юлия Хусаинова, барабанщик Давид Ткебучава, саксофонист Сергей Баулин — все же приедут в Казань.

Организованный в 2007 году как «Джаз в усадьбе Сандецкого», в 2017 году он переехал в Казанский кремль. Фото Максима Платонова

Отложенный спрос на джаз

Как только будет снят карантин, можно быть уверенным, что джаз в Казани оживет с новой силой. Он снова зазвучит — на небольших квартирниках, в музеях и концертных залах. Он добрался и до сердца нашего города фестивалем «Джаз в Кремле» с Ольгой Скепнер. Популярность фестивалю обеспечили как яркие имена приезжих гостей и местных знаменитостей, так и сам формат — open air.

Организованный в 2007 году как «Джаз в усадьбе Сандецкого», в 2017 году он переехал в Казанский кремль. Сначала ожидалось, что временно, на сезон, но, похоже, там же, на Пушечном дворе, он и приживется. Хотя 2020 год тоже не пощадил фестиваль — организаторы пока не могут сказать, состоится ли он, а если да — то когда именно. Однако в любом случае почитатели музыки уверены, что без джаза этим летом не обойдется, ведь понятие «отложенного спроса» можно использовать не только в экономике. Остается только представить, как будут заполнены концертные залы на первых посткарантинных джазовых концертах.