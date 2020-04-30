Как Казань стала «отдельная песня» в джазовой истории России
30 апреля Международный день джаза впервые пройдет в онлайн-формате и будет ознаменован как «день домашнего джаза»
Один из популярнейших музыкальных стилей — джаз — захватил мир более ста лет назад, так и держит его в нежных объятиях Summertime Джорджа Гершвина, заставляет выписывать кренделя ногами под «Чу-чу» Гарри Уоррена и прищелкивать пальцами под «Караван» Дюка Эллингтона. Казань же в истории джаза занимает совершенно особую страницу — в Международный день джаза «Реальное время» рассказывает, какую именно.
Время учится любить джаз
Впервые Международный день джаза прошел в 2012 году. Его учредителем является ЮНЕСКО, организация объявила о намерении праздновать дату в ноябре 2011 года, о чем и было объявлено на генеральной конференции. Интересно, что каждый год День джаза меняет основной принимающий город. Так, впервые принимающим городов празднования стал Париж. Тогда его открыли Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова и посол доброй воли ЮНЕСКО Херби Хэнкок. Остальные города присоединились концертами, в том числе уличными, гуляниями, флешмобами.
Например, джазмены в Кельне устроили большой праздник для всех желающих именно в 2012 году. У Кельнского собора они показали импровизированный концерт, что называется, в иммерсионном формате, то есть с вовлечением прохожих. Это стало ежегодной традицией. Кроме концертов по всему миру, проходят также образовательные и просветительские мероприятия — от круглых столов до мастер-классов. Особенно такой формат популярен в этом году.
Джаз доказал — женщина тоже человек
Джаз можно назвать «музыкой борьбы за права человека». Во-первых, он привлек внимание к правам чернокожих и в некоторых случаях помог решить ряд проблем. Никто не спорит, что это именно музыка негров (простите, афроамериканцев), несмотря на то, что первую пластинку в стиле джаз записали именно «белые» музыканты. Это был сингл «На скотном дворе» в Нью-Йорке 1916 года. Кроме того, именно статус «угнетаемой расы» и дал поначалу «зеленый коридор» новой музыке в СССР.
Великолепно распорядился своим музыкальным наследством великий Джордж Гершвин. В своем завещании он разрешил исполнение своей симфонической оперы «Порги и Бесс» только чернокожим музыкантам и певцам. Возможно, поэтому чаще можно увидеть лишь концертное исполнение оперы.
Немалую роль сыграл джаз и в частичном устранении гендерного неравенства. Так, до 20-х годов прошлого века в Америке всю популярную музыку исполняли только мужчины. Однако джаз открыл двери на эстрадную сцену и женщинам, дав им как свободу самовыражения, так и элементарно — заработок. Именно тогда стали появляться яркие сольные исполнительницы, а также женские джазовые оркестры, один из которых можно увидеть в фильме «В джазе только девушки».
Музыка свободолюбивых «одомашнилась»
Позднее столицами джаза на один день становились Санкт-Петербург, Сидней, а в этом году принимающим городом был назначен Кейптаун. Однако всемирная пандемия внесла свои коррективы, и празднования Международного дня джаза целиком перенеслось в сеть. В России в этом году праздник разделен на два этапа. Подготовительный, если можно так сказать, состоял из онлайн-трансляций домашних выступлений российских джазовых музыкантов в соцсетях. Интересно, что отбирал записи, которые предлагали джазмены, Игорь Бутман. Всего было отобрано 20 коллективов, среди которых можно встретить Евгения Побожего, оркестр Адама Терацуяна и других.
Сам Бутман выступил практически фронтменом и главной движущей силой в организации онлайн-праздника в России. Основные торжества пройдут именно 30 апреля, а вишенкой на торте станет прямая трансляция All Star Global Concert , в программу которого войдут выступления Джона Маклафлина, Джона Скофилда, Ди Ди Бриджуотер, Дайан Ривз и многих других знаменитостей. Кроме того, на страничке Бутмана в «Фейсбуке» маэстро будет проводить мастер-классы для музыкантов. Здесь же будет объявлено и о точном времени начала концерта. Трансляции будут вестись через сайт jazzday.com.
Отдельно состоится также концерт известных российских джазовых музыкантов, а также отобранных Бутманом конкурсантов из соцсетей из восьми регионов страны на джазовом марафоне #JazzDayAtHome. Его трансляция пройдет на канале «Москва 24» сегодня, начало в 18:00.
Советские «джаз-бандиты»
Если в мировой истории дата появления джаза очень расплывчата: конец XIX — начало XX веков, а само слово «джаз» появилось в СМИ в 1912 году, то в нашей стране у этого музыкального стиля есть конкретный день рождения — 1 октября 1922 года. Именно тогда в Москве состоялся первый по-настоящему джазовый концерт, который дал Валентин Парнах со своим оркестром. Собственно, и первые джаз-бэнды появились в СССР именно в 20-х годах прошлого столетия, причем в немалом количестве.
Наиболее известными стали оркестр под управлением Александра Цфасмана «АМА-джаз», появившийся в 1926 году в Москве, и оркестр под управлением Леопольда Теплицкого, возникший в Ленинграде в 1927 году. К слову, Цфасман оставался известным и довольно успешным по советским меркам музыкантом и после начала гонений на джаз. Уже в 50-е годы он продолжал писать музыку для советских кинофильмов (например, «За витриной универмага»), причем, не только бравурные жизнерадостные марши, подходящие для утренней радиозарядки, но и великолепные запоминающиеся джазовые композиции, фокстроты, которые счастливо «проскакивали» среди идеологически выдержанных мелодий. Заметно утвердился джаз в нашей стране с появлением бэнда «Tea-джаз» под руководством Леонида Утесова в 1929 году, а официальным признанием значения джазовой музыки как самостоятельного жанра стало через 9 лет создание Государственного джаз-оркестра СССР под руководством Матвея Блантера и Виктора Кнушевицкого. Музыканты исполняли в основном сочинения советских композиторов.
С 1948 года в СССР начались гонения на джаз. Старт им дало постановление правительства, изобличающее поклонение перед западом и «буржуазной музыкой». Именно тогда большую популярность приобрели плакаты «Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь», а музыканты это время называют эпохой разгибания саксофона.
От балов в ратуше до джазовых сейшнов
Казань — это «отдельная песня» в джазовой истории России. Во многом благодаря Олегу Лундстрему. Родившийся за год по октябрьской революции в Чите, он получает музыкальное образование в Харбине. Свой первый джаз-оркестр организовывает в Шанхае, а после, в 1947 году, всем составом музыканты с семьями перебираются в Казань. Здесь Лундстрем оканчивает консерваторию по классу композиции и симфонического дирижирования. К слову, это один из немногих джазовых дирижеров, который использовал дирижерскую палочку. Он работает с симфоническим студенческим оркестром и продолжает руководить джаз-бэндом, слава о котором пошла на всю страну.
В Казань — по зову сердца и грампластинки
Уникальные записи, сделанные оркестром Лундстрема на грампластинках привлекли в столицу Татарстана немало талантливых музыкантов и создали ей репутацию одной из российских джазовых столиц. Например, такая пластинка и привела в Казань будущую джаз-легенду Александра Василевского. «В Архангельске мне попала в руки пластинка с записями оркестра Олега Лундстрема, еще шанхайского состава. И я, имея направление в Ленинград, все же отправился в Казань. Однако великого джазмена уже не застал, он перебрался в Москву. Остались лишь несколько человек из его оркестра…», — вспоминает маэстро. По его свидетельствам, «при каждом доме культуры в Казани был свой джаз-оркестр». Василевского уже на первом курсе Казанской консерватории пригласили в ДК имени 10-летия ТАССР. А на репетиции джаз-бэнда в ДК им. Ленина впоследствии приходил сам Лундстрем.
В 2020 году Александру Василевскому исполнилось 80 лет, однако и здесь вмешалась пандемия. Маэстро деятелен и в прекрасной форме, однако его юбилейный концерт, назначенный на март, был перенесен на 9 июня. Как нам рассказали в пресс-центре Татарской государственной филармонии, дата назначена с условием, если ситуация стабилизируется. Иначе — концерт не отменится ни в коем случае, но будет перенесен. Сам юбиляр надеется, что все заявленные гости и его ученики — Мариам Мирабова, певица Юлия Хусаинова, барабанщик Давид Ткебучава, саксофонист Сергей Баулин — все же приедут в Казань.
Отложенный спрос на джаз
Как только будет снят карантин, можно быть уверенным, что джаз в Казани оживет с новой силой. Он снова зазвучит — на небольших квартирниках, в музеях и концертных залах. Он добрался и до сердца нашего города фестивалем «Джаз в Кремле» с Ольгой Скепнер. Популярность фестивалю обеспечили как яркие имена приезжих гостей и местных знаменитостей, так и сам формат — open air.
Организованный в 2007 году как «Джаз в усадьбе Сандецкого», в 2017 году он переехал в Казанский кремль. Сначала ожидалось, что временно, на сезон, но, похоже, там же, на Пушечном дворе, он и приживется. Хотя 2020 год тоже не пощадил фестиваль — организаторы пока не могут сказать, состоится ли он, а если да — то когда именно. Однако в любом случае почитатели музыки уверены, что без джаза этим летом не обойдется, ведь понятие «отложенного спроса» можно использовать не только в экономике. Остается только представить, как будут заполнены концертные залы на первых посткарантинных джазовых концертах.
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