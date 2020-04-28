Прописка в кармане: что мы знаем о заветном штампе в паспорте?

95 лет назад, 28 апреля 1925 года, в РСФСР вышел декрет «О прописке граждан в городских поселениях». Собственно, этим постановлением было введено понятие «прописка». С одной стороны, прописку воспринимают большим пережитком прошлого и сравнивают с крепостным правом. С другой стороны, обладатель заветной записи в паспорте мог получить некоторые преимущества в определенном населенном пункте. Да и получить ее большинство советских граждан могли достаточно легко, было бы только желание…