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Прописка в кармане: что мы знаем о заветном штампе в паспорте?

07:00, 28.04.2020 9

Тест «Реального времени» к юбилею института прописки в России

Прописка в кармане: что мы знаем о заветном штампе в паспорте?
Фото: erckzn.ru

95 лет назад, 28 апреля 1925 года, в РСФСР вышел декрет «О прописке граждан в городских поселениях». Собственно, этим постановлением было введено понятие «прописка». С одной стороны, прописку воспринимают большим пережитком прошлого и сравнивают с крепостным правом. С другой стороны, обладатель заветной записи в паспорте мог получить некоторые преимущества в определенном населенном пункте. Да и получить ее большинство советских граждан могли достаточно легко, было бы только желание…

Подготовил Тимур Рахматуллин
Общество
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 08:33
    Раньше тесты прямо тут делали и было удобно
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  • Анонимно 09:08
    Где еще существует прописка, кроме Северной Кореи и прочих супердержав?
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    Анонимно 10:47
    Кроме КНДР еще существуют Туркмения, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и другие супердемократические государства, в которых прописка обязательна.
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  • Анонимно 09:28
    Сейчас прописка не так важна как о ней говорят
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    Анонимно 10:08
    Ага, вы так в поликлиниках скажите. Или когда в другой регион при коронавирусе заезжаете
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    Анонимно 10:58
    Права надо свои знать и доказывать. Когда отказывают в поликлинике, спрашивайте, на каком основании отказывают. И если отказывают лечить из-за отсутствия прописки, можно смело писать в прокуратуру.
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  • Анонимно 10:10
    Вот именно, было удобней, а сейчас переход. Даже переходить не буду
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  • Анонимно 10:48
    мне ради этого теста нужно заходить в ВК? Я сто лет назад оттуда удалился.
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  • Анонимно 10:57
    Кстати, пройдите. Не пожалейте парочки минут. Первый вопрос оказался для меня сложным. Остальные полегче. И тонкий юмор составителей теста мне понравился: так придумали про бомжа, лимиту.
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