«Зулейха» вскрыла незаживающие раны нашего общества, боль и обиду целых народов...»

Глава совета Региональной национально-культурной автономии татар Бурятии — об истории собственной семьи во времена «раскулачивания» и о сериале «Зулейха открывает глаза»

В сериале «Зулейха открывает глаза» обсудили, кажется, все, но не заметили главного — то, как в этих нечеловеческих условиях ссылок и лагерей люди разных национальностей и вероисповедания оставались людьми, утверждает глава совета Региональной национально-культурной автономии татар Бурятии Саҗида Баталова. История ее собственной семьи тесно связана с периодом «раскулачивания» в Советском Союзе. И на фоне этого сериал стал для нее настоящим откровением. С разрешения автора «Реальное время» публикует рассказ Саҗиды Баталовой об этом периоде и ее впечатления от сериала.

«В период раскулачивания колесо истории прокатилось и по нашей семье»

«… До долины Единения, где каждый ощутил себя всеми, а все каждым, дошли единицы». Из романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза»

Трагическая история раскулачивания: роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» и его экранизация никого не оставили равнодушным. Неожиданно для многих именно «Зулейха» вскрыла незаживающие раны нашего общества, боль и обиду целых народов за репрессии, унижение национального достоинства, попрание традиционных устоев и ценностей, ассимиляцию и потерю родного языка… Равно как оголила и очень глубокие проблемы самих национальных сообществ, которые вынесло на стремнину бурное обсуждение в сети Интернет…

Я живу на Байкале, который с глубокой древности плавно перекатывает волны на своих безбрежных просторах и который видел множество народов и племен на своих берегах, став бесстрастным свидетелем человеческих страданий, жизнеутверждающей стойкости и любви. Это место силы и мощной энергетики, где приходит понимание, что при любых катаклизмах жизнь продолжается, что рассудит всех Время, которое все расставит на свои места…

Лично для меня «Зулейха» стала откровением, потому что в период раскулачивания колесо истории прокатилось и по нашей семье. Мой прадед Мухутдин Хисамутдинов родился в 1890 г. в деревне Янтуган (Энтуганы) Буинского района Симбирской губернии, молодым поехал в Астрахань, работал у нефтепромышленника, привез домой пять рублей золотом. Человек он был глубоко верующий, знал Коран, арабский язык. Поставил дом, землю, поставил в селе мечеть, магазин, завел хозяйство. Женился на девушке с сильным характером по имени Маджида. Мухутдин бабай в Астрахани научился выращивать помидоры, пряности, привез оттуда новые семена. Сам сажал, а Маджида аби старательно за ним выдергивала. Не принято было у татар разные «изыски» выращивать.

Фото ulpressa.ru

Мой прадед Мухутдин Хисамутдинов родился в 1890 г. в деревне Янтуган (Энтуганы) Буинского района Симбирской губернии, молодым поехал в Астрахань, работал у нефтепромышленника, привез домой пять рублей золотом

Жили дружно, ладно, у них родились 12 детей. Работали вместе, держали скот, было у них три лошади, три коровы, пасека. Дополнительных работников нанимали летом на уборку урожая, расплачивались урожаем.

В 1929 г. сын Хисамутдиновых, двадцатилетний голубоглазый Шигап украл свою невесту Халисю из рода Идрисовых, которой исполнилось восемнадцать. В те годы еще существовал такой обычай в татарских деревнях. Отец черноглазой статной красавицы Халиси работал поваром у богатых людей в Москве. Мама стряпала на всю деревню. И у Халиси кумачлар удавались лучше всех, ее бавырсак так и таял во рту.

Сыну Халиси и Шигапа Расыху было 3 месяца, когда в 30-м году грянула беда. Раскулачили земляки Мухутдина, определив кулаком второй категории (отдельные «историки» уже заявили, что кулаков второй категории в Сибирь не отправляли, но, несмотря на это, моя семья оказалась в Забайкалье). И всю семью с семерыми детьми, проживающими в то время в его доме, отправили далеко от Янтугана в незнакомое и суровое Забайкалье, о котором не знали, не ведали, и которое стало им новой родиной на всю оставшуюся жизнь. В мае, когда раскулаченные плыли на барже к месту поселения, случилась новая беда. Пятимесячному Расыху становилось все хуже и бабай Мухутдин, собрав всю свою волю, стал нараспев читать Ясин, провожая в последний путь внука. И произошло чудо, Аллах услышал эти молитвы, Расых очнулся, прожил 83 года, внуков и правнуков дождался.

Определили раскулаченных на прииск Итака Могочинского района Читинской области, далеко в тайгу за 6 тыс. км от родного дома. Едкая поговорка про те места была: «Создал бог Сочи, а черт Могочи!». Да выжить-то надо было, вот и выстояли, аллага шикыр. По осени выкопали землянки. Бабай Мухутдин как и все работал на прииске и исполнял обязанности татарского муллы. У Шигапа с Халисей родилось восемь детей, трое из которых умерли в младенчестве. В те страшные годы Шигап поменял фамилию. В 1942 году Шигап Баталов ушел на фронт. Воевал в стрелковой дивизии на Центральном фронте Орловского направления. Был ранен, пришел с войны с медалью «За отвагу», был представлен к ордену Славы, но как сын кулака его не получил. Брат Шигапа Шайхул, ушел на войну минометчиком и не вернулся, последнее письмо от него пришло с Ленинградского фронта в 1941 году.

Халися аби была сильной женщиной, на ее руках остались четверо детей, надо было работать и поднимать их. Школа была в нескольких километрах, осенью дети шли босиком по проторенной тропинке, зимой ходили по очереди в одних валенках на всех. Вместе ходили в тайгу за шиповником, голубикой, черникой и грибами. Собирали кедровый сланец, ездили в станицу Ксеньевскую, там продавали, чтобы купить продукты.

Определили раскулаченных на прииск Итака Могочинского района Читинской области.Фото currenttime.tv

И снова они встали на ноги, Мухутдин бабай сажал один гектар картофеля, пенсии у них с Маджидой не было, вот и выручала продажа борангы (картошки, — прим. ред.). Килен Халися завела корову и овец и даже отправляла посылки с таежной провизией в родную Татарию, это спасало родных от голода в трудные военные годы.

Жили поселенцы дружно, вместе были в радости и в горе, женились, растили детей, конечно тянуло их на родину, а дороги назад не было.

Халися аби была очень мудрой женщиной, всех старалась объединить, пятерых детей воспитала. Они обзавелись семьями, детьми, внуками и правнуками. Сама абика держала уразу, читала намаз и переводила внукам суры из Корана. Она всегда была в курсе всех политических событий, читала газеты на русском и татарском языках.

Наши родители знали силу трав и природы и всегда делились знанием о том, что и от какой болезни надо применять. В тайгу, в лес, на речку папа старался вывозить всю родню, отмечая каждое природное событие: когда зацвели подснежники, медуница или жарки, пошел ли березовый сок или черемша, поспела черемуха, смородина, кедровые орехи, брусника, черника. На балконе зимой всегда стояла бочка соленых груздей и бочка аппетитных рыжиков с веточками багульника, лежал мешок рыбы — окуня, сорожки, омуля.

В забайкальской тайге братья Баталовы выучили науку выживания. Родная земля Янтугана, крепкий иман и могучие корни рода помогали жить по законам совести и чести.

В моей семье не принято было проявлять чувства, но мы всегда знали, что нас, детей, не только любят, но и уважают наши самые родные и близкие люди. Когда приходили гости, дети и взрослые вместе встречали и провожали гостей. Вместе сидели за столом, вместе отдыхали и выполняли домашнюю работу. Мужчинам никогда не было зазорно помочь женщинам в стирке, в уборке, на кухне. И всегда у Баталовых присутствовал тот татарский юмор, который невозможно точно перевести на другой язык, это видимо у каждого народа свое. Традиции семьи, дома, родной культуры исподволь, ненавязчиво входили в мою жизнь, становились тем самым нравственным стержнем, который питает силу духа и помогает осознавать себя в этом мире.

Один Аллах ведает, что было бы, если бы мой папа Растам не родился на прииске, а семья мамы Суфии от голода и репрессий не подалась бы в Западную Сибирь, наверно это была бы совсем другая история. Но когда в холодном 1995 году не стало моей самой родной в этом мире души — моего папы, не стало той опоры в жизни, того причала, который нужен каждому человеку, чтобы летать высоко. И только в 2005 году, когда я возглавила Автономию татар Бурятии, я ощутила, что оборванные связи Рода начинают обретать свою силу и восстанавливать утраченные корни.

Фото: телеканал «Россия 1"

В этих нечеловеческих условиях ссылок и лагерей люди разных национальностей и вероисповедания оставались людьми, поддерживали друг друга как могли, не обращая внимание на то, что их когда-то разделяло

В сериале «Зулейха открывает глаза» обсудили, кажется, все — и не заметили главного

Такая вот простая история обычной мишарской семьи. Она затронула многие семьи, поскольку раньше или позже, но полстраны побывало в лагерях и на поселениях. Это наша общая боль, наша судьба и наш общий путь, который мы достойно прошли все вместе.И вот спустя 90 лет после этой трагедии впервые на всю страну на федеральном канале «Россия 1» показали фильм про раскулачивание. Сейчас мы ищем механизмы поддержки нашего сельского хозяйства и фермеров, раздаем дальневосточные гектары, чтобы люди оставались на родной земле, а в 30-е годы прошлого столетия был практически истреблен весь класс хозяйственников, которые умели и любили работать на своей земле и которых до этого российское государство за разные заслуги наделило самым ценным капиталом землей.

После просмотра сериала «Зулейха открывает глаза» в сообществах соцсетей эмоции зашкаливали у левых и правых, у белых и красных. Обсудили буквально все, и платок, и связь с Игнатовым, и красноречивое молчание Зулейхи, смену ФИО Юзифа, каждый жест, каждый взгляд..., и не заметили главного. В этих нечеловеческих условиях ссылок и лагерей люди разных национальностей и вероисповедания оставались людьми, поддерживали друг друга как могли, не обращая внимание на то, что их когда-то разделяло. И что татарский народ, несмотря на все тяготы и испытания, выпавшие на его долю в годы репрессий, сохранил свои лучшие качества: терпение-сабырлык, трудолюбие и ответственность, надежность и порядочность, татарский юмор и жизнелюбие, умение жить в ладу с соседями, в гармонии с природой, умение прощать и идти вперед-Алга.

Оппоненты упрекают, что Зулейха мало говорит по сюжету, так ведь у отдельных групп татар «күп сүз, бүк сүз»! За героиню говорят глаза Чулпан Хаматовой, в которых все сказано предельно лаконично и проникновенно, и это пробирает до слез. Героиня сериала Зулейха в невыносимых условиях жизни не сломалась, не озлобилась, не предала, не солгала. Ее чисто татарское трудолюбие, искренность чувств и отзывчивость, умение выживать в любой ситуации, ее великодушие, сострадание и терпение к тем, кто предал, обидел, к мужу, свекрови, Игнатову, Настасье... Через эти страдания и муки, через нравственные поступки и веру Зулейха открывает заново себя и мир, окружающий ее.

Образ Упырихи олицетворяет слепую материнскую любовь, которая встречается повсеместно. Сколько переломанных судеб в мире, сколько мальчиков так и не ставших мужчинами и хорошими мужьями, такие матери не научили любить, делиться душевным теплом. И властные самодуры в роли свекрови, ревностно относящиеся к своему чаду, ненавидящие невесток, нередко встречаются в нашей жизни. Гениальная актерская игра Розы Хайруллиной никого не оставила равнодушной. И глубоко символично, что обе матери, горячо любящие своих сыновей в конце фильма примиряются друг с другом.

Все сыновья когда-то уходят, говорит свекровь своей килен. Отпускать — это самое сложное на свете... Образ матери Муртазы вызвал ожесточенные споры в татарских сообществах, которые отвергли саму мысль появления таких матерей у татар. Дерес, для татар — это скорее исключение, татарские ани-абиляр — хлебосольные хозяйки, горячо любящие своих детей и внуков, татары-мужья обычно преданы семье, отличные хозяева и добытчики, у них очень разумно поделены домашние обязанности.

Фото: телеканал «Россия 1»

Образ Упырихи олицетворяет слепую материнскую любовь, которая встречается повсеместно. Сколько переломанных судеб в мире, сколько мальчиков так и не ставших мужчинами и хорошими мужьями, такие матери не научили любить, делиться душевным теплом

«Мы продолжаем искать среди нас самых «татаристых», самых правильных»

Однако мы живем не только в мире традиционного уклада татар, наш мир намного шире и разнообразнее, он простирается намного дальше Татарстана. Зачем смешивать горячее с соленым? Почему во всем надо видеть злой умысел или национальный окрас? Почему все надо преломлять через призму национального самосознания?

И почему в чужом глазу соринка всегда кажется бревном? Нам ли судить Зулейху, актеров, автора книги, режиссерскую группу, которые сделали яркий, запоминающийся фильм, к которому было приковано внимание всей страны. Вряд ли, ведь каждый мусульманин знает, что впереди у нас божий суд и каждый получит в той жизни то, что заслужил в этой. А мы продолжаем искать среди нас самых «татаристых», самых правильных, выстраивая идеальную модель татарина и отсеивая всех тех, кто не соответствуют ее стандартам: не так ведет себя, не так говорит, не так выглядит, не так соблюдает, не того выбирает...

Созданный на потолочной росписи клуба питерским художником Иконниковым образ Зулейхи с младенцем на руках говорит сам за себя — это жизнеутверждающий символ Семрука, символ Матери и Женщины, дочери татарского народа, не растерявшей своего достоинства, своим мужеством и трудом заслужившей уважение всех поселенцев.

К глубокому сожалению, яркие представительницы татарского народа, Гузель и Чулпан оказались в некоторых горячих головах врагами своего народа как тогда, в лихие 30-е врагами народа объявлялись те, кто имел смелость говорить то, что думает, поступать по чести и совести. Одна написала как увидела, другая сыграла как прочувствовала...

Досталось даже песне «Ай, былбылым», которая стала замечательным саундтреком к фильму и самой Дине Гариповой, татар җәңы которой так пронзительно звучал весь фильм. Дуслар, иптешляр, все мы плывем в одной лодке, идем по одному пути и живем под одним небом! И «бу кычкына татар кызлар», сильные и независимые, талантливые и красивые — являются достойными дочерьми татарского народа. Тот самый Татар рухы и Татар моңы не в меньшей мере присутствуют и в них, и в тех, кто сегодня оказался по ту сторону баррикад...

Самое страшное во всей этой истории, что нафс человека любой национальности (видимо не первый и не последний раз в истории народов и рас) начинает руководить его ясным умом и сердцем, завирусовывая душу. И тогда лучшие черты его характера застилает злоба, высокомерие и презрение к «не равным себе», не таким — другим. Форма становится важнее сути, а поступки перестают быть мерилом нравственности.

Фото: телеканал «Россия 1»

Нам ли судить Зулейху, актеров, автора книги, режиссерскую группу, которые сделали яркий, запоминающийся фильм, к которому было приковано внимание всей страны

У Татарского мира мощный, пассионарный Эгрегор, состоящих из людей, готовых душу и сердце отдавать своему народу, сохранять веру предков и передавать их богатейшее культурное наследие потомкам. Но это «Ак юл» и его можно пройти только всем вместе, поддерживая друг друга, передавая посох нуждающимся в нем, убирая камни с дороги незрячих…



Национальная интеллигенция — это совесть нации, но не надсмотрщик и не бич для своих соплеменников и единоверцев. Она не переходит на личности, не осуждает и не предает «чужих» по ее мнению, анафеме и тем более не организует травлю инакомыслящих во всемирной паутине. Она открывает культурное достояние своего народа всем страждущим, просвещает, поддерживает и указывает путь заблудившимся и потерявшим ориентиры.

Меня в этой истории удивляет молодая поросль татарской интеллигенции, выросшая в лучших оранжереях Татарстана, высокообразованная, мастерски владеющая литературным татарским языком и искусством речи, великолепно разбирающаяся в вопросах религии, в поучительно-уничижительном тоне рассуждающая о тех вещах, которые приходят с жизненным опытом, зрелостью и мудростью.

Одно дело, когда пишут литературные и кинокритики профессиональные рецензии, без личностных эмоций и внутренних обид. И другое дело, когда лучшие умы нации упражняются, кто больше ляпов-тяпов рассмотрит под увеличительным стеклом в художественном произведении и кинофильме вместо конструктивного разговора о судьбах нации и ее роли в истории страны.

Национальная культура — это живая традиция, она меняется с каждым новым поколением. Нельзя носиться с национальной культурой как с писаной торбой, ее периодически надо открывать, омывать, «реставрировать», потому что ее миссия нести свет людям. Сегодня архиважно перевести все татарское культурное и богословское наследие на русский язык, чтобы огромная армия русскоязычных татар и людей, рожденных в смешанных браках смогли прикоснуться к этому живительному источнику, давно утраченному ими. Потому что реалии таковы, что чем дальше татары живут за границами Татарстана, тем больше потеря языка и ассимиляция народа. Пусть для них это станет возможность идти Алга к Истокам.



Наступает священный месяц Рамазан и мы все будем просить у Всевышнего прощения и покаяния, терпения и снисходительности, победы над коронавирусом, здоровья и любви к близким, друзьям и друг к другу. И самое сложное — просить великодушия к своим, единоверцам, соплеменникам, братьям... Может тогда Создатель смилуется над своими такими противоречивыми творениями, которых он неслучайно сделал разными, наделил разными языками, образами, ментальностью и характерами, но которые продолжают бродить по свету, разделяя мир на своих и чужих.

… В древние века на горе Аллатау жили люди, которые обращали свой взор к вечному Небу. И Бог наградил их удивительным даром Веры, пытливости ума, желания учиться и передавать эти знания другим.

Фото Романа Хасаева

И самое сложное — просить великодушия к своим, единоверцам, соплеменникам, братьям...

Шли годы, люди становились все образованнее, изобрели топор, колесо, юрты и кибитки и забыли о даре Создателя, считая, что это они — венцы природы и властители мира. Вирус гордыни, тщеславия, высокомерия и зависти затмил их Разум, заразил бессмертную душу. Перестали они слышать и слушать друг друга, каждый думал, что его мнение самое правильное, что именно он избранный среди прочих.

И стало соплеменникам и единоверцам тесно на одной горе, разбрелись они в одиночку по бескрайним равнинам и степям, лесам и рекам, уповая только на себя в поисках счастья.

… По воле Творца татарский мир огромный и разнообразный, он простирается от Татарского пролива и древней страны TATARIA до татарских ключей туган авылларда. С давних пор на огромной территории Евразии осталось множество озер и рек, гор и поселений, названия которых может прочитать каждый знающий язык предков татарин.

TATAR WORLD — как микрокосмос Вселенной, в которой много ярких звезд, несущих свой свет на Землю. Но никогда эти звезды не воюют друг с другом, не нарушают космический покой, управляемый лишь одним Всевышним.

...Мои соплеменники очень разные — от цвета глаз до диалектов речи и одежды. Мы заметно отличаемся друг от друга, московские от казанских, мишары от кряшен, крымские и астраханские от сибирских татар. Но у нас есть общий туган тел и богатейшее культурное наследие предков, прародины татар Алтай, Байкал и Изге Болгар, туган авыллар и родной Татарстан. Татарский характер определяют общие качества, присущие всей нации: упорство в достижении цели и ответственность за судьбу своей страны, порядочность и надежность слов и договоренностей, трудолюбие и гостеприимство, татарский юмор, радушие, искренность, отзывчивость и уважение к другим, общие ценности и история наших предков.

И если мы залечим свои глубокие, все еще болящие раны, а вместо вил и топоров возьмем кирки и лопаты, чтобы вместе сажать леса и сады, думаю, наш мир станет другим. И наша любимая родина Россия начнет свое духовное возрождение.

В татарской деревне откуда раскулачили моих дедов, спустя годы породнились семьи репрессированных и их гонителей. Это означает только одно, жизнь продолжается, и новые поколения тому подтверждение. И я молю Всевышнего, пусть никогда ни национализм, ни шовинизм не затмевают людской Разум. Пусть наши дети не понаслышке знают, что такое настоящая дружба, согласие, любовь к Родине, уважение к Роду, традициям и родному языку. Пусть наши дети будут лучше нас, терпимее и милосерднее нас, пусть их иман будет крепким, а глаза почаще обращаются к вечно синему небу и его Создателю.

«И поняли птицы, что достигли чертогов Семруга, а по растущей в сердцах радости почувствовали его приближение. Глаза их сомкнулись от наполнившего мир яркого света, а когда раскрылись — узрели лишь друг друга. В этот миг они постигли суть: они все — и есть Семруг. И каждая по отдельности, и все вместе» (из романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза»).

