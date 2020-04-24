Первое деловое издание Татарстана угодило в скандал с «антикоронавирусным» препаратом
«Ниармедик» решил защитить «Кагоцел» от российских СМИ
«Кагоцел» против фейков в «ВиД»
Производитель противовирусного препарата «Кагоцел» взялся защищать его эффективность от российских СМИ, которые раструбили о его вреде для мужского здоровья. Российская фармацевтическая компания «Ниармедик Фарма» подала иск о защите деловой репутации к автору и спикеру интервью с громким заголовком «Мы лечим ОРВИ противозачаточным «Кагоцелом» и бесполезным «Арбидолом».
В этом интервью главный внештатный фармаколог Санкт-Петербурга Александр Хаджидис рассказал журналистке Ирине Багликовой, что применение «Кагоцела» вызывает мужское бесплодие в качестве побочного эффекта. Материал первоначально был опубликован на портале «Доктор Питер», а потом его перепечатали несколько других российских СМИ, в том числе и татарстанский деловой портал «Время и Деньги» Юрия Алаева. У Алаева материал носит название «Избавиться от коронавируса противозачаточным «Кагоцелом»?»
Иск фармацевтической компании подан в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где и зарегистрировано заявление №А56-31933/2020. Ответчиками значатся журналист и спикер интервью, ни одно из опубликовавших его изданий в иске не фигурирует.
Представление о том, что портал «Время и Деньги» оказался в центре скандала, может сложиться по прочтении публикации на Федеральном ресурсе правовой информации. Там сообщается: «В конце января на сайте «Время и Деньги» появилась статья Ирины Багликовой, которая опиралась на заявления главного клинического фармаколога Санкт-Петербурга Александра Хаджидиса. В статье авторы критиковали рынок иммуномодуляторов и выражали сомнения в их реальной эффективности. В том числе Хаджидис утверждал, что госсипол, который продается под торговой маркой «Кагоцел», был изначально противозачаточным, а затем «вдруг стал иммуномодулятором». При этом фармаколог также заявил, что госсипол может вызывать мужское бесплодие и поэтому ВОЗ запретила его использование как противозачаточного средства».
Сам Юрий Алаев сообщил «Реальному времени», что узнает об иске впервые и к нему претензий от производителя не поступало. Откуда он взял текст, Юрий Алаев не сообщил.
Фармкомпания воспользовалась правом на защиту
«15 апреля 2020 года производитель лекарственного препарата «Кагоцел» ООО «Ниармедик Фарма» действительно подал в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление о защите деловой репутации, — ответила компания на запрос «Реального времени». — В компании было принято решение воспользоваться своим законным правом на защиту деловой репутации в суде после того, как 28 января 2020 года на сайте издания «Доктор Питер» был опубликован материал, содержащий заведомо ложные сведения о составе и несуществующих побочных свойствах противовирусного препарата «Кагоцел».
Утверждения авторов публикации о том, что препарат «Кагоцел» долго использовался как противозачаточный препарат, вызывал нарушение сперматогенеза, а потом был запрещен Всемирной организацией здравоохранения, лживы и полностью не соответствуют действительности. Поэтому, обращаясь в суд, компания стремится защитить право потребителей на получение достоверной медицинской информации, в том числе о препарате «Кагоцел».
Если производитель докажет ложность утверждений авторов, то ресурсы, перепечатавшие статью, обязаны будут снять текст с публикации. Пока дата рассмотрения иска не назначена.
Справка
«Ниармедик» — российская фармацевтическая и биотехнологическая компания. Она основана в 1989 году. Один из главных продуктов фирмы — противовирусный препарат широкого действия «Кагоцел».
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Сайт «Время и Деньги» был запущен в 2002 году как электронная версия одноименной первой татарстанской деловой газеты «Время и Деньги», которая выходила с 1992 года. Последний номер бумажной газеты «ВиД» вышел 30 декабря 2011 года. Издание бумажной версии газеты было прекращено в связи с сокращением доходов от рекламы. С 2013 года владельцем сайта является Юрий Алаев, основатель и главный редактор «ВиД». Сейчас там ежедневно появляются републикации лонгридов из российских СМИ, обновляется новостная лента.
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