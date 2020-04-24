Первое деловое издание Татарстана угодило в скандал с «антикоронавирусным» препаратом

«Ниармедик» решил защитить «Кагоцел» от российских СМИ

«Кагоцел» против фейков в «ВиД»

Производитель противовирусного препарата «Кагоцел» взялся защищать его эффективность от российских СМИ, которые раструбили о его вреде для мужского здоровья. Российская фармацевтическая компания «Ниармедик Фарма» подала иск о защите деловой репутации к автору и спикеру интервью с громким заголовком «Мы лечим ОРВИ противозачаточным «Кагоцелом» и бесполезным «Арбидолом».

В этом интервью главный внештатный фармаколог Санкт-Петербурга Александр Хаджидис рассказал журналистке Ирине Багликовой, что применение «Кагоцела» вызывает мужское бесплодие в качестве побочного эффекта. Материал первоначально был опубликован на портале «Доктор Питер», а потом его перепечатали несколько других российских СМИ, в том числе и татарстанский деловой портал «Время и Деньги» Юрия Алаева. У Алаева материал носит название «Избавиться от коронавируса противозачаточным «Кагоцелом»?»

Материал первоначально был опубликован на портале «Доктор Питер», а потом его перепечатали несколько других российских СМИ, в том числе и татарстанский деловой портал «Время и Деньги» Юрия Алаева

Иск фармацевтической компании подан в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где и зарегистрировано заявление №А56-31933/2020. Ответчиками значатся журналист и спикер интервью, ни одно из опубликовавших его изданий в иске не фигурирует.

Представление о том, что портал «Время и Деньги» оказался в центре скандала, может сложиться по прочтении публикации на Федеральном ресурсе правовой информации. Там сообщается: «В конце января на сайте «Время и Деньги» появилась статья Ирины Багликовой, которая опиралась на заявления главного клинического фармаколога Санкт-Петербурга Александра Хаджидиса. В статье авторы критиковали рынок иммуномодуляторов и выражали сомнения в их реальной эффективности. В том числе Хаджидис утверждал, что госсипол, который продается под торговой маркой «Кагоцел», был изначально противозачаточным, а затем «вдруг стал иммуномодулятором». При этом фармаколог также заявил, что госсипол может вызывать мужское бесплодие и поэтому ВОЗ запретила его использование как противозачаточного средства».

Сам Юрий Алаев сообщил «Реальному времени», что узнает об иске впервые и к нему претензий от производителя не поступало. Откуда он взял текст, Юрий Алаев не сообщил.

ООО «Ниармедик Фарма» подало в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление о защите деловой репутации. Фото spb.arbitr.ru

Фармкомпания воспользовалась правом на защиту

«15 апреля 2020 года производитель лекарственного препарата «Кагоцел» ООО «Ниармедик Фарма» действительно подал в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление о защите деловой репутации, — ответила компания на запрос «Реального времени». — В компании было принято решение воспользоваться своим законным правом на защиту деловой репутации в суде после того, как 28 января 2020 года на сайте издания «Доктор Питер» был опубликован материал, содержащий заведомо ложные сведения о составе и несуществующих побочных свойствах противовирусного препарата «Кагоцел».

Утверждения авторов публикации о том, что препарат «Кагоцел» долго использовался как противозачаточный препарат, вызывал нарушение сперматогенеза, а потом был запрещен Всемирной организацией здравоохранения, лживы и полностью не соответствуют действительности. Поэтому, обращаясь в суд, компания стремится защитить право потребителей на получение достоверной медицинской информации, в том числе о препарате «Кагоцел».

Если производитель докажет ложность утверждений авторов, то ресурсы, перепечатавшие статью, обязаны будут снять текст с публикации. Пока дата рассмотрения иска не назначена.



Луиза Игнатьева