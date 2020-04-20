Рождение новых «медведей»: VP в финале-шедевре обыгрывают чемпионов мира и побеждают на ESL One Los Angeles

Российская команда выиграла первый крупный турнир с 2018 года и уже превзошла свой предыдущий состав

Почти пятичасовой гранд-финал, который подарили болельщикам действующие чемпионы мира OG и принципиально новые Virtus.pro, стал, пожалуй, главным украшением всего ESL One Los Angeles, а не только Европейского и СНГ-дивизиона. Но по-настоящему историческим финал стал именно для VP, которые на этом крупнейшем весеннем турнире громогласно и красиво заявили о своем возвращении в топ мировых команд. 3:2 — с таким счетом «медведи» одолели OG, поставив грандов на место в третий раз за турнир. «Реальное время» рассказывает, почему VP окончательно вернулись в тир-1, как Заяц стал главным лицом полуфинала и что за «качели» устроили команды в главном матче весны для СНГ-Доты.

Virtus.pro вернулись в число грандов на online-турнирах. Будет ли так же в «реале»?

Еще по ходу турнира было очевидно, что «медведи» наконец-то вернулись на уровень топовой команды в мировой Dota. Да, пока что это лишь региональный дивизион крупного турнира, но игра, показанная российской организацией на ESL One Los Angeles, близка к той, какую болельщики ждали от нее в течение вот уже года. И две подряд «сухие» победы над действующими победителями TI по ходу турнира и третья (самая эпичная) в гранд-финале — тому наглядное подтверждение.

Практически девять месяцев после провала в Шанхае VP собирали новый состав, искали оптимальные сочетания, попробовали уже троих керри, и вот наконец команда Алексея Solo Березина показала ту игру, которую фанаты начали забывать. Среди поклонников VP уже ходят шутки, что если The International будет проходить онлайн, то главный фаворит уже известен.

И действительно, как ни парадоксально, но свою игру Virtus.pro нашли только на первом крупном online-турнире. На «живых» мажорах они играли ни шатко ни валко. Понятно, что связывать это со спецификой турниров, вынужденно перешедших в онлайн-режим, не стоит. Скорее, VP наконец-то заработали так, как и должны были по задумке Solo, после встраивания в их механизм последнего недостающего винтика в лице Бакыта Zayac Эмилжанова.

Как итог, по ходу турнира Virtus.pro не проиграла ни одной Bo3-серии. Групповой этап команда Березина закончила со счетом 7:0 по сериям и 14:3 по картам. В плей-офф она выбила Team Spirit и OG с одинаковым счетом 2:0. А обыграв OG в финале верхней сетки турнира, впервые в 2020 году вышла в финал и уже этим заявила, что возвращается в тир-1 мировых команд.

30ый день карантина в Европе:

дельфины возвращаются в Венецию

30ый день карантина в Великобритании:

горные козлы возвращаются в Уэльс

20ый день карантина в СНГ:

медведи возвращаются в топ мировой доты. — Митяй (@instamityay) 18 апреля 2020 г.

Заяц на Techies как главный секрет успеха VP в полуфинале

В финале верхней сетки у VP в формате Bo3 получалось практически все, а вышеупомянутый Заяц стал тем, кто вывозит матчи для своей команды. Так, в игре против OG он сыграл на Techies, которым просто разнес соперника на второй карте. А ведь до того игроки этого героя в мировой «Доте» не слишком жаловали.

«Безумная игра. Я сыграл довольно плохо на второй карте. Но исполнение нашей команды было прекрасным, — делился сразу после игры оффлейнер Virtus.pro Роман «Resolut1on» Фоминок. — Мы затягивали игру изо всех сил, чтобы Techies набрался сил и убил всех. Эту игру затащил Zayac. <…> У OG был нереально быстрый темп с Бистмастером и Слардаром.

Мы всегда обсуждаем то, как играть с Techies. Zayac часто говорит во время игры, что нужно делать в определенной ситуации. У нас отлично работает коммуникация. Никто не делится бесполезной информацией, все сфокусированы», — поделился секретом успеха «медведей» Resolut1on.



Трижды Virtus.pro брала Techies на ESL One Los Angeles, и все карты завершились победами российской команды.

OG в больших финалах — совсем другая команда. Нужно было забыть две последние игры с ней

А вот в формате Bo5 в гранд-финале картина для VP, мягко говоря, поменялась. И тем интереснее, финал получился на загляденье — вкусный, «качельный» и очень разнообразный в зависимости от карт. Все пять карт потребовалось сыграть командам, чтобы выяснить, кто заберет 60 тысяч долларов.

Так вышло, что и в гранд-финале Virtus.pro пришлось встречаться с OG, которая после поражения от VP упала в финал нижней сетки и уже через нее пробилась в гранд-финал. А сильная сторона OG — умение вести долгие матчи, беря математическими расчетами. Недаром это действующие победители TI 19.

На первой карте VP поначалу было намекнули статусному сопернику, что ничего за сутки не поменялось — они выглядели лучше на драфте, темп у них был выше даже на фоне таких роботов, как OG, да и «шмотки» все были куплены в цель — 38:13 в пользу «медведей».

Ну а ключевую роль на первой карте сыграл оффлейнер Роман «Resolut1on» Фоминов, игравший на Аксе (герое ближнего боя атаки), который сыграл со счетом 18/3/12.

Однако на второй карте Virtus.pro выглядели уже не так уверенно. OG за счет своего хладнокровия, четкой математики и расчета сумели быстро нейтрализовать тактику «медведей». Плюс ко всему OG взяли супертемп.

Переломный эпизод второй карты произошел в драке на десятой минуте на миде. Все началось с одиночного ганга на Нуна.

Казалось бы, дело поправимое, вот только нажатый ILTW ульт DK оказался роковым — он уже никак не спасал Некра. Из-за этого VP пришлось идти на OG в атаку, чтобы реализовать этот ульт. При этом у Энигмы не было Black Hole, и «медведи» не дождались Нуна.

Как итог — тимвайп от OG, захваченная карта, счет 26:4 и удручающие 0/4/2 от ILTW.

Карта имени Нуна

Третья карта тоже оказалась неудачной, и вновь все решил один роковой эпизод, хотя поначалу шла равная игра.

В один момент игроки Virtus.pro отдали три ульта и еще три способности ради убийства вражеского Пангольера. Но не получилось — тот просто сбежал, а «медведи» этого не заметили. Через 2 минуты Virtus.pro провалила важнейшую драку, а Нун погибнет, байбэкнется и снова умрет. После этого восстановиться было практически невозможно — OG выиграли со счетом 27:18.

Какой безумный додж вообще всех способностей VP!



Панго обманул всю команду pic.twitter.com/sFbzv1WnhO — Киберспорт и игры (@sports_cyber) 19 апреля 2020 г.

Саид «SumaiL» Хассан в составе OG на Морфлинге создал большие проблемы для VP, сыграв со счетом 16/2/4.

Ну а настоящим украшением финала стала четвертая карта, в которой солировал Нун. 49 тысяч урона — столько он набрал в одиночку, а это в два раза больше, чем у ближайшего преследователя! 717 GPM, что очень непросто в последнем патче игры, и невероятные 879 XPM.

22/0/12 — такого итоговая статистика Нуна на четвертой карте. Только посмотрите, как он «кошмарит» соперника.

Причем все же нельзя сказать, что No[o]ne затащил эту карту в одиночку — команда здорово его поддержала, и даже слабое звено ILTW на этот раз катастрофически не ошибался.

Напоследок команды выдали лучшую серию 2020 года с невероятной интригой

Пятая карта растянулась почти на 40 минут, как и положено решающему раунду такого эпичного гранд-финала. Весь раунд разница в золоте не выходила за пределы «копеечной». Пять (!) раз на последней карте гранд-финала менялось лидерство по золоту.

Что самое эпичное в этой серии, так это то, что буквально в каждом файте был свой герой, без которого каждая из команд рухнула бы. Сначала капитан VP Solo спас сразу двух кор-игроков от верной смерти.

Невероятный Сумаил в составе OG в ответ мансил по драке так, что было страшно смотреть.

Если же его все-таки ловили «медведи», то тут же на помощь приходил Сакса.

В один момент No[o]ne купил Аганим и остался без байбэка. Казалось бы, все кончено, но тут пришел Резоль, и их отчаянная, но крайне эффектная комбинация сделала свое дело.

Ну и напоследок сокрушительные Резоль с Рефрешером на Пангольере.

Где еще можно было увидеть такую интригу в 2020 году? Пожалуй, именно дивизион СНГ и Европа спас Los Angeles для зрителей даже в условиях ухода в online.