Зачем Росгвардии своя авиация?

В «арсенале» — вертолеты, дроны и всевидящее ОКО

Фото: пресс-служба Росгвардии по РТ

Далеко не все знают, что у Росгвардии есть своя собственная авиация — целый авиапарк для автономного патрулирования с воздуха. Сегодня авиационный отряд специального назначения управления Росгвардии по РТ отмечает годовщину своего основания. В 2007 году он был сформирован при Министерстве внутренних дел, а в 2016-м перешел в ведение «гвардейцев». О том, что делает силовое ведомство с помощью поддержки с воздуха, — в материале «Реального времени».

Чем занимается авиаотряд



Работа летчика Росгвардии сочетает в себе функции правоохранителей, поисковиков, разведчиков. Соответственно, с помощью авиации росгвардейцы следят за порядком, обследуют территорию и выслеживают террористов так, что об этом можно и не догадаться.

В засушливое лето 2010 года авиационный отряд помогал тушить лесные пожары в Марий Эл. Тогда беспилотники облетали горящий лес и мониторили очаги возгорания. В следующем году авиаотряд принимал участие в ликвидации последствий ЧС в Иглинском районе Башкирии и в Агрызском районе Татарстана, когда рвались склады боеприпасов Минобороны России в соседней Удмуртии. А после крушения «Булгарии» в том же 2011-м совершили более 120 вылетов на вертолетах. И хотя чуда не случилось и живых людей они не нашли, но помогали обнаружить тела людей в воде.

Авиаотряд принимал участие в ликвидации последствий ЧС в Иглинском районе Башкирии и в Агрызском районе Татарстана, когда рвались склады боеприпасов Минобороны России в соседней Удмуртии

Беспилотники авиаотряда были задействованы в спецоперациях по поиску террористов в Северо-Кавказском регионе. В Татарстане их часто применяют для поиска преступников и браконьеров в лесах, они помогают обнаружить похитителей металла на железнодорожных путях.

На чем летают росгвардейцы

Сначала в авиационном отряде появились вертолеты. Первым из них был Ка-226, затем поступили МИ-8, Robinson, позже «Ансат-К». Помимо использования в воздушной разведке, патрулировании и наблюдении, машины авиации Росгвардии доставляют следственные группы к местам совершения преступлений или аварий, когда на месте необходимо быть максимально быстро.

Кроме вертолетов авиаотряд использует три комплекса беспилотных летательных аппаратов ближнего действия «Элерон». Часто его используют для поиска людей в лесных массивах. Он небольшой, а потому малозаметный и маневренный, оснащен как цифровой камерой, так и инфракрасной, что позволяет использовать его и днем, и ночью.

Особая гордость гвардейской авиации — аэростат ОКО-60, больше похожий на надувную ракету

Особая гордость гвардейской авиации — аэростат ОКО-60, больше похожий на надувную ракету. Замечали загадочный «дирижабль», застывающий над городом в дни массовых мероприятий? Его использовали в дни Универсиады 2013 года, чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года, чемпионата мира по футболу-2018, во время проведения акции «Бессмертный полк» и на сабантуях.

Обзор этого с виду неповоротливого гиганта составляет 360 градусов. На аэростате установлены электронно-механические гироскопы, которые позволят получать четкую картинку в радиусе 20 километров днем и ночью. Система передает картинку в режиме реального времени.

Командир авиационного отряда специального назначения управления Росгвардии по РТ Альфред Валиуллин вспоминает, как примерно 4 года назад аэростат зафиксировал дачных грабителей. Пока люди гуляли на празднике, в частном секторе орудовали воры.

«Грабители даже не ожидали, они ведь и представить себе не могли, что за ними наблюдают», — рассказывает Валиуллин

— Мы увидели, что грабят дачу, передали информацию, и на место выехали правоохранители. Грабители даже не ожидали, они ведь и представить себе не могли, что за ними наблюдают, — рассказывает Валиуллин.

Аэростат может работать при температуре от -20 до +40. Он оснащен системой распознавания лиц. В толпе из миллионов людей он различит человека, находящегося в розыске, передаст информацию о его местонахождении для задержания ближайшим патрулем.

Откуда берутся летчики

В татарстанском авиаотряде работает Анастасия Апасейкина — единственная девушка-летчик в авиаотряде Росгвардии по всей России. Интересно, что поначалу ее даже не хотели принимать на работу.

— Конечно, когда она к нам пришла, мы удивились. И даже не очень хотели, чтобы в нашем отряде работала женщина, — признается Альфред Валиуллин. — Она не из военного училища, а из гражданского. Но нам рекомендовали Анастасию как хорошую летчицу, отличницу. В итоге приняли решение взять ее на работу и не пожалели.

Анастасия может дать фору многим мужчинам в управлении вертолетом

Валиуллин быстро понял, что девушка действительно хороший летчик. Поначалу, когда вчерашней студентке не хватало летного опыта, он лично летал с ней инструктором, но сейчас он признается, что Анастасия может дать фору многим мужчинам в управлении вертолетом.

— Даже некоторым мужчинам-летчикам может нос утереть. Например, расшифровать метеобюллетень — зашифрованную телеграмму о погоде на сегодня и на неделю. Будущее у нее есть, достойная летчица. Ей осталось налетать буквально 50 часов, чтобы стать летчиком третьего класса, — рассказывает командир авиаотряда.

Впрочем, авиаотряд сейчас испытывает кадровый голод. По словам Валиуллина, в здесь есть вакансии летчиков, объявления об этом размещают даже в соцсетях.

Есть в авиаотряде и еще более невидимое глазу подразделение — это инженеры. Без них, понятно, техника в небо просто не поднимется

«Опыта эксплуатации не было, первыми в стране вертолет начали осваивать мы»

Есть в авиаотряде и еще более невидимое глазу подразделение — это инженеры. Без них, понятно, техника в небо просто не поднимется. Они не только обслуживают воздушные суда, но и вносят свои предложения по улучшению эксплуатационных характеристик вертолетов.

— Когда наш авиаотряд формировался, мы получили вертолет К-226, — рассказывает начальник инженерно-авиационной службы Ильшат Ахмадуллин, который работает в отряде практически с момента его основания. — Опыта его эксплуатации не было, первыми в стране машину начали осваивать мы. Была она капризная. Начали замечать, что масло в верхнем редукторе почему-то нагревается до предельного уровня. Разобрались и предложили использовать не то масло, которое рекомендует конструктор, а то, которое лучше подходит по физико-химическим свойствам. Согласовали с главным конструктором вертолета, начали использовать другое масло, и все характеристики пришли в норму. После этого главный конструктор предписал использовать это масло на вертолетах по всей России.

Работа авиаотряда, в общем-то, действительно незаметна, но задействован он на самом деле круглые сутки. Сейчас, в период коронавирусной самоизоляции, часть сотрудников работает дистанционно, а часть выходит на дежурства. Да и технику в работоспособном состоянии нужно поддерживать постоянно. Если что-то случится — вертолетам первыми лететь на место происшествия.



1 / 18 пресс-служба Росгвардии по РТ

пресс-служба Росгвардии по РТ

пресс-служба Росгвардии по РТ

пресс-служба Росгвардии по РТ

пресс-служба Росгвардии по РТ

пресс-служба Росгвардии по РТ

пресс-служба Росгвардии по РТ

пресс-служба Росгвардии по РТ

пресс-служба Росгвардии по РТ

пресс-служба Росгвардии по РТ

пресс-служба Росгвардии по РТ

пресс-служба Росгвардии по РТ

пресс-служба Росгвардии по РТ

пресс-служба Росгвардии по РТ

пресс-служба Росгвардии по РТ

пресс-служба Росгвардии по РТ

пресс-служба Росгвардии по РТ

пресс-служба Росгвардии по РТ