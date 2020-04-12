«Их нравы»: исламская пружина начинает сжиматься

Турция после «Процесса 28-го февраля»

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается окончание рассказа о «Процессе 28-го февраля» 1997 года и его последствиях.

Чистки и размежевание по убеждениям



«Постмодернистский переворот» 1997 года, когда правительство Неджметтина Эрбакана было вынуждено уйти в отставку, а его партия была закрыта решением Конституционного суда, и начались кампания в СМИ по его очернению, а также бесконечные судебные процессы, стал моментом начала сжатия исламской пружины в Турции, которая в будущем ХХI веке расправится самым необычным образом.

О решениях Совета национальной безопасности, которые привели к этим событиям, мы упоминали в предыдущей публикации. Сегодня же мы постараемся рассказать о том, что произошло после «Процесса 28-го февраля».

Мы уже знаем, что Эрбакан отказался претворять в жизнь решения-требования Совета национальной безопасности, поэтому для этих целей в структуре Военно-морского флота Турции была создана специальная организация, получившая название «Западная рабочая группа». Идеологом ее стал заместитель начальника генштаба генерал Чевик Бир. Здесь необходимо отметить, что, по мнению некоторых специалистов, создание подобной организации противоречило тогдашнему действующему законодательству. Тем не менее она была узаконена во времена премьерства Месута Йылмаза и упразднена по прошествии нескольких лет.

В обязанности «Западной рабочей группы» входило выявление и прекращение деятельности тех, кто открыто или тайно придерживался каких-либо религиозных взглядов. Начались чистки среди военных, госслужащих, работников муниципалитетов, журналистов, преподавателей вузов, студентов и так далее. Впервые страна приступила к размежеванию по убеждениям людей. Начал действовать принцип: если ты не лаицист, то у тебя нет будущего в этой стране. В частности, из-за этого, многие люди, придерживающиеся религиозных убеждений, стали направлять своих детей для обучения за рубеж, что положило начало к оттоку светлых голов из Турции в другие страны. За время работы «Западной рабочей группы» под подозрение попали около 6 миллионов человек по всей стране.

В обязанности «Западной рабочей группы» входило выявление и прекращение деятельности тех, кто открыто или тайно придерживался каких-либо религиозных взглядов. Фото sabah.com.tr

Борьба с хиджабами

Наиболее запомнившимся моментом из последствий постмодернистского переворота стала повсеместная борьба с хиджабами. Отныне в государственные учреждения и вузы нельзя было входить в платке. Запрет перекрывал возможность продолжения обучения в университетах для девушек, которые соблюдали предписания религии. По всей стране проходили многотысячные акции протестов девушек в хиджабах перед воротами университетов. Для того чтобы попасть в университет, они были вынуждены надевать парик поверх хиджаба.

Апогеем борьбы с хиджабом, пожалуй, стал случай Мерве Кавакчы. На выборах 1999 года она прошла в турецкий парламент от Партии добродетели и представляла Стамбул. Ее появление в хиджабе на церемонии присяги вызвало волну протестов среди депутатов, и Кавакчы была силой выведена за пределы парламента. Позже, когда было установлено наличие у нее американского гражданства, Кавакчы была лишена сначала депутатской неприкосновенности, а затем и турецкого гражданства, и переехала жить в США. Страсбургский суд по правам человека признал незаконность лишения ее гражданства. Экс-депутат была полностью восстановлена в правах лишь в 2017 году, позже она была направлена на дипломатическую работу в посольство Турции в Малайзии.

Наиболее запомнившимся моментом из последствий постмодернистского переворота стала повсеместная борьба с хиджабами. Фото islamisemya.com

«Глубинное государство»

Другим важнейшим следствием постмодернистского переворота 1997 года стала попытка создания государства в государстве, или, как это принято называть в Турции, «глубинного государства». Эта тема настолько обширна, что требует отдельного рассмотрения.

В 2012 году Великое национальное собрание Турции создает специальную комиссию для расследования всех государственных переворотов, произошедших в Турции в ХХ веке. В первую очередь было проведено расследование событий 28 февраля 1997 года.

Наиболее активные участники событий 28 февраля — 103 человека во главе с тогдашними начальником генштаба Исмаилом Хаккы Карадайы, его заместителем Чевиком Биром, руководителем комиссии по высшему образованию Кемалем Гюрюзом были арестованы и преданы суду, который приговорил их к пожизненному лишению свободы.

Так была поставлена временная точка в череде военных переворотов, которые будоражили Турцию на протяжении всей второй половины ХХ века. Временная, потому что в июле 2016 года была предпринята новая попытка. На этот раз неудачная.

