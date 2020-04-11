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Предъявите пропуск: как казанцы соблюдают самоизоляцию

15:00, 11.04.2020 2

«Реальное время» «проинспектировало» посты на выезде из города

Предъявите пропуск: как казанцы соблюдают самоизоляцию
Фото: Максим Платонов

14 постов ГИБДД, полиции и Росгвардии контролируют въезды в Казань. Силовики проверяют, соблюдают ли автомобилисты режим самоизоляции, введенный в Татарстане с 30 марта. По требованиям этого режима выходить из дома можно только в исключительных случаях. Если человек едет на работу в организацию, которая работает непрерывно, у него должна быть справка работодателя. Для перевозки грузов в пределах республики и за ее пределы также нужна специальная справка. Корреспонденты «Реального времени» сегодня побывали на Оренбургском и Мамадышском трактах и оценили работу постовых.

Фото Максима Платонова, видео Камиля Исмаилова
ОбществоВластьМедицина
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11 апр
    Специально пробки создают.
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  • Анонимно 11 апр
    Выехал вчера в 16.00 с дачи в Верхнеуслонском районе по смс пропуску. На Горьковском шоссе простоял в пробке до поста до 18.20. В чем смысл смс пропуска?
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