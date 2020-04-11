Предъявите пропуск: как казанцы соблюдают самоизоляцию

14 постов ГИБДД, полиции и Росгвардии контролируют въезды в Казань. Силовики проверяют, соблюдают ли автомобилисты режим самоизоляции, введенный в Татарстане с 30 марта. По требованиям этого режима выходить из дома можно только в исключительных случаях. Если человек едет на работу в организацию, которая работает непрерывно, у него должна быть справка работодателя. Для перевозки грузов в пределах республики и за ее пределы также нужна специальная справка. Корреспонденты «Реального времени» сегодня побывали на Оренбургском и Мамадышском трактах и оценили работу постовых.