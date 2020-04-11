Коронавирусная неделя: упражнения от Роулинг, «бегство» из уфимской РКБ и запертые на Сейшелах россияне

Самые интересные видео и посты в соцсетях, связанные с COVID-19

«Реальное время» подготовило обзор самых интересных событий, связанных с коронавирусом и освещенных в соцсетях. Мы отобрали соответствующие видео, посты и твиты, а также события, которые вы могли пропустить в информационном потоке, связанном с пандемией.

Излечиться от коронавируса в 104 года, Борис Джонсон в больнице, а россияне не могут вернуться домой



104-летняя итальянка Ада Зануссо из коммуны Лессона в регионе Пьемонт излечилась от COVID-19. Видео об этом стало довольно популярным на неделе. По словам врачей, женщина не ела и не пила, находилась на внутривенном питании, но на восьмой день начала выздоравливать. Итальянка, живущая в доме престарелых, говорит, что верила, что ей удастся выздороветь, — и это ей помогло. Отметим, что, будучи ребенком, она пережила эпидемию «испанки».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 5 апреля был госпитализирован с коронавирусом в лондонскую больницу. О заболевании стало известно 27 марта, позже в своем Instagram премьер рассказал, как протекает его заболевание. Госпитализацию сначала связывали с мерами предосторожности, затем стало известно, что состояние Джонсона ухудшилось и его пришлось перевести в реанимацию. 10 апреля стало известно, что премьер-министра переводят в обычную палату, однако пока речь идет о ранней стадии выздоровления.



А вот многие жители России по-прежнему остаются за рубежом, откуда не могут выбраться в связи с закрытием авиасообщения, да и вообще границ. Один из таких постов — от застрявшей на сейшельском острове Маэ Полины Красногорской. Девушка вместе с матерью улетела из Москвы 10 марта. С 24 марта — даты, на которую были переоформлены обратные билеты, вопрос с вывозом не решается — заявленный рейс не был осуществлен. С 4 апреля, по словам девушки, были приостановлены все рейсы, и на данный момент новостей об эвакуации нет.



Дыхательные упражнения по совету Джоан Роулинг и «тест на предрасположенность» от Малышевой



Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, сообщила 6 апреля в своем Twitter, что в течение двух недель у нее были все симптомы COVID-19, но они прошли, в том числе благодаря видео на YouTube, которое ей порекомендовал муж. На видео, прикрепленном к твиту, врач Сарфараз Мунши из лондонского Queen’s Hospital демонстрирует дыхательные практики, которые могут помочь легким лучше работать при коронавирусной инфекции. По словам врача, практики лучше проводить и незаразившимся людям. Рекомендации звучат так: нужно сесть прямо, сделать глубокий вдох, задержать дыхание на 5 секунд, выдохнуть. При этом длительность выдоха должна быть примерно такой же, как вдоха. Такие манипуляции нужно проделать пять раз, а на шестой — при выдохе сильно покашлять. После этого лечь на живот и десять минут дышать несколько глубже, чем обычно.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020

А вот ведущая эпатажных телепрограмм о здоровье Елена Малышева в своем Instagram решила предложить подписчикам три теста, которые, по ее мнению, помогут определить, «переживут ли ваши легкие коронавирус». Первый тест предлагает обхватить шею руками (если не получается, то у человека ожирение, что опасно при коронавирусе). Второй заключается в надувании шарика за один выдох. Шарик должен получиться диаметром не меньше 15 сантиметров. Третий тест — сложить согнутые указательные пальцы вместе, чтобы они не расходились. По мнению Малышевой, если пройти тесты не удалось, значит, у человека есть хронические заболевания и он находится в группе риска.



Замурованный подъезд и слухи о сбегавших работниках уфимской РКБ



Практически сразу после закрытия на карантин Республиканской клинической больницы в Уфе в Сети появилось видео, в котором запечатлено, как сотрудники якобы убегают из закрытого медучреждения через окно. Ролик вызвал широкий резонанс, главный врач РКБ Эльза Сыртланова заявила, что на видео вовсе не сбегающие сотрудники, а процедура выноса через окно компьютеров для удаленной работы. По ее словам, их решили вынести для минимизации контактов. Позже, 10 апреля, стало известно, что у 170 врачей и пациентов РКБ предварительно обнаружили коронавирус.

Новости о различных мерах, связанных с карантином и попыткой изоляции граждан, приходят не только из российских регионов, но и из соседних государств. 6 апреля появилась информация, что в казахстанском Актау после госпитализации с коронавирусом одного из жильцов целиком заварили подъездную дверь. В ней оставили только «люк» для доставки продуктов. Позже местные власти сообщили, что подъездную дверь не заваривали, а закрыли на щеколду, причем только на ночное время — с 22 часов.



Объявленная самоизоляция сделала пустынными некоторые улицы Казани. Это, видимо, поспособствовало тому, что представители животного мира почувствовали себя более свободно. На неделе появились сразу две новости, связанные с нахождением живности в непривычных местах. 7 апреля, в частности, жители Казани обнаружили около 12-й школы заплутавшего лебедя и «отправили» его обратно в озеро Кабан. Тогда же у зоны входа в казанский аэропорт заметили молодую травмированную косулю — специалисты Госкомитета по биологическим ресурсам Татарстана отправили животное на лечение и реабилитацию в Свияжское охотничье хозяйство.