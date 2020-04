Коронавирусная неделя: упражнения от Роулинг, «бегство» из уфимской РКБ и запертые на Сейшелах россияне

104-летняя итальянка Ада Зануссо из коммуны Лессона в регионе Пьемонт излечилась от COVID-19. Видео об этом стало довольно популярным на неделе. По словам врачей, женщина не ела и не пила, находилась на внутривенном питании, но на восьмой день начала выздоравливать. Итальянка, живущая в доме престарелых, говорит, что верила, что ей удастся выздороветь, — и это ей помогло. Отметим, что, будучи ребенком, она пережила эпидемию «испанки».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 5 апреля был госпитализирован с коронавирусом в лондонскую больницу. О заболевании стало известно 27 марта, позже в своем Instagram премьер рассказал, как протекает его заболевание. Госпитализацию сначала связывали с мерами предосторожности, затем стало известно, что состояние Джонсона ухудшилось и его пришлось перевести в реанимацию. 10 апреля стало известно, что премьер-министра переводят в обычную палату, однако пока речь идет о ранней стадии выздоровления.



А вот многие жители России по-прежнему остаются за рубежом, откуда не могут выбраться в связи с закрытием авиасообщения, да и вообще границ. Один из таких постов — от застрявшей на сейшельском острове Маэ Полины Красногорской. Девушка вместе с матерью улетела из Москвы 10 марта. С 24 марта — даты, на которую были переоформлены обратные билеты, вопрос с вывозом не решается — заявленный рейс не был осуществлен. С 4 апреля, по словам девушки, были приостановлены все рейсы, и на данный момент новостей об эвакуации нет.



Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, сообщила 6 апреля в своем Twitter, что в течение двух недель у нее были все симптомы COVID-19, но они прошли, в том числе благодаря видео на YouTube, которое ей порекомендовал муж. На видео, прикрепленном к твиту, врач Сарфараз Мунши из лондонского Queen’s Hospital демонстрирует дыхательные практики, которые могут помочь легким лучше работать при коронавирусной инфекции. По словам врача, практики лучше проводить и незаразившимся людям. Рекомендации звучат так: нужно сесть прямо, сделать глубокий вдох, задержать дыхание на 5 секунд, выдохнуть. При этом длительность выдоха должна быть примерно такой же, как вдоха. Такие манипуляции нужно проделать пять раз, а на шестой — при выдохе сильно покашлять. После этого лечь на живот и десять минут дышать несколько глубже, чем обычно.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube