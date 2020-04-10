У 170 врачей и пациентов РКБ Башкирии заподозрили коронавирус

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге (трансляция велась на Youtube) рассказал, что у 170 врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы в Уфе предварительно обнаружили коронавирус.

«У большинства пациентов и врачей анализы отрицательные. У нас 170 результатов, которые подлежат повторной проверке и направлены в Роспотребнадзор с целью объективной оценки», — сказал Забелин.

Ранее сообщалось, что за последние сутки количество заразившихся коронавирусом в РФ выросло на 1 786 человек, в том числе 18 человек в Башкирии.