Тендеры Башкирии: ремонт парка им. Ленина, тепловизоры для УМПО и ИВЛ для газпромовской «дочки»

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

Фото: Дмитрий Резнов

1. Центр спортивной борьбы за 2,8 миллиарда

Управление капитального строительства Башкортостана планирует выделить сумму 2,78 млрд рублей на строительство международного Центра спортивной борьбы в Октябрьском районе Уфы. Ведомство объявило об этом 7 апреля. Заявки принимаются до 24-го числа, в этот же день проведут и аукцион в электронной форме.

Из документации известно, что работы пройдут в 2020—2022 годах. В 2020-м планируется провести земляные работы, устроить фундаментные плиты, железобетонные стены и перегородки, колонны, перекрытия, гидроизолировать фундамент, установить панели перекрытий. В 2021 году устроят кровлю, проведут канализацию, займутся внутренней отделкой, установкой дверных блоков, наружного остекления. В 2022-м будут проведены пожарная сигнализация и технологическое телевидение, благоустройство территории.



2. На Банном реконструируют очистные сооружения

МУП «Абзелиловское специализированное предприятие коммунального обслуживания» Республики Башкортостан выделит сумму 115 млн рублей на реконструкцию очистных сооружений курортной зоны Якты-Куль, где находится популярное озеро Банное. Тендер был объявлен 2 апреля, заявки принимаются до 17-го числа, в этот же день состоится аукцион.

Финансирование обеспечат за счет субсидий, предоставленных из бюджета региона, за счет денег Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также за счет средств самого МУПа, объявившего конкурс. Работы потребуется выполнять до конца 2021 года. Самостоятельно, без привлечения субподрядчиков, исполнитель должен будет провести подготовительные работы, смонтировать технологическое оборудование, устроить наружные электрические сети, наружные сети водоснабжения и водоотведения, а также благоустройство.



115 млн рублей выделят на реконструкцию очистных сооружений курортной зоны Якты-Куль, где находится популярное озеро Банное. Фото ekau.ru

3. Благоустройство семи дворов в Советском районе

Управление по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы выделит сумму в 102 млн рублей на благоустройство дворовых территорий в Советском районе города. Такую информацию разместили на портале госзакупок 7 апреля, заявки будут приниматься до 17-го числа.

Финансирование на 96,3 млн рублей обеспечат из бюджета Башкортостана, на 4,8 млн — из бюджета Уфы, за счет безвозмездных поступлений в бюджет Уфы — на 963 тысячи рублей. Работы должны быть выполнены до 15 сентября 2020 года. Всего в списке — семь дворов. Среди них — дворы на улицах Минигали Губайдулина, 21 и 25, Комсомольской, 21, Менделеева, 173, Бакалинской, 60, проспекте Октября, 6, улицах Айской, 75 — Революционной, 173, Мингажева, 156 — Революционной, 163. Во дворах нужно будет устроить бордюры и тротуары, покрытия детских и спортивных площадок, расширить проезды и проезжие части.



4. Обновить парк им. Гагарина в Кумертау за 58 миллионов

Благоустройство ожидается и в Кумертау. Здесь, правда, речь идет о детской площадке и прилегающей территории в парке имени Гагарина. Администрация города выделит на эти цели 58,1 млн рублей. Объявили об этой закупке 4 апреля, заявки принимаются до 13-го числа. Сам аукцион состоится 15-го числа.

В списке выполняемых подрядчиком работ — демонтажные и земляные, устройство наружного освещения, покрытий, разметки проезжей части, общестроительные работы, озеленение, установка малых архитектурных форм.



Благоустройство ожидается в Кумертау на детской площадке и прилегающей территории в парке имени Гагарина. Фото bashinform.ru

5. Полтысячи системных блоков на 18 млн рублей

Государственное казенное учреждение Башкортостана «Информационные технологии» купит системных блоков на общую сумму 18,4 млн рублей. Об этом было объявлено 7 апреля, заявки принимают до 17-го числа, а аукцион состоится 22 апреля.

Всего понадобится чуть более пятисот системных блоков: 474 — одного вида и 41 — другого. Компьютеры первого типа должны быть с процессором не менее чем с четырьмя ядрами, частотой — от 3,1 до 3,7 ГГц, оперативной памятью не менее 8 Гбайт, SSD не меньше чем на 256 Гбайт и HDD не менее чем на 500 Гбайт. Системные блоки второго типа должны быть с процессорами не менее чем с 6 ядрами частотой от 1,8 до 3,4 ГГц, оперативной памятью не меньше чем на 8 Гбайт, SSD на 256 Гбайт и HDD на 500 Гбайт.



6. Концепция общественного пространства в парке им. Ленина в Уфе

Государственное унитарное предприятие Башкортостана «Управление административными зданиями» выделит сумму 14,5 млн рублей на разработку концепции создания общественного пространства при капитальном ремонте парка имени Ленина в Кировском районе Уфы. Об этом было объявлено 6 апреля, заявки принимаются с 7 по 16 апреля, а итоги закупки подведут 17-го числа.

Работы потребуется выполнить в течение полугода — 180 календарных дней. Ориентировочная площадь объекта составляет 7,9 гектара. У работ будет четыре этапа — создание архитектурной концепции, инженерные изыскания, разработка проектной и рабочей документаций, а также государственная экспертиза сметной документации.



Фото wikipedia.org

7. Тепловизионные системы досмотра для УМПО

ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» на неделе, 4 апреля, объявило о срочной закупке у единственного поставщика восьми портативных тепловизионных систем досмотра за 10,2 млн рублей. Имя поставщика в документации не раскрывается.

Известно, что потребуется система Dahua, с матрицей 384 на 288 (единицы измерения не указаны), дальность распознавания — от 3 до 9 метров. В составе каждой из систем будет тепловизор, тренога, blackbody, адаптер, монитор, регистратор и специализированное программное обеспечение. Каждая система досмотра будет стоить 1,275 млн рублей. Поставку нужно осуществить уже до 13 апреля 2020 года.



8. Антисептик на 5 миллионов для «Башфармации»

О закупке у единственного поставщика объявило и ГУП «Башфармация». 7 апреля стало известно, что предприятие купит антисептика на сумму 5 млн рублей. Из документации известно, что закупка необходима «для устранения последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, обстоятельств непреодолимой силы, если применение иных способов определения поставщика, требующих затрат времени, нецелесообразно».

Всего потребуется 2 976 флаконов антисептика. Каждый из них, таким образом, будет стоить 1 680 рублей. Подробностей о типе или объеме антисептика в документации обнаружить не удалось — как и название выбранного поставщика.



Закупка антисептика необходима для устранения последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, обстоятельств непреодолимой силы. Фото skaniainvest.ru

9. Музыкальные инструменты для «Бессмертного полка» на 4 млн рублей

Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова заплатит 4,01 млн рублей за поставку музыкальных инструментов для организации и проведения марш-парада духовых оркестров в рамках международного общественного движения «Бессмертный полк». Объявили об этом 8 апреля, заявку нужно успеть подать до 14 апреля, а итоги подведут 16-го числа.

Филармонии понадобится несколько видов музыкальных инструментов: пять маршевых сузафонов, шесть больших барабанов, 12 малых барабанов, шесть комплектов маршевых профессиональных тарелок, 36 комплектов барабанных палочек и 155 маршевых пюпитров. Поставка должна быть осуществлена не позднее 27 апреля.



10. Пять аппаратов ИВЛ для салаватской «дочки» «Газпрома»

А вот салаватское ООО «Медсервис», дочернее предприятие ООО «Газпром нефтехим Салават», купит два вида аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму примерно 6,8 млн рублей. Такая информация была опубликована на электронной торговой площадке группы «Газпромбанка» 3 апреля, итоги закупки подведут 31 мая.

В частности, «Медсервису» понадобятся 2 аппарата ИВЛ Respironics V с принадлежностями, предназначенных для неинвазивной вентиляции легких у самостоятельно дышащих пациентов — взрослых и детей весом от 20 кг, а также три аппарата ИВЛ Osiris 3 производства французской фирмы Air Liquide для детей.