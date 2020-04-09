Рыбалка вместо тренировок, ботинки вместо коньков, дедушка в роли агента. История Дастина Бафлина

Продолжится ли карьера одного из самых неординарных хоккеистов мира?

Уже почти месяц, как в Национальной хоккейной лиге приостановлен регулярный чемпионат. Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в своем Instagram-аккаунте на днях рассказал в прямом эфире, как тяжело хоккеисты переносят вынужденный карантин, и честно признался, что еще пара недель такого режима — и можно сойти с ума. В НХЛ есть игрок, про которого еще задолго до карантина говорили: «Он точно спятил». Десять лет назад он выигрывал Кубок Стэнли в составе «Чикаго», однако в начале минувшего сезона просто пропал и не приехал на сборы «Виннипега». Он предпочитал рыбалку тренировкам, разыгрывал всех своих одноклубников, имел проблемы с алкоголем, а потом просто перестал отвечать на телефонные звонки. История одного из лучших защитников своего поколения Дастина Бафлина по кличке «Большой Бафф» — в материале «Реального времени».

«Коньки надел лет в семь, но не имел проблем с катанием»

27 марта этого года Бафлину исполнилось 35 лет. Для высококлассного защитника НХЛ это не возраст. Однако в текущем сезоне, который официально не закончен, а лишь находится на паузе, Дастин не сыграл ни матча. Осенью, когда в «Виннипеге», за который он выступает с 2011 года, открылся тренировочный лагерь, хоккеист просто пропал. Он не уведомил клуб о своих планах, не отвечал на звонки — никто не знал, что с игроком и как у него дела. И если такая история и могла с кем-то произойти, то именно с ним. Давайте разберемся, почему, и проследим за становлением одного из самых неординарных хоккеистов мира.

Болельщики «Виннипега» описывают Бафлина словом «уникальный». Уникальная для хоккея внешность — темнокожий весельчак с прической афро. Уникальные физические данные — человек с весом за 120 кг просто не должен так быстро передвигаться на коньках. Уникальная манера игры — Большого Баффа на льду не спутаешь ни с кем другим. Очень зрелищный и результативный хоккей, в который играет Дастин, как будто пришел прямиком из прошлого века.

Дастин родился в холодной Миннесоте и уже с детства был крупным малым. Его мама Шерил Бафлин имеет норвежское происхождение, а папа Рик Спенсер — афроамериканец. Родители долго жили вместе, но так и не поженились. Хоккеем Бафлина увлек отчим Дейл Смидсмо, который в 70-е сыграл несколько матчей в НХЛ за «Торонто Мейпл Лифс».



Когда Большой Бафф был маленьким, ему не нравилось носить коньки. В них было неудобно, поэтому он отказывался их надевать. Но ребенок матери-одиночки, которая работала на заводе по производству снегоходов, все равно любил играть в хоккей. Что еще делать в маленьком городке Розо, что в Миннесоте, который располагается в 2 600 милях от границы Манитобы? Бафлин бегал по льду в ботинках.

— Коньки я надел только лет в семь. Но у меня не было проблем с катанием. В Розо я мог кататься весь день напролет. На льду всегда были ребята, — рассказывал в интервью The Athletic сам хоккеист.

Когда Бафлин в 7 лет пошел в школу, то уже успел привлечь к себе внимание самой сильной детской команды своего помешанного на хоккее городка — «Розо Рэмс». Однако он не проходил в состав. «Оценки, — объяснял Дастин. — В школе я не преуспевал».

Несмотря на плохую учебу, выделяющийся своими габаритами, а также сочетанием жесткости и атакующего таланта, защитник привлекал все больше внимания. В 15 лет его пригласила команда «Чикаго Мишн». Так Бафф перебрался в другой город — в 12 часах езды от Розо.

— Наверное, именно тогда я осознал, что, возможно, вероятно, может быть, смогу добиться чего-то путного в этом хоккее, — в этом ответе весь Бафлин.

«Он слишком жирный»

История драфта 18-летнего Дастина довольно забавна. Он не так высоко котировался в 2003 году и выделялся в первую очередь своими крупными габаритами. Маршалл Джонстон, директор по развитию игроков «Чикаго Блэкхокс» перед драфтом спросил у своих подопечных: «А почему в нашем списке нет Бафлина?». Брюс Фрэнклин, один из ведущих скаутов, тут же ответил: «Он слишком жирный».

Маршалл не унимался: «Мне плевать, насколько он толстый, парень умеет играть!»

Кандидатуру Бафлина в «Чикаго» обсуждали еще долго. Решение приняли такое: «Выберем его в позднем раунде». В итоге в команде потратили на него пик 8-го раунда под общим 245-м номером.

— Даже если идея окажется неудачной, то мы ничего не теряем, — именно так о драфте Бафлина думали в то время.

Сам хоккеист узнал, что его выбрал «Чикаго», только огда на пороге его дома появились люди в пиджаках с эмблемой «Блэкхокс» на груди. Дастин даже не следил за драфтом, а несколько дней представители клуба попросту не могли до него дозвониться — он не отвечал на звонки.

Огромную роль в карьере и жизни Дастина сыграл его дедушка, Кен Бафлин. Он постоянно заботился о внуке. После драфта именно он непрерывно находился на связи с «Чикаго», спрашивая совета о том, что нужно изменить парню, чтобы продолжать двигаться вперед. Как-то он сказал Маршаллу, что «хоккей — это единственный шанс Дастина в жизни». Дедушка Бафлин не собирался сдаваться и позже стал агентом игрока.

Фото wikipedia.org

«Единственный человек в команде, который поднимал Кубок Стэнли над головой»

Первый и, по сути, полноценный сезон Бафлина в составе «Блэкхокс» выпал на чемпионат 2007/08. Это была молодая команда, в которой только появились 19-летний Джонатан Тейвс и 18-летний Патрик Кейн — будущие суперзвезды НХЛ. Через два года Дастин неожиданно переквалифицировался из защитника в нападающего, и в 2010-м «Чикаго» выиграл Кубок Стэнли. Ему было всего 24 года.

Бафлин стал одним из ключевых игроков чемпионской команды «Чикаго» в 2010 году. Но из-за потолка зарплат в «Блэкхокс» его были вынуждены обменять в «Атланту». Сложно критиковать это решение, ведь «Чикаго» с тех пор взял еще два Кубка Стэнли, но это был очень сложный выбор, учитывая, в какого игрока превратился Дастин. Затем «Атланта» перестала существовать и превратилась в «Виннипег» — американский хоккеист стал ее самой важной частью.

— Он не из тех, кто любит толкать яркие воодушевляющие речи в раздевалке, — рассказывал главный тренер «Виннипега» Пол Морис. — Даже подобное предположение заставляет его улыбаться, потому что вместо беседы по душам он с гораздо большим удовольствием разыграет кого-то из партнеров. Но он — единственный игрок в команде, который поднимал над головой Кубок Стэнли. И именно он задает тон в одной из самых молодых команд НХЛ. Хотя на протяжении всей карьеры за ним закрепилась репутация веселого и легкого, даже где-то поверхностного в общении человека.

Позже Пол даже спрашивал совета Бафлина по новым игрокам, которые прибывали в тренировочные лагеря.

«Я не знаю, что он здесь делает», — оценил Дастин одного из хоккеистов. «Это хороший игрок», — резюмировал он про другого. Еще короткий отчет: «Вот этот реально хорош. Не этот парень».

Морис поинтересовался мнением Бафлина относительно выбранного в первом раунде драфта-2013 защитника Джоша Моррисси, который прошлый сезон провел в «Манитобе». «Я хочу видеть этого парня в команде. Поставьте нас в паре», — настаивал Бафлин.

Когда стартовал новый сезон, то первую пару обороны «Джетс» составляли именно Бафф и «этот парень».

— Я мог допустить ошибку, потерять шайбу, провалить смену, но мы возвращались на скамейку, и он подбадривал меня какой-то шуткой. Он понимал, как можно помочь в такой ситуации. Он никогда не давил на меня. Дастин знает, как позволить молодому игроку раскрепоститься и набраться уверенности. Рядом с ним ты получаешь удовольствие от игры, — рассказывал Моррисси.

— Главный вклад Бафлина в развитие команды — это умение сплотить коллектив вокруг себя, умение завоевать авторитет у молодых игроков. Он выкладывается на льду каждый день, — рассказывал в одном из интервью партнер Дастина по команде Блейк Уилер. — Он задает тон. Если у него что-то не получается, то он начинает играть агрессивнее, больше вступает в физическую борьбу. Многие пытаются равняться на него.

Дастин Бафлин и Мэтт Хендрикс. Фото twitter.com

Рыбалка вместо тренировочного лагеря

Однако многие хорошие слова в адрес Большого Баффа перечеркивали поступки самого игрока. Однажды он пропустил два тренировочных дня подряд. В клубе забеспокоились, но главный тренер сразу встал на сторону хоккеиста — выяснилось, что тот участвовал в чемпионате по рыбалке на озере Рейни-Лейк.

В 2011 году Дастина поймали пьяным за рулем катера. Отделался двумя днями исправительных работ годом спустя, но осадок остался. С тех пор истории про хоккеиста и алкоголь перманентно всплывали в прессе.

— Я старюсь ко всему относиться положительно, потому что я знаю, что такое «плохой год». Ты приходишь на работу, но тебе не хочется здесь находиться. Я знаю эти чувства. Но я научился искать во всем позитив и хочу дарить его остальным каждый день, — говорил в интервью Бафлин. — Разочаровывает только, что теперь любой может из телефона залезть в интернет и найти любую необходимую информацию. Уже ни с кем и не поспоришь нормально.

В одном из матчей регулярки НХЛ он незаметно плюнул в соперника и тут же сделал вид, что ничего не было.

Поступок в духе неординарного Дастина Бафлина, который способен найти приключения на ровном месте. Однако самое большое и странное приключение случилось в хоккейной жизни игрока в начале этого сезона — он просто не приехал в тренировочный лагерь «Виннипега». И пропал.



Вернется ли Большой Бафф в большой хоккей?

Еще в начале года на этот вопрос можно было ответить уверенно: «Нет, не вернется». А вот если сезон НХЛ не возобновится летом или осенью и будет прерван, то шансы на то, чтобы еще увидеть Бафлина на льду, остаются.

Пол Морис так прокомментировал решение руководства клуба дисквалифицировать защитника за неявку в тренировочный лагерь:

— Ничего личного. Это его жизнь. Мне он нравится. Я встретился с ним вчера, и мы хорошо поговорили, — цитирует Мориса TSN.

В прошлом сезоне Бафлин провел лишь 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 31 (4+27) очко при полезности «+4». В 6 матчах Кубка Стэнли он набрал уже 8 (2+6) очков, подтверждая догму, что в важных матчах ему нет цены — он уникален. В данный момент у Дастина идет четвертый год пятилетнего контракта со среднегодовой зарплатой 7,6 миллиона долларов. В этом сезоне он должен был заработать сразу 8 миллионов, а через год — 6 миллионов. Однако до тех пор, пока Бафф не явится в расположение команды, его контракт не будет учитываться под потолком зарплат.

Есть конспирологическая версия, что Бафлин в минувшем сезоне не поделил раздевалку с капитаном «Виннипега» — тем самым Уилером. Дастин довольно эмоциональный игрок, который говорит, что думает, и его одноклубнику, который ранее хорошо о нем отзывался, перестало это нравиться. Генеральный менеджер команды Кевин Чевелдэйофф весной прошлого года встретился с Баффом где-то на озерах или в лесах родной для Дастина Миннесоты и уговорил хоккеиста не дурить, не отказываться от почти 15 миллионов долларов и вместе еще разок попробовать побороться за Кубок Стэнли. Однако ничего не вышло — хоккеист не приехал в расположение клуба осенью.

Ассоциация игроков, лига, сам игрок и «Виннипег» согласовали расторжение, но контракт еще не расторгнут, поэтому «Виннипег» не может объявить об этом официально. Формально, у Дастина травма голеностопа, на котором он сделал операцию осенью. Если бы сейчас чемпионат НХЛ продолжался, то Бафлин по окончании сезона точно завершил бы карьеру, однако нагрянувшая пандемия меняет расклады. Эксцентричный и добродушный хоккеист получает дополнительное время для рыбалки, а там, глядишь, и передумает завершать карьеру, соскучившись по хоккею и помирившись с «Виннипегом».