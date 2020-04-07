Челнинская школьница попросила Илдуса Нафикова вытащить родителей-обнальщиков из СИЗО

Фото: Максим Платонов

А если коронавирус?

17-летняя Ева Шамшура из Набережных Челнов обратилась к прокурору РТ Илдусу Нафикову с просьбой освободить родителей из СИЗО, где они содержатся за экономическое преступление.

Девушка объяснила, что осталась одна с двумя малолетними братом и сестрой и больной бабушкой. Она вынуждена помогать бабушке в оформлении опеки над внуками, ухаживать за ней, тогда как ее родители находятся под стражей за экономическое преступление.

«При этом родители никого не побили, никого не обидели, преступниками и рецидивистами не являются. Маму арестовали и поместили в СИЗО-4 г. Мензелинск, куда мы с бабушкой вынуждены ездить для передачек. Папа содержится в СИЗО-5, куда у нас ездить для передач нет возможности. Мама активно способствуют расследованию преступления, рассказала всю правду и не намерена скрываться», — пишет девушка в своем обращении.



Ева поделилась своими переживаниями относительно распространения коронавирусной инфекции. Она опасается, что если инфекция попадет в СИЗО, то своевременную помощь будет оказать трудно, и дети останутся на попечении больной бабушки, которая и сама в зоне риска.

Ева опасается, что если инфекция попадет в СИЗО, то своевременную помощь будет оказать трудно, и дети останутся на попечении больной бабушки, которая и сама в зоне риска. Фото Олега Тихонова

Прокуроры разберутся до конца недели

Прокуратура Татарстана уже отреагировала на обращение девушки. Как объяснил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, Илдус Нафиков поручил прокурору Набережных Челнов Дмитрию Ерпелеву проверить законность избрания меры пресечения и при наличии оснований принять меры реагирования.

«Глава надзорного ведомства взял вопрос на личный контроль. Тут два аспекта: вопросы опеки над несовершеннолетними и вопрос законности и обоснованности содержания под стражей обоих родителей с учетом обстоятельств уголовного дела. В прокуратуре Набережных Челнов изучат дело и дадут оценку обоснованности содержания под стражей. До конца недели разберутся», — прокомментировал Галиев.

Что за уголовное дело?

Родители Евы проходят обвиняемыми по уголовному делу «обнальщиков», при этом Николаю Шамшуре и его супруге Ирине приписывают лидерство в банде. По версии следствия, банда из 17 человек организовала цепочку фирм-однодневок и через них осуществляла финансовые транзакции, не имея на это соответствующей лицензии. Члены банды принимали деньги от клиентов на подконтрольные организации, а затем через посредников обналичивали их.

Родители Евы проходят обвиняемыми по уголовному делу «обнальщиков», при этом Николаю Шамшуре и его супруге Ирине приписывают лидерство в банде. Фото МВД по РТ

Клиенты получали наличные, а злоумышленники — комиссионное вознаграждение. Таким образом они смогли обналичить более 32 млн рублей.



Тем временем в России наметился тренд на избрание в отношении подозреваемых в экономических преступлениях меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Все чаще, в том числе при участии прокуратуры, избирается такая мера, как домашний арест. Не исключено, что и в этом деле после вмешательства прокурора республики будут подвижки, хотя бы в части перевода на домашний арест мамы обратившейся к Нафикову челнинской школьницы. «Реальное время» будет следить за развитием событий.

Ольга Плешкова