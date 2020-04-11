«Западным врачам сложно доказать, что традиционная медицина имеет право на существование»

Специалист по организации здравоохранения Галина Копелиович — о «медицинском плюрализме» в Индии и Китае

«В Индии в аюрведических клиниках чаще всего используют западную диагностику, при этом все назначения и процедуры аюрведические. Западная медицина действительно достигла больших высот в диагностике заболеваний, нельзя с этим спорить. Например, в случае обнаружения онкологии пациента из аюрведической больницы могут отправить лечиться в «западную» клинику, а аюрведа в этом случае выступает в качестве сопровождающей медицины, которая может снизить побочные эффекты от химиотерапии», — отмечает медицинский антрополог Галина Копелиович. В интервью «Реальному времени» она рассказала об «интегративной» системе здравоохранения в Индии и Китае и о том, может ли аюрведа одолеть коронавирус и ВИЧ.

«Когда узнала о карантине, планов вернуться в Россию не появилось»



— Галина, вы работали в Первом Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова, но сейчас учитесь и живете в Индии. Нет желания срочно улететь в Россию спецрейсом?

— Когда я узнала о коронавирусе и потом о карантине, то у меня не появилось планов покинуть Майсур (город в штате Карнатака, — прим. ред.) и вернуться в Россию. Здесь все достаточно хорошо организовано, а вероятность заболеть в самолете, заполненном туристами, гораздо выше, чем находясь дома в чистом, цивилизованном индийском городе. Я сразу настроилась, что все время изоляции проведу в Индии, и не вижу большого смысла покидать страну. Есть множество других людей из России, кому это действительно необходимо. Никто из иностранных студентов, которые учатся со мной, не уехал на данный момент из Майсура.

У меня стипендия от ICCR, Индийского совета по культурным отношениям. Они дают стипендии студентам из разных стран на обучение в Индии практически по всем направлениям. Русских студентов не очень много, нельзя сказать, что Индия — это популярная в России страна для обучения. Я знаю всего несколько русских студентов в Индии, которые изучают здесь традиционную индийскую медицину — аюрведу.

— Аюрведу в Индии преподают прямо в институтах?

— Да, здесь очень хорошо поставлено высшее аюрведическое образование. Есть и бакалавриат, и магистратура, и докторантура для врачей аюрведы, и аюрведические колледжи. Аюрведа в Индии входит в государственную систему здравоохранения. Для последней это, на мой взгляд, большой плюс.

— А чем она в целом отличается от российской?

— Мне кажется, не очень корректно в принципе сравнивать между собой системы здравоохранения разных стран. Но если говорить очень грубо, то основное отличие систем здравоохранения Индии или Китая от, например, российской — это интегративность. В Китае наряду с системой здравоохранения существует Совет по традиционной китайской медицине. А в Индии есть отдельное министерство, регулирующее все традиционные медицинские системы, существующие на данный момент в стране.

Но вопрос даже не в том, что эти страны регулируют у себя традиционную медицину. Важно то, что они интегрируют методы западной и традиционной медицины в клиническую практику. То есть врач имеет намного больше инструментов, чем в России. Есть разные подходы к здоровью. У западной и традиционной медицин есть свои сильные стороны. В России официально признается только западный медицинский подход, но в последние годы и у нас появилась тенденция к интеграции. В данный момент все движется очень медленно, потому что очень сложно доказать западным врачам то, что традиционная медицина имеет право на существование, что она работает, помогает людям и так далее.

Фото docland.ru

Индия и Китай интегрируют методы западной и традиционной медицины в клиническую практику. То есть врач имеет намного больше инструментов, чем в России

«Считается, что традиционная медицина не имеет побочных эффектов, но это не совсем верно»

— А в чем проблема?

— Надо понимать, что в основе западного подхода к медицине лежит доказательность. Необходимо провести ряд исследований и экспериментов, которые докажут эффективность и безопасность того или иного клинического метода или лекарственного средства. Это дорогостоящие сложные исследования на десятки миллионов долларов. Исследования необходимо проводить сначала на клетках, потом на животных, а потом уже на больших группах людей. Также нужно показать механизм действия каждого нового лекарственного средства. Одно дело, когда у тебя один, два или три компонента оказывают действие на организм. Исследователь может достаточно легко увидеть химию, взаимодействие компонентов и понять механизм действия. Но традиционные растительные лекарственные средства чаще всего многокомпонентные. В их составе часто бывает шесть и более лекарственных растений. Это означает, что исследования станут еще дороже. Поэтому должна быть большая заинтересованность государства в регистрации именно таких лекарств. Более того, исследователи должны хорошо разбираться в принципах фармакологии, например, непосредственно аюрведы. Лекарственные средства аюрведы составляются по определенным принципам. Иногда в лекарстве используются микродозы токсичных веществ, но вместе с ними и те растения, которые должны убрать побочные эффекты.

Если в западных лекарствах есть определенное основное вещество и вспомогательные, то в случае с традиционными растительными лекарственными средствами основное вещество можно выявить не всегда. Некоторые пытаются зарегистрировать традиционные растительные лекарственные средства как БАДы. Но это неверный, на мой взгляд, путь. Почему-то считается, что традиционная медицина не имеет побочных эффектов, но это на самом деле не совсем верно. Все лекарства традиционной медицины и процедуры должны назначаться профессиональным врачом. Самолечение без знания основ и принципов традиционной медицины может точно так же навредить человеку, как применение химических препаратов.

Сами индийцы, например, активно занимаются исследованиями традиционных медицинских систем. В Индии есть AYUSH — Министерство аюрведы, йоги, юнани, сиддхи и гомеопатии, и сейчас туда еще добавили Сова Ригпу — традиционную тибетскую медицину. При министерстве существуют исследовательские центры по каждому направлению. Они публикуют множество исследований по безопасности, эффективности, механизму действия лекарственных средств традиционной медицины.

Фото sorig.info

Почему-то считается, что традиционная медицина не имеет побочных эффектов, но это на самом деле не совсем верно. Все лекарства традиционной медицины и процедуры должны назначаться профессиональным врачом. Самолечение без знания основ и принципов традиционной медицины может точно так же навредить человеку, как применение химических препаратов

Но в России мало кто читает эти исследования. Для того чтобы традиционная медицина в каком-то виде вошла в нашу систему здравоохранения, необходимо показать чиновникам и врачам реальную эффективность этих методов. Потому что подобного рода изменения — это очень масштабный системный процесс. Необходимо внедрять не только традиционные растительные средства, но и разрабатывать систему образования, оказания медицинской помощи. И здесь встает вопрос о легализации врачей традиционной медицины.

В Китае, как и в Индии, например, тоже есть университеты традиционной китайской медицины. Китайское правительство очень хорошо финансирует их. Там учится огромное количество студентов, но проблема в том, что в России их дипломы не принимаются как медицинские. С таким дипломом не получить статус доктора в России. Поэтому такие врачи, если они приезжают в Россию, вынуждены или работать нелегально, или пытаться получить свидетельство о занятии народной медициной. Это закреплено в 50-й статье «Народная медицина» 323-го Федерального закона «Об охране здоровья граждан в РФ». На данный момент как-то само собой разумеется для многих, что традиционная медицина тоже народная, хотя это совсем не так на самом деле.

— А что сказано в этой статье закона о народной медицине?

— Там говорится о регулировании деятельности людей, которые занимаются различными народными практиками. Согласно этой статье, народной медициной является практика, использующаяся в народном опыте. Эти люди не являются врачами, но они могут получить документ, который подтверждает их право заниматься народной медициной. Но человек, который отучился 10 лет на врача традиционной медицины в Индии, не должен работать в статусе народного целителя. Это совершенно разные вещи. По-хорошему нужна еще одна статья, которая будет регулировать именно традиционные медицинские системы.

«Аюрведа, которую мы видим сейчас, сильно отличается от древней»

— Каким образом в Китае и Индии соединили традиционную и западную медицины? Вы же сами говорите, что существуют значительные различия в подходах и практиках.

— Если говорить о Китае, то там развитие традиционной медицины и ее интеграция закреплены на законодательном уровне. В 1950 году начала формироваться современная система здравоохранения Китая. В то время прошла первая национальная конференция здравоохранения, где были сформулированы четыре главных направления развития китайской системы здравоохранения:

Медицина для широких масс, для рабочих, крестьян и солдат; Превентивная медицина (в то время Китай был достаточно бедной страной и разумно решил, что предотвращать заболевания проще, чем их лечить); Интеграция традиционной и западной медицины; Пропаганда здорового образа жизни.

Мао Цзэдун хорошо понимал, что технического оснащения Китая недостаточно для того, чтобы обеспечить все население страны высококвалифицированной современной медициной. Также он понимал, что широкие массы людей доверяют традиционной медицине и она хорошо работает в качестве превентивной и в некоторых других направлениях. Другой вопрос, что, в отличие от аюрведы, китайская медицина к тому моменту еще не была сформирована как цельная система. В 50-х годах существовало множество медицинских школ, которые власти собрали, объединили и создали то, что сейчас называется «традиционная китайская медицина». Все медицинские школы, которые существуют на данный момент в Китае, относятся к традиционной китайской медицине.

В случае аюрведы сюжет был немного другой. В 1947 году, когда Индия получила независимость, возникло движение ревайвалистов, которые решили возрождать традиционные ценности, традиционные культурные паттерны Индии, в том числе и аюрведу. Там было множество споров и конфликтов относительно того, как правильно это делать. Антропологи активно изучали эту тему. Например, Алан Янг называл процесс «возрождения» и институализации аюрведы «символической традиционализацией».

Фото therahnuma.com

Аюрведа, которую мы видим сейчас, сильно отличается от древней. Она институционализирована и контролируется государством. В Индии есть Министерство здравоохранения и благополучия семьи и параллельно существует министерство AYUSH, которое отвечает за все институции, связанные с традиционной медициной (не только аюрведой)

Так или иначе, аюрведа, которую мы видим сейчас, сильно отличается от древней. Она институционализирована и контролируется государством. В Индии есть Министерство здравоохранения и благополучия семьи и параллельно существует министерство AYUSH, которое отвечает за все институции, связанные с традиционной медициной (не только аюрведой). Все практикующие врачи аюрведы обязаны пройти регистрацию в центральном регистре по индийской медицине и получить лицензию на врачебную практику от государства. На 2017 год в Индии были аккредитованы 229 высших учебных заведений по аюрведе.

То есть и в Индии, и в Китае мы видим медицинский плюрализм, закрепленный на государственном уровне. В плане интегративности Китай, на мой взгляд, продвинулся дальше, чем Индия. Чаще всего в китайских клиниках ТКМ (традиционной китайской медицины) используют методы как западной, так и традиционной медицины. Я была во многих клиниках традиционной китайской медицины и старалась найти то место, где лечат без вмешательства западной медицины. И нашла такую клинику только на самом юге Китая, в Макао.

То есть в больницах, как правило, представлена как акупунктура, различные практики точечного воздействия, массажи, туина, гуаша, так и западные методы как лечения, так и диагностики. Чаще всего в больницах работают команды врачей, состоящие из врачей как ТКМ, так и западной медицины. В этих больницах также можно получить и западные лекарства, и традиционные китайские сборы. Вес и доля компонентов лекарств подбираются индивидуально для каждого пациента. При каждой такой клинике есть отдельные специальные фармации, аптеки, где эти индивидуальные препараты производятся под каждого пациента.

В Индии же чаще всего в аюрведических клиниках используют западную диагностику, но при этом все назначения и процедуры аюрведические. Западная медицина достигла действительно больших высот в диагностике заболеваний, нельзя с этим спорить. Многое зависит и от заболевания. Например, в случае обнаружения онкологии пациента из аюрведической больницы могут отправить лечиться в «западную» клинику. Аюрведа в этом случае может быть сопровождающей медициной, которая может сильно снизить побочные эффекты от химиотерапии. Или, например, в случае необходимости хирургического вмешательства пациентов чаще всего отправляют в клиники западной медицины. Опять же, аюрведа очень хорошо интегрируется при реабилитации пациентов после различных операций.

Фото panchakarma.club

В Индии чаще всего в аюрведических клиниках используют западную диагностику, но при этом все назначения и процедуры аюрведические

«Часто сталкиваюсь с людьми, которые хотят любую болезнь вылечить традиционной медициной, даже не рассматривая варианты»

— Некоторые в России во всеуслышание называют себя аюрведическими врачами. Как к этому относиться?

— Давайте назовем определенные рамки и условия, когда можно назвать человека аюрведическим врачом. Таковым может считаться тот, кто получил аюрведическое образование в области традиционной медицины в специализированном колледже или университете. Проведем аналогию с врачом западной медицины. Если человек не окончил медицинский университет, то он не может работать врачом в больнице, правильно? Точно такая же ситуация и с врачами традиционной медицины.

Я работала в течение 9 лет в Первом Медицинском университете имени Сеченова, и последние 3 года в нашем университете был создан Научно-практический центр традиционных медицинских систем. Целью его была разработка методов интеграции традиционной медицины в систему здравоохранения России. К нам приходили люди с вопросами: «Этот врач аюрведы хороший или плохой?» Первое, что нужно узнать про врача, — это то, где он учился. Потому что никакие двухнедельные или двухмесячные курсы, никакие ретриты в Гималаях не сделают человека без официального образования в колледже традиционной медицины аюрведическим врачом.

Более того, основной массив текстов аюрведы написан на санскрите, и на данный момент в России не существует ни одного достойного перевода этих текстов на русский язык. Санскрит — язык сложный, но те люди, которые учатся в Индии на врача аюрведы, его изучают. То есть врачи читают санскритские тексты в оригинале. Все те, кто говорит: «Я глубоко разбираюсь в аюрведе», должны знать санскрит и санскритские первоисточники. Так что ответить на вопрос, является ли какой-то человек аюрведическим врачом или нет, достаточно просто.

— Задам «неправильный» вопрос: может ли аюрведа побороть ВИЧ?

— Сильная сторона традиционной медицины в том, что она может поддерживать иммунитет. То есть она может быть сопровождением к терапии. У врачей Индии и Китая большой опыт, как позитивный, так и негативный, так что чаще всего они не будут рисковать здоровьем и жизнью людей. Я говорю сейчас о хороших врачах, конечно. Если у западной медицины есть отработанные протоколы, применение которых позволяет хорошо справиться с заболеванием, то их и будут использовать. Но есть случаи, когда западная медицина бессильна, в таких случаях может помочь аюрведическое лечение.

Но ни в коем случае нельзя отказываться от чего-то одного без подробных консультаций с разными врачами и рассмотрения вариантов интегративности, как это временами происходит в России. Я часто сталкиваюсь с людьми, которые по каким-то причинам решили отказаться от западной медицины. Они хотят любую болезнь вылечить традиционной медициной, даже не рассматривая варианты. Например, был случай, когда у человека обнаружили операбельный рак и можно было быстро сделать операцию, но он отказывался и лечился непонятно у кого методами якобы аюрведы. Финал у таких историй очень плохой.

И это одна из причин, почему сложно интегрировать традиционную медицину в западную. Такие факторы, как легкомысленное отношение, непринятие того, что это полноценная медицинская система, что за два месяца нельзя стать доктором, дискредитируют традиционную медицину. А также незнание людей о том, что это такое. Нет у нас в России качественных книг на русском языке по аюрведе. Люди не понимают, с чем имеют дело. Иногда я разговариваю с человеком и понимаю, что ему не к аюрведисту надо, а к психологу, шаману или волшебнику какому-нибудь. Люди не понимают, как отличить хорошего врача от мошенника. И в итоге появляется очень большое негативное информационное поле, связанное с традиционной медициной. Конечно, наши чиновники не хотят с этим связываться, да и врачи, которые даже если и понимают реальную пользу традиционной медицины, боятся навредить своей репутации.

Фото moyaindia.ru

Основной принцип аюрведы — вылечить больного и сохранить здоровье здорового. Вообще, любая традиционная медицина начинается с образа жизни, диеты, физических упражнений. Как говорят многие врачи аюрведы, основное наше лекарство — это наш образ жизни

— И актуальный вопрос напоследок: упоминает ли традиционная медицина какие-то растения — коренья, листья или специи, которые способны уничтожать вирусы в теле человека?



— Основной принцип аюрведы — вылечить больного и сохранить здоровье здорового. Вообще, любая традиционная медицина начинается с образа жизни, диеты, физических упражнений. Как говорят многие врачи аюрведы, основное наше лекарство — это наш образ жизни. И большой пласт текстов посвящен превенции заболеваний, тому, как поддерживать организм в балансе.

Учитывая историю Индии и количество эпидемий в ней, есть какие-то рекомендации о том, что лучше всего использовать при тех или иных заболеваниях. Недавно ко мне попал документ под названием Ayurvedic diagnostic and management protocol for COVID-19 («Аюрведическая диагностика и протокол лечения COVID-19»). В нем описаны протоколы лечения вируса для людей разных типов конституций и есть рекомендации, что можно и нужно принимать в качестве профилактики. Он разработан авторитетными врачами аюрведы, но с припиской, что использоваться может только врачами и с разрешения государства.

Сейчас по Сети ходит очень много разной информации о том, как предотвратить заражение или как вылечиться домашними методами. Министерство AYUSH даже выпустило постановление о запрете распространения любой информации о методах лечения аюрведой без разрешения правительства. Вообще, употребление аюрведических лекарств без сопровождения врача не рекомендуется, так же как и в западной медицине.



Матвей Антропов