Белорусский стандарт. Вышэйшая лига продолжает играть, но ситуация выходит из-под контроля

Пандемия коронавируса остановила спорт во всем мире. Во всем, кроме Белоруссии, которая продолжает играть в футбол, несмотря на удушающий прессинг заразы и мирового общественного мнения. «Реальное время» рассказывает, почему руководство местного футбола не приостанавливает соревнования.

Если честно, нам не до коронавируса»



Первый серьезный сигнал об опасности поступил еще 31 марта из Витебска — именно в этом городе скончался от коронавируса первый больной в Белоруссии. Многие ожидали соответствующей реакции от руководства местного футбольного клуба. Вашему корреспонденту удалось дозвониться до пресс-атташе «Витебска» Алины Виноградовой, которая сообщила, что в клубе не планируют приостанавливать выступления.

— Многое из того, что пишут в интернете — правда, обстановка очень неспокойная. У нас зафиксирована первая смерть от коронавируса, но город пока не закрывают. Всех пускают и выпускают. Из того же Минска люди приезжают спокойно. Единичные случаи, когда в наш город кого-то не пустили. Ребята вернулись очень злые после обидного поражения от «Немана» (0:2). Они очень заряжены на то, чтобы выйти на игру со «Смолевичами» и взять три очка. Если честно, нам вообще не до коронавируса, — сказала Виноградова.

И тут свое веское слово сказали фанаты. На следующий день ультрас «Витебска» официально объявили о бойкоте домашних и гостевых матчей команды на время пандемии коронавируса. Посыл витебчан поддержали фанаты практически всех клубов Высшей лиги. Наиболее громко напомнили о себе болельщики солигорского «Шахтера», назвавшие белорусскую власть «преступной». Пустые трибуны обещают организовать фанаты «Немана», БАТЭ, минского и брестского «Динамо».

Все идет к тому, что третий тур Высшей лиги станет самым малопосещаемым за всю историю местного футбола. Количество заболевших в Белоруссии достигло 351-го, зафиксировано четыре смерти. Инстинкт самосохранения начинает брать верх над любовью к футболу у все большего количества болельщиков.

Инстинкт самосохранения начинает брать верх над любовью к футболу у все большего количества болельщиков. Фото instagram.com/fc.vitebsk.by

Почему на самом деле не приостанавливают Высшую лигу? Есть ответ

Под колоссальным давлением общественности белорусская федерация футбола перенесла-таки все молодежные, юношеские и детские турниры по футболу на неопределенный срок. В «живых» осталась только Высшая лига. Руководство местного футбола во главе с председателем Владимиром Базановым не планирует приостанавливать соревнования.

— Никто на нас не давит — ни УЕФА, ни ФИФА. Мы сами принимаем решение. Мы не говорим, что будем играть полностью чемпионат. Если будет какая-то критическая ситуация, тогда остановим турнир, — подчеркнул Базанов.

Многие не понимают, откуда у белорусов такая смелость. Ответ на самом деле прост. В одном из своих недавних выступлений президент республики Александр Лукашенко подчеркнул: Россия зарабатывает нефтью, США печатает деньги, а Белоруссия может остаться ни с чем, если остановит производства по всей стране. Футбол в некотором смысле часть белорусской экономики. Если чемпионат будет приостановлен, и без того бедные местные клубы обанкротятся в полном составе. Вот и играют, несмотря на пандемию…



Общественность ждет протеста от игроков

Но не только фанаты выступают против продолжения чемпионата Высшей лиги. Среди таковых все больше футболистов.

— Надеюсь, что чемпионат Беларуси приостановят. Я немного напуган. Во время матча я не беспокоюсь об этом. Но как только прозвучит финальный свисток, возникает сомнение: «А я сегодня не заразился?». Я защитник, не могу не касаться своего противника. Это происходит всю игру, — заявил бразильский легионер «Руха» Жоао Вилиам.

А его соотечественник, хавбек минского «Динамо» Данило Соуза пообещал разорвать контракт с клубом, как только чемпионат будет приостановлен.



Вполне возможно, уже в третьем туре мы увидим открытый протест игроков, бесцельно перекатывающих мяч на поле. Что уж говорить, если даже главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич открыто поддержал фанатов клуба.

Провал фаворитов и потенциальное усиление для любого российского клуба

Неизвестно, насколько коронавирус перепугал фаворитов, но почти все они в первых двух турах (чемпионат в союзном государстве разыгрывается по системе весна-осень) неприятно удивили. Больше всех досталось БАТЭ. Борисовчане неплохо начали сезон в Кубке Белоруссии, в двух матчах одолев минское «Динамо» и пробившись в полуфинал. Но в чемпионате команда Кирилла Альшевского уступила скромным «Энергетику-БГУ» (1:3) и «Славии» (1:2), причем в обоих матчах поражения были абсолютно по делу. В прошлом сезоне БАТЭ занял второе место, и за этот «провал» из клуба был уволен Алексей Бага. Но если ситуация не изменится, попасть даже в тройку призеров может оказаться для падающего БАТЭ «за счастье».

Не лучше дела у другого именитого клуба. Минское «Динамо» на старте сезона проиграло четыре встречи подряд (две в Кубке, две — в Высшей лиге) и расположилось на дне таблицы. Правда, вчера динамовцы обыграли дома «Торпедо-БелАЗ» — 2:0.

Минское «Динамо» на старте сезона проиграло четыре встречи подряд и расположилось на дне таблицы. Фото dinamo-minsk.by

По мнению экс-тренера клуба Анатолия Байдачного, «Динамо» откровенно «убивают». «Я не смог смотреть второй тайм матча «Динамо» — ФК «Минск» (2:3). Просто обидно и больно. У меня ощущение, что команду просто уничтожают. Возможно, это делает государство. Не хотят, чтобы этот символ белорусского футбола существовал. И так происходит уже несколько лет», — заявил Байдачный.

На фоне провала фаворитов на вершину таблицы взобрались такие клубы, как «Торпедо-БелАЗ», «Минск», «Ислочь» и даже «Энергетик-БГУ», за который выступает потенциальный игрок-открытие сезона. Вингер Джасурбек Яхшибоев в одиночку разорвал оборону БАТЭ, а также сделал решающий пас в матче второго тура с «Рухом». Новичок из «Пахтакора» произвел в Высшей лиге фурор, и если и дальше не сбавит обороны, то вполне может уехать в Россию вслед за Ильей Шкуриным. По первым двум турам кажется, что уроженец узбекского Чиназа способен усилить любую российскую команду.

