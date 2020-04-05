Автонеделя: перенос прохождения техосмотра, Clio — на первом месте в Европе, а Chevrolet пришел в Казахстан

Обзор событий автомобильного рынка от «Реального времени»

Обновленный Genesis G80 и выпуск Chevrolet в Казахстане

В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet на основе машинокомплектов, поставляемых из Узбекистана. Об этом 30 марта сообщило «Авторевю». На протяжении нескольких лет сборкой Chevrolet занимался завод «Азия Авто» в Усть-Каменогорске, тогда на нем собирались Aveo, Tracker и Captiva, но из корейских машинокомплектов. В 2018 году сотрудничество прекратили, но на предприятии «СарыаркаАвтоПром» собирали узбекские Ravon — бренд также связан c General Motors. Теперь международный автопроизводитель дал узбекскому предприятию права на использование бренда Chevrolet, на казахском предприятии провели ребрендинг и обновили модельную линейку. На заводе, который располагается в Костанае, начали сборку Cobalt и Malibu, а также микроавтобусов Damas, небольших грузовиков Labo, позже должны начать выпускать кроссоверы Tracker и TrailBlazer.

В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet на основе машинокомплектов, поставляемых из Узбекистана. Фото autoreview.ru

А вот Genesis, премиальный суббренд холдинга Hyundai, представил новое поколение седана G80, сообщил на неделе «Автостат». У машины — серьезные обновления: новые платформа, силовые установки и выосокотехнологичные системы помощи водителю. На корейском рынке обновленный G80 уже доступен для заказа, а в России он появится во второй половине 2020 года. Помимо технической стороны, обновления получили и внешние детали автомобиля: контуры фар, решетка радиатора, боковые стороны кузова. Приборная панель стала открытым цифровым пространством с широкоформатным 14,5-дюймовым экраном мультимедийной системы.

Авторынок снизится на 14% за год, а Renault Clio вышел на первое место по продажам в Европе

По данным международного рейтингового агентства Moody’s, на которое ссылается Carsweek, мировой авторынок в 2020 году ждет падение на 14%. Еще в прошлом месяце снижение предполагалось лишь на 2,5%. Заметнее всего, по данным Moody’s, падение будет в Западной Европе — на 21%. Восстановление рынка произойдет не ранее 2021 года. В США ожидается падение не менее чем на 15%. В Китае снижение составит 10%, а в Японии — 8%. Ссылаясь на «Автостат», Carsweek также сообщает, что в прошлом месяце мировой автомобильный рынок снизился почти на 20%.

Тем временем по итогам февраля самым покупаемым автомобилем в Европе стал Renault Clio. Эта модель обогнала занимавший до этого первое место Volkswagen Golf. Представители производителя связывают рост популярности с выходом нового поколения в прошлом году, причем 45% Clio продается в «топовых» комплектациях. Тем не менее рынок Европы проседает — даже, собственно, Clio показал снижение продаж на 4% за месяц, до 24,9 тысячи экземпляров. Golf просел еще сильнее — на 21%, до 24,7 тысячи штук. У находящегося на третьем месте Peugeot продажи выросли на 7%, до 20,9 тысячи автомобилей. Рост показали еще две модели, входящие в топ-5 — Opel/Vauxhall Corsa (на 7%) и Fiat Panda (на 10%).

По данным международного рейтингового агентства Moody’s, мировой авторынок в 2020 году ждет падение на 14%. Фото carsweek.ru

КАМАЗ возобновит работу, а ОСАГО временно можно получить без техосмотра

Татарстанский автогигант КАМАЗ с 6 апреля возобновляет производство грузовиков. Как следует из заявления компании, на работу выйдет лишь часть персонала. Решение было принято гендиректором компании после консультации с руководством региона и федеральными органами. По словам Сергея Когогина, «функционирование КАМАЗа позволит обеспечить адекватное реагирование на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, стабилизировать социальную обстановку, не допустить повышения уровня криминогенной обстановки и минимизировать экономические последствия от введения ограничительных мер, но главное — обеспечит транспортную безопасность страны». В руководстве компании при этом заявили, что при запуске производства усилят меры профилактики — в некоторых случает предусмотрят «удаленку», гибкий график работы и разведение входящих на предприятие потоков работников.

Татарстанский автогигант КАМАЗ с 6 апреля возобновляет производство грузовиков. Фото Сергея Афанасьева

В пятницу также стало известно о том, что Центробанк временно разрешил страховым компаниям выдавать полисы ОСАГО без наличия у автовладельца диагностической карты, которую оформляют после прохождения технического осмотра автомобиля. Рекомендацию эту регулятор дал на время действия режима самоизоляции в стране. После того как этот режим отменят, владелец автомобиля должен будет в течение месяца предоставить в страховую компанию диагностическую карту, так что проходить техосмотр все равно придется, но уже после того как ситуация с коронавирусом станет спокойнее.