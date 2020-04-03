КАМАЗ со следующей недели возобновит производство грузовиков

КАМАЗ с 6 апреля возобновит производство грузовиков.

Отмечается, что на работу выходит лишь часть персонала. Данное решение было принято гендиректором компании после консультации с руководством Татарстана и федеральными органами, говорится в заявлении компании.

«Функционирование КАМАЗа позволит обеспечить адекватное реагирование на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, стабилизировать социальную обстановку, не допустить повышения уровня криминогенной обстановки и минимизировать экономические последствия от введения ограничительных мер, но главное — обеспечит транспортную безопасность страны», — сказал гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.

В компании подчеркнули, что, запуская производство, при этом усилят меры профилактики. В частности, по возможности будет организована дистанционная работа персонала, когда это допустимо, предусмотрен гибкий график работы и разведение входящих на предприятие потоков работников.