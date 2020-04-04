Главный инфекционист ФМБА: «До пика эпидемии неделя или чуть больше. К лету все должно утихнуть»

Владимир Никифоров о массовой истерии вокруг COVID-19 и о том, превратится ли коронавирус в сезонное заболевание

«Истерика подрывает коллективный иммунитет. На фоне нее будут и самоубийства, и разводы, и бытовые убийства, драки, насилие. Как только включишь телевизор, только и слышно про «кровавый вирус». Вместо того, чтобы сказать: «Сегодня заболеваемость в Италии снизилась на столько-то», обозначить, сколько людей выписалось из больниц, с экрана раздается: «Умерло еще 20, 40, 100 человек». Так же нельзя!» — убежден главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, профессор, доктор медицинских наук Владимир Никифоров. В экспресс-интервью «Реальному времени» он рассказал, с какой погрешностью считают жертв коронавируса в Италии и почему лекарство — карантин — может стать хуже самой болезни.

«В Италии смерть от коронавируса приписывают всем направо и налево»



— Владимир Владимирович, изначально, после появления информации о новом коронавирусе, вы, как я поняла, не ожидали развития событий в таком постапокалиптическом духе. Это так?

— Тут дело даже не в событии, а в истерике. Откровенно говоря, медицинская составляющая не соответствует той истерике, которая развилась вокруг. На самом деле, я не видел и сейчас не вижу какой-то катастрофы и глобальной угрозы человечеству. Коронавирус — действительно достаточно тяжелое ОРВИ. Но разыгрывать из этого жизненную трагедию и считать, что жизнь закончилась и все мы умрем от этой инфекции, точно не стоит.

— То есть серьезность принимаемых мер не оправдана?

— Как раз меры в какой-то степени и оправданы. Но то, что происходит вокруг этого, такое нагнетание истерики, не оправдано точно. Были в прошлые годы эпидемии и похуже, хотя бы того же гриппа.

Если даже посмотреть на якобы очень высокие цифры гибели стариков в Италии, то можно увидеть, что смерть от коронавируса там приписывают всем направо и налево. Там неважно, что у человека был, предположим, декомпенсированный цирроз печени и куча других диагнозов. Там считают, что если он умер и у него был положительный тест на коронавирус, значит, он умер от коронавируса.

В реальности от коронавируса в той же Италии умирает в 10 раз меньше тех цифр, которые они приводят.

Фото Ильи Репина

Откровенно говоря, медицинская составляющая не соответствует той истерике, которая развилась вокруг. На самом деле, я не видел и сейчас не вижу какой-то катастрофы и глобальной угрозы человечеству



«Ежегодно в России в терапевтических стационарах от пневмоний «тихо» умирают 20-30 тысяч человек»

— И кому выгодно нагнетать такую истерию и панику?

— Не знаю, но кому-то точно выгодно. Еще раз, коронавирус — это не та эпидемия, чтобы так истерить и кричать: «Кровавый вирус шагает по планете». Люди пугаются, получают нервные срывы, зарабатывают неврозы. Ну какой уж это кровавый вирус? Только в России, согласно официальным данным, регистрируется 700 тысяч внебольничных пневмоний в год. Летальность составляет приблизительно 2-3 процента. Значит, ежегодно у нас в терапевтических стационарах от пневмоний «тихо» умирают около 20-30 тысяч человек. То есть 20-30 тысяч — оторви и брось каждый год. В России от коронавируса умерло около 30 человек, а истерику раздули, будто у нас трупы по улицам штабелями лежат. Проблема есть, но не надо ее так преподносить. И, кстати, никто грипп H1N1 в этом году тоже не отменял, от него ведь тоже умирают…

То, что сейчас делается правительством, — нормально и правильно. Но истерика в СМИ дезориентирует народ. Люди пугаются, причем не только в нашей стране. Начали-то такую шумиху отнюдь не мы.

— Людей можно понять, они боятся, что если начнется эпидемия, им просто не хватит мест в стационаре, оборудования и медицинских работников.

— Так я и говорю: все сделано для того, чтобы все было спокойно. Развертываются дополнительные койки, закупаются аппараты ИВЛ. Время на это пока еще есть. Но истерика продолжает нагнетаться. Я не умаляю того, что люди болеют и умирают. Но истерика подрывает тот же коллективный иммунитет. На фоне этой истерии будут и самоубийства, и разводы, и какие-нибудь бытовые убийства, драки, насилие. Главное, чтобы лекарство — карантин — не стало хуже самой болезни — я вот против чего выступаю.

Как только включишь телевизор, только и слышно про кровавый вирус. Вместо того, чтобы говорить: «Сегодня заболеваемость в Италии снизилась на столько-то», обозначить, сколько вылечившихся людей выписалось из больниц, с экрана раздается: «Умерло еще 20, 40, 100 человек». Так же нельзя!

Фото Рината Назметдинова

В России от коронавируса умерло около 30 человек, а истерику раздули, будто у нас трупы по улицам штабелями лежат. Проблема есть, но не надо ее так преподносить. И, кстати, никто грипп H1N1 в этом году тоже не отменял, от него ведь тоже умирают…

«Если бы 400 больных в день прибавлялось в реанимациях, на искусственном дыхании, тогда бы и я испугался»

— На ваш взгляд, России удастся не пойти по итальянскому сценарию?

— Прирост в 400 и даже 700 больных — это не Бог весть какие цифры. А как это раскручивается! А если было бы два больных сегодня, а завтра — четыре, то рост был бы в два раза. А если бы вчера было два, а сегодня — шесть, то вообще в три раза, грубо говоря. Ну прибавилось 400 человек. А какие это 400 человек? В России направо-налево начали тестировать на коронавирус, и все бросились проходить этот тест. То есть прирост обусловлен и улучшением диагностики в том числе. А не было бы тест-систем, намного меньше было бы выявленных случаев. Вот если бы прибавилось 400 больных в реанимациях, на искусственном дыхании, тогда бы и я испугался…

Мне бы очень хотелось, чтобы Россия избежала итальянского сценария, хотя я — пессимист. Но есть древняя восточная поговорка: «Думай о хорошем, и все будет хорошо». Пессимист я такой, как в еще одной поговорке: надейся на лучшее, готовься к худшему. И здесь я как раз боюсь сглазить. В этом плане Россия готовится к худшему сценарию правильно. Дай Бог, чтобы это оказалось ненужным.

— Некоторые специалисты утверждают, что новый коронавирус уже не уйдет от человечества. На ваш взгляд, COVID-19 станет ежегодным сезонным заболеванием?

— Ну уйдет так уйдет, не уйдет — так не уйдет. Может быть, превратится в сезонное заболевание. Сделаем через 11 месяцев вакцину и будем прививаться, как от гриппа. А может, новый коронавирус и уйдет, или прибавится к тем четырем сезонным коронавирусам, которые вызывают легкие ОРВИ у каждого из нас по паре раз в год, и ничего страшного с нами не происходит.

Фото Максима Платонова

Может, новый коронавирус и уйдет или прибавится к тем четырем сезонным коронавирусам, которые вызывают легкие ОРВИ у каждого из нас по паре раз в год, и ничего страшного с нами не происходит

— То, что коронавирус мутирует, на ваш взгляд, не затруднит производство вакцины?

— А он особо и не мутирует.

— Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден?

— Нет, не пройден. Мы дойдем до вершины эпидемии как минимум через неделю. Может быть, это займет и больше времени. Но к лету все должно утихнуть.