Банки помогут: как кредитные организации поддержат россиян?
Отсрочки платежей, реструктуризация долга и дистанционное оформление в условиях распространения COVID-19
На фоне эпидемии коронавируса 20 марта Центробанк выпустил рекомендации для кредитных организаций и МФО по поддержке клиентов, которых коснулась пандемия. А 25 марта ввести кредитные каникулы для россиян, у которых доход упал более чем на одну треть, и поддержать бизнес призвал президент РФ Владимир Путин. К этому времени банки уже начали объявлять о мерах, направленных на стабилизацию материального положения своих клиентов. Подробнее о том, на что пошли кредитные организации, чтобы поддержать население в тяжелых условиях, — в материале «Реального времени».
ВТБ
Какие условия?
- Наличие больничного листа, выданного в связи с COVID-19. Подтверждающие документы отправляются банку дистанционно через контакт-центр, чтобы полностью исключить необходимость посещения отделения. Услуга будет активирована автоматически после обращения клиента и получения подтверждения.
- В индивидуальном порядке банк также будет рассматривать обращения физлиц и представителей МСП, которые пострадали от распространения вируса.
Что дает поддержка?
- Уже с 31 марта клиенты ВТБ, имеющие больничные листы, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев.
- Кроме того, ВТБ поддерживает других заемщиков, на финансовом состоянии которых сказалась пандемия. Им предлагают программы реструктуризации кредитов, включающих в себя отсрочку платежа, изменение срока кредита, снижение ставки.
- Налог на процентный доход по депозитам за 2020 год взиматься не будет.
- Для минимизации контактов в общественных местах банк планирует продлить работу карт с истекшим сроком действия.
- Для МСП ВТБ разрабатывает ряд инициатив, предусматривающих в том числе предоставление краткосрочных кредитов по льготным субсидированным ставкам. Детали программы обсуждаются в правительстве с крупнейшими банками. Помимо этого уже сейчас кредитная организация запускает собственную программу реструктуризации кредитов с отсрочкой по платежам. Проект направлен на поддержку компаний, пострадавших от пандемии. Подробнее об этом объявят позже, а пока у клиентов есть возможность решить свой вопрос в индивидуальном порядке.
- Еще одна форма поддержки МСП — запуск дистанционного сервиса, в котором воспользоваться услугами банка можно без посещения офиса. В мобильном приложении «Цифра» доступны инструменты, необходимые предпринимателям для полноценного документооборота, управления несколькими счетами и других задач. Приложение автоматизировано и само формирует декларации, отправляет информацию в налоговые, автоматически выгружает информацию о транзакциях и т.д.
Банк ЗЕНИТ
Какие условия?
- Кредитные каникулы для физических лиц, временно попавших в сложную финансовую ситуацию по причинам, связанным с коронавирусной инфекцией: заболевание COVID-19, уход в неоплачиваемый отпуск или карантин.
- Заявления рассматриваются в индивидуальном порядке.
Что дает поддержка?
- Отсрочка до полугода на все программы потребительского кредитования, ипотеки и автокредитования. Возможность отсрочить как платежи процентов по кредиту, так и основной части долга, а также пересмотреть срок кредитования.
«Банк ЗЕНИТ готов поддержать своих клиентов в связи с коронавирусом и сделал первый шаг в этом направлении — ввел кредитные каникулы. Мы понимаем серьезность сложившейся ситуации и прорабатываем возможность дистанционной подачи заявки через сайт. Заботясь о здоровье каждого, мы настоятельно рекомендуем посещать офисы банка только в случае крайней необходимости. Решить многие финансовые задачи, а также получить ответы можно круглосуточно через чат «Зенит Онлайн» или позвонив в контакт-центр», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.
Ак Барс Банк
Какие условия?
- Больничный лист, подтверждающий заболевание COVID-19.
- В случае снижения дохода более чем на 30% или его потери подтверждающий это документ.
- Подать заявление на реструктуризацию с отсрочкой платежа или предоставление ипотечных каникул с подтверждающими документами можно будет дистанционно в чате интернет-банка, мобильного приложения «Ак Барс Онлайн» или через call-центр.
Что дает поддержка?
- Отсрочка по выплате кредитов до полного выздоровления.
- Реструктуризация долга при потере или снижении дохода.
- Кроме того, все платежи по кредитам, которые приходятся на нерабочую неделю, банк перенес на 6 апреля.
- Предприниматели, у кого открыт расчетный счет в Ак Барс Банке, могут бесплатно 3 месяца пользоваться сервисом облачная бухгалтерия. Сервис позволяет полностью автоматизировать бухгалтерский учет, начислять зарплату, больничные и отпускные, отправлять отчетность через интернет.
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