Банки помогут: как кредитные организации поддержат россиян?

Отсрочки платежей, реструктуризация долга и дистанционное оформление в условиях распространения COVID-19

На фоне эпидемии коронавируса 20 марта Центробанк выпустил рекомендации для кредитных организаций и МФО по поддержке клиентов, которых коснулась пандемия. А 25 марта ввести кредитные каникулы для россиян, у которых доход упал более чем на одну треть, и поддержать бизнес призвал президент РФ Владимир Путин. К этому времени банки уже начали объявлять о мерах, направленных на стабилизацию материального положения своих клиентов. Подробнее о том, на что пошли кредитные организации, чтобы поддержать население в тяжелых условиях, — в материале «Реального времени».

ВТБ



Какие условия?

Наличие больничного листа, выданного в связи с COVID-19. Подтверждающие документы отправляются банку дистанционно через контакт-центр, чтобы полностью исключить необходимость посещения отделения. Услуга будет активирована автоматически после обращения клиента и получения подтверждения.

В индивидуальном порядке банк также будет рассматривать обращения физлиц и представителей МСП, которые пострадали от распространения вируса.

Что дает поддержка?

Уже с 31 марта клиенты ВТБ, имеющие больничные листы, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев.

Кроме того, ВТБ поддерживает других заемщиков, на финансовом состоянии которых сказалась пандемия. Им предлагают программы реструктуризации кредитов, включающих в себя отсрочку платежа, изменение срока кредита, снижение ставки.

Налог на процентный доход по депозитам за 2020 год взиматься не будет.

Для минимизации контактов в общественных местах банк планирует продлить работу карт с истекшим сроком действия.

Для МСП ВТБ разрабатывает ряд инициатив, предусматривающих в том числе предоставление краткосрочных кредитов по льготным субсидированным ставкам. Детали программы обсуждаются в правительстве с крупнейшими банками. Помимо этого уже сейчас кредитная организация запускает собственную программу реструктуризации кредитов с отсрочкой по платежам. Проект направлен на поддержку компаний, пострадавших от пандемии. Подробнее об этом объявят позже, а пока у клиентов есть возможность решить свой вопрос в индивидуальном порядке.

Еще одна форма поддержки МСП — запуск дистанционного сервиса, в котором воспользоваться услугами банка можно без посещения офиса. В мобильном приложении «Цифра» доступны инструменты, необходимые предпринимателям для полноценного документооборота, управления несколькими счетами и других задач. Приложение автоматизировано и само формирует декларации, отправляет информацию в налоговые, автоматически выгружает информацию о транзакциях и т.д.

Банк ЗЕНИТ

Какие условия?

Кредитные каникулы для физических лиц, временно попавших в сложную финансовую ситуацию по причинам, связанным с коронавирусной инфекцией: заболевание COVID-19, уход в неоплачиваемый отпуск или карантин.

Заявления рассматриваются в индивидуальном порядке.

Что дает поддержка?

Отсрочка до полугода на все программы потребительского кредитования, ипотеки и автокредитования. Возможность отсрочить как платежи процентов по кредиту, так и основной части долга, а также пересмотреть срок кредитования.

«Банк ЗЕНИТ готов поддержать своих клиентов в связи с коронавирусом и сделал первый шаг в этом направлении — ввел кредитные каникулы. Мы понимаем серьезность сложившейся ситуации и прорабатываем возможность дистанционной подачи заявки через сайт. Заботясь о здоровье каждого, мы настоятельно рекомендуем посещать офисы банка только в случае крайней необходимости. Решить многие финансовые задачи, а также получить ответы можно круглосуточно через чат «Зенит Онлайн» или позвонив в контакт-центр», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Ак Барс Банк

Какие условия?

Больничный лист, подтверждающий заболевание COVID-19.

В случае снижения дохода более чем на 30% или его потери подтверждающий это документ.

Подать заявление на реструктуризацию с отсрочкой платежа или предоставление ипотечных каникул с подтверждающими документами можно будет дистанционно в чате интернет-банка, мобильного приложения «Ак Барс Онлайн» или через call-центр.

Что дает поддержка?

Отсрочка по выплате кредитов до полного выздоровления.

Реструктуризация долга при потере или снижении дохода.

Кроме того, все платежи по кредитам, которые приходятся на нерабочую неделю, банк перенес на 6 апреля.



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