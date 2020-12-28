Панфилов Андрей Сергеевич
Общая информация
Родился 28 декабря 1977 в г. Волжск Республики Марий Эл.
Образование
1999 г. — окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова — Ленина, юридический факультет.
Трудовая деятельность
2002-2003 гг. — старший следователь Волжской межрайонной прокуратуры.
2003-2006 гг. — старший следователь Зеленодольской городской прокуратуры.
2006-2007 гг. — прокурор-криминалист Зеленодольской городской прокуратуры.
2007 г. — следователь по особо важным делам Зеленодольской городской прокуратуры.
2007-2008 гг. — заместитель руководителя Зеленодольского межрайонного следственного отдела.
2008-2011 гг. — старший помощник Зеленодольского городского прокурора.
2011-2017 гг. — заместитель Зеленодольского городского прокурора.
С сентября 2017 г. — казанский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, ул. Чехова, 36
- Телефон: (843) 221-30-28
- Email: Kazprok.Iu@tatar.ru
Дата последнего обновления: 28.12.2020