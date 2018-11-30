В Казани за мошенничество на 254 млн осужден организатор пирамиды

Фото: Реальное время

Сегодня Ново-Савиновский райсуд завершил оглашение приговора владельцу ООО «Интер-инвест» Станислава Лапшова. Он получил наказание в 7 лет и 8 месяцев колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.

Иски тысячи потерпевших вкладчиков на 254 млн рублей суд удовлетворять не стал, они будут направлены для рассмотрения в гражданском порядке, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе суда.

На оглашение приговора по объемному делу суду понадобилось пять дней.

Напомним, Лапшова обвиняли в организации финансовой пирамиды, жертвами которой стали более 1 тысячи человек из Татарстана, а также Брянской, Орловской, Липецкой областей и Воронежа. По версии ГСУ МВД Татарстана, людям обещали дивиденды до 144% годовых. Казанский офис работал под вывеской известной микрофинансовой структуры «Финансист». Затем стали открываться филиалы в других городах. Первоначально вкладчики действительно получали выплаты, но делалось это лишь для того, чтобы привлечь новых клиентов, полагало следствие. Рухнула пирамида в 2014-м.



Подсудимый частично признавал вину, его адвокат просил о смягчении наказания.

