«Банк Казани» предложил мировую судовладельцу Вячеславу Самолину

Новый поворот в разбирательстве туристического коллапса на Волге с сотней брошенных клиентов

Фото: Роман Хасаев

Близится к развязке конфликт с кредиторами скандально известного татарстанского судовладельца Вячеслава Самолина, сорвавшего речные круизы летом 2018 года. Оказалось, накануне той навигации КБЭР «Банк Казани» предоставил казанскому предпринимателю 22-миллионный кредит, который остался без залогового обеспечения. Как выяснило «Реальное время», «Банк Казани» и Самолин решили пойти на мировую. Одновременно с этим начинает рассеиваться туман вокруг возврата денег «обманутым туристам»: судебные приставы снова стали принимать к взысканию исполнительные листы «волжских погорельцев».

Самолина позвали на мировую

Последствия массовой отмены круизов в навигацию 2018 обернулись для владельца экс-туроператора «Волжские путешествия плюс» Вячеслава Самолина серьезными имущественными притязаниями. Как стало известно «Реальному времени», их выдвинул КБЭР «Банк Казани», который до последнего времени оставался в тени ЧП. Но в действительности стал основным кредитором Самолина.

Как оказалось, «Банк Казани» полностью профинансировал туристическую кампанию Вячеслава Самолина 2018 года, выдав ему кредит в 22 млн рублей на приобретение одного из пассажирских теплоходов. На эти деньги компания «ВВП плюс» (новое юрлицо Самолина) приобрела у «Судоходной компании» судно «Очарованный странник» (аренда с последующим выкупом). Сделка была заключена 28 декабря 2017 года. Теплоход был включен в продажу речных туров наряду с теплоходом «Борис Полевой» в навигацию 2018 года. Позднее обнаружилось, что банк не получил гарантий возврата кредита: залоговый актив по кредиту оказался незарегистрированным за «ВВП плюс». Поэтому КБЭР «Банк Казани» ведет против структур Вячеслава Самолина в общей сложности четыре взаимосвязанных арбитражных процесса по узакониванию залога за «ВВП плюс».



«Банк Казани» ведет переговоры о подписании мирового соглашения с компанией «ВВП плюс».

— Мы находимся на стадии переговоров. Не исключаем, что в ближайшее время может быть подписано мировое соглашение, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Банка Казани». Отвечая на запрос нашего издания, ее представитель пояснил, что речь идет об урегулировании задолженности заемщика по кредиту в размере 22 млн рублей, выданного банком в феврале 2018 года на приобретение теплохода «Очарованный странник». Называть сроки и условия реструктуризации долга он не стал, уточнив, что процесс находится «в стадии обсуждения». «Мы находимся на стадии переговоров. Не исключаем, что в ближайшее время может быть подписано мировое соглашение», сказал представитель.



Сам гендиректор и владелец «ВВП плюс» Вячеслав Самолин прокомментировал ситуацию уклончиво. «Работа в этом направлении непростая», — ответил он на сообщение корреспондента «Реального времени». Отвечать на мобильные звонки не стал.

Что такое «ВВП плюс»? Компания сильно смахивает на стандартную техническую компанию для проведения транзакций, а не для ведения хозяйственной деятельности. По данным «СПАРК-Интерфакс», она учреждена Вячеславом Самолиным в июле 2017 года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. В августе 100% долей перешло в его собственность. Финансовый отчет компании, как видно из данных «СПАРК-Интерфакс», не содержит показателей, за исключением двух. В нем отражен лишь кредит в 22 млн рублей в разделе «долгосрочные финансовые заимствования», и убыток от деятельности в 663 тысячи рублей.

Речь идет об урегулировании задолженности заемщика по кредиту в размере 22 млн рублей, выданного банком в феврале 2018 года на приобретение теплохода «Очарованный странник». Фото Олега Тихонова

«Банк Казани» предъявил права на «Очарованного странника»

Каким образом Вячеслав Самолин смог получить многомиллионный кредит, имея до этого фактически нулевой баланс на счетах компании? Почему в его активах не значится теплоход «Очарованный странник»?

Как следует из материалов арбитража, 26 апреля 2018 года «ВВП Плюс» и «Судоходная компания» расторгли договор купли-продали на теплоход «в связи с невозможностью проведения регистрации судна, прав на него по причине наличия запрета на совершение регистрационных действий (постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по ИД и ВАП по гроду Казани УФССП России по РТ от 04.04.2018)». Однако деньги за покупку «Судоходная компания» Самолину так и не вернула, и теперь временный управляющий «ВВП Плюс» подал иск о передаче судна фирме под его управлением.

За полгода до навигации-2018 «Волжские путешествия» начали продажу туров, в которых была «заверстана» декабрьская цена топлива. Сколько тогда было продано путевок, Вячеслав Самолин никогда не называл. Однако заблаговременно отменять туры Самолин не стал и попробовал запустить рейсы по расписанию. Но ненадолго: в июне уже объявлялось о переносе туров, а затем последовала полная отмена. 31 октября Ростуризм отозвал лицензию у «Волжских путешествий плюс». «Объединенная страховая компания» выплатила страховое возмещение 173 пострадавшим. Как уже рассказывало «Реальное время», в среднем сумма компенсации составила 7,5% от стоимости путевки.



— Вы помните, что обманутым клиентам он объяснял, что причиной отмены рейсов стал двукратный рост цен на топливо? — рассуждает один из пострадавших. — Но мои родители заплатили ему за полгода до круиза, и эти деньги лежали на его счетах. Когда стало ясно о росте цен на топливо и невозможности выполнить обязательства по ранее установленным ценам, он просто должен был снять эти деньги и вернуть их людям.



31 октября Ростуризм отозвал лицензию у «Волжских путешествий плюс». Фото Олега Тихонова

Чей теплоход

Последовала череда судебных процессов против структур Вячеслава Самолина. Обладая правом основного кредитора, КБЭР «Банк Казани» инициировал процедуру банкротства «ВВП плюс».

Как говорится в материалах арбитража, ООО «Судоходная компания», согласно соглашению о расторжении договора купли-продажи, обязалось осуществить возврат ранее уплаченной денежной суммы в размере 20,3 млн рублей. К моменту судебного разбирательства в начале года «Судоходная компания» не вернула деньги «ВВП плюс». При этом единственным активом ООО «Судоходная компания» является теплоход «Очарованный странник». По данным системы «Контур фокус», материальные внеоборотные активы должника 18,17 млн рублей, что составляет среднюю стоимость одного теплохода данного класса.

Кроме того, летом этого года ФНС пыталась обанкротить «Волжские путешествия плюс», отвечающую по исполнительным листам пострадавших казанцев. Тогда в дело вступил «Банк Казани», потребовав наложить обеспечительные меры и на второй теплоход — «Борис Полевой» (находится в собственности ООО «Восход»). «Банк Казани» опасался, что теплоходы будут перепроданы третьим лицам. «Теплоход «Борис Полевой» в настоящее время выставлен на сайте «Авито» по цене 25 000 000 рублей. Обеспечительные меры являются ускоренным средством защиты», — обосновывали обеспечительные меры представители «Банка Казани». В ответ Самолин пытался доказать в арбитраже, что он до конца его не оплатил, поэтому он принадлежит не ему, а «Восходу». «Восход», в свою очередь, подал апелляционную жалобу, требуя снять арест с теплохода. Окончательного решения пока нет.



«Теплоход «Борис Полевой» в настоящее время выставлен на сайте «Авито» по цене 25 000 000 рублей. Обеспечительные меры являются ускоренным средством защиты», — обосновывали обеспечительные меры представители «Банка Казани». Фото oncruise.ru

Приставы нашли, с чего платить путешественникам



Между тем служба судебных приставов возобновила прием исполнительных листов на выплату компенсаций за отмененные туры «Волжскими путешествиями плюс». Как сообщила пресс-служба УФССП по РТ, сейчас в производстве находятся 23 производства на общую сумму 1,2 млн рублей. Однако по факту денежные выплаты пока не производятся, уточнили в пресс-службе управления судебных приставов.

Напомним, что осенью прошлого года судебные приставы начали возвращать исполнительные листы в связи с невозможностью взыскания средств с должника. Это вызвало недовольство пострадавших. Похоже, что сейчас управление приставов обнаружило имущество и готово возвращать деньги. Как пояснили в пресс-службе ведомства, пострадавшие снова должны принести оригиналы исполнительных листов. Средний размер выплаты — от 100 тысяч рублей. Сам Самолин подтвердил, что выплаты по листам находятся «в работе».



Луиза Игнатьева