Velvette Store: европейские стандарты, японское качество и премиальное обслуживание

Став клиентом Velvette Marine, можно не только приобрести высокотехнологичный катер татарстанского производства, но и забыть о хлопотах по его оснащению и содержанию. Бренд, уже зарекомендовавший себя на рынке, говорит сам за себя и предоставляет технику и сервис уровня премиум

Фото: Ринат Назметдинов

В декабре прошлого года для удобства клиентов Velvette Marine в Казани открылся единственный шоурум с полным спектром услуг, где представлены лодки татарстанской верфи, а также весь ассортимент товаров для того, чтобы сделать катер комфортным и высокотехнологичным — начиная от лучших моторов и заканчивая не скользящими по борту стаканами и подвесными мангалами для барбекю на воде. Подробнее об этом — в интервью с директором Торгового дома «Вельветте Марин» Аделем Самигуллиным.

13 лет качества

— Верфи Velvette Marine в этом году исполнилось 13 лет. Расскажите подробнее о производстве татарстанских катеров?

— Основной продукт верфи — катера, корпус и палуба которых сделаны из высокотехнологичного стеклопластика. Высокое качество материала достигается за счет налаженного производства на собственном заводе. Кроме того, мы работаем на дорогостоящем, зарекомендовавшем себя оборудовании.

— Как я понимаю, вы разрабатывали технологии совместно с японским партнером — компанией Yamaha?

— Японцы славятся своей надежностью. Мы начали сотрудничество в 2010 году по проекту кабинной лодки Velvette 23 Active Sedan. В Казань тогда привезли оборудование, приехали японские инженеры, начальник нашего производства ездил в Японию на обучение. В итоге мы внедрили у себя эти технологии и сейчас активно их используем.

— Уверенность в высоком качестве материалов и сборки подтверждает гарантия на 3 года. Часто ли ею пользуются?

— У нас есть гарантия на корпус — это основной элемент в катерах. Если с ним есть какие-то недочеты, то они выявляются в первый же год. Практика показывает, что стеклопластик — долгоиграющий материал, и проблемы с ним — это единичные случаи. Наши лодки ходят уже 13 лет, и самые первые катера сейчас перепродаются, сдаются в trade-in, они до сих пор на воде.

«Наши лодки ходят уже 13 лет, и самые первые катера сейчас перепродаются, сдаются в trade-in, они до сих пор на воде»

Лучшие в России

— В России не так много игроков отечественного производства в сегменте премиум-класса. Как вы ощущаете себя на рынке?

— Мы изначально себя позиционировали именно в этом сегменте, потому что у нас более дорогие комплектующие, наши катера большего размера. Если сравнивать именно крупные лодки, то в России как таковых конкурентов нам нет. Есть конкуренция по б/у катерами из Европы и Америки, по катерам такого же размера из алюминия, комбинированных материалов. Но если клиент хочет комфорта и товара премиум-сегмента, то, думаю, он не найдет альтернатив нашим катерам. Знак качества бренда, заработанный годами эксплуатации, ценится сейчас не только в России, но и во всем мире.

— Как изменились спрос и предложение за 13 лет работы верфи Velvette Marine?

— Раньше мы делали основной упор на лодки меньшего размера — Velvette 20 Image. Это самые популярные катера в нашей модельной линейке, мы произвели их больше 500 штук. Сейчас мы ушли в сторону крупногабаритных катеров — в наших климатических условиях, например, большим спросом пользуются Velvette 23 Active Sedan с закрытой кабиной, в котором можно поставить отопитель и эксплуатировать с мая по октябрь.

Соответственно, средний чек вырос вслед за размерами. Но даже с учетом этого наши лодки в этом сегменте остаются в привлекательном ценовом диапазоне.

— За счет чего удается предлагать более низкую стоимость?

— В случае с зарубежными аналогами приходится переплачивать за бренд, а у нас при сохранении высокого качества клиенты на этом экономят. Кроме того, еще 35% от стоимости покупатели должны отдать как налог при пересечении границы, и это без учета маржи дилера, который реализует лодку в России. Так формируется ценник как минимум в половину, а зачастую в два раза дороже нашего.

Если брать нынешнюю экономическую ситуацию в связи с ростом курса доллара, однозначно будет повышение на импортные комплектующие — моторы, навигацию. Но если брать процентное соотношение, то они формируют только 3—5% цены лодки, а производство у нас сконцентрировано в Казани и мы платим зарплаты, несем другие расходы в рублях. Думаю, для нас скачки на рынке валют могут стать, наоборот, дополнительной возможностью выйти на международный рынок, а на российских клиентах они практически не скажутся, так как если и будет повышение цен, то незначительное, и оно будет явно в разы меньше, чем повышение цен на импортные катера.

«Знак качества бренда, заработанный годами эксплуатации, ценится сейчас не только в России, но и во всем мире»

Сервис «под ключ»

— В декабре прошлого года вы открыли свой авторский салон Velvette Store. Как родилась эта идея? Почему решили запустить шоурум именно сейчас?

— Раньше мы работали через большую дилерскую сеть, но в 2014 году, когда был большой скачок доллара, многие партнеры закрылись, салоны стали сокращать свои площади. В итоге на рынке остались ключевые дилеры с большими шоурумами, а параллельно пришел интернет, который позволил продавать катера напрямую через официальный сайт. Но для многих осталось в приоритете вживую ознакомиться с товаром при покупке и уточнить все особенности и возможности. У наших клиентов с самого старта работы есть возможность приехать на завод и своими глазами посмотреть катер, но условия там не всегда комфортные, ведь катер может стоять на улице или быть на производстве. К тому же в магазине есть возможность его дооснастить: спасательным оборудованием, веслами, посудой, веревками, кранцами, баграми и тому подобным. Два этих обстоятельства вкупе с текущими реалиями на рынке срослись в одно, и было принято решение сделать выставочную площадку для катеров, а остальную площадь заполнить дополнительным оборудованием.

— Почему вы остановили выбор на Казани, ведь ваши яхты и катера покупают по всей России и за ее пределами?

— Даже когда клиенты приходили в Москве к дилерам, им все равно было интересно посмотреть производство. Кроме того, у продавцов не всегда были в наличии лодки, поэтому ориентироваться приходилось на каталоги. Как следствие — в большинстве своем покупатели все равно брали билеты и прилетали в Казань, мы встречали их в аэропорту, довозили до завода и все показывали на месте. В нашем шоуруме всегда есть в наличии лодки, их можно посмотреть, тут же выпить кофе и обсудить детали, а при желании съездить на завод, дорога до которого занимает всего полчаса, посмотреть производство, после чего вернуться в салон и подготовить все документы и подписать договоры.

— В салоне вы предоставляете практически весь спектр услуг для владельцев катеров и яхт?

— Мы оказываем полный сервис — начиная с ремонта стеклопластика, алюминия, восстановления различных покрытий и заканчивая обслуживанием двигателей, сезонным обслуживанием. Другими словами — мы можем привезти, увезти, спустить, поднять, организовать наполнение катера вплоть до вилок и ложек, не выходя за пределы шоурума. Соответственно, и приобрести все это тоже можно в салоне — здесь вы найдете товар, который удовлетворит любую потребность. Не знаете, где заправиться? У нас есть удобные современные канистры и даже рюкзаки для перевозки топлива. Любите барбекю? Установим на яхту портативный мангал.

Все это позволяет яхтсменам наслаждаться приятным времяпрепровождением на воде, а все вопросы по оснащению, содержанию и хранению катера оставить нам.

«Мы оказываем полный сервис — начиная с ремонта стеклопластика, алюминия, восстановления различных покрытий и заканчивая обслуживанием двигателей, сезонного обслуживания»

Из Казани во Вьетнам, Италию и Германию

— Вы активно принимаете участие в профильных выставках. Расскажите о вашем опыте присутствия на зарубежных площадках?

— Первая наша зарубежная выставка прошла в 2018 году в Дюссельдорфе. Там мы впервые заявили о себе на рынке за пределами России. И буквально за 2 года нашли клиентов из Германии, Италии, Греции, Таиланда и Вьетнама. Люди сразу оценили качество сборки, мебели, тикового покрытия, которое стелется на палубе. А мы знаем, что европейские стандарты выше наших.

После сертификации двух катеров мы запустили эту работу по другим моделям, потому что спрос пошел на все виды катеров и яхт. В Таиланде востребованы катера до 5,5 метра, во Вьетнаме — 12,5 метра, это самая большая наша моторная яхта Velvette V41 Evolution. В Италии — 8-метровая спортивная лодка, и это несмотря на то, что там множество своих производителей спортивных катеров. Большую роль в пользу яхт Velvette помимо качества сыграли стильный дизайн и цена. Например, одни из наших клиентов, братья из Греции, из тысячи представленных производителей на выставке выбрали наш 10-метровый катер. Сейчас у нас в планах развиваться в сторону экспорта, потому что там рынок больше и, в отличие от российского, нет сезонности.

— А как реагируют на катера Velvette Marine наши соотечественники?

— В России часто сталкиваемся с предвзятым отношением. Человеку все нравится, он начинает расспрашивать: «Откуда вы? Италия, Германия?" Когда узнает, что Казань — его мнение о катерах заметно меняется. Нам приходится постоянно с этим работать, что-то доказывать, хотя в последнее время это стало проще — за годы работы бренд стал говорить сам за себя и получил признание в сообществе яхтсменов.

Адрес шоурума Velvette Store:

Казань, ул. Декабристов, 83.

сайт: velvette-marine.com

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