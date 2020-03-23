Фотомарафон «100-летие ТАССР»: вид на Новый город в Набережных Челнах, 1970-е

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Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «КАМАЗ»

Набережные Челны были одним из двух последних самых больших городов Советского Союза, отстроенных практически с нуля, с фундамента. Вторым стал Тольятти.

Всесоюзную стройку обслуживали все главки Госснаба СССР, все министерства и ведомства. На производстве и поставке всего необходимого работали более 2 тысяч предприятий страны. В 1970 году Набережные Челны пытались переименовать в Вахитов, но попытку оставили (до 1982 года, когда город на шесть лет стал Брежневым).

Сначала строители завода и города жили в вагончиках контейнерного типа. Несмотря на то, что темпы строительства жилых комплексов были рекордными, население прирастало так, что никакие стройки за этим не поспевали. В 1971 году только для того, чтобы разместить в городе энергетиков, Минэнерго выделило 3,8 миллиона рублей на «домики контейнерного типа».

«Одноэтажные Челны» начала 1970-х состояли из примерно полутора десятков вагонных городков. Они назывались или задорно-молодежно (Надежда, Энтузиастов), или же по месту нахождения (Трампарк, Автовокзал). В вагончиках селили и студенческие стройотряды. Поселки ликвидировали окончательно только к 1985 году. К 1979 году в нормальные квартиры из вагончиков не съехали еще около 26 000 человек!



Но и новые кварталы строились огромными темпами. Застраивалась и старая часть (ныне это Комсомольский район), и примыкающая к ней территория. Но активнее всего строился Новый город — практически с нуля, на землях бывших колхозов, выросли десятки многоэтажных комплексов. Челны стали первым и единственным городом, где решили не думать о романтике названий новых улиц и адреса давали «квадратно-гнездовым» способом: нумеровались жилые комплексы, и адрес был формата «номер комплекса+номер дома».

Сразу же подумали о том, что это будет город автомобилистов: заложили широкие проспекты и бульвары, сразу с двухуровневыми развязками. Для начала семидесятых это было новаторским и, как показала история, дальновидным решением.

Поскольку промышленные площадки завода находились на значительном удалении от жилых комплексов, в 1973 году Набережные Челны обзавелись трамваем. Это была одна из последних новых трамвайных систем в СССР и России. Создали и автобусное ПАТП. Задумывались о троллейбусе, но эту идею реализовывать не стали.

Перестроили речной порт — теперь в Челнах действовал один из десяти крупнейших речных портов в стране. А в 1971 году открыли аэропорт Бегишево, который обеспечивал всю агломерацию (включая Нижнекамск).







Людмила Губаева