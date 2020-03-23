Чулпан Хаматова: «Почувствовала, как просыпаются воспоминания, — это моя самоидентификация»

Вместо объявленной премьеры двух эпизодов сериала в кинотеатре в Москве провели онлайн-брифинг со звездами картины

Фото: Дмитрий Резнов

В Москве отменили премьерный благотворительный показ третьей и четвертой серий сериала «Зулейха открывает глаза». Причиной стал карантин, объявленный из-за пандемии коронавируса. Однако чтобы рассказать поклонникам одноименного романа Гузель Яхиной, которые с нетерпением ждут кинопремьеры почти год, когда же картина все-таки выйдет на экран, вместо заявленного просмотра в кинотеатре «Октябрьский» в Москве провели онлайн-брифинг со звездами сериала. На вопросы журналистов, заданные по интернету, отвечали генеральный директор телеканала «Россия 1» и продюсер Антон Златопольский, писатель, наша соотечественница Гузель Яхина, режиссер сериала Егор Анашкин, актеры Юлия Пересильд (Настасья), Сергей Маковецкий (доктор Лейбе) и Евгений Морозов (Иван Игнатов). Исполнительница роли Зулейхи, Чулпан Хаматова, присоединилась к спикерам в удаленном режиме, поскольку вместе с семьей находится в самоизоляции.



Премьеру тормозил перфекционизм, а бюджет превысил сериальный

Основным вопросом пресс-конференции стали сроки премьерного показа сериала на телевидении. Как уже отмечалось, премьера фильма переносилась — создатели обещали показать многосерийную картину еще осенью прошлого года, но вновь отложили. Антон Златопольский ответил, что это не только чрезвычайно масштабный проект — съемки велись в Татарстане, Архангельске, Пермском крае. Экранизация требует полной самоотдачи от создателей, а также ответственности — книгу прочли и полюбили тысячи россиян. Роман Гузель Яхиной победил в читательском голосовании самого престижного в стране писательского конкурса «Большая книга» и стал лауреатом премии GQ Super Women в 2018 году. Он назван одной из самых популярных книг 2010-х годов.

— Именно ответственность перед зрителем и стала причиной бесконечного нашего перфекционизма. Вот, например, решено было сделать титры к фильму особенными. В итоге они стали отдельным художественным произведением: анимацию выполнили питерские мультипликаторы, за кадром звучит татарская песня «Ай, былбылым». Только на это ушел целый месяц. И так во всем. Но могу заверить, что картина выйдет на экраны этой весной, без точной даты пока, — заверил Златопольский.

Продюсер умолчал о точной сумме бюджета картины, однако отметил, что она существенно превышает сериальный — съемки проводились по всей стране, был построен целый город в Лаишево. При этом Златопольский выразил огромную благодарность правительству Татарстана за значительную финансовую помощь в экранизации.

Егор Анашкин отметил, что премьерными сериями решено сделать именно третью и четвертую части, а не начальные серии ленты. Именно они показывают весь масштаб работы, в них задействовано наибольшее число актеров, охвачен большой временной промежуток.

«Выживешь, только если будешь помогать другим»

Отдельного внимания заслуживает благотворительная акция, на которой и планировалось показать премьеру. Все сборы от билетов пошли бы в фонд Чулпан Хаматовой и Дины Корзун «Подари жизнь». Ведущий пресс-конференции Иван Кудрявцев сразу оговорился, что желающие могут обменять билеты либо на книгу Яхиной с автографами создателей картины, или же на деньги. О том, чем созвучны деятельность фонда помощи больным детям и сама картина, Чулпан Хаматова сказала, что для нее «Зулейха» — это прежде всего история людей, которые думали друг о друге:

— Ты выживешь, только если будешь помогать другим. Я так считаю. И я очень благодарна зрителям, которые хотели сегодня прийти на премьеру.

Актриса рассказала, что очень надеется на долгую дружбу с Гузель Яхиной. Тем более что писательница стала попечителем фонда «Подари жизнь». Знакомство с романом «Зулейха открывает глаза» у Хаматовой началось только после того, как спала всеобщая волна ажиотажа.

— Я люблю литературу в ее интимном прочтении. Если читают все, то я сама читать не стану, поэтому взялась за книгу значительно позже остальных. Конечно, прочтя ее, я поняла, что роман обязательно экранизируют. Мне очень хотелось сыграть Зулейху, но я понимала, что, скорее всего, актрису на эту роль уже давно определили. Я даже не мечтала стать причастной к этому проекту, поэтому считаю сказочным счастьем, что мою кандидатуру рассматривали, — говорит актриса.

Самым сложным в роли, как призналась Чулпан Хаматова, было показать преображение главной героини. Фото телеканала «Россия 1»

Корневая самоидентификация Чулпан Хаматовой

Самым сложным в роли, как призналась Чулпан Хаматова, было показать преображение главной героини. В первой серии — это покорная жена, привыкшая жить за спиной мужа. Здесь она произносит только одно слово. В последних частях — самостоятельная мудрая женщина, которая несет ответственность и за себя, и за своего ребенка. Она говорит в полный голос, причем и за других людей тоже.

Хаматова рассказала, что книга словно вернула ее в детство, особенно первая ее часть, где так много рассказывается о традициях, образе жизни простой татарской деревни. «Мы ведь и в детстве пользовались теми же предметами, платками, ели те же блюда, что и в книге. Я почувствовала, как просыпаются мои воспоминания. Это моя корневая самоидентефикация…»

— Да, я читала обвинения в адрес Гузель за то, что она показала коллективизацию с самой неприглядной стороны, за то, что татарская женщина полюбила русского мужчину. Но все это отошло в сторону, когда я прочла книгу моего дяди о нашей семье. В ней рассказывалось об одной из моих бабушек, которую вместе с семьей также раскулачили… Тогда все встало на свои места, — утверждает исполнительница роли Зулейхи.

К слову, среди претензий к Яхиной было и то, что она мало раскрывает линию сына главной героини — Юсуфа. На это ответили уже кинодеятели — в фильме о нем рассказывается значительно больше, просматривается его жизненный и профессиональный путь, любовь матери к сыну. Однако, как и в книге, финал фильма — это многоточие. Пространство для размышлений, предоставленное зрителю.

Премьерное состояние и урок нежности

Сергей Маковецкий, воплотивший на экране образ доктора Лейбе, сначала попенял создателям, что они не дали ему сыграть мерзавца:

— Если играть, то уж Зулейху, — пошутил актер. — Не ее, так, например, отрицательного героя, которого блестяще сыграл Роман Мадянов. Однако режиссер убедил меня, что роль доктора — не менее интересная. Я начал изучать психиатрию, ведь мне предстояло перевоплотиться в героя, который жил как бы в коконе, в яйце. При этом он должен вести себя так, чтобы никто не заподозрил, что он сумасшедший. Вообще, я фильм еще не смотрел. Я очень люблю состояние премьеры. Поэтому в день, когда на экраны выйдет сериал, мы с супругой, как обычно, разойдемся по разным комнатам, в каждой из которых есть телевизор. Встречаться будем только в рекламных паузах. Не хочу сейчас сбить это состояние… — признался Маковецкий.

Интересную тему на встрече затронули ее участники-мужчины: книга написана женщиной и о женщине. Что же делает ее такой близкой всем? Что делает роман и мужским тоже?

— Мы нужны друг другу: мужчина не может без женщины, а женщина — без мужчины. Один не может жить без другого, — уверен Евгений Морозов. — Прочитав книгу, я понял: мужчина, как Игнатов через Зулейху, учится у женщины нежности...

